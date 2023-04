30. Thore Jacobsen Elversberg Gelbe Karte für Thore Jacobsen (SV 07 Elversberg)

Philipp dreht sich im Mittelfeld prima auf und wird von Jacobsen durch dessen halbe Umarmung gestoppt. Der Schiedsrichter hat keine andere Wahl und muss dem Mittelfeldspieler der SVE für sein taktisches Foul die Gelbe Karte geben.

29. Viktoria spielt sich per Konter nach vorne und verlagert am Ende nach links, wo Handle die Kugel annimmt und sich auf rechts legt. Sein Schlenzer ins lange Eck wird von Pinckert gestoppt, der sein Bein reinstellt.

27. Fast eine halbe Stunde hat es gedauert bis sich die Gäste ihren ersten Eckstoß erarbeitet haben. Philipp übernimmt den Standard von links, seine Flanke kommt allerdings vor dem ersten Pfosten herunter und kann von Elversberg dadurch leicht geklärt werden.

24. Die SVE hat das hohe Pressing nun stellenweise zurückgefahren und läuft erst ab der Mittellinie an. Köln kann die Zeit im Aufbauspiel allerdings bisher nicht nutzen, um sich nach vorne zu kombinieren.

22. Mega Parade von Rauhut! Woltemade setzt sich auf rechts stark durch und flankt nach innen - die Kopfballabwehr nimmt Koffi technisch sehenswert herunter und legt sich den Ball auf seinen starken Fuß. Aus rund sieben Metern zieht der Stürmer ab, findet in Rauhut allerdings seinen Meister, weil der Debütant sich groß macht und per Fußabwehr klärt.

20. Kristof muss bei einem Schuss der Kölner aus der zweiten Reihe mal wieder zupacken, hat bei dem leicht abgefälschten Abschluss allerdings keine Probleme und leitet mit einem schnellen Abwurf auch direkt den nächsten Angriff ein.

18. Die Gäste versuchen sich mit mehr Ballbesitz nun wieder mehr am Spiel zu beteiligen, allerdings steht die SVE dermaßen hoch, dass Viktorias Keeper Rauhut meistens vergeblich nach freien Anspielstationen sucht.

16. Schultz ist zum richtigen Zeitpunkt gegen Woltemade zur Stelle! Correia setzt sich auf links gut durch und sieht, dass sich der Stürmer im Rückraum abgesetzt hat und spielt Woltemade den Ball in den Fuß. Bei der Ballannahme springt ihm das Spielgerät aber zu weit nach vorne weg und Schultz kann mit einem gestreckten Bein den Torschuss verhindern.

14. Elversberg hat sich nach dem frühen Gegentreffer direkt gefangen und die Spielkontrolle übernommen. Von der Viktoria kam nach dem Treffer von Meißner offensiv gar nichts mehr und der Ausgleich der SVE geht durchaus in Ordnung.

12. Jannik Rochelt Elversberg Tooor für SV 07 Elversberg, 1:1 durch Jannik Rochelt

Elversberg gleicht nur zehn Minuten später aus! Sahin erobert den Ball im Mittelkreis und gibt ihn bei seinem Solo durchs Mittelfeld nicht mehr ab. Er führt die Kugel halbrechts an die Strafraumkante und spielt dann einen gefühlvollen Ball quer durch den Sechzehner auf den zweiten Pfosten, wo Rochelt für seinen zehnten Saisontreffer nur noch den Fuß hinhalten muss und den Ball im langen Eck versenkt.

8. Doppelte Aufregung im Strafraum der Gäste: Feil wird von mehreren Gegenspielern attackiert und wohl auch am Fuß getroffen. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen und ermöglicht damit die zweite knifflige Szene zwischen Rauhut und Woltemade - der Stürmer wird leicht vom Keeper getroffen und fordert einen Elfmeter. Es gibt jedoch nur Ecke, die die Gastgeber nicht nennenswert verwerten können.

6. Die SVE lässt sich zunächst nicht aus dem Konzept bringen und läuft gewohnt weit vorne an. Viktoria macht im Aufbau jedoch keine Fehler, sodass es zu keinen Torchancen kommt.

4. Was für ein Auftakt in dieses Montagabendspiel! Der Spitzenreiter gerät durch den frühen Rückstand direkt mal unter Druck und muss dem 0:1 nun hinterherlaufen.

