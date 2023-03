45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Casar versucht es nochmal mit einem Distanzschuss. Aus 23 Metern geht sein Abschluss jedoch deutlich am Kasten vorbei.

45. +1 Zwei Minuten gibt es obendrauf. Beide Mannschaften arbeiten weiter viel und kämpfen sich Richtung gegnerischen Kasten. Fällt hier noch ein Treffer vor der Pause?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Tobias Fleckstein Duisburg Gelbe Karte für Tobias Fleckstein (MSV Duisburg)

Müller integriert sich perfekt in das Spiel und wird sofort hinter die Kette in vollen Lauf geschickt. Aber Fleckstein hat was dagegen. Er reißt kurz am Trikot von Müller, der zu Boden geht. Bacher hat keine andere Wahl, als die gelbe Karte zu zeigen.

42. Sebastian Müller Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Sebastian Müller

42. Andor Bolyki Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Andor Bolyki

42. Das ist bitter für den HFC. Der Angreifer läuft überhaupt nicht rund. Aber immerhin kann der Ungar alleine vom Platz gehen. Für ihn wird Sebastian Müller in die Partie kommen.

40. Bei einer Ballaktion hat sich Andor Bolyki wohl am Oberschenkel verletzt. Der Angreifer scheint sich ohne Fremdeinwirkung vertreten zu haben und es scheint definitiv ein Wechsel nötig zu sein.

37. Zimmerschied geht von der linken Seite in den Sechzehner und kann sich gegen drei Gegenspieler durchsetzen. Aus sehr spitzem Winkel versucht er den Ball aus sechs Metern ins lange Eck zu schlenzen. Sein Versuch geht nur haarscharf am Kasten vorbei.

34. Tom Zimmerschied Hallescher Gelbe Karte für Tom Zimmerschied (Hallescher FC)

Nach einem Foul an Halle im Mittelfeld lässt Bacher Vorteil weilen. Jedoch nicht lange genug, wenn es nach dem HFC geht. Nach Ballverlust können die Duisburger kontern und Zimmerschied ist auf 180. Dafür bekommt Zimmerschied die Gelbe Karte für Meckern, was den Halle-Anhängern überhaupt nicht gefällt.

33. Das Spiel wird in dieser Phase etwas härter. Die Zweikämpfe nehmen zu und werden ruppiger und immer wieder beschweren sich HFC-Spieler beim Unparteiischen.

30. Auch wenn die Hausherren etwas gefährlicher wirken und ein Chancenplus aufweisen, präsentieren sich die Duisburger keineswegs kampflos. Immer wieder wird es gefährlich, wenn sie die erste Pressingreihe überspielen können. Somit ist hier beim stand von 1:1 natürlich alles drin.

27. Niclas Stierlin Duisburg Gelbe Karte für Niclas Stierlin (MSV Duisburg)

Nach einem Foul will Casar die schnelle Ausführung verhindern und wird von Stierlin weggeschubst. Danach haben sich die beiden noch einiges zu erzählen. Stierlin bekommt die Karte für den Schubser und Casar wird für sein Meckern im Nachhinein verwarnt.

27. Aljaž Casar Hallescher Gelbe Karte für Aljaž Casar (Hallescher FC)



26. Sören Reddemann hat die Führung auf dem Kopf! Kreuzer erkämpft auf der rechten Seite einen Eckball und führt diesen gleich selbst aus. Er zieht die Kugel mit Effet an den zweiten Pfosten, wo sich Reddemann durchsetzen kann. Aus sechs Metern verfehlt er jedoch rechten Pfosten haarscharf.

24. Es bleibt kaum Zeit zum durchatmen für beide Mannschaften. Sie drehen immer wieder auf, vor allem über die Seitenlinien und versuchen es mit vielen Hereingaben. Es ist bisher eine höchst unterhaltsame Partie.

