Moritz Broschinski kommt zum ersten Mal zum Abschluss. Von rechts in der Box wählt der Stürmer aus kurzem Eck den Abschluss auf das kurze Eck. Philipp Klewin ist genau dort positioniert und hat den Ball im Nachfassen sicher.

Göktan Gürpüz wird rechts in der gegnerischen Hälfte gefoult. Anschließend bleibt der 19-Jährige mit schmerzversehrten Gesicht auf dem Rasen liegen. Trotzdem wird er wohl weitermachen können. Der anschließende Freistoß aus dem rechten Halbfeld bleibt ohne Gefahr.

Erzgebirge Aue gelingt es aktuell besser die Partie ausgeglichen zu gestalten und eigene offensive Akzente zu setzen. Allerdings öffnen sie dadurch auch mehr Räume für schnelle BVB-Gegenangriffe. Es ist also ein echter Drahtseilakt für die Veilchen.

Danhof fehlen nur Zentimeter zum Traumtor! Besong setzt sich rechts vor dem Sechzehner robust durch und setzt Danhof in Szene. Der Rechtsverteidiger probiert es fast vom rechten Strafraumeck ganz gefühlvoll. Mit dem rechten Außenrist zirkelt er den Ball sehenswert in Richtung des langen Ecks und verfehlt den Knick nur hauchzart.

Abschlüsse auf beiden Seiten! Paul-Philipp Besong jagt den Ball aus halbrechten 18 Metern nur knapp am rechten Eck vorbei. Auf der Gegenseite wird Justin Njinmah links in den Strafraum geschickt und schließt von dort direkt ab. Sein Schuss verfehlt das lange Eck nur haarscharf.

Aue steht nach einer eigenen Ecke in der Defensive unsortiert und wird dafür fast bestraft. Guille Bueno spielt von seiner Linksverteidigerposition aus einen Traumpass in die gegnerische Hälfte. Justin Njinmah startet aus der eigenen Hälfte und scheint schon frei durch. Philipp Klewin steht aber weit vor seinem Kasten, reagiert blitzschnell und kann noch vor dem Stürmer klären.

Dortmund kontert im eigenen Stadion. Der weit aufgerückte Elongo-Yombo wird auf rechts in Szene gesetzt. Der 21-Jährige entscheidet sich jedoch dagegen mit dem Ball noch zu dribbeln. Stattdessen wählt er die schnelle Flanke aus dem Halbfeld. Die bleibt allerdings bereits am ersten FCE-Verteidiger hängen.

Da heute Abend auch noch die erste Mannschaft der Dortmunder spielt, ist der Signal Iduna Park nicht sonderlich gut gefüllt. Zumindest der Gästeblock ist aber gut gefüllt und die Anhänger der Veilchen feuern ihr Team lautstark an.

Die Hausherren führen den ersten Eckstoß der Partie kurz aus. Der Ball geht zurück bis zum letzten Mann. Rodney Elongo-Yombo wählt von knapp in der gegnerischen Hälfte den Langen Ball in die Box. Damit überspielt er die komplette Defensive der Auer. Allerdings kommt Kolbeinn Finnsson links im Strafraum nicht mehr an den Ball.