26. Zweiter Eckball für die Männer aus dem Schwarzwald: Mika Baur bringt sie an den ersten Pfosten, wo jemand den Ball in den Rückraum verlängert. Aus zentraler Position kann Ezekwem frei abziehen. Sein wuchtiger Schuss prallt hintereinander an beide Innenpfosten und dann wieder aus dem Tor. Glück gehabt Viktoria!

24. Koronkiewicz und Sontheimer haben sich mal auf der rechten Seite durchgesetzt, doch ihre Hereingaben finden in der Mitte keinen Abnehmer.

21. Köln lauert nur auf Kontersituationen. Allerdings werden auch sie von den wachen Gästen meist im Keim erstickt.

19. Technisch sieht das schon echt gut aus bei den jungen Freiburgern. Durch starke Kombinationen und einem feinen Passspiel legen sie sich den Gegner immer wieder zurecht. Nur der Torabschluss fehlt ihnen noch.

17. Julian Guttau Freiburg II Gelbe Karte für Julian Guttau (SC Freiburg II)

Nach einer schönen Vorarbeit von Vermeij per Hacke geht Guttau im gegnerischen 16er zu Fall. Doch der Schiedsrichter steht gut und entscheidet sofort auf eine Schwalbe des Freiburgers.

15. Gibt es die erste Torchance? Mika Baur bringt einen Freistoß aus dem zentralen Rückraum hoch auf Vincent Vermeij, der völlig allein steht. Der Niederländer kann den Ball in die Mitte lenken, wo sich aber kein Mitspieler so richtig in Stellung bringen kann.

12. Über Koronkiewicz und Meißner kommt die Kugel zu Wunderlich, der von der Grundlinie aus gefährlich an den ersten Pfosten chippt. Doch Keeper Sauter ist zur Stelle und fängt diese erste Torannäherung der Viktoria ab.

8. Stark, wie der SCF um jeden Ball kämpft. Die Viktoria kommt weiter kaum hinten raus.

5. Die Gäste starten besser in die Partie und haben mehr vom Spiel - jedoch ohne sich große Torchancen herauszuspielen.

2. Die Freiburger laufen die Gastgeber sehr hoch an und wollen so viel Druck erzeugen. Köln ist erst einmal um Ballbesitz bemüht.

1. Los geht's!

1. Spielbeginn

Wie es bei Zweitvertretungen Gang und Gebe ist, springen manche Spieler ab und zu mal zwischen erster und zweiter Mannschaft. So auch beim Franzosen Jonathan Schmid, der am letzten Spieltag in der 3. Liga aushalf und den MSV Duisburg quasi im Alleingang abschoss. Sein Doppelpack brachte ihnen den 2:0-Heimsieg. Doch heute ist der Franzose nicht mehr dabei, ebenso wie der verletzte Andi Hoti, Stammkeeper Noah Atubolu, Merlin Röhl und Maximilian Breunig. Ebenso ist Jordy Makengo aus der Startelf vom Duisburg-Spiel rausrotiert. Für sie alle starten: Niklas Sauter, Robert Wagner, Oscar Wiklöf, Kimberley Ezekwem, Max Rosenfelder und Mika Baur.

Sechs Spiele ungeschlagen, zweitbeste Abwehr der Liga, zweiter Tabellenplatz - so lesen sich die Statistiken eines Spitzenteams. Die zweite Mannschaft des SC Freiburg beeindruckt die 3. Liga - auch wenn sie oft sehr minimalistisch unterwegs sind. Nur 31 eigene Treffer sind bei weitem kein Spitzenwert, doch reicht es für das Team von Trainer Thomas Stamm immer wieder den Gegner zu bezwingen und sich die Punkte zu schnappen.

Die Zuversicht ist also da bei den Kölnern, die heute gegen das nächste Spitzenteam ihr Potential unter Beweis stellen können. Mit einem Sieg heute wären sie immerhin auch selbst nur noch fünf Punkte vom Relegationsrang entfernt und würden dadurch zum erweiterten Verfolgerkreis aufschließen. Für die heutige Partie hat sich ebenso die Personallage etwas entspannt: Simon Handle, Moritz Fritz und David Philipp stehen Olaf Janßen wieder zur Verfügung. Im Vergleich zum Unentschieden in Dresden gibt es eine Veränderung in der Startelf: Anstelle von Marco Fritz beginnt Lars Dietz.

Am Kölner Höhenberg herrscht nach einem enttäuschenden Start ins neue Jahr zuletzt wieder bessere Stimmung. Seit mittlerweile drei Spielen ist die Viktoria ungeschlagen - holte dabei unter Anderem zwei Remis gegen die Aufstiegskandidaten aus Dresden und Wiesbaden. Ebenso gewann das Team von Trainer Olaf Janßen am letzten Mittwoch das wichtige Landespokalspiel bei Alemannia Aachen mit 1:0.