2. Robin Meißner Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 0:1 durch Robin Meißner

Die Kölner nutzen ihre erste Torchance zur frühen Führung! Philipp bekommt halblinks im Mittelfeld zu viel Raum, kann in Ruhe den Kopf heben und sieht Stürmer Meißner, der aus dem Rückraum Richtung Strafraum startet. Viktorias Nummer zehn spielt einen sehenswerten Flugball in den Sechzehner der SVE und Meißner vollendet per Außenrist als Direktabnahme flach im Eck!

1. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an und damit rollt die Kugel in Elversberg!

1. Spielbeginn

Das Hinspiel konnte Elversberg mit 2:0 für sich entscheiden - auf den Doppeltorschützen Fellhauer kann die SVE heute allerdings wie erwähnt nicht zurückgreifen. Damals verlängerte diese Niederlage eine regelrechte Pleitenserie der Kölner - acht Spiele war die Viktoria nach dem Hinspiel sieglos. Dass die Ausgangslage im Rückspiel aufgrund der letzten Wochen nun komplett gedreht wurde, ist auch SVE-Coach Horst Steffen durchaus bewusst. Er erwartet ein schweres Spiel, weil Köln einen Lauf habe und seine Mannschaft mit hundert Prozent dagegenhalten müsse.

Die Formkurve der letzten Wochen könnte mit Blick auf die beiden Mannschaften nicht unterschiedlicher sein: Viktoria Köln hat nur eines der letzten zehn Ligaspiele verloren und ist seit mittlerweile sieben Partien ungeschlagen, darunter nur zwei Remis gegen Zwickau und Halle. Dadurch haben sich die Kölner im Mittelfeld auf Platz neun stabilisiert, wobei TSV 1860 München mit einem Spiel mehr nur durch das bessere Torverhältnis auf Tabellenplatz acht steht. Etwas anders sieht es beim amtierenden Spitzenreiter aus Elversberg aus: Der ehemals saftige Abstand auf Platz zwei ist mittlerweile auf vier Punkte geschrumpft (bei zwei Spielen weniger). Der März war für die SVE insgesamt ein Monat zum Vergessen, denn im Ligaalltag gelang dem Aufsteiger in fünf Spielen nur ein Sieg gegen Verl. Dieser Auswärtserfolg soll den Grundstein für eine Kehrtwende bilden - können die Gastgeber heute an diesen Sieg anknüpfen?

Die Viktoria ist dagegen voll im Spielfluss und sichert sich auch im Mittelfeldduell gegen den SC Verl drei Punkte. Trotz des 2:1-Erfolgs ist Trainer Olaf Janßen zu mehreren Veränderungen in der Startelf gezwungen: Keeper Voll fällt krankheitsbedingt aus, sodass Rauhut heute sein Drittligadebüt für die Viktoria gibt. Auch der zweite Schlussmann auf der Bank ist ein neues Gesicht, denn mit Bördner ist ein weiterer Torhüter der Kölner heute nicht dabei. Schüchter hilft bei den Profis des aktuell Tabellenneunten aus. Die weiteren Wechsel betreffen die Defensive der Gäste aus dem Rheinland: Fritz und Dietz gehören gelbgesperrt nicht zum Kader, stattdessen spielen May und Siebert von Beginn an. Marseiler, der am vergangenen Wochenende noch als Joker glänzte und sein Team zum Sieg schoss, muss sich auch heute mit der Rolle als Ergänzungsspieler abfinden.

Ganze 13 Tage hatte die SVE spielfrei - das letzte Auswärtsspiel in Duisburg musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Dementsprechend groß ist die Lust auf dieses Flutlichtspiel bei den Gastgebern. Trotz der fast zweiwöchigen Pause muss Elversberg auch weiterhin auf Langzeitverletzte verzichten, wieder mit dabei ist hingegen Keeper Kristof, der seine Schulterverletzung überstanden hat und direkt in die erste Elf zurückkehrt. Zusehen müssen dagegen Fellhauer und Schnellbacher, die beide gesperrt fehlen. Für Fellhauer startet im Sturm Koffi und bildet gemeinsam mit Woltemade das Duo in der Spitze. Die rechte Außenverteidigerposition von Fellhauer übernimmt am heutigen Abend Pinckert.