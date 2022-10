33. Mit sicherem Passspiel in der eigenen Hälfte versucht Wehen, sich die anfängliche Souveränität zurückzuholen. Die Zebras sind aber aggressiv im Zweimapf und lassen den Tabellenvierten nicht ins entscheidende Drittel kommen. Ein leidenschaftliches Spiel bislang.

30. Doppelchance für den MSV! Bouhaddouz wird per Flanke von der linken Seite am zweiten Pfosten von Ajani bedient. Der Stürmer kann die Hereingabe nicht mit ausreichend Wucht auf den Kasten köpfen - Lsyka kann den Ball entschärfen. Augenblicke später bricht wiederholt Ajani zur Grundlinie durch und legt in den Rückraum zu Stoppelkamp ab. Der Schuss Kapitäns landet knapp über dem Wehen-Kasten.

27. Stoppelkamp versucht Bakalorz per Heber in den Strafraum hinein zu bedienen, doch die Hereingabe gerät zu ungenau und kann problemlos von der Wehen-Defensive geklärt werden. In dieser Phase hat Wiesbaden zu viele einfacher Fehler im Passspiel und Duisburg kann sich aus dem Druck befreien.

24. Michelbrink erhält in aussichtsreicher Position 20 Meter vor dem SVWW-Kasten das Leder, aber der erste Kontakt des jungen Offensivspielers ist zu ungenau und die gute Chance kann bereinigt werden.

23. Hollerbach hat die beste Chance des Spiels. Der MSV leistet sich einen Fehler im Spielaufbau, den Wurtz abfängt. Der Kapitän leitet sofort auf Hollerbach weiter, der aus halblinker Position an der Strafraumkante mit dem linken Fuß abzieht. Der Abschluss zischt knapp am langen Torpfosten vorbei.

21. Wiesbaden kommt jetzt näher vor das Tor von Müller, doch immer wieder ist ein MSV-Bein im letzten Moment dazwischen. Mal um Mal führen diese Situationen zu Eckbällen für die Hessen, die aber allesamt zu harmlos sind.

18. Ezeh stößt von der rechten Außenbahn sprintstark ins Zentrum durch und dringt in den Strafraum ein. Feltscher kann den Tempolauf im letzten Moment zum Eckball klären. Dieser kann per Kopf vom MSV geklärt werden.

17. Die Spielkontrolle geht bis zu diesem Zeitpunkt an Wehen Wiesbaden, das den MSV früh attakiert und mit viel Ballbesitz den Gegner dominiert.

14. Der Gästeblock des MSV ist rappelvoll und macht lautstark Stimmung. Die Zebra-Fans machen die Partie ansichts der Kulisse für die Duisburger zum Heimspiel.

12. Bakalorz mit einem eigentlich sauberen Tackling gegen Prtajin, der aus 25 Metern abziehen will. Der Schiedsrichter entscheidet aber auf Freistoß aus aussichtsreicher Position für den SVWW. Ezeh scheitert aber an der Mauer.

9. Wiesbaden macht bis hierhin den geordneteren Eindruck, der MSV verteidigt aber leidenschaftlich und hat bislang durch Bouhaddouz die beste Chance der Partie.

6. Erste Chance für die Zebras! Nach einem schnell ausgeführten Einwurf probiert Bouhaddouz mit seinem schwächeren Linken aus spitzem Winkel linker Position sein Glück. Sein Versuch aus acht Metern rauscht knapp am langen Eck vorbei.

3. Eine Wurtz-Ecke kommt Flach in den Strafraum des MSV, doch die Abnahme eines Wehen-Spielers wird abgeblockt. Im Anschluss kann sich der MSV befreien.

2. Nach einem ungefährlichen Freistoß des MSV schaltet Wiesbaden um, doch Hollerbach kann Prtajin nicht in Szene setzen. Der MSV kann klären.

1. Der 14. Spieltag läuft! Schiedsrichter Konrad Oldhafer hat das Spiel angepfiffen, in dem Wehen in schwarz und Duisburg in blau-weiß spielt.

1. Spielbeginn

Wehen-Trainer Markus Kauczinski wechselt seine Startelf auf einer Position: Emanuel Taffertshofer rückt für Nico Rieble in die Dreierkette neben Sebastian Mrowca und Sascha Mockenhaupt. Auch Zebra-Coach Torsten Ziegner verändert die Anfangsformation auf einer Position, in der Baran Mogultay Niklas Kölle auf die Bank verdrängt und als Linksverteidiger startet. Wehen wird wohl im gewohnten 3-4-1-2-System, Duisburg im erprobten 4-2-3-1-System aufs Feld gehen.

Nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen holte der MSV Duisburg, in denen er sogar nur ein Tor erzielen konnte. Immerhin gelang den Zebras der Punktgewinn vergangene Woche, als sie vor heimischem Publikum 1:1-Unentschieden gegen Viktoria Köln spielten. Auffälligster Akteur der Zebras in dieser Saison ist einmal mehr Kapitän Moritz Stoppelkamp, der bereits acht Scorerpunkte sammeln konnte und die Offensive der Meidericher schultert. Ein Augenmerk gilt es zudem auf Youngster Caspar Jander zu richten, der beim MSV für devensive Stabilität sorgt und im zentralen Mittelfeld bereits im Alter von 19 Jahren ein Schlüsselspieler bei den Zebras ist.

Wehen Wiesbaden stand bis zum letzten Wochenende auf Relegationsplatz drei, ehe es das Top-Spiel gegen den Tabellenzweiten TSV 1860 München verlor. Zuvor konnten die Hessen aber drei Spiele in Folge für sich entscheiden, sodass die aktuelle Form der Hessen zu stimmen scheint. Besonders die Doppelspitze Wehens, bestehend aus Benedict Hollerbach und Ivan Prtajin, sorgte mit jeweils sechs Ligatreffern für Aufmerksamkeit. Der kroatische Stürmer brauchte sogar für neun Torbeteiligungen nur acht Spiele und ist einer der treffsichersten Stürmer der Liga.

Das Heimteam aus Hessen steht nach 13 Spielen und 24 Punkten auf Rang vier der Drittligatabelle und befindet sich nur einen Punkt hinter Ingolstadt und dem Relegationsplatz zur 2. Bundesliga. Der Meidericher SV konnte dagegen bislang nur 15 Zähler sammeln und steht auf dem zwölften Tabellenplatz. Duisburg hat aber nur vier Punkte Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz und braucht Punkte, um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen. Mut macht dem Auswärtsteam das letzte Duell der beiden Mannschaften, das in der Brita-Arena der MSV für sich entscheiden konnte. Aziz Bouhaddouz traf Mitte der zweiten Halbzeit und sorgte für einen knappen 1:0-Erfolg über Wehen.