22. Jede Szene hat Hochkaräter-Qualität. Diesmal sind es die Duisburger aus dem Spiel heraus. Ajani geht über die rechte Seite und bringt ebenfalls eine Flanke aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten. Girth läuft ein und kann im rutschen an die Kugel kommen. Er lenkt den Ball auf den Kasten, aber der war schwer zu nehmen. So geht die Kugel knapp am rechten Pfosten vorbei.

19. Es geht hin und her! Nico Hug hat auf der linken Seite Raum und bringt eine herausragende Flanke in den Strafraum zu Dominik Steczyk. Der Angreifer hat aus zehn Metern nur noch den Keeper vor sich und versucht den Ball direkt über ihn zu heben. Aber Müller bleibt ruhig stehen, hebt die rechte Pranke und verhindert den erneuten Rückstand. Im Nachfassen hat er die Kugel sicher.

17. Marvin Bakalorz Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 1:1 durch Marvin Bakalorz

Und natürlich kommt der Ausgleich durch einen Eckball! Wieder getreten von der rechten Seite, passt keiner auf Mai auf, der perfekt einläuft und aus sieben Metern frei auf den Kasten köpft. Doch die Defensive von Halle kann blocken, klärt aber nicht konsequent genug. So landet die Kugel am Sechzehner bei Bakalorz, der den Ball mit einem Kontakt kontrolliert und aus 16 Metern trocken ins linke Eck schweißt. Da ist Gebhardt machtlos und die Partie ist wieder ausgeglichen.

15. Die Führung von Halle geht definitiv in Ordnung. Sie präsentieren sich hier sehr spielerisch und setzen Duisburg gut unter Druck. Lediglich bei Standards der Zebras hat der HFC kleinere Probleme.

13. Der Hallesche FC spielt sich hier quasi in einen Rausch. Sie machen nahtlos weiter nach dem Führungstreffer und gehen weiter voll drauf. Eine Hereingabe von der linken Seite nimmt Deniz perfekt mit einem Seitfallzieher aus kurzer Distanz. Aber er bringt den Ball nicht auf den Kasten und der Abschluss aus sieben Metern fliegt haarscharf über den Querbalken.

10. Andor Bolyki Hallescher Tooor für Hallescher FC, 1:0 durch Andor Bolyki

Ein wunderschönes Tor der Hausherren beschert ihnen die Führung. Halle kann einen weiten Schlag der Verteidigung Duisburgs direkt abfangen und die Kugel wieder in die gegnerische Hälfte bringen. Zimmerschied setzt mit dem Kopf clever Steczyk in Szene, der mit einem perfekten Kontakt zum durchstartenden Bolyki weiterleitet. Der Angreifer nimmt die Kugel einmal mit und steht dann vor Müller. Aus 14 Metern bleibt er ganz cool und hebt den Ball über den Schlussmann der Gäste. Sehr sehenswert bringen sich die Gastgeber in Führung.

9. Die Hausherren haben Glück, dass es keinen Elfmeterpfiff von Michael Baffer gegen den HFC gab! Nach einem Eckball des MSV von der rechten Seite steigt Mai völlig frei zum Kopfball hoch. Aus 10 Metern versucht er die Kugel aufs Tor zu drücken, der Kopfball wird aber geblockt. Doch die Zeitlupen zeigen, dass Casar da nicht sauber unterwegs war. Er hat seinen Arm weit von sich gestreckt und das hätte einen Strafstoß geben müssen.

6. Es entwickelt sich eine gute Partie, mit Strafraumszenen auf beiden Seiten. Immer wieder werden die ersten Ketten überspielt und die Offensivreihen machen ordentlich Dampf. Diese Anfangsphase verspricht eine unterhaltsame Begegnung.

