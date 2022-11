15. Mit weiten Einwürfen möchte Verl gefährlich werden und tatsächlich sorgen sie für Unordnung. Ehe diese bestraft wird, schlagen die Lila-Weißen den Ball aber doch noch aus der Gefahrenzone.

14. Gyamfi blockt einen Schussversuch vom Strafraumrand. Die ganz klaren Chancen fehlen den Gästen noch.

11. Da fehlt nicht viel! Traoré setzt sich rechts im Strafraum durch und überrascht dann Thieder im Torwarteck. Gerade noch rechtzeitig kann der Schlussmann seine Arme hochreißen, um die Kugel an die Unterkante der Latte zu lenken. Von dort springt die Kugel wieder hinaus ins Feld!

10. Die Fahne geht hoch und so verpufft die Aufregung um Heider, der direkt am Fünfer an den Ball kam.

7. Zum ersten Mal muss Daniel Adamczyk eingreifen. Eine Flanke von rechts greift er fast zehn Meter vor dem eigenen Tor ab. Da hat er gut spekuliert.

6. Aus der zweiten Reihe schießt Mael Corboz Richtung Tor, verfehlt allerdings deutlich.

3. Traoré holt rechts direkt noch einen Freistoß heraus. Simakala findet Heider in der Mitte, der aufs lange Eck verlängert, doch hinten klärt Akono auf der Linie!

2. Erster Gelegenheit für Osnabrück, nachdem sich Traoré rechts durchsetzt und wuchtig in die Mitte spielt. Paetow verhindert Schlimmeres!

1. Vor heimischer Kulisse stoßen die Osnabrücker an. Die Kugel rollt. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Aus den Katakomben heraus betreten die Mannschaften das Feld an der Bremer Brücke. Es dauert nicht mehr lange!

Michael Bacher übernimmt die Leitung dieser Partie. Dem 31-jährigen aus Amerang assistieren die Linienrichter Tobias Fritsch und Marcel Schütz.

Nur eine Autostunde liegt zwischen Osnabrück und Verl, entsprechend kann durchaus von einem Mini-Derby gesprochen werden. Dennoch treffen die Vereine erst zum siebten Mal aufeinander. Zuletzt in der vergangenen Saison, in der Osnabrück zwei knappe Siege feierte.

Trotz eines 2:1-Erfolgs über den FC Ingolstadt wechselt auch Michél Kniat doppelt. Nachdem er zuletzt nicht mehr im Aufgebot stand, steht Nick Otto heute wieder in der Startaufstellung und verdrängt Maximilian Wolfram auf die Bank. Gar nicht in den Kader geschafft hat es Yari Otto. Ihn ersetzt Cyrill Akono in der Sturmspitze.

Nach einer spektakulären 4:3-Niederlage in Zwickau nimmt Tobias Schweinsteiger zwei Wechsel in seiner Startelf vor. Paterson Chato und Jannes Wulff sitzen zunächst auf der Bank. Dafür rotieren Sven Köhler und Lukas Kunze in die Startelf.

Als Tabellenelfter scheint sich der SC Verl fern von größeren Abstiegssorgen im Mittelfeld zu etablieren. Allerdings ist allen Beteiligten klar, wie schnell es wieder nach unten gehen. Schließlich liegen die Ostwestfalen nur sechs Punkte über dem Strich. Bei einer Niederlage würde Osnabrück auf zwei Punkte heranrücken. Gleichzeitig hat Verl aber in den letzten acht Spielen nur einmal verloren.

Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen steckt der VfL tief in der Krise. Die Lila-Weißen stehen nur einen Punkt über der Abstiegszone und sind entsprechend auf Erfolge angewiesen. Motivation könnten die Niedersachsen aus den Ergebnissen der Konkurrenz ziehen, denn sowohl Borussia Dortmund als auch der Hallesche FC haben gestern Punkte gelassen.