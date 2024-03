76. Haching hält mit hohem Pressing dagegen und hält RWE insgesamt effektiv vom eigenen Sechzehner fern. Eine Viertelstunde müssen die Oberbayern allerdings noch überstehen.

73. Auf der anderen Seite steckt Krattenmacher auf Maier durch, der Golz mit einem strammen Rechtsschuss aus 16 Metern prüft. Der RWE-Rückhalt wehrt den Schuss aber mit einer Flugeinlage zur Seite ab und hält sein Team damit zumindest halbwegs im Rennen.

73. Vonić kommt auf dem linken Flügel nicht an seinem Gegenspieler vorbei und legt für Brumme ab, dessen Hereingabe dann direkt auf Vollath abgefälscht wird. Der Rückhalt der Spielvereinigung packt sicher zu.

70. Der eingewechselte Vinko Šapina tankt sich an Yannick Stark vorbei, hat dann aber keine Anspielstation, weshalb er aus 16 Metern selbst Maß aufs lange Eck nimmt. Der Rechtsschuss rauscht jedoch deutlich am Pfosten vorbei. Abstoß Unterhaching.

68. Christoph Dabrowski reagiert nun mit einem Dreifachwechsel, der noch einmal neue Impulse in die Partie bringen soll.

67. Obuz legt mit dem Rücken zum Tor für den nachrückenden Harenbrock ab, der aus 16 Metern den Linksschuss aber nur auf die Tribüne jagt.

65. Das dritte Gegentor hat seine Wirkung nicht verfehlt. Die Truppe aus dem Ruhrgebiet taucht zunehmend ab und tut sich schwer, weitere Offensivaktionen zu kreieren, wofür natürlich auch die Unterzahl verantwortlich ist.

62. Unterberger reagiert auf die Zwei-Tore-Führung mit dem ersten Wechsel und bringt den erfahrenen Stark, für den es das Debüt im rot-blauen Dress ist, für Ortel.

Die Oberbayern drehen noch einmal auf und belohnen sich nach drei guten Chancen nun mit dem dritten Tor zum 3:1. Maier passt am gegnerischen Strafraum auf Krattenmacher, der sich in feinster Straßenfußballer-Manier durch zwei Gegenspieler hindurch tankt und dann aus zehn Metern überlegt im rechten unteren Eck einschiebt. Golz kann nicht mehr eingreifen.

60. Ein Abschlag von Vollath landet im Lauf von Keller, der die Kugel sehenswert heruntersaugt, dann aber den Ball nicht gegen Ríos-Alonso behaupten kann.

58. Zur Abwechslung gibt es mal ein Lebenszeichen der Oberbayern. Essen bekommt nach einer gegnerischen Ecke die Kugel nicht geklärt und Skarlatidis findet mit einer hohen Flanke den freien Hobsch am zweiten Pfosten, der richtig viel Platz hat, den Kopfball aus sechs Metern aber direkt in die Arme von Golz wuchtet. Da war deutlich mehr drin.

56. Obuz setzt sich einmal mehr gegen gleich zwei Gegenspieler durch und bedient dann den einlaufenden Harenbrock am ersten Pfosten, der den Kopfball aber nicht mehr drücken kann. In einem hohen Bogen geht der Abschluss aus vier Metern deutlich über das Gästetor hinweg.

55. Patrick Hobsch U'haching Gelbe Karte für Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching)

Hobsch geht im Zentrum eine Spur zu rustikal in den Zweikampf und sieht dafür die Gelbe Karte.

53. RWE ist auch nach dem Seitenwechsel am Drücker. Mit dem Rücken zum Tor schraubt sich Müsel aus zwölf Metern nach oben, trifft die Kugel per Fallrückzieher aber nicht richtig. Der Ball geht deutlich links vorbei.

50. Ein scharfer Freistoß zum zweiten Pfosten rutscht Ríos-Alonso durch die Beine hindurch. Die Kugel kommt trotzdem gefährlich aufs rechte untere Eck, aber Vollath taucht ab und hat den Ball schließlich im Nachfassen.

