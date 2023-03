14. Jetzt hätte sich für die Dortmunder mal wieder ein Umschaltmoment ergeben können. Doch Coulibaly erobert die Kugel erst stark, um sie sofort wieder herschenken zu müssen aufgrund eines ungenauen Zuspiels.

11. Nach der kurzen Druckphase der Gastgeber hat sich die Partie wieder beruhigt. Jan Zimmermann beordert sein Team jetzt etwas zurück, er möchte, dass seine Truppe jetzt nicht mehr so hoch presst.

8. Die Breisgauer können sich ein erstes Mal in der Hälfte der Dortmunder festsetzen. Aber in der Box beherrscht die Hintermannschaft des BVB den Luftraum und arbeitet viele Flanken weg.

6. Guttau findet zum ersten Mal Vermeij im Sechzehner der Gäste mit einem flachen Anspiel von der linken Seite. Mit dem Rücken zum Tor ergeben sich für den Stürmer dann aber zu wenig Optionen, sodass Freiburg nicht zum Abschluss kommt.

5. Der Sportclub hat in der Anfangsphase mehr Ballbesitz und probiert, über Spielkontrolle die Oberhand zu bekommen. Das ist wenig überraschend, vielmehr konnte man bereits vor der Partie ein solches Verhalten erwarten.

3. Der BVB greift die Freiburger in der Anfangsphase bereits vor der Mittellinie an. Auf Kommando rückt die ganze Mannschaft nach vorne und macht Druck.

1. Auf geht's im Dreisamstadion! Welche Mannschaft setzt sich in der Flutlichtatmösphäre durch?

1. Spielbeginn

Auf der anderen Seite steht die Reserve von Borussia Dortmund unter Druck. Nach einer schwachen ersten Saisonhälfte brauchte die Mannschaft neue Impulse, so jedenfalls sahen es die Verantwortlichen. So installierten sie Jan Zimmermann am 8. Februar als neuen Trainer, der nach zwei Niederlagen mit seinem Team am vergangenen Spieltag den ersten Sieg einfahren konnte: ein 4:0 über Waldhof Mannheim. Reicht diese Partie, um neues Selbstvertrauen tanken und sich nun Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller zu befreien? Einer, der sein Team dabei heute nicht unterstützen kann, ist Abdoulaye Kamara. Nach seinem Innenbandriss im Knie reichte es erst für zwei Startelf-Einsätze im neuen Jahr. Beim letzten holte er sich kurz vor Schluss Gelb-Rot ab und fehlt heute gesperrt.

Die Freiburger haben in den letzten Wochen beeindruckende Leistungen gezeigt und konnten sich in jedem Spiel steigern. Ohnehin sind sie seit Jahresbeginn noch ohne Niederlage. Besonders die Offensive um Stürmer Vincent Vermeij und Mittelfeldspieler Luca Herrmann hat in den letzten Partien überzeugt und glänzt im Jahr 2023 mit einem Durchschnitt von knapp 1,9 Toren pro Spiel. Bis zur Weltmeisterschaft lag dieser Wert noch bei knapp über 1,2. Mit dem Rückenwind aus den letzten Spielen und einem starken Selbstbewusstsein wird der SC Freiburg II gegen Dortmunds Zweite sicherlich alles daran setzen, den nächsten Sieg einzufahren und die Serie fortzusetzen. Zwar scheint Tabellenplatz eins aktuell noch recht weit entfernt, aber sicherlich schielen die Breisgauer auch in diese Richtung – zumindest mit einem Auge.

Was in der Bundesliga aktuell ein absolutes Topspiel wäre, steht in der 3. Liga aktuell unter etwas verkehrten Vorzeichen: Während die Freiburger Reserve mit vier Siegen in Folge und einem starken zweiten Platz in der Tabelle der 3. Liga aufwartet, hat Dortmund II lediglich zwei Siege in den letzten fünf Spielen eingefahren und rangiert momentan auf Platz 16.