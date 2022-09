49. Der erfahrene Marvin Bakalorz hat sich vor dem eigenen Tor verletzt und blutet im Gesicht. Die Betreuer versuchen die Blutung zu stillen, damit der Mittelfeldmann weiter machen darf. Nach einer längeren Unterbrechung geht es mit einer Ecke für Verl weiter. Marvin Bakalorz wird am Spielfeldrand weiter behandelt.

47. Tobias Knost tunnelt vor dem gegnerischen Strafraum Niklas Kölle. Das ist zwar schön für die Galerie, aber hinter dem getunnelten steht einer seiner Mitspieler, sodass Tobias Knost mit dieser Aktion lediglich den Ball verliert.

46. Der Ball rollt wieder in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn. Verl macht unverändert weiter. Beim MSV Duisburg kommt Stürmer Bouhaddouz für Verteidiger Bitter.

46. Aziz Bouhaddouz Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Aziz Bouhaddouz

46. Joshua Bitter Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Joshua Bitter

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Nach einer schwachen ersten Hälfte gehen der SC Verl und der MSV Duisburg mit einem torlosen 0:0 in die Pause. Von beiden Teams kam im ersten Durchgang offensiv viel zu wenig Gefahr, sodass das Ergebnis nicht verwundert. Die beste Chance geht dennoch auf das Konto der Hausherren: In der 12. Minute parierte MSV-Keeper einen ordentlichen Distanzschuss von Vincent Müller. Auf der anderen Seite hatten die Verler etwas Glück, dass Moritz Stoppelkamp einen Fehler von Niklas Thiede in der 36. Minute nicht bestrafen konnte. Ansonsten waren Chancen bisher leider Mangelware. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Vermutlich für die Schuh-Unterbrechung von Marvin Ajani lässt der Schiedsrichter noch einmal eine Minute nachspielen. Dann gehen beide Teams in die Kabine.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42. Marvin Ajani hat im eigenen Strafraum seinen Schuh verloren. Der Angreifer lässt sich ewig Zeit, um seinen Schuh neu zu schnüren. Nach einer längeren Pause läuft die Partie aber wieder. Zumindest gibt er dem Referee so ein Argument für eine längere Nachspielzeit.

41. Die nächste Ecke für den SC bringt Joel Grodowski von der linken Seite. Sie landet aber direkt bei einem Duisburger. Auch den Nachschuss von Mael Corboz kann ein Zebra abblocken.

39. Der SC Verl setzt die Zebras jetzt früher unter Druck. Gerade in der Rückwärtsbewegung wirken die Duisburger bisher aber sehr sicher.

36. Niclas Thiede lädt die Gäste zu ihrer ersten Chance ein. Der Schlussmann spielt vor dem eigenen Tor Kolja Pusch direkt in die Füße, der direkt zu Moritz Stoppelkamp weiterleitet. Tobias Knost wirft sich im letzten Moment in die Schussbahn und stoppt den Schussversuch, sodass Niclas Thiede das Leder aufnehmen kann. Das hätte böse enden können für den Sportclub.

34. Aus dem linken Halbfeld flankt Mael Corboz auf Joel Grodowski, der den Ball im Strafraum nur knapp nicht erreicht. Das war zumindest mal wieder ein guter Ansatz.

32. Luca Stellwagen Verl Gelbe Karte für Luca Stellwagen (SC Verl)

Nach eigenem Ballverlust zupft der Verler so stark am Trikot von Marvin Bakalorz, dass der SC-Kicker für das taktische Foul verwarnt wird.

30. Für die langen Einwürfe von Torge Paetow haben die Verler im Vorfeld sogar Handtücher samt Regenschutz an der Seitenauslinie platziert.

27. Auf der linken Seite hat Moritz Stoppelkamp mal Platz und lädt Vinko Šapina zu einem Tanz ein. Er schlägt zwei Haken, ehe er aus 23 Metern halblinker Position abschließt. Sein leicht abgefälschter Flachschuss ist aber leichte Beute für Niclas Thiede im Tor der Ostwestfalen.

25. Verl lässt den Ball weiter sicher durch die eigenen Reihen laufen. Die Zebras stehen allerdings hinten so geordnet, dass es dem SC nur selten gelingt, sich aus der eigenen Hälfte zu kombinieren. Vom MSV kommt offensiv bisher allerdings ebenfalls wenig.

22. Cyrill Akono hat nach einem langen Ball auf der linken Seite viel Platz. Er zieht an der Grundlinie nach innen, bleibt aber mit seiner Hereingabe an Marvin Senger hängen. Immerhin holt er so einen Eckball für sein Team heraus.

20. Vinko Šapina Verl Gelbe Karte für Vinko Šapina (SC Verl)

Nach 20 Minuten wird jetzt auch ein Verler verwarnt. Für ein Foul an Chinedu Ekene in der eigenen Hälfte gibt es eine Gelbe Karte für den SC-Mann und einen vielversprechenden Freistoß für den MSV.