49. Eisfeld findet Kourouma mit einer Ecke, aber die Direktabnahme klärt Schwabl zur nächsten Ecke, die dann nichts weiter einbringt.

47. Waidner steckt auf Stiefler durch, der die Kugel 14 Meter vor dem gegnerischen Tor in Ruhe annehmen kann, dann allerdings in letzter Sekunde von Kourouma erfolgreich vom Ball getrennt wird, ehe er abschließen kann.

46. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Beide Teams machen unverändert weiter. Der Ball rollt wieder.

45. +6 Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt Essen mit 1:2 gegen Unterhaching hinten, was ein durchaus schmeichelhaftes Ergebnis ist. RWE schwächte sich dabei selbst, als Berlinski mit einem Brutalo-Foul Schifferl mit gestrecktem Bein im Strafraum am Kopf traf. Er musste mit Rot runter, woraufhin Hobsch den fälligen Elfmeter sicher verwandelte. Ohne Not zog die Spielvereinigung sich dann aber in Überzahl völlig zurück und überließ den Rot-Weißen das Feld, die eine Weile brauchten, um sich zu sammeln, dann aber gut und gerne Chancen hatten, um ihrerseits mit 3:1 zu führen. Kurz nach Anbruch der Nachspielzeit war es stattdessen Keller, der die Gäste erneut in Führung brachte. Auch in Unterzahl war Essen aber die bessere Mannschaft. Die drei Punkte hat Haching somit noch lange nicht sicher.

45. +5 Die Rot-Weißen erarbeiten sich noch einmal eine Ecke nach einem Obuz-Vorstoß. Die erste Hereingabe von Eisfeld klärt Schifferl aber zum nächsten Eckstoß, der dann nichts weiter einbringt.

45. +2 Aaron Keller U'haching Tooor für SpVgg Unterhaching, 1:2 durch Aaron Keller

Völlig aus dem Nichts erzielen die Oberbayern nun das 2:1. Maier schickt Krattenmacher über rechts in die Tiefe, der aber nicht an Kourouma vorbeikommt. Der Ball wird jedoch direkt in die Füße vom nachrückenden Keller geblockt, der nicht lange fackelt und den wuchtigen Rechtsschuss aus sechs Metern unhaltbar für Golz im langen Eck versenkt.

45. +1 Vier Minuten gibt es noch obendrauf in diesem lebhaften und abwechslungsreichen ersten Durchgang.

44. Von der Spielvereinigung kommt überhaupt nichts mehr. Bei einem Abstoß von Vollath drückt Keller Gegenspieler Brumme weg, was der Schiedsrichter korrekterweise als Offensivfoul pfeift. Es ist die wohl gefährlichste Annäherung der Oberbayern an den Essener Strafraum seit gut 20 Minuten.

41. Doppelchance RWE! Die Essener legen weiter nach. Erst knallt Müsel die Kugel aus elf Metern mit rechts an die Latte und dann wird der Nachschuss von Young aus 17 Metern gerade so noch zur Ecke abgefälscht, die dann abermals nichts einbringt. Die Gäste aus Oberbayern schwimmen komplett.

40. Die Gastgeber wittern jetzt Morgenluft und setzen wuchtig nach. In letzter Sekunde kann Schifferl eine Flanke von rechts vor dem einschussbereiten Young zur Ecke klären, die dann allerdings völlig verpufft.

38. Marvin Obuz RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 1:1 durch Marvin Obuz

In Unterzahl gleichen die Essener nun auf 1:1 aus und das ist angesichts der Hachinger Passivität hochverdient. Müsel spielt die Kugel einfach mal lang in den Lauf von Obuz, der davon profitiert, dass Ortel im Stellungsspiel keine gute Figur macht, die Kugel per Hacke auf Obuz weiterleitet und dann über seine eigenen Füße stolpert. Im Eins-gegen-Eins gegen Vollath bleibt Obuz dann trotz spitzem Winkel cool und versenkt den Rechtsschuss präzise im langen Eck.

