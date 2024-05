61. Marvin Stefaniak Aue Tooor für Erzgebirge Aue, 1:2 durch Marvin Stefaniak

Stefaniak verwandelt den Freistoß aus knapp 17 Metern, leicht halblinker Position. Der feine Techniker zirkelt den Ball flach in die rechte Ecke und jubelt über seinen Treffer, der allerdings in die Torwartecke ging.

60. Nach einem Foul in unmittelbarer Strafraumnähe gibt es einen Freistoß für die Gäste. Stefaniak legt sich den Ball 16,5 Meter vor dem Tor zu Recht.

58. Die Freude auf der Tribüne hielt sich auf der Tribüne positiv gesagt in Grenzen. Als der Stadionsprecher gerade dazu ansetzen wollte, im üblichen Prozedere den Torschützen zu feiern, hallen „Absteiger, Absteiger“-Rufe durch die Arena.

57. Alexander Esswein Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 1:1 durch Alexander Esswein

Der MSV kommt nach einem tollen Angriff tatsächlich zum Ausgleich. Nach einem flachen Vertikalpass gelangt Kölle an den Ball und zieht links im Strafraum an die Grundlinie. Mit einer flachen und scharfen Hereingabe bedient er Esswein in der Mitte, der in den Ball hineingrätscht und das 1:1 markiert.

54. Die Duisburger machen wieder einen etwas spielfreudigeren Eindruck als das im zweiten Teil der ersten Halbzeit der Fall gewesen ist. Noch fehlt allerdings die zündende Idee, während Aue auf Konterchancen lauert.

52. Sean Seitz Aue Gelbe Karte für Sean Seitz (Erzgebirge Aue)

Der Angreifer versucht den Ball per Grätsche vom Fuß von Kölle zu spitzeln. Dabei trifft er jedoch nur den Duisburger, der gerade Fahrt aufgenommen hatte. Demnach ist das Foul taktischer Natur und mit einer Gelben Karte zu ahnden.

51. Nach einem Ballbesitz in der Gefahrenzone von Aue eröffnet sich für die Gastgaber eine Gelegenheit. Der rechts im Strafraum freistehende Pusch wird jedoch zu ungenau angespielt und braucht dementsprechend zu lange, um den Ball zu verarbeiten.

48. Stefaniak hat auf der linken Seite Platz und zieht an die Grundlinie. Mit einer scharfen Hereingabe bedient er Seitz klasse. Der Torschütze nimmt sieben Meter den Ball aber erst an, anstatt sofort abzuziehen. Diese Zeit hatte er allerdings nicht. Die Chance ist dahin.

46. Der zweite Durchgang hat soeben begonnen. Beim MSV gibt es eine Veränderung. Für den im ersten Durchgang sehr fleißigen Kaan İnanoğlu kommt Kolja Pusch in die Partie.

46. Kolja Pusch Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Kolja Pusch

46. Kaan İnanoğlu Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Kaan İnanoğlu

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfatit:

Zur Halbzeit steht es zwischen dem MSV Duisburg und Erzgebirge Aue 0:1. Die bereits abgestiegenen Zebras begannen stark und verzeichneten die ersten guten Offensivaktionen. Kaan İnanoğlu und Alexander Esswein verpassten jedoch die beiden besten Torchancen mit etwas zu ungenauen Abschlüssen. Die zunächst sehr passiven Gäste übernahmen nach etwa 20 bis 25 Minuten das Kommando und erspielten sich gegen Ende des ersten Abschnitts die ersten größeren Chancen. Gefährlich wurde vor allem Sean Seitz, der in der 43. Minute nach einem hervorragenden Hacken-Anspiel von Borys Tashchy auch das bislang einzige Tor der Partie erzielen konnte. Aus Duisburg-Sicht ist es schade, dass das Team nach einer guten Anfangsphase zu sehr in der Passivität verschwunden ist.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Duisburg ist in Ballbesitz und möchte noch vor dem Pausenpfiff ein Zeichen setzen. Dies gelingt aber nicht, weil ein Pass von Esswein zu ungenau ist und etwa auf Höhe der Mittellinie über die Seitenauslinie rollt.

