69. Sohm macht auf links Tempo und holt den nächsten Eckball für seine Mannschaft heraus. Doch der Ball fliegt einmal quer durch den Strafraum ohne Kontakt eines Mitspielers.

64. Die Zebras probieren irgendwie nach vorne zu kommen, doch es fällt ihnen gegen jetzt selbstbewusste und spielüberlegene Mannheimer sehr schwer.

61. Pascal Sohm SV Waldhof Gelbe Karte für Pascal Sohm (Waldhof Mannheim)

Der Stürmer bringt Stierlin zu Fall und unterbindet somit einen Konter.

58. Trainer Thorsten Ziegner bringt mit Michelbrink und Ajani nochmal zwei frische Offensivkräfte in die Partie. Doch seit dem fragwürdigen Platzverweis am Ende der ersten Halbzeit überwiegt der Frust bei den Meiderichern und sie konnten sich nur selten gute Chancen herausspielen.

57. Marvin Ajani Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Marvin Ajani

57. Caspar Jander Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Caspar Jander

57. Jonas Michelbrink Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Jonas Michelbrink

57. Marlon Frey Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Marlon Frey

57. Spätestens durch den Treffer liegen die Gäste hier voll auf Kurs erster Auswärtssieg der Saison! Eine gute halbe Stunde ist hier noch zu spielen.

55. Thomas Pledl SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 1:3 durch Thomas Pledl

Traumtor vom Neuzugang! Nach einem Eckball legt Rossipal den Ball in den Rückraum zu Pledl. Der Offensivmann legt sich den Ball kurz zurecht und zirkelt ihn dann aus ca. 25 Metern ins obere rechte Eck. Keeper Braune kann da nichts mehr machen.

53. Den anschließenden Freistoß kann Duisburgs Keeper Maximilian Braune souverän aus dem linken unteren Eck fischen. Es ist bisher ein ordentliches Debüt vom Torwart.

52. Sebastian Mai Duisburg Gelbe Karte für Sebastian Mai (MSV Duisburg)

Der Abwehrchef der Heimelf bringt Martinovic am eigenen linken Strafraumeck unfair zu Fall und bekommt die nächste Gelbe Karte.

50. Kommt der MSV hier erneut zurück? Feltscher legt den Ball von rechts außen einmal quer durch den Strafraum der Gäste. Kölle kommt an der Strafraumkante herangerauscht und schießt ihn flach aufs Tor. Abwehrspieler Riedel kann den Schuss gerade noch so vor der Linie blocken.

47. Adrien Lebeau SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 1:2 durch Adrien Lebeau

Mannheim nutzt die Überzahl sofort aus! Laurent Jans läuft auf rechts seinem Mitspieler davon und spielt den Ball flach an den langen Pfosten, wo Adrien Lebeau perfekt einläuft und aus sehr spitzem Winkel oben rechts ins lange Eck schießt.

46. Der Waldhof mit dem ersten Ausrufezeichen! Thomas Pledl nimmt den Ball technisch stark an, dreht sich und schießt den Ball per Volley nur knapp neben den linken Pfosten.

46. Weiter geht's in Duisburg-Neudorf mit dem zweiten Durchgang! Und beim MSV gibt es den zweiten Wechsel: Für Kolja Pusch kommt Rolf Feltscher hinein.

46. Rolf Feltscher Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Rolf Feltscher

46. Kolja Pusch Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Kolja Pusch

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Mit einem hektischen Ende geht diese Partie zwischen dem MSV Duisburg und Waldhof Mannheim in die Pause und es steht 1:1 unentschieden. Nachdem lange Zeit nichts passierte und beide Teams sich langsam abtasteten stachen die Gäste mit dem ersten richtigen Angriff direkt zu. Dominik Martinovic vollendete nach einer schönen Vorarbeit von Neuzugang Thomas Pledl. Mannheim schien spielerisch überlegen, allerdings erzielte Sebastian Mai nach einer Ecke von Kolja Pusch kurz vor der Pause den Ausgleich. Nur wenige Sekunden danach aber der erneute Rückschlag für den MSV: Joshua Bitter bekam die Gelb-Rote Karte vom Referee gezeigt, was durchaus knifflig zu entscheiden war. Es bleibt jedoch spannend - bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Joshua Bitter Duisburg Gelb-Rote Karte für Joshua Bitter (MSV Duisburg)

Große Proteste im weiten Rund: wenige Minuten nach der ersten Gelben Karte bekommt Bitter nach einem Einsteigen gegen Lebeau nahe der Mittellinie direkt die zweite Gelbe Karte hinterher.