36. Lucas Brumme RW Essen Gelbe Karte für Lucas Brumme (Rot-Weiss Essen)

Wieder geht ein Essener Spieler mit gestrecktem Bein in ein Luftduell. Dieses Mal ist es Brumme, der damit aber keinen Gegenspieler trifft. Somit bleibt es bei gefährlichem Spiel und der Gelben Karte.

35. Die Rot-Weißen sind inzwischen trotz Unterzahl klar am Drücker. Obuz steckt auf Wiegel durch, der im Strafraum jedoch die Kugel gegen zwei Gegenspieler nicht behaupten kann.

33. José-Enrique Ríos-Alonso RW Essen Gelbe Karte für José-Enrique Ríos-Alonso (Rot-Weiss Essen)

Maier nimmt Fahrt auf. Ríos-Alonso stellt sich in den Weg und lässt seinen Gegenspieler über die Klinge springen. Dafür sieht er die Gelbe Karte.

32. Dicke Chance für Essen! Cedric Harenbrock lässt im Eins-gegen-Eins Raphael Schifferl aussteigen, sieht, dass René Vollath zu weit vor dem Tor steht, und bringt den Chip an, der jedoch knapp über die Querlatte hinweg geht. Haching agiert gegen wieder stärker werdende Essener inzwischen deutlich zu passiv.

30. Die Hausherren bäumen sich so langsam aber sicher wieder auf. Marvin Obuz geht auf dem rechten Flügel ins Tempo, lässt gleich zwei Gegenspieler aussteigen, zieht die flache Flanke in den Strafraum dann aber genau in den Rücken vom einlaufenden Thomas Eisfeld.

27. Haching zieht sich etwas zurück und schaut sich erst einmal in Ruhe an, wie Essen auf diesen Rückstand und die Unterzahl rein taktisch reagiert. Bei den Rot-Weißen sitzt der Schock derweil richtig tief. Dabrowski ist gefragt, seinem Team den Weg zu weisen. Aus dem Spiel heraus natürlich alles andere als leicht.

24. Die gute Nachricht lautet übrigens, dass Raphael Schifferl nach diesem Kampfsport-Tritt gegen seinen Kopf weiterspielen kann.

23. Patrick Hobsch U'haching Tooor für SpVgg Unterhaching, 0:1 durch Patrick Hobsch

Hobsch übernimmt beim Elfmeter die Verantwortung, lässt sich beim langsamen Anlauf viel Zeit und verlädt Golz dann eiskalt. Als der Essener Keeper sich nach rechts bewegt, schiebt er cool unten links zur 1:0-Führung ein. Jetzt wird es in Unterzahl ein richtig schweres Ding für die Elf aus dem Ruhrgebiet.

21. Ron Berlinski RW Essen Rote Karte für Ron Berlinski (Rot-Weiss Essen)

... quittiert dieses Rüpel-Foul mit der hochverdienten Roten Karte.

21. Elfmeter für Unterhaching! Berlinski geht bei einem Freistoß der Gäste mit gestrecktem Bein in den Zweikampf mit Schifferl und trifft seinen Gegenspieler mit einem heftigen Tritt am Kopf. Das Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt und...

20. Eisfeld probiert es vom linken Strafraumeck aus direkt, verfehlt mit seinem Rechtsschuss das lange Eck aber deutlich. Abstoß Unterhaching.

18. Eisfeld zieht einen Freistoß vom rechten Flügel scharf in Richtung zweiter Pfosten, wo Schifferl per Kopf zur Ecke klärt. Die kurz ausgeführte Variante bringt dann jedoch keinen Torabschluss, weil Keller Eisfeld nahe des linken Strafraumecks abräumt. Das zieht den nächsten RWE-Freistoß nach sich.

16. Haching kombiniert sich im Zentrum durch, aber Hobsch startet zu früh. Abseits. Die erste richtig nennenswerte Strafraumaktion lässt damit weiterhin auf sich warten.

13. Nach Essener Ballverlust im Mittelkreis zieht Skarlatidis einfach mal direkt ab, setzt den frechen Schuss aber etwas zu hoch an. Golz wäre in der Rückwärtsbewegung allerdings wohl auch zur Stelle gewesen.