45. +1 Angesichts der Trinkpause und der Verletzungsunterbrechung von Pledl gibt es drei Minuten Nachspielzeit.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Duisburg versucht zu antworten, läuft aber genau in einen Konter. Dieser kann jedoch durch Tobias Fleckstein unterbunden werden, der Marvin Stefaniak auf seiner rechten Abwehrseite den Ball klaut.

43. Sean Seitz Aue Tooor für Erzgebirge Aue, 0:1 durch Sean Seitz

Aue führt und das hatte sich schon ein klein wenig angedeutet. Nach einem Ball aus dem linken Halbfeld kommt Borys Tashchy an den Ball, der das Leder mit ganz viel Technik und Geschick per Hacke zu Sean Seitz ablegt. Der Stürmer fackelt nicht lange und zieht aus zwölf Metern ab. Sein wuchtiger Schuss schlägt genau unter der Latte ein. Tolles Tor!

41. Alle elf Zebras stehen in der eigenen Hälfte und warten darauf, was passiert. Dies kann auch eine Reaktion auf die fünf Gegentore aus dem Lübeck-Spiel sein. Einen fußballerischen Leckerbissen präsentieren sie ihren treuen Fans nicht, jedoch steht immerhin die Abwehr ganz gut. Das ist dann schon mal ein Teilerfolg.

39. Da ist die erste Top-Chance für Aue! Nach einer kurz ausgeführten Ecke kommt Stefaniak halblinks an den Ball und steckt den Ball geschickt vertikal durch die Gasse. Seitz kann aus zwölf Metern abziehen, jedoch wird der Ball noch von einem Duisburger Verteidiger geblockt, der sich neben Keeper Braune positioniert hatte.

36. Aue hat ein wenig mehr Ballbesitz, während Duisburg zunehmend passiv agiert. Es passiert aber genau genommen fast nichts. Man darf ein wenig verwundert darüber sein, warum die Zebras das Tempo aus der Anfangsphase so ganz abgelegt haben.

34. Stefaniak steht an der rechten Eckfahne und bereitet sich darauf vor, den Standard in die Mitte zu bringen. Sein Versuch gerät jedoch zu kurz und wird am kurzen Pfosten erneut zur Ecke geklärt. Der Mittelfeldspieler bringt den nächsten Eckball hinein, der aber erneut zu kurz ist. Auf eine wirklich gefährliche Szene der Gäste warten wir noch.

31. Die Partie ist in den letzten zehn Minuten im Großen und Ganzen ein wenig abgeflacht und hat an Tempo verloren. Man merkt dann eben doch, dass es für beide Teams sportlich um nicht mehr all zu viel geht.

29. Marvin Senger schaltet sich nach vorne ein und kommt nach mehreren Presschlägen beinahe frei vor das Aue-Gehäuse. Letztlich prallt ihm dann aber doch der Ball zu weit vom Fuß. Aue-Keeper Männel kann das Leder problemlos aufnehmen.

26. Aue ist ein wenig aktiver und versucht zumindest, nach vorne für Gefahr zu sorgen. Bislang steht die Abwehr der Zebras aber recht stabil. Lücken gibt es lediglich auf der linken Abwehrseite, jedoch kam bislang noch keine Flanke präzise genug.

24. Die Partie ist angesichts der warmen und sommerlichen Temperaturen für eine kurze Trinkpause unterbrochen.

21. Die Duisburger zeigen hier bislang absolut Moral und sind in den ersten gut 20 Minuten die bessere Mannschaft. Dies honorieren auch die Fans, die das Team anpeitschen. Von Aue kommt bislang gerade offensiv eher wenig.

18. Der eingewechselte Esswein kommt auch direkt zu seiner ersten Gelegenheit. Nach einem hohen Ballgewinn geht der Stürmer 16 Meter vor dem Tor ins Dribbling und versucht es mit einem Flachschuss aufs linke Eck. Dabei verfehlt er das Gehäuse nur knapp.

16. Steffen Meuer Aue Gelbe Karte für Steffen Meuer (Erzgebirge Aue)

Neuer fährt eine ziemlich heftige und unnötige Grätsche im Mittelfeld und wird zu Recht verwarnt.

15. Da ist auch schon der Wechsel. Für Pledl konnte es wie erwartet nicht weitergehen.

15. Alexander Esswein Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Alexander Esswein

15. Thomas Pledl Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Thomas Pledl

13. Die Partie ist unterbrochen, weil Pledl nach einem unglücklichen Zweikampf auf dem Boden liegt. Der Mittelfeldspieler hat die Hände über dem Gesicht zusammengeschlagen. Draußen macht sich schon Alexander Esswein bereit.

10. Marvin Knoll Duisburg Gelbe Karte für Marvin Knoll (MSV Duisburg)

Knoll wird für ein taktisches Foul verwarnt.

9. Da ist auch schon die erste Top-Chance für Duisburg! Kolle zieht über die linke Seite in den Strafraum und hat dann das Auge für Inanoglu in der Mitte. Dieser kommt zehn Meter vor dem Tor zum Abschluss, jedoch wird sein Versuch noch geblockt.

8. Inzwischen haben auch die Zebras ihren ersten Torschuss vorzuweisen. Thomas Pledl probiert es mit einem Schuaa aus dem linken Halbfeld. Der Abschluss aus gut 20 Metern ist jedoch zu zentral und stellt Männel nicht vor Probleme.

6. Zum ersten Mal wird es brenzlig im Strafraum der Zebras. Borys Tashchy zieht in den Strafraum hinein und hat zehn Meter vor dem Tor eigentlich eine gute Schussposition. Der Offensivspieler zögert jedoch zu lange, wodurch Knoll noch in den Zweikampf kommt und den Aue-Spieler ins Straucheln bringt.

3. Die Partie läuft eher gemütlich an. Die Dusiburger sind um Spielkontrolle bemüht, jedoch entsteht noch kein klarer Raumgewinn. Gleiches Bild zeigt sich, wenn Aue im Ballbesitz ist.

1. Die Partie läuft. Die Zebras agieren in den blau-weiß-gestreiften Trikots. Aue agiert in Lila.

1. Spielbeginn

Die Arena ist trotz des feststehenden Abstiegs gut gefüllt und auch die Stimmung auf den Rängen positiv. Für die Mannschaft ist es ein ganz wichtiges Zeichen, dass die Anhänger dem Klub treu bleiben. Dies macht die schwierigen kommenden Monate vielleicht ein klein wenig leichter. Die Teams sind auf dem Platz. Es kann gleich losgehen.

Uns erwartet das 20. Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs. Im direkten Vergleich führt der MSV Duisburg mit elf Siegen, fünf Unentschieden und drei Niederlagen. Das Duell in der Hinrunde endete mit einem 1:1-Remis, welches wie wir jetzt wissen keinem der beiden Teams etwas geholfen hat.

Erzgebirge Aue kann die letzten beiden Saisonspiele ziemlich entspannt angehen. Dies ist gewissermaßen keine so gute Sache, zumal der Aufstieg in die 2. Bundesliga eigentlich das Saisonziel war. Selbst bei einem Sieg heute würde der Rückstand auf den Relegationsplatz vier Zähler betragen. Demnach kann Aue den aktuell Tabellen-Dritten, Jahn Regensburg, nicht mehr einholen. Das Team hat insbesondere im März zu wenige Punkte geholt, weshalb der Zug vorzeitig mehr oder weniger abgefahren war. Dafür gab es in den letzten sieben Spielen immerhin 14 Punkte. Hätte Aue die ganze Saison so performt, würden nun die Aufstiegsfeierlichkeiten anrollen.

Der MSV Duisburg geht durch das Tal der Tränen und steht als Tabellen-18. bereits als sicherer Absteiger in die Regionalliga fest. Die Zebras haben 33 Punkte auf dem Konto und damit zwei Spiele vor Schluss zehn Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Sandhausen folgte am vergangenen Freitag eine denkwürdige 3:5-Pleite in Lübeck. Nun geht es für den Traditionsklub nur noch darum, sich einigermaßen würdig aus der 3. Bundesliga zu verabschieden und sich den heimischen Fans ordentlich zu präsentieren. Retten würde das die fatale Saison allerdings auch nicht mehr.