RWE führt im Krisenduell mit 1:0 zur Halbzeit! Die Rot-Weißen überzeugten in einer intensiven Partie vor allem mit langen Ballbesitzphasen und gefährlichen langen Bällen. Felix Bastians sorgte nach einem Standard in der 23. Minute für die nicht unverdiente Führung. Von Aue kam offensiv bislang zu wenig, einzig Distanzschüsse von Thiel und Nazarov, sowie eine strittige Szene im Strafraum Essens sorgten für einen Hauch von Gefahr. Von Aue muss offensiv mehr kommen, möchte man diesen Spieltag nicht auf den letzten Tabellenplatz verbringen.

Schreck leitet per Handspiel, das der Schiedsrichter nicht gesehen hat eine Chance für Erzgebirge ein. Aue kommt in Schussposition, der Ball geht aber aus 16 Metern deutlich über den Querbalken.

Einen langen Ball aus der Verteidigung hält RWE in der Partie und die Kugel kommt in Strafraum zu Engelmann, der aus sieben Metern aus spitzen Winkel auf das Tor schießt. Klewin kann sich auszeichnen und lässt den strammen Schuss zur Seite abklatschen.

Aue kann sich nach einem Freistoß in der gegnerischen Hälfte versetzen. Essen verteidigt griffig und die Bemühungen enden in einem Schüsschen von Tashchy, dessen Kullerball am linken Pfosten vorbeirollt.

Bei RWE kehrt Rückhalt und Stammtorwart Jakob Golz nach überstandener Verletzung zurück in den Kasten. Zudem ist Top-Torjäger Simon Engelmann in der Startelf, sowie die beiden neu verpflichteten Felix Götze und Clemens Fandrich. Mit den erfahrenen Neuzugängen soll heute also die Wende her. Dafür wechselt Coach Dabrowski fünf Mal: Neben den genannten Golz, Götze und Fandrich, starten die Verteidiger Ríos-Alonso und Wiegel im Vergleich zu letzter Woche.