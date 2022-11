Meppen erwischt den besseren Start! Eine Risch-Flanke erreicht Marvin Pourié am kurzen Pfosten, der frühere Karlsruher köpft mit der Stirn aber in die falsche Richtung.

Cheftrainer Stefan Krämer fand nach der jüngsten 0:3-Heimniederlage gegen Wehen deutlichere Worte: "Wir schenken die Tore her, wie es schlimmer fast nicht mehr geht. Wenn du Standards nicht verteidigst, wirst du keine Spiele gewinnen – da kannst du noch so gut sein. Dann verdienst du die Punkte auch nicht, sondern verdienst es, zu verlieren. Das erzählen wir seit Wochen, irgendwann ist es mir zu doof." Alle drei Wiesbadener Tore waren nach Standards gefallen.

Vom Erreichen eines Minimalziels ist man in Meppen weit entfernt. Nachdem sich die Emsländer in der vergangenen Hinrunde noch in Schlagdistanz der Aufstiegsränge befanden und die Saison schließlich auf einem soliden zehnten Platz beendeten, befinden sie sich nun als Vorletzter in akuter Abstiegsgefahr.