45. Fast der zweite Treffer für die Duisburger! Wieder ist Pusch der Strippenzieher, der aus dem Rückraum einen schönen Chip in den Lauf von Jander spielt. Jander kommt mit dem langen Bein noch an den Ball, scheitert aber am herauslaufenden Keeper der Gäste.

43. Sebastian Mai Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 1:1 durch Sebastian Mai

Und plötzlich gleicht Duisburg aus! Kolja Pusch zirkelt einen Eckball klasse in Richtung Elfmeterpunkt, wo Abwehrhüne Sebastian Mai völlig frei einnicken kann.

42. Joshua Bitter Duisburg Gelbe Karte für Joshua Bitter (MSV Duisburg)

Der Verteidiger sieht seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison, nachdem er Pascal Sohm umgegrätscht hat.

39. Da geht's mal schnell! Kölle macht auf links außen Tempo und steckt den Ball durch zu Stoppelkamp. Der Routinier lässt sich im gegnerischen 16er etwas zu viel Zeit, sodass die Gäste zur Ecke klären können. Auch diese wird nicht gefährlich.

38. Intensive Zweikämpfe prägen das aktuelle Spielgeschehen. Ein Spielfluss ist somit eher nicht gegeben.

35. Ungefähr zehn Minuten sind es noch bis zur Pause und die Gastgeber tun sich weiter sehr schwer gegen defensiv souveräne Mannheimer.

31. Das war mal schnell und zielorientiert gespielt vom MSV! Über die linke Seite kombinieren sie sich nach vorne und Kölle kann dann eine scharfe halbhohe Flanke in den 16er setzen. Doch dort ist keiner seiner Mitspieler eingelaufen, sodass die Buwe die Hereingabe sicher klären können.

29. Dagegen kommt der Waldhof immer leichter in eine gute Abschlussposition. Nach einer guten und schnellen Kombination landet der Ball bei Bahn, der zentral aus dem Rückraum einfach mal sein Glück versucht. Doch das Spielgerät fliegt deutlich über die Querlatte ins Aus.

27. Mit dem ersten gut herausgespielten Angriff stechen die Gäste zu! Duisburg muss nun nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Girth schon den zweiten Rückschlag einstecken.

24. Dominik Martinovic SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 0:1 durch Dominik Martinovic

Starkes Tor der Mannheimer! Erst schlägt Thomas Pledl einen klasse Pass quer durch den MSV-Strafraum zu Dominik Martinovic. Der Stürmer wackelt halblinks im gegnerischen 16er seinen Gegenspieler aus und schiebt dann überlegt mit dem Innenrist ins rechte untere Eck.

21. Torchancen sind weiter Mangelware, da beide Offensiven kein großes Risiko bisher gehen und die Defensivketten ihre Arbeit gut verrichten.

18. Nun können sie endlich wechseln: Für Benjamin Girth geht es nicht weiter. Chinedu Ekene ersetzt ihn in der vordersten Front.

18. Chinedu Ekene Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Chinedu Ekene

18. Benjamin Girth Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Benjamin Girth

16. Der MSV spielt weiter in Unterzahl. Moritz Stoppelkamp bildet im Moment die einzige Spitze der Meidericher.

12. Schmerzvolle Blicke beim Duisburger Stürmer Benjamin Girth, der sich nahe der Seitenlinie hingesetzt hat und draußen behandelt werden muss.

10. Der Waldhof kommt immer besser hinein und hat abermals einen Standard zugesprochen bekommen. Alexander Rossipal probiert es aus großer Entfernung direkt und prüft mit seinem strammen Schuss Maximilian Braune, den jungen Debütanten im Duisburger Tor.

