30. Dresden kann den Freistoß aber klären und sich anschließend wieder etwas ordnen. Aktuell haben die Veilchen die klar bessere Phase. Dynamo hat momentan wenig Antworten auf das Spiel der Hausherren.

28. Nächstes dummes Foul von Will. Diesmal rechts vor der Strafraumlinie kann er Gorzel nicht abschirmen und tritt dem Auer unglücklich gegen das Bein. Der Unparteiische hat die Partie aber bisher sehr gut im Griff und belässt es bei einer allerletzten Ermahnung.

26. Will agiert kurz vor der Strafraumgrenze viel zu ungestüm und räumt Jastremski ab. Stefaniak nimmt sich der Sache an, verzieht aus knapp 18 Metern aber ein gutes Stück über den Kasten.

25. Chancen im Minutentakt! Dresden bekommt die Ecke nicht geklärt und am Ende steht Ehlers genau richtig und stochert den Ball in der Gefahrenzone zur nächsten Ecke über die Torauslinie.

24. Aue dreht auf! Diesmal legt Thiel wunderbar aus dem Strafraum per Kopf ab. Am Strafraumrand steht Gorzel völlig frei und schließt per Dropkick aus 16 Metern ab. Drljača rettet mit den Fingerspitzen zur Ecke.

22. Wenn der hinten reinfällt! Drljača irrt im Strafraum umher und muss mit ansehen, wie der Kopfball von Thiel aus knapp elf Metern über ihn hinweg auf die Latte segelt.

20. Aus der Ecke von rechts entwickelt sich der nächste Auer Abschluss, Jastremskis Schuss aus der zweiten Reihe rutscht aber ungefährlich links vorbei.

19. Knipping erweckt den Higuita in sich und klärte eine Flanke von rechts artistisch per Scorpion-Kick zum Eckball.

17. Aue wackelt! Klewin rollt den Ball nach vorne und weder Sorge noch Nkansah gehen hin. Will reagiert am schnellsten, startet den Konter und nimmt links im Sechzehner Arslan mit. Der legt sich die Kugel auf den rechten Fuß, nimmt Maß und zirkelt den Ball an den rechten Pfosten.

16. Die erste Megachance! Nach einer Ecke von Will rutscht der Ball im Fünfer durch und springt als Ping-Pong-Abpraller von Burgers Bein genau auf den Kasten. Klewin steht goldrichtig und packt mit einem tollen Reflex zu.

14. Mit Ballbesitz Dynamo geht es nach kurzer Pause aber weiter.

13. Der Unparteiische muss die Partie unterbrechen, weil auf den Rängen anscheinend eine Pfeife genutzt wird, die die Spieler auf dem Rasen irritieren könnte.

12. Der Standard bringt aber nichts ein, stattdessen startet Stefaniak den Konter. Allerdings ist er ganz allein auf weiter Flur und muss den Gegenangriff knapp hinter der Mittellinie abbrechen.

11. Aber Dynamo kommt jetzt besser rein, erobert mehr und mehr Ballbesitz. Kutschke holt auf der rechten Außenbahn den ersten Eckball heraus. Arslan und Will stehen bereit.

8. Noch fällt den Gästen nicht wirklich etwas ein. Die erste weite Flanke von Kade segelt aus dem rechten Halbfeld an den Fünfer heran, aber Klewin fischt den Ball sicher aus der Luft.

6. Aue findet in den Anfangsminuten deutlich besser rein, wird auch vom Heimpublikum getragen. Die Veilchen machen viel Druck im Mittelfeld, Dynamo sucht noch ein erstes Durchkommen.

3. Dresden bekommt den Eckball nicht wirklich weg, Kutschke klärt den Ball direkt an die Strafraumkante. Gorzel zieht aus dem Rückraum ab, verzieht aber knapp links vorbei.

2. Kutschke signalisiert mit einem ersten rüden Einsteigen jedem, dass ein Derby ansteht. Der fällige Freistoß aus dem rechten Halbfeld endet in einer ersten Ecke für Aue.

1. Anpfiff! Die Stimmung im Erzgebirgsstadion ist perfekt, das dürfte ein stimmungsgeladener Sachsengipfel werden.

1. Spielbeginn

Das letzte Aufeinandertreffen ist noch nicht lange her. Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison bezwangen die bereits abgestiegenen Veilchen Dynamo mit 1:0. Dresden folgte den Auern bekanntlich über die Relegation ebenfalls in die 3. Liga.

Dynamo-Coach Anfang verändert seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen. Ehlers, Kade und Meier rücken für Conteh, Park und Borkowski rein.

Dresden konnte in dieser Saison immerhin schon zwei Siege einfahren, liegt mit sechs Punkten tabellarisch aber dennoch nur im Mittelfeld auf Platz elf. Grund dafür sind auch die beiden Niederlagen gegen Köln und Elversberg an den vergangenen beiden Spieltagen. Doch natürlich ist das Derby auch Dynamo die gleiche Motivation. Bleiben die Sachsen ihrem bisherigen Muster treu - zwei Niederlagen, zwei Siege, zwei Niederlagen - wäre heute eigentlich der nächste Dreier drin.

Nach dem 0:0 in Aue vertraut Trainer Rost beinahe auf die exakt gleiche Startelf. Lediglich Tashchy fehlt heute im Team. Statt ihm beginnt Rosenlöcher.

Aue ist gelinde gesagt schwach in die neue Saison gestartet. Drei Remis und zwei Niederlagen nach den ersten fünf Spieltagen bedeuten aktuell Rang 19. Nach zwei Niederlagen gegen Mannheim und Wiesbaden war das 0:0 bei gut aufgelegten FC Saarbrücken in der Vorwoche immerhin wieder ein kleines Erfolgserlebnis. Das Derby bietet sich jetzt an, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Trainer Timo Rost hatte laut eigener Aussage dementsprechend kein Problem, sein Team auf das heutige Duell einzustellen.