10. RWE hat inzwischen das Heft klar in die Hand genommen. Von den Gästen ist offensiv kaum noch etwas zu sehen. Allgemein spielt sich das Geschehen aber überwiegend im Zentrum ab.

7. Bei einem hohen Ball in die Tiefe zieht Ron Berlinski das Tempo an, aber Raphael Schifferl saugt die Kugel nicht nur sicher aus der Luft, sondern legt sie dann mit einer Körpertäuschung am Essener Angreifer vorbei. Das ist gleichermaßen mutig wie auch eiskalt.

4. Simon Skarlatidis nimmt auf dem rechten Flügel nach hohem Zuspiel durch Markus Schwabl Fahrt auf, lässt sich dann aber von Mustafa Kourouma abkochen, der intelligent den Körper reinstellt und im Zweikampf sogar einen Abstoß herausholt. Stark verteidigt.

2. Simon Skarlatidis tritt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit viel Wucht hoch vors gegnerische Tor, wo Hobsch jedoch unter Bedrängnis keinen Druck hinter den Kopfball bekommt. Golz packt sicher zu.

1. Anpfiff im Stadion an der Hafenstraße. Die Essener spielen in Rot mit weißen Streifen auf der Brust. Die Gäste aus Oberbayern sind in Dunkelblau gekleidet. Los geht's.

Die Bilanz spricht allerdings klar für die Gäste. Unterhaching gewann nicht nur das Hinspiel deutlich mit 4:0, sondern steht bei sechs Siegen aus neun Aufeinandertreffen in Pflichtspielen mit RW Essen (zwei Remis, eine Niederlage). Auswärts haben die Oberbayern dabei in vier Gastspielen im Stadion an der Hafenstraße noch nie zuvor verloren (zwei Siege, zwei Remis).

Auch die SpVgg Unterhaching hat ihre Stärke allen voran im eigenen Stadion. Auswärts glückten dem Aufsteiger erst drei Siege in zwölf Drittliga-Gastspielen der Saison 2023/24 (vier Remis, fünf Niederlagen), wobei die Oberbayern lediglich elf Tore in der Ferne erzielten. Das ist gemeinsam mit dem MSV Duisburg der geteilt schlechteste Wert der gesamten 3. Liga.

RW Essen hofft heute natürlich auf den Heimvorteil. Geht es nach der Heimtabelle der 3. Liga, kann dem Deutschen Meister des Jahres 1955 schließlich so schnell keiner das Wasser reichen. Die Rot-Weißen gewannen neun ihrer 14 Drittliga-Heimspiele (zwei Remis, drei Niederlagen) und führen mit 29 Punkten die Heimtabelle der niedrigsten deutschen Profiliga an.

Unterhaching musste sich nach drei Siegen in Serie am letzten Samstag Borussia Dortmund II mit 3:4 geschlagen geben, wobei sich mit Mathias Fetsch und Max Lamby gleich zwei Spieler ihre fünfte Gelbe Karte abholten, die heute durch Simon Skarlatidis und Nils Ortel vertreten werden. Außerdem bringt Marc Unterberger Maurice Krattenmacher für Ben Westermeier (Bank). Insgesamt also drei Wechsel bei der Spielvereinigung.

Schauen wir uns gleich zu Beginn die Aufstellungen an, die soeben veröffentlicht wurden. Bei RW Essen gibt es im Vergleich zum jüngsten 2:2-Remis bei Dynamo Dresden nur eine Veränderung an der Startelf: Christoph Dabrowski bringt José-Enrique Ríos-Alonso für Felix Götze, der aufgrund einer Kopfverletzung heute fehlt.

Beide Kontrahenten standen im Verlauf der Saison 2023/24 schon auf einem der vorderen drei Tabellenplätze, haben den Anschluss zuletzt aber verloren. 43 Punkte stehen bei RW Essen zu Buche, 40 bei der SpVgg Unterhaching, die allerdings noch ein offenes Nachholspiel in der Hinterhand hat. Der Gewinner der heutigen Partie könnte somit durchaus noch einmal oben anklopfen.