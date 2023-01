59. Ochojski bringt über rechts aus vollem Lauf eine gute Flanke in den Fünfmeterraum, wo Wolfram lauert und direkt abschließt. Gefährlich wird es für Golz im Kasten von Rot-Weiss aber nicht.

56. Tolle Aktion von Berlinski, der auf Höhe der Mittellinie Corboz mit einem Trick vernascht und über rechts durch ist. Er hat den Blick für den mitgelaufenen Young im Zentrum und legt den Ball in dessen Lauf. Der Pass ist jedoch einen Tick zu lang und Young kann das Spielgerät nicht annehmen. Golz spielt gut mit und nimmt den Ball auf.

54. Die zweite Halbzeit beginnt mit viel Tempo auf beiden Seiten! Die Trainer scheinen in ihrer Kabinenansprache die richtigen Worte gefunden zu haben.

52. Jetzt wird es auf der anderen Seite eng für Verl! Ennali zündet über rechts den Turbo und zieht aus dem rechten Halbraum im Strafraum ab. In der Mitte versucht Berlinksi noch den Fuß hereinzuhalten, um den Ball Richtung Tor abzufälschen, aber der Schuss rauscht ohne weiteren Kontakt ins Aus.

50. Das muss eigentlich das 1:0 für Verl sein! Herzenbruch verliert den Ball im Spielaufbau, Grodowski schnappt sich den Ball und dribbelt mit Tempo in den Strafraum. Dann legt er den Ball auf Höhe des Elfmeterpunkts in die Mitte, aber dort stehen zu viele Essener. Ein Schuss aus der zweiten Reihe wird am Ende geblockt und die Aktion ist vorbei.

48. Das war knapp! Sponsel zieht eine Flanke von rechts auf den ersten Pfosten und Berlinski geht zum Ball. Doch Thiede ist aufmerksam und schnappt sich die Kugel vor dem Stürmer.

48. Beide Mannschaften haben in ihren Offensivaktionen direkt mal Geschwindigkeit und Zug zum Tor gezeigt. So darf es gerne weiter gehen!

46. Die zweite Halbzeit beginnt ohne personelle Veränderungen - weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Verl und Essen gehen mit einem 0:0 in die Kabine. Der Partie fehlte es im ersten Durchgang an Torchancen - die erste und einzige richtige Möglichkeit hatte Ennali nach einer Viertelstunde für Essen. Thiede konnte die Kugel aber stark parieren und hielt das Unentschieden für sein Team fest. RWE hatte nach dieser Möglichkeit etwas mehr vom Spiel, aber zum Ende der ersten Hälfte zeigte sich auch Verl etwas offensiver. Zu viele Ungenauigkeiten im letzten Drittel verhindern aber bisher gute Möglichkeiten für den SC. Das Remis geht zum Halbzeitpfiff in Ordnung, aber sicher werden beide Trainer eine Leistungssteigerung fordern.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Die Ecke wird am ersten Pfosten zunächst geklärt, danach fliegen aber noch zwei weitere Flanken in den Essener Strafraum. Am Ende fängt Golz die Kugel aber sicher.

44. Diese Schlussphase der ersten Halbzeit ist die beste Phase der Gastgeber: Grodowski holt im Laufduell mit Herzenbruch auf der linken Seite eine weitere Ecke für Verl heraus.

42. Baack zieht halbrechts im Sechszehner mal ab, hat aber nach einem etwas unglücklichen ersten Kontakt keinen richtigen Stand und verzieht daher etwas. Der Ball rauscht rund zwei Meter am kurzen Pfosten vorbei.

41. Verls Innenverteidiger bringt zum wiederholten Mal einen weiten Einwurf in den Strafraum. Die Kugel fliegt von links herein und es herrscht kurz Chaos im Essener Strafraum, aber Verl kann die Unruhe nicht nutzen.

39. Die erste Ecke für Verl endet fast in einem Essener Konter - Tarnat und Young spielen sich bis zur Mittellinie durch, aber dann ist der SC mit vielen Spielern hinter dem Ball und unterbindet den Gegenstoß frühzeitig.

