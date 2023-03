34. Berko bleibt nach einem Zweikampf liegen und muss behandelt werden. Er fasst sich an den linken Unterschenkel. Er muss an der Seitenlinie weiter behandelt werden. Halle jetzt nur zu zehnt, doch kurz drauf ist der Spieler mit der Nummer 41 wieder zurück auf dem Platz.

31. Erneut ein langer Ball an die Strafraumgrenze. Meijer setzt gegen Reddemann nach und Gebhardt rettet im letzten Moment vor dem Stürmer.

29. Eckball für den Sportclub. Nach einer Hereingabe von Tugbenyo von rechts fliegt Grodowski am zweiten Pfosten heran und hält den rechten Fuß hin. Auf der Linie rettet Gebhardt mit beiden Händen.

27. Nächster Freistoß für Verl. Nach einem Foulspiel an Otto bekommen die Hausherren erneut einen Freistoß zugesprochen. Torschütze Corboz tritt das Leder aus rund 18 Metern fast zentraler Position direkt aufs Tor - knapp links am Pfosten vorbei.

25. Halle läuft nun etwas früher das Aufbauspiel der Hausherren an und erobert so den Ball. Eine Flanke von Zimmerschied blockt Verl an der rechten Strafraumgrenze aber ab.

23. Nico Ochojski Verl Tooor für SC Verl, 2:0 durch Nico Ochojski

Nach einem Foulspiel von Meijer rund 20 Meter vor dem Kasten auf der linken Seiten bekommen die Hausherren einen Freistoß zugesprochen. Ochojski tritt das Leder aus 19 Metern halblinker Position mit rechts direkt aufs Tor. Sein Schuss fliegt hoch aufs Tor zu und wird immer länger und segelt schließlich rechts mittig zum 2:0 ins Tor.

20. Ein Spieler am Boden. Nach einem Foulspiel von Deniz an Stöcker bleibt der Verl-Spieler liegen und muss an der Seitenlinie behandelt werden.

19. Mal wieder kommt der Sportclub über die rechte Seite. Ochojski flankt die Kugel spitz an den Fünfmeterraum. Doch die Gäste stehen gut und schlagen das Leder wieder aus dem Strafraum.

17. Nach mehr als einer Viertelstunde ist die Führung weiter verdient. Verl dominiert hier die Partie und verwaltet nun die 1:0-Führung. Halle hat weiter keine Aktionen im gegnerischen Strafraum.

14. Strittige Situation! Nach einem langen und flachen Ball in den Sechzehner versucht Gebhardt das Leder zu klären. Er trifft aber auch leicht den Verler Tugbenyo und der Gefoulte geht zu Boden. Schiedsrichter Nico Fuchs pfeift die Aktion aber nicht und so gibt es keinen Elfmeter für Verl!

13. Tugbenyo und Meijer auf der linken Seite im Zusammenspiel. Nach einem hohen Ball an die Strafraumgrenze legt Meijer für Tugbenyo vor. Der Spieler mit der Nummer 23 zieht mit rechts ab - genau in die Hände von Gebhardt.

11. Verl versucht die Gäste ein wenig zu locken und so dann das Mittelfeld zu überspielen. Doch Halle setzt weiter auf die Abwehrarbeit und so plätschert das Spiel gerade ein wenig dahin. Es ist wenig Tempo in der Partie.

8. Auch nach dem Führungstreffer macht Verl das Spiel und baut über die Verteidigung auf. Der Sportclub schiebt sich die Kugel hin und her und sucht weiter nach Lücken in der Abwehr des HFC.

6. Nach mehr fünf Minuten ist die Führung für die Gastgeber verdient. Der Sportclub macht in den ersten Minuten mehr fürs Spiel und hatte auch schon vor dem Führungstor mehrere Abschlüsse. Halle kommt bis jetzt noch nicht in den gegnerischen Strafraum.

3. Mael Corboz Verl Tooor für SC Verl, 1:0 durch Mael Corboz

Nach einem langen Einwurf von Paetow von der rechten Seite verlängert Meijer am ersten Pfosten per Kopf an den Elfmeterpunkt. Corboz läuft in den Ball und schießt das Leder mit links unten rechts zum 1:0 ins Tor.

2. Nach einer Ecke von der linken Seite steht Meijer im Sechzehner im Zentrum frei und hält aus rund neun Metern einfach mal das linke Bein hin. Sein Schuss fliegt flach links am Pfosten vorbei.

1. Grodowski bekommt auf der rechten Seite den Ball und flant die Kugel in den Sechzehner. Vollert klärt die Kugel gerade noch scharf über die Querlatte. Es gibt Eckball für die Hausherren.

1. Los gehts! Schiedsrichter Nico Fuchs gibt die Partie frei. Halle stößt an.

1. Spielbeginn

Auch der Hallesche FC konnte sich nach zwei Trainerentlassungen nun etwas stabilisieren und holte aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte. Nach einem 1:0-Sieg unter dem neuen Trainer Ristić gegen den VfB Oldenburg, folgte ein 0:0-Unentschieden gegen 1860. Am vergangenen Spieltag gewann Halle mit 3:2 gegen Meppen. Aufgrund der besseren Tordifferenz gegen Borussia Dortmund II und einer Punktzahl von 24 steht HFC aktuell knapp über dem Strich auf dem 16. Rang. Ein Sieg heute gegen Verl könnte wichtige Punkte im Abstiegskampf bringen.

Der SC Verl musste nach zwei Siegen gegen 1860 München (3:0) und den VfB Oldenburg (2:1) in Folge zuletzt eine Niederlage in der 3. Liga hinnehmen. Am vergangenen Spieltag verlor die Mannschaft von Cheftrainer Kniat mit 1:2 beim FSV Zwickau. Mit 34 Zählern haben die Ostwestfalen bereits zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und stehen auf dem elften Rang in der 3. Liga.

Auch Halle-Chefcoach Ristić wechselt seine Startaufstellung viermal. Für Nietfeld (Sprunggelenksverletzung), Landgraf (5. Gelbe Karte), Winkler und Steczyk (beide Bank) stehen heute Vollert, Reddemann, Herzog und Bolyki in der Anfangself.

Verls Cheftrainer Kniat wechselt seine Anfangsformation gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Zwickau auf vier Positionen. Für Stellwagen, Sessa, Wolfram und Wosz (alle Bank) stehen heute Stöcker, Baack, Grodowski und Meijer in der Startelf.