9. Lebeau wird klasse in die Tiefe geschickt und ist völlig frei vor dem gegnerischen Kasten. Doch im letzten Moment kann Duisburgs Kölle die Schussbahn zustellen und die Szene bereinigen.

8. Die Gäste aus Mannheim - heute in gelb-grünen Trikots unterwegs - erarbeiten sich an der rechten Seitenlinie einen ersten Freistoß. Rossipal's hohe Hereingabe kann aber von Mai geklärt werden.

5. Es sind ausgeglichene erste Minuten in diesem Traditionsduell. Beide Teams tasten sich langsam ab.

2. Duisburg spielt selbstbewusst auf und kombiniert sich per "One-Touch-Fußball" das erste Mal fast durch die Mannheimer Defensive. Doch der Steilpass am Ende auf Girth gerät etwas zu lang.

1. Das Flutlicht ist an und die Spieler sind bereit - los geht's!

1. Spielbeginn

Personell gibt es bei den Gästen aus Baden-Württemberg nur eine Veränderung im Vergleich zum Sieg gegen 1860 München: Anstelle von Marten Winkler darf Winterneuzugang Thomas Pledl das erste Mal von Beginn an spielen.

Ebenso dürfte die bisherige Bilanz der Mannheimer gegen den MSV ihnen Mut machen. Denn aus den letzten 21 Partien hat der SV Waldhof nur fünf Spiele gegen die Meidericher verloren. Über 20 Jahre ist es sogar her, dass Duisburg ein Heimspiel gegen Mannheim gewinnen konnte.

Zwei von 24 Punkten - so lautet die aktuelle Auswärtsbilanz der Gäste aus Mannheim. Es ist bizarr, wie weit die Kluft zwischen den Heim- und Auswärtsauftritten des Waldhofs auseinanderklafft. Die Buwe hatten vor der Saison offen das Ziel Aufstieg ausgegeben, doch dafür muss nun aus den Auswärtspartien mehr herausgeholt werden. Immerhin: mit einem Sieg könnten die Gäste auf den sechsten Tabellenplatz springen und den Anschluss an die Aufstiegsränge so langsam wieder herstellen.

Einer, der maßgeblich am Sichern der drei Punkte beteiligt war, ist Lukas Raeder. Der eigentliche Ersatzmann für Vincent Müller wurde in der 50. Spielminute für eben diesen eingewechselt. Zwar musste er gleich zwei Mal hinter sich greifen, dennoch war er mit mehreren guten Paraden eine Stütze für sein Team. Für die heutige Partie steht allerdings nicht Stammkeeper Müller oder Ersatzmann Raeder zwischen den Pfosten, sondern etwas überraschend der 19-jährige Maximilian Braune. Ansonsten gibt es in der Startelf keine Veränderung im Vergleich zum letzten Spiel.

Der MSV Duisburg unter Coach Thorsten Ziegner will unbedingt seine Fans im heimischen Stadion für ihre Unterstützung belohnen und den erst dritten Heimsieg in dieser Saison einfahren. Wenn die Meidericher eine ähnlich starke Leistung aufs Parkett legen, wie noch am letzten Spieltag in Saarbrücken, dann dürfte es wieder einmal hoch hergehen. Bereits zur Pause führten die Zebras im Saarland mit 2:0 und überrumpelten den Gegner regelrecht. Erst gegen Ende des Spiels ließen sie den Gegner wieder kommen und mussten den Sieg letztendlich über die Ziellinie retten.

Besser hätte das neue Jahr für beide Teams nicht starten können. Während der MSV Duisburg mit 3:2 beim Tabellendritten - dem 1. FC Saarbrücken - gewann und dadurch die gute Auswärtsbilanz weiter ausbaute, schnappte sich auch der SV Waldhof zuhause gegen den TSV 1860 München die drei Punkte und wurde wieder einmal seinem Status als Heimmacht gerecht. Doch heute Abend gelten wieder die umgedrehten und ungeliebten Tatsachen.