29. Über den Torschützen Michel Stöcker wird der linke Flügel blitzschnell überbrückt. Seine scharfe Hereingabe verpasst Maximilian Wolfram zum wiederholten Male knapp.

27. Der SCV verfügt weiterhin über die größeren Gelegenheiten. Ob es von Daniel Mikic zu gewollt war, den Ball aus dem Halbfeld auf den langen Pfosten zu zwirbeln, sei mal dahingestellt. Tom Baack lauert aber noch vorne und kommt aus wenigen Metern zum Kopfball!

25. Die Spielvereinigung ist hier durchaus bemüht, mit den spielfreudigen Hausherren Schritt zu halten. Bislang fehlt es im Angriffdrittel aber noch an Präzision.

23. Mittlerweile ist es ein offenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Es macht durchaus Spaß, hier zuzusehen!

21. Michel Stöcker Verl Tooor für SC Verl, 1:0 durch Michel Stöcker

Der Linksverteidiger machts! Eingeleitet wird die Aktion von seinem Kollegen auf der rechten Seite, Tobias Knost. Der will eigentlich nur in den Rückraum legen, doch die Kugel flutscht bis an die gegenüberliegende Strafraumkante durch. Dort kommt Michel Stöcker angerauscht und drischt die Kugel halbhoch ins lange Eck!

21. Nun auch die erste Großchance für Bayreuth! Tim Latteier hält aus der zweiten Reihe drauf. Auch hier kann der Keeper nur nach vorne abwehren, behält im Duell gegen Markus Ziereis aber knapp noch die Oberhand!

20. Die zweite große Gelegenheit für den SCV! Bei einer Ecke von links ist Luca Petzold nach einem verdeckten Kopfball eigentlich schon geschlagen. Jesse Tugbenyo köpft aus kurzer Distanz allerdings über den Kasten!

19. Was ist das denn für ein Geschoss von Mael Corboz? Eine wohl noch abgefälschte Flanke aus dem linken Halbfeld senkt sich noch gefährlich Richtung langes Eck. Luca Petzold kann den schwierigen Ball nur mit Mühe über den Querbalken lenken!

18. In der Oldschdod wird sie noch praktiziert, die gute alte Manndeckung. Vinko Šapina hat in Eroll Zejnullahu mittlerweile einen ständigen Begleiter.

16. Auch die Spielvereinigung kommt nun zu ihrer ersten Ecke. Moritz Heinrich setzt im Rückraum zur Direktabnahme an, jagt die Kugel aber in die zweite Etage.

14. Michel Stöcker Verl Gelbe Karte für Michel Stöcker (SC Verl)

Hohes Bein, der Außenverteidiger trifft Alexander Nollenberger im Gesicht.

12. Verl wird stärker, holt auf links bereits den zweiten Eckball heraus. Die Ostwestfalen schaffen es nun öfter an die Grundlinie.

10. Da ist die erste Gelegenheit der Partie! Erneut baut Vinko Šapina den Angriff auf. Diesmal nimmt er seinen MittelfeldkollegenMael Corboz mit, der wiederum Joel Grodowski auf der rechten Seite schickt. In dessen Hereingabe grätscht Maximilian Wolfram im Sturmzentrum, Luca Petzold ist allerdings zur Stelle.

8. Gute Nachrichten für den SCV, Šapina kann weitermachen.

7. Nun muss Šapina nach einem Zusammenprall mit Tim Latteier auf dem Spielfeld behandelt werden. Womöglich ist da sogar das Knie in Mitleidenschaft geraten.

6. Erneut leistet sich Zejnullahu ein Fehlanspiel, diesmal passt er die Kugel Vinko Šapina vor die Beine. Der Mittelfeldmotor versucht durchzustecken, findet jedoch keinen Abnehmer.

5. Überraschenderweise reißen die Gäste das Spiel sofort an sich. Eine Flanke von Eroll Zejnullahu landet allerdings hinter dem Kasten.

2. Da ist es auch schon, das erste lange Holz. Alexander Nollenberger kann den Diagonalball zwar nicht mehr annehmen, holt aber immerhin einen Einwurf in Tornähe heraus.

1. Robin Braun aus Wuppertal pfeift die Begegnung an. Zebras gegen Bienen, könnte man angesichts der Trikotfarben auch meinen.

1. Spielbeginn

Es ist auch das Duell zweier Spielstile. Der SCV ist für sein hohes Pressing und tolles Kombinationsspiel bekannt, während Bayreuth eher Wert auf die Defensive legt und auch mal das lange Holz auspackt.

Zehn Minuten vor Anpfiff könnten die Ränge voller sein. Große Teile der Arena sind sogar komplett leer. Allerdings ist der Gästeblock trotz der weiten Anreise gut gefüllt. Knapp 400 Kilometer sind es von Bayreuth nach Paderborn.

Auf Verler Seite rücken nach den jüngsten beiden Niederlagen Torge Paetow, Vinko Šapina und Maximilian Wolfram für Nico Ochojski, Nicolás Sessa und den gelbgesperrten Yari Otto in die Startelf.

Thomas Kleine muss heute auf seinen Kapitän Benedikt Kirsch verzichten, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte aussetzen muss. Ihn ersetzt Alexander Groiß.

Die Spielvereinigung hat die drei Punkte also nötiger als der Sportclub. Dafür wird im Vergleich zum Hinspiel allerdings eine Leistungssteigerung nötig sein, in Bayreuth hatten die Gelb-Schwarzen mit einer schwachen Leistung 1:3 verloren.

Kurioserweise entsprechen die Formkurven beider Teams nicht ihrer Tabellenposition. Obwohl Verl die letzten beiden Spiele verlor und Bayreuth zuletzt zwei Mal in Folge gewinnen konnte, steht die Oldschod weiterhin unter dem Strich. Dortmund II und Halle haben mit Kantersiegen am Samstag im Abstiegskampf vorgelegt. Zudem liegt Zwickau derzeit gegen Saarbrücken in Führung.

Auf sportlicher Ebene bastelt der SC Verl ebenfalls schon an der Zukunft. Durch die komfortable Lage im Tabellenmittelfeld hat man weitgehend Planungssicherheit. Die Transfers von Patrick Kammerbauer, Oliver Batista-Meier und Stijn Meijer wurden auch perspektivisch getätigt.

Auch der SC Verl durfte nur mit einer Sondergenehmigung im eigenen Stadion an der Poststraße spielen, diese ist mittlerweile ausgelaufen. An der eigenen Spielstätte wird momentan fleißig gewerkelt - so lange die Umbaumaßnahmen in Gang sind, weichen die Ostwestfalen ins benachbarte Paderborn aus. So auch heute.

Beide Klubs haben eines gemeinsam: Ihre Stadien entsprechen nur bedingt dem Standard der 3. Liga. Der Oldschdod wurde daher schon Hilfe von Dynamo Dresden angeboten - im Falle starken Schneefalls hätte man im Rudolf-Harbig-Stadion spielen dürfen, da die eigene Spielstätte noch nicht über eine funktionierende Rasenheizung verfügt.