4. Auf der anderen Seite kracht es am Aluminium! Über die rechte Seite nimmt Deniz an Fahrt auf und geht die Linie entlang. Er bringt die Hereingabe punktgenau und butterweich in den Sechzehner. Am Elfmeterpunkt steht Zimmerschied bereit und nimmt das Leder volley. Sein Abschluss ist gut und knallt vom rechten Außenpfosten ins Toraus. Da sind die Zebras im Glück!

3. Aus der eigenen Hälfte kommt der Ball hinter die erste Kette zu Moritz Stoppelkamp, der den Ball gut verarbeiten kann und direkt die Gasse sucht. Auf links ist der junge Julian Hettwer durchgelaufen und wir gut in Szene gesetzt. Aber die Fahne des Assistenten geht hoch, da Hettwer einen Schritt im Abseits stand.

1. Der Ball rollt und die Gäste beginnen mit Ballbesitz. Sie lassen die Kugel erst einmal durch die eigenen Reihen laufen und versuchen Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen. Die Hausherren machen das, was ihnen in den letzten Partien sehr gut gelungen ist, sie konzentrieren sich auf die Abwehrarbeit.

1. Spielbeginn

Michael Bacher, der heutige Unparteiische, führt die Akteure auf den Rasen im Leuna-Chemie-Stadion. Die Stimmung ist super, das Flutlicht ist an! Der 29. Spieltag kann beginnen und gleich geht es los. Wir freuen uns auf spannende 90 Minuten.

Im Hinspiel hatten die Zebras eine ähnliche Situation wie heute. Ebenfalls ging der MSV Duisburg mit drei sieglosen Spielen im Rücken in die Begegnung mit dem Halleschen FC. Dieses Aufeinandertreffen konnte der MSV knapp mit 1:0 für sich entscheiden und dadurch die Negativserie beenden. Bakalorz traf in der zweiten Hälfte per Kopf und machte dadurch die drei Punkte für die Zebras klar. Heute könnten die Gäste ebenfalls eine Sieglos-Serie beenden oder der Hallesche FC unterstreicht seine neuerdings stabile Form und kann sich mit Punkten belohnen.

Die Gastgeber hingegen sind offensichtlich sehr zufrieden mit ihren Akteuren. Sreto Ristić nimmt im Vergleich zum letzten Spieltag keine Veränderung in der Startelf vor und schickt die gleiche Mannschaft wie in Elversberg in diese Partie.

Ein Blick auf die Aufstellungen zeigt einige Veränderungen bei den Gästen. Insgesamt vier Veränderungen nehmen die Duisburger in der Startaufstellung vor. Jander fehlt, wie erwähnt, rotgesperrt und wird von Ajani ersetzt. Außerdem rotieren Pusch, Senger und Bitter aus der Startelf. Für sie kommen Stoppelkamp Mai und Stierlin in die erste Elf.

Die Gäste aus Duisburg hingegen haben seit drei Pflichtspielen nicht mehr gewinnen können. Die Zebras, die aktuell auf Rang 13 stehen, haben mit acht Punkten auf die Abstiegsplätze einen komfortablen Vorsprung, müssen aber langsam wieder Resultate liefern. Gegen den SC Verl kam der MSV nicht über ein 3:3 Unentschieden hinaus. Zu unaufmerksam waren die Duisburger vor allem in der Defensive und kassierten gegen die Verler drei Kopfballtore. Zusätzlich musste Jander aufgrund einer Gelb-Roten Karte kurz nach der Halbzeit vom Feld und wird heute nicht zur Verfügung stehen.

Für den Halleschen FC geht es weiter gegen den Abstieg. Die Mannschaft unter der Leitung von Sreto Ristić ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen und konnte den freien Fall abwenden, befindet sich aber weiterhin in der gefährlichen Zone. Mit 27 Punkten sitzt der HFC auf dem 15. Tabellenrang und punktgleich mit Oldenburg, die auf Rang 17 und damit dem direkten Abstiegsplatz stehen. Somit müssen die heutigen Hausherren weiter fleißig Punkte sammeln, um sich weiter im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen.