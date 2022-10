...nicht ganz ohne: Ein Mann in Schwarz und Gelb lenkt das Spielgerät am Fünfer mit dem Oberschenkel über den eigenen Kasten. Die zweite Ecke führt im Nachgang zu einer dritten, diesmal von der anderen Seite...

Halbzeitfazit: Eine weitgehend ereignislose erste Hälfte zwischen dem Halleschen FC und dem BVB II geht torlos in die Pause. Beide Teams begannen mit Tempo, taten sich aber in der Chancenerarbeitung schwer. Die Dortmunder hatten zwei Distanzversuche durch Michel zu verzeichnen, die beste Gelegenheit der Partie vergab Steczyk auf HFC-Seite in der 11. Minute. Ansonsten bestaunen wir hier vor allem eines: gähnende Leere. Beide Mannschaften kommen kaum einmal in gefährliche Räume, beide Defensivreihen stehen sehr kompakt. Damit bleibt nur übrig, auf einen besseren zweiten Durchgang zu hoffen. Wir dürfen gespannt sein - bis gleich!

Den fälligen Freistoß aus fast 30 Metern von halbrechts will Pašalić direkt aufs Tor ziehen. Sein Versuch verendet aber schon in der Mauer.

Inzwischen übernimmt die Preußer-Elf langsam aber sicher das Kommando. Sie setzt sich am in der gegnerischen Spielhälfte fest.

Dass ein frühes Tor hier fallen würde, ist nicht unbedingt zu erwarten. Die Dortmunder Zweitvertretung ist im ersten Durchgang die harmloseste aller Mannschaften - erst zwei Treffer konnten sie in den ersten 45 Minuten erzielen. Auch der HFC ist mit einem Tor in der Anfangsviertelstunde nicht allzu furchteinflößend.

Die erste Großchance für Halle! Steczyk tankt sich von halblinks in den rechten Halbraum durch. Der Angreifer kommt aus acht Metern zum Schuss, scheitert aber am herausstürzenden Lotka.

Direkt mal der HFC: Kreuzer flankt von der rechten Außenbahn in den Fünfmeterraum. Finsson ist aber gerade noch per Kopf zur Stelle.

Noch schlechter steht aufgrund der schwächeren Tordifferenz lediglich die Dortmunder Zweitvertretung da. Bei den Schwarz-Gelben schien die Tendenz zuletzt dagegen wieder etwas anzusteigen. Nicht nur konnten sie den Niederlagen-Hagel nach vier Pleiten in Serie mit dem Dreier beim FSV Zwickau (2:1) stoppen, auch gelang am letzten Spieltag ein beachtliches Unentschieden vor eigenem Publikum gegen das favorisierte TSV 1860 München (1:1). So oder so: Mit einem Sieg heute könnten beide Mannschaften die Abstiegsränge zunächst einmal verlassen – und den anderen Klub in die Krise schießen.