37. Der SC hat mittlerweile deutlich mehr Ballbesitz, im letzten Drittel fehlt aber weiterhin die Durchschlagskraft. Essen steht an der Strafraumgrenze mit teilweise fünf Spielern und macht es Verl damit schwer.

35. Thiede macht vorerst weiter und die Partie läuft wieder.

34. Im Anschluss muss der Keeper an der Schulter behandelt werden. Beide Trainer nutzen die Möglichkeit und rufen ihre Spieler zur Bank, um taktische Anweisungen zu geben.

33. Thiede macht einen Ausflug nach vorne und muss danach schnell zurück ins Tor, denn Berlinski wird mit einem langen Ball in den Strafraum gesucht. Dann geht die Fahne des Schiedsrichterassistenten hoch - der Stürmer stand im Abseits.

30. Zwischenfazit nach einer halben Stunde: Die beiden Teams gehen den Samstagmittag recht gemütlich an. Torchancen haben wir bisher nur vereinzelt gesehen. RWE macht den etwas besseren Eindruck, aber auch die Gastgeber kommen langsam ins Spiel.

28. Jetzt zeigt sich Verl mal in der Offensive und setzt sich vorne fest: Zuerst spitzelt Baack im Strafraum den Ball zu Grodowski, der mit dem Rücken zum Tor aber Probleme bei der Annahme hat. Dann gibt es ein bisschen Ping-Pong an der Strafraumgrenze und die Kugel landet bei Stellwagen, der es mit einem Abschluss aus der zweiten Reihe probiert. Aber auch der bleibt ungefährlich und wird von Golz sicher aufgenommen.

26. Tarnat bringt eine Ecke für RWE von rechts herein und findet im Zentrum Bastians, der aber keinen Druck hinter seinen Kopfball bekommt. Verl klärt den Ball aus dem Strafraum und bereinigt die Situation.

23. Essen spielt sich mal am gegnerischen Strafraum fest und eine halbhohe Flanke wird Ennali vor die Füße geklärt. Der nimmt den Ball direkt und schießt aus ca. 21 Metern aufs Tor. Die Kugel geht nur knapp am linken Pfosten vorbei, Thiede wäre aber zur Stelle gewesen.

21. Verl tut sich sehr schwer im Spiel nach vorne und versucht es oft mit langen Bällen, die RWE aber sicher verteidigt.

18. Ennali wird über rechts freigespielt und bringt eine gute Flanke in den Strafraum - Berlinski steigt zum Kopfball hoch, schubst seinen Gegenspieler dabei aber klar zu Boden. Die Aktion wird abgepfiffen, auch wenn der Stürmer sich beschwert.

17. Eine Viertelstunde mussten wir auf die ersten Torchance der Partie warten. Nimmt das Spiel jetzt etwas mehr Fahrt auf?

15. Thiede hält das 0:0 für Verl fest! Ennali wird im Vollsprint in die Tiefe geschickt, nimmt den Ball mit dem ersten Kontakt gut mit und geht Richtung Tor. Dort macht sich SC-Keeper Thiede groß, bleibt lange stehen und blockt den halbhohen Rechtsschuss stark zur Seite ab.

14. Berlinski wird im Zweikampf gegen Paetow weggeblockt und bleibt zunächst liegen. Der Stürmer berappelt sich aber und steht wieder. Dann hat RWE-Kapitän Bastians Probleme mit dem Fuß nachdem er falsch aufgekommen ist. Aber auch für ihn geht es weiter.

13. Die Teams neutralisieren sich in dieser Anfangsphase gegenseitig im Spielaufbau und tasten sich ab. Torchancen oder geschweige denn Torschüsse gibt es bislang noch nicht.

10. Nach Ballgewinn im Mittelfeld treibt Eisfeld den Ball nach vorne und nimmt Young mit, der zentral versucht einen Steckpass in den Strafraum zu spielen. Den hat die Abwehr des SC aber erahnt und fängt den Ball ab.