17. Auf der rechten Seite räumt Tobias Knost nach dem Ball auch Moritz Stoppelkamp ab, der kurz liegen bleibt. Nach einer Schrecksekunde für die Duisburger kann der MSV-Kapitän aber weiter machen.

14. Joshua Bitter Duisburg Gelbe Karte für Joshua Bitter (MSV Duisburg)

Bitter kommt im Mittelfeld gegen Baack viel zu spät und trifft als der Ball lange weg ist, den Gegenspieler. Dafür wird er zu Recht früh verwarnt.

12. Prompt haben die Verler die erste richtig gute Chance. Nach einem langen Ball nach vorne von Vinko Šapina lässt Joel Grodowski die Kugel mit der Brust abklatschen und Yari Otto zieht mittig aus 20 Metern einfach mal ab. Seinen Schlenzer kann Vincent Müller spektakulär zur Ecke abwehren.

11. Verl hat in der Anfangsphase zwar mehr Ballbesitz, kann aber noch keine guten Chancen gegen eine gut organisierte Duisburger Defensive herausspielen. Beide Teams tasten sich zu Beginn noch ab.

8. Moritz Stoppelkamp bringt die zweite Ecke der Duisburger von der rechten Seite. Marvin Ajani versucht sich nach einer missglückten Klärungsaktion der Verler artistisch, trifft aber nur Mael Corboz, der das Leder aus der Gefahrenzone drischt.

5. Torge Paetow wirft von der linken Seite den Ball ein. Sein Trainer hatte seine weiten Einwürfe vor der Partie noch gelobt, aber dieser Wurf bringt keine Gefahr für den SC, denn ein Duisburger kann per Kopf klären.

2. Beim Spielaufbau der Verler grätscht Kolja Pusch von hinten völlig überambitioniert in Vinko Šapina herein. Der Schiedsrichter zeigt an, dass der Duisburger den Ball gespielt hat. Ob das die richtige Entscheidung war, ist zu hinterfragen. Das sah wirklich übel aus. Vinko Šapina steht aber wieder.

1. Los geht’s in Paderborn! Schiedsrichter Tom Bauer aus Mainz pfeift die Partie an.

1. Spielbeginn

Verls Coach Michel Kniat verändert seine Startelf im Vergleich zum 2:2 gegen den SV Meppen auf zwei Positionen. Tobias Knost übernimmt die Position von Nico Ochojski und Torge Paetow übernimmt die Rolle von Michel Stöcker in der Innenverteidigung. Der MSV Duisburg wechselt im Vergleich zum Dresden-Spiel ebenfalls zweimal. Kolja Pusch stürmt für Aziz Bouhaddouz und Tobias Fleckstein vertritt den gesperrten Sebastian Mai.

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner hat bereits früh in der Saison große Verletzungssorgen. Mit Alaa Bakir (Meniskusriss), Rolf Feltscher (Innenbandriss im Knie), Benjamin Girth (Schultereckgelenkverletzung), Caspar Jander (Bänderriss im Sprunggelenk), Marvin Knoll (Reha nach Wadenverletzung), Leroy Kwadwo (Sehnenriss im Hüftbereich) muss der Coach auf sechs Akteure verletzungsbedingt verzichten. Zudem fehlt Sebastian Mai nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Michel Kniet auf der anderen Seite muss auf Cottrell Ezekwem (Fußverletzung) und Barne Pernot (Kreuzbandriss), Nicolas Sessa (Muskelfaserriss) und den gesperrten Mateo Biondic verzichten.

Für Gäste aus Duisburg stehen nach vier Siegen in Serie und einem Unentschieden gegen Oldenburg zuletzt zwei Niederlagen in Folge zu Buche. Gegen 1860 München und Dynamo Dresden ging die Elf von Torsten Ziegner jeweils als Verlierer vom Platz. Mit elf Punkten stehen die Duisburger momentan nur im Mittelfeld der Tabelle. Wichtigster Spieler der Zebras ist Kapitän Moritz Stoppelkamp. Der 35-Jährige traf bisher dreimal selbst und bereitete fünf Treffer vor.

Der SC Verl startet von Rang 18 in die Partie gegen den MSV Duisburg, der sich momentan auf dem 11. Tabellenplatz befindet. Zuletzt erarbeiteten sich die Verler mit einem guten Auftritt einen Punkt gegen den SV Meppen. Treffer von Joel Grodowski und Joker Joscha Wosz sorgten für den verdienten 2:2-Endstand. Davor konnten die Hausherren nur eines der letzten fünf Ligapartien gewinnen. Um die Abstiegsränge zu verlassen, sollen heute für das Team von Michel Kniat Punkte her.

Weil die Sportclub-Arena des SC Verl durch zu dunkles Flutlicht und fehlende Rasenheizung noch nicht drittligatauglich ist und umgebaut wird, trägt der SC aus Verl seine Heimspiele weiterhin in der Home-Deluxe-Arena des SC Paderborn aus. Hier empfangen die Ostwestfalen heute auch den MSV Duisburg.