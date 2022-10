13. Auf beiden Seiten gab es noch keine klare Torchance. Verl ist jedoch deutlich gefährlicher und aktiver. Viktoria hat Probleme damit, sich aus dem hohen Pressing der Hausherren zu befreien.

10. Der SC Verl tritt sehr selbstbewusst auf. Stöcker flankt von der linken Seite. Der Ball prallt von Sessa über das Tor.

7. Nico Ochojski läuft mit dem Ball auf den Strafraum zu und schießt ziemlich selbstbewusst aus der Distanz. Der fliegt hoch und weit neben das Tor. Das war gar nichts.

6. Viktoria Köln dominiert zu Spielbeginn den Ballbesitz und versucht über Seitenverlagerungen den Sportclub auseinander zu ziehen. Eine Ecke von der rechten Seite landet direkt in den Armen von Torhüter Niclas Thiede.

3. Die Viktoria will das Spiel tief am eigenen Sechzehner aufbauen, verliert aber nach einem hohen Ball auf die rechte Abwehrseite schon wieder den Ball. Die Gastgeber können die kurze Unsicherheit der Kölner nicht ausnutzen.

1. Leicht verspätet pfeift Schiedsrichter Konrad Oldhafer die Partie an. Viktoria Köln spielt in rot-schwarzen Trikots von links nach rechts. Verl agiert in den weiß-schwarzen Heimtrikots.

1. Spielbeginn

Angeführt von Schiedsrichter Konrad Oldhafer betreten die Mannschaften den Rasen der Home Deluxe Arena in Paderborn. Verl darf nach wie vor nicht in der heimischen Sportclub Arena spielen, die nicht den Drittligastandards entspricht und umgebaut werden soll.

Viktoria-Coach Olaf Janßen nimmt dagegen nur eine Veränderung vor. Lars Dietz ersetzt Niklas May auf der linken Abwehrseite. Simon Handle, Simon Stehle sowie Top-Torschütze Robin Meißner und Kapitän Marcel Risse stehen ebenfalls in der Startformation. In wenigen Minuten geht es los.

Verl wechselt im Vergleich zum Sieg gegen Aufsteiger SV Elversberg auf drei Positionen. Auf der rechten Abwehrseite ersetzt Nico Ochojski seinen Dauerkonkurrenten Tobias Knost. Auf der gegenüberliegenden Abwehrseite fällt Luca Stellwagen verletzungsbedingt aus. Er wird heute von Michel Stöcker ersetzt. In der Angriffsreihe startet Nicolás Sessa anstelle von Joel Grodowski.

Die Viktoria ging dagegen in den ersten vier Spielen dreimal als Sieger vom Platz. Seitdem folgten jedoch sechs sieglose Spiele. In der Zwischenzeit verloren die Kölner - trotz ansprechender Leistung - auch ihr Nachholspiel im DFB-Pokal gegen Bayern München mit 5:0. Die aktuelle Form spricht also heute klar für die Hausherren.

Mit Verl und Viktoria Köln treffen heute der zwölfte und 14. der Tabelle aufeinander. Beide Teams trennen zwar nur zwei Punkte, jedoch unterscheidet sich der bisherige Saisonverlauf stark. Gastgeber Verl startete mit vier Niederlagen aus den ersten fünf Spielen in die Saison, verlor aber in den letzten fünf Spielen nur noch eine Partie. Heute will die Mannschaft von Trainer Michél Kniat nach Siegen gegen Duisburg und Elversberg den dritten Sieg in Folge einfahren.