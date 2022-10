49. Die Wiesbadener liegen durch die aktuelle Führung in der Blitztabelle auf dem dritten Platz. Allerdings ist es ihnen in der laufenden Saison noch nicht geglückt die Null zu halten. Die Hessen dürfen sich also nicht zu sicher fühlen.

46. Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zum Wiederanpfiff auf personelle Veränderungen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Der SV Wehen Wiesbaden führt dank eines späten Treffers mit 1:0 gegen RWE. Die Hausherren werden ihrer Favoritenrolle zwar nicht durchgängig gerecht, aber sie schaffen es gegnerische Torschüsse zu verhindern und immer wieder zu eigenen Chancen zu kommen. Zwei große Möglichkeiten ließen sie ungenutzt, aber die dritte dicke Gelegenheit führte doch noch zur Führung der Rot-Schwarzen. Essen kann sich nach dem ersten Durchgang eigentlich nicht viel vorwerfen. Der Aufsteiger zeigte eine gute Leistung und phasenweise sogar die spielerisch etwas überzeugendere Leistung. Allerdings fehlte ihnen in der Offensive die Präzision und Durchschlagskraft, um für richtige Gefahr zu sorgen. Aufgrund des knappen Zwischenstandes dürfte es im zweiten Durchgang richtig spannend werden. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Ivan Prtajin SV Wehen Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 1:0 durch Ivan Prtajin

Ein Fehler von RWE führt zum 1:0! Wurtz treibt an und verliert den Ball kurz vor dem gegnerischen Strafraum. Allerdings bleibt er in der Aktion und blockt einen Befreiungsschlag von Heußer. Der Abpraller landet links in der Box bei Ezeh, der noch bis zur Grundlinie dribbelt und den Ball dann perfekt an den zweiten Pfosten flankt. Dort lauert Prtajin. Der Stürmer köpft das Ding mustergültig unten rechts in die Maschen. Golz ist da komplett machtlos.

42. Die Mannschaft von Christoph Dabrowski zeigt hier wirklich eine super Leistung ist zeigt regelmäßig schönen Kombinationsfußball. Allerdings fehlt ihnen im letzten Drittel ein wenig die Durchschlagskraft und Präzision.

40. Auch kurz vor der Pause hat das 0:0 weiterhin Bestand. Trotzdem ist es keinesfalls eine langweilige Partie. Beide Teams suchen immer wieder die spielerischen Lösungen und versuchen zielstrebig nach vorne zu spielen. Den Essenern fehlt aber noch ein richtig gefährlicher Schuss auf das gegnerische Tor. Wiesbaden hatte bereits zwei große Chancen auf die Führung, aber ließ beide ungenutzt.

37. Das muss die SVWW-Führung sein! Hollerbach macht über rechts Dampf. Mit Tempo sprintet er in den Strafraum, wackelt Herzenbruch mit gleich mehreren kleinen Verzögerungen aus und legt den Ball von der Grundlinie nach innen. Im Fünfer steht Prtajin völlig frei und muss eigentlich nur noch einschieben, da Golz am kurzen Pfosten steht und bereits geschlagen ist. Der Kroate schlägt allerdings ein Luftloch und der Ball springt ihm nur gegen das Standbein. Im Anschluss können die Gäste klären.

36. Lawrence Ennali zieht von halbrechts vorm Strafraum nach innen und setzt sich dabei gleich gegen drei Gegenspieler durch. Danach hätte der 20-Jährige einige Anspielstationen, aber wählt aus 17 Metern den Abschluss. Sein Schuss landet jedoch auf der Tribüne.

34. Brooklyn Ezeh schaltet sich im Angriff mit ein, spielt einen klugen Doppelpass mit Prtajin und hält aus circa 25 Metern mit rechts drauf. Der Ball fliegt weit rechts über das Tor.

31. Ein Befreiungsschlag von Stritzel missglückt und landet genau bei Kefkir. Der Offensivspieler leitet schnell weiter zu Engelmann, der von links in den Sechzehner eindringt. Aus knapp 14 Metern schließt der Routinier ab. Der Versuch auf das lange Eck ist aber nicht genau genug und Stritzel pariert. Der Abpraller landet erneut bei Engelmann. Allerdings erwischt er bei seinem Nachschuss den Ball überhaupt nicht und die Chance ist dahin.

29. Die gute Möglichkeit vor wenigen Augenblicken scheint bei den Essenern endgültig den Offensivdrang geweckt zu haben. Die Truppe aus dem Ruhrgebiet erhöht jetzt den Druck und drängt den SVWW hinten rein.

27. Mrowca klärt in höchster Not! Essen kommt mit Tempo über die rechte Seite nach vorne. Von der Grundlinie kommt der Ball flach nach innen. Engelmann lässt sehr clever durch. Dahinter steht Kefkir völlig frei und kann sich das Eck beinahe schon nach Belieben aussuchen. Im allerletzten Moment kommt Mrowca allerdings noch angerutscht und klärt die heikle Situation mit einer starken Grätsche.

26. Hollerbach kriegt den Ball auf dem linken Flügel, dribbelt nach innen und sucht aus etwas über 20 Metern den Abschluss. Der Flachschuss auf das linke Eck ist jedoch relativ locker und stellt Golz deswegen vor keinerlei Probleme.

24. Rot-Weiss Essen versteckt sich hier keinesfalls. Der Aufsteiger setzt die Heimelf immer wieder früh unter Druck und verteidigt mit der letzten Linie weit vor dem eigenen Strafraum. Damit halten sie die Räume eng und verhindern ein ruhiges Aufbauspiel der Wiesbadener.

21. Robert Hartmann ist bei seiner Spielleitung sehr großzügig. Der Unparteiische pfeift nicht jeden Körpereinsatz sofort ab. Das hilft dem Spielfluss, auch wenn sich bereits einige Spieler den ein oder anderen Pfiff mehr für sich gewünscht hätten.

19. Hollerbach verpasst das 1:0! Ein langer Pass hinter die RWE-Verteidigung erläuft Hollerbach und schirmt den Ball im Duell mit dem letzten verbliebenen Verteidiger sehr gut ab. Von knapp innerhalb des gegnerischen Strafraums sucht der Stürmer dann den Abschluss. Golz ist weit aus seinem Kasten geeilt und pariert stark. Damit verhindert der Schlussmann den Rückstand!

18. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Essen hält sehr gut mit und bereitet den Hausherren mit sehr robustem Zweikampfverhalten durchaus Probleme.

16. Jakob Golz macht beim Aufbauspiel mit. Dabei verspringt dem Keeper der Ball leicht und er rutscht auf dem nassen Rasen sogar weg. Der 24-Jährige behält aber die Ruhe und kann den Ball wegschlagen, bevor der anlaufende Benedict Hollerbach eingreifen kann.

13. Die beiden Torhüter sind beinahe beschäftigungslos. Im Normallfall wird das allerdings nicht so bleiben. Bei den letzten sechs SVWW-Heimspielen haben beide Mannschaften mindestens einen Treffer erzielt.

10. Die Kulisse ist wirklich sensationell! Die mitgereisten RWE-Fans lassen sich von dem Regenwetter nicht die Laune verderben und feuern ihr Team lautstark an.

8. Die Anfangsphase gestaltet sich relativ ausgeglichen. Wiesbaden ist zwar die aktivere Mannschaft aber findet noch keinen Weg sich Möglichkeiten herauszuspielen. Essen verteidigt konzentriert und sucht sein Glück durch schnelles Umschaltspiel.

5. Brooklyn Ezeh bringt eine Ecke von der rechten Seite mit ganz viel Schnitt zum Tor nach innen. Am ersten Pfosten verpassen einige Akteure den Ball nur knapp. Jakob Golz behält in dem kleinen Durcheinander aber die Übersicht und faustet das Ding weit aus seinem Fünfer.

3. Mit Robert Hartmann leitet ein sehr erfahrener Schiedsrichter die Partie. Der 43-Jährige hat immerhin bereits 132 Bundesligaspiele und 114 Begegnungen in der 2. Liga gepfiffen.

1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen in Rot-Weiß. Wiesbaden hält in schwarzen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Es ist der erste direkte Vergleich dieser zwei Vereine. Wiesbaden trifft als absoluter Dauerbrenner der 3. Liga auf den Neuling aus Essen. Für RWE ist es die erste Saison im Profifußball nach 14 Jahren Abstinenz. Die Rot-Weissen müssen sich aber auf keinen Fall verstecken und werden hier von fast 2.000 Fans begleitet.

Christoph Dabrowski sieht nach dem Überraschungserfolg gegen Saarbrücken verständlicherweise keinen Grund für Veränderungen und schickt dieselbe Anfangsformation auf das Feld. Eine Sicherheit haben der 44-Jährige und sein Team bereits. Egal wie die Partie ausgeht RWE wird auch nach dem Spieltag auf einem Nichtabstiegsplatz stehen.

Markus Kauczinski ändert die SVWW-Startelf im Vergleich zur verlorenen Begegnung in Mannheim nur auf einer Position. Johannes Wurtz beginnt für Kianz Froese, der zunächst auf der Bank Platz nehmen muss.

Für Rot-Weiss Essen kam die Unterbrechung zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Der Aufsteiger hatte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten voll in der Liga etabliert und nur eine der letzten fünf Begegnungen verloren. Mit einem 1:0-Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Aufstiegsaspiranten aus Saarbrücken hatten sie zudem ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Heute wollen sie diese Leistung bestätigen und mit weiteren Punkten den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößern. Aktuell liegt der Klub aus dem Ruhrgebiet nämlich nur ein Zähler über dem Strich.

Die Wiesbadener erlebten vor der Länderspielpause einen herben Rückschlag. Beim SV Waldhof Mannheim kassierten die Hessen eine 1:0-Pleite. Durch die Niederlage endete eine Serie von sechs ungeschlagenen Ligaspielen hintereinander. Nun wollen sie vor heimischer Kulisse wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und mit einem Sieg bis auf den dritten Platz vorrücken. Das scheint angesichts der Bilanz im eigenen Stadion absolut möglich. Mit den Fans im Rücken verlor der SVWW schließlich noch kein Match.