9. Beide Teams laufen den Gegner gegen den Ball hoch an, grobe Schnitzer in der Verteidigung bleiben bisher auf beiden Seiten aber aus.

7. Stellwagen setzt sich für Verl auf der linken Seite durch und spielt von der Grundlinie aus einen Pass in den Rückraum. Dort steht aber kein Mitspieler und Essen kann den Ball klären.

4. Die ersten Minuten sind durch viele kleine Fouls auf beiden Seiten geprägt.

2. Knifflige Aktion für Sponsel: Er wird im Laufduell von Wolfram überlaufen und der Verteidiger läuft seinem Gegenspieler dann in die Hacke. Er hat Glück, dass Wolfram im Abseits stand und die Aktion abgepfiffen wird, sonst hätte es eine frühe Verwarnung gegeben.

1. Auch hier rollt jetzt die Kugel - Schiedsrichter Jablonksi pfeift die Partie an. RWE spielt in rot, Verl in den schwarz-weißen Trikots.

1. Spielbeginn

Die Mannschaften halten sich aktuell noch in den Katakomben auf, es wird also mit ein paar Minuten Verzögerung losgehen.

Es wird ein enges Match werden, bei dem Verl durch das eigene Publikum im Rücken vielleicht einen kleinen Vorteil haben wird. Hinzu kommt, dass RWE zuletzt im September 2016 gegen Verl gewinnen konnte. Dazwischen gab es in sechs Spielen drei Remis und zwei Siege für den SC Verl. Beide Mannschaften dürfen sich übrigens auf eine tolle Kulisse freuen, denn Verl rechnet mit einem Zuschauerrekord für die laufende Saison und aus Essen werden rund 2.200 mitreisende Fans erwartet.

Die Liste der Verletzten bei Essen ist dagegen länger, denn mit Götze (Muskelfaserriss) und Plechaty (Muskelbündelriss) fallen zwei Akteure noch länger aus, während Niemeyer sich immerhin bereits im Aufbautraining befindet. Wiegel ist nach seiner Gehirnerschütterung wieder dabei, nimmt aber zunächst auf der Ersatzbank Platz. Mit Kapitän Bastians und Mittelfeldmotor Eisfeld stehen zwei ehemalige Spieler des VfL Bochum auf dem Feld. Insgesamt stimmt die Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Akteuren bei RWE.

Werfen wir nun einen Blick auf das Personal - wir beginnen mit den Gastgebern: Verl kann heute wieder auf Kapitän Corboz setzen, der gegen Freiburg noch eine Gelbsperre absitzen musste. Zografakis macht Platz für den Mittelfeldmann und nimmt vorerst auf der Bank Platz. Nach dem Abgang von Stürmer Akono ist Corboz mit drei Treffern nun der beste Torschütze seines Teams. Ansonsten vertraut Trainer Michel Kniat seinem Team und nimmt keine weiteren Änderungen vor.

Rot-Weiss spielte am vergangenen Wochenende ebenfalls Remis und trennte sich vom Halleschen FC mit einem 0:0. Nach 18 Spieltagen steht der Aufsteiger damit nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Verl und belegt den 13. Tabellenplatz mit 23 Punkten auf dem Konto. Auch heute wird der Aufsteiger sich sicher nicht verstecken, denn Essen ist seit acht Spielen ungeschlagen. Aber Essens Coach Christoph Dabrowski erwartet ein enges Match, denn Verl bringe einen aggressiven Spielstil und eine hohe Laufbereitschaft mit.

Der Sportclub aus Verl steht vor der Partie mit 23 Zählern auf Tabellenplatz zwölf und ist nach der langen Winterpause mit einem 1:1 gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg gestartet. Allerdings führte Verl sehr lange und wird sich über den späten Ausgleich der Freiburger geärgert haben. Die Punkteausbeute der Gastgeber aus den letzten zehn Spielen liegt bei 18 Zählern, wobei RWE mit 17 Punkten aus ebenfalls zehn Ligaspielen definitiv mithalten kann.