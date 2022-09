Die letzten Direktduelle zwischen beiden Mannschaften fanden in der Regionalliga-Saison 2005/2006 statt. Essen entschied beide Partien für sich und stieg letztlich als Meister in die 2. Bundesliga auf, während Osnabrück in der Drittklassigkeit verblieb. Die letzte Begegnung an der Bremer Brücke konnte RWE gar mit 4:1 für sich entscheiden, Arie van Lent und Danko Boskovic schnürten dabei Doppelpacks.