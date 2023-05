Boyamba kann wieder mitwirken und nimmt sofort am fälligen Freistoß teil, was die Fans der Hausherren verärgert. Gefährlich wird es aber nicht, Jesper Verlaat bekommt das Offensivfoul gepfiffen.

Offensivfoul von Oğuzhan Kefkir an Stefan Lex, der heute den gesamten rechten Flügel beackert. Wieder kommt 1860 in Ballbesitz.

Das Hinspiel endete 1:1-Unentschieden. Albion Vrenezi brachte die Löwen eine Viertelstunde vor Schluss per Elfmeter in Front, Felix Bastians gelang in der Nachspielzeit jedoch noch der Ausgleich. Beide Torschützen stehen heute nicht zur Verfügung.

Im April 2007 war 1860 München zuletzt an der Hafenstrafe zu Gast. In der 2. Bundesliga erzielten Berkant Göktan und Josh Wolff damals die Treffer zum 2:0-Auswärtssieg. Lorenz-Günther Köstner und Marco kurz hießen damals die Trainer.

Zudem ist die Stimmung an der Hafenstraße in den letzten Wochen nicht die beste. Aus den letzten zehn Spielen stehen nur zwei Siege zu Buche, das 2:0 in Zwickau wurde nachträglich am grünen Tisch zugesprochen. Immer wieder waren in der letzten Zeit " Dabrowski raus!"-Rufe zu hören, vor allem nach dem 0:2 gegen Meppen am vergangenen Wochenende.