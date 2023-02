65. Fast ein Eigentor von Jans! Einen Steilpass in den Strafraum erläuft der Verteidiger am Elfmeterpunkt vor Otto, legt die Kugel dabei aber auch am herausgekommenen Bartels vorbei. Kurz vor der Linie kann er das Spielgerät dann aber noch weggrätschen.

62. Es muss sich etwas ändern bei den Gästen, zwei Wechsel sollen dafür sorgen. Otto und Meijer ersetzen Šapina und Sessa.

62. Stijn Meijer Verl Einwechslung bei SC Verl: Stijn Meijer

62. Nicolás Sessa Verl Auswechslung bei SC Verl: Nicolás Sessa

62. Yari Otto Verl Einwechslung bei SC Verl: Yari Otto

62. Vinko Šapina Verl Auswechslung bei SC Verl: Vinko Šapina

59. Torge Paetow Verl Gelbe Karte für Torge Paetow (SC Verl)

Die Gäste reagieren auf die verbesserten Mannheimer mit Zweikampfhärte. Nach einem taktischen Einsteigen im Mittelfeld wird nun auch Paetow verwarnt.

58. Der anschließende Freistoß wird auf das vordere Fünfmeterraumeck gezogen, kann aber geklärt werden. Von Verl erleben wir seit dem Wechsel keine Aktionen mehr in der gegnerischen Hälfte.

57. Maximilian Wolfram Verl Gelbe Karte für Maximilian Wolfram (SC Verl)

Wolfram bringt Lebeau auf der linken Seite mit einer Grätsche zu Fall. Dafür sieht er die nächste Verwarnung.

56. Es ist wirklich bemerkenswert, wie verändert die Hausherren inzwischen hier auftreten. Neidhart hat in der Kabine wohl die richtigen Worte gefunden.

54. Es ist ein Spiel auf ein Tor, Winkler ist dabei Dreh- und Angelpunkt. Wieder bricht er nach Pass von Jans rechts durch, erneut versucht er es mit einer flachen Rückgabe. Links im Strafraum kann dann der Abschluss von Lebeau aber von Ochojski geblockt werden.

52. Martinovic fasst sich aus 25 Metern halblinker Position ein Herz, der Flachschuss geht Richtung kurzes Eck. Thiede ist jedoch zur Stelle, taucht ab und kann den Aufsetzer zur Seite parieren. Die anschließende Ecke ist dann nicht gefährlich.

51. Auch das Aufbauspiel der Gäste funