Max Dombrowka flankt aus dem linken Halbfeld auf den Kopf von Marvin Pourie, der von Luca Stellwagen gestört wird. Der Stürmer kann den Ball am zweiten Pfosten nicht richtig drücken und köpft am Tor vorbei.

Tooor für SC Verl, 1:1 durch Joel Grodowski Nach einem schönen Pass in die Tiefe geht der Flügelstürmer ins Duell mit Max Dombrowka, den er durch einen wunderbaren Haken aussteigen lässt. Vom rechten Eck des Strafraums schlenzt die Nummer zehn der Gastgeber das Leder mit seinem linken Fuß perfekt in die linke obere Ecke. Jonas Kersken ist chancenlos.

Gelbe Karte für Markus Ballmert (SV Meppen) Im linken Halbfeld geht Markus Ballmert überhart in einen Zweikampf mit Verls Tom Baack, der in der Folge spektakulär zu Boden geht. Unter Protesten des Meppener Außenverteidigers zeigt der Referee die Gelbe Karte.

Verls erste Ecke tritt Luca Stellwagen von der linken Seite. Die Standardsituation kann allerdings ein Verteidiger in blau per Kopfball bereinigen.

Tooor für SV Meppen, 0:1 durch Morgan Faßbender Nach einer Ablage von der rechten Seite trifft Mirnes Pepić aus 20 Metern nur die Latte. Den Abpraller kann Niclas Thiede nicht festhalten und David Blacha köpft ihm das Leder vor der Nase weg. Im Rückraum lauert Morgan Faßbender, der am schnellsten schaltet und den Ball präzise in die linke obere Ecke köpft. Bei diesem Treffer haben die Hausherren kräftig mitgeholfen.

Los geht’s in Paderborn! Schiedsrichter Cristian Ballweg aus Zwingenberg pfeift die Partie an.

Die ewige Bilanz beider Teams könnte nicht ausgeglichener sein. Viermal trafen die Vereine bisher in der dritten Liga aufeinander. Zweimal ging der SC Verl als Sieger vom Platz, zweimal die heutigen Gäste aus Meppen. Beide Mannschaften konnten in den vier Partien bisher fünf Tore erzielen. Auch heute können sich die Zuschauer auf ein ausgeglichenes Spiel freuen, dessen Ausgang sich schwer prognostizieren lässt.

Die Gäste aus Meppen befinden sich momentan mit neun Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnten die Meppener allerdings bis auf Position neun vorrücken. Zwar ist das Team von Stefan Krämer seit drei Partien sieglos, dennoch kann das 0:0 gegen Tabellenführer Elversberg am letzten Spieltag als Erfolg gewertet werden. Stürmer Marvin Pourié stand bisher in allen sieben Partien auf dem Rasen und konnte dabei vier Tore und zwei Vorlagen sammeln. Ihn aus dem Spiel zu nehmen wird eine Herausforderung für die Hausherren aus Verl.

Die Gastgeber aus Verl befinden sich nach sieben Partien nur vier Punkten bereits mitten im Abstiegskampf auf Rang 17. Mit einem Sieg könnten sie zumindest an RW Essen vorbei ziehen und auf den 16. Platz vorrücken. Lediglich gegen den FSV Zwickau konnte die Elf von Trainer Michél Kniat gewinnen. Einen weiteren Punkt gewannen die Verler am zweiten Spieltag mit einem 2:2 gegen den SV Waldhof Mannheim. Der beste Torschütze des Teams ist Stürmer Cyrill Akono, der in dieser Saison bereits zweimal jubeln durfte. Der 22-Jährige mit Wurzeln in Kamerun kam vergangene Saison aus Lübeck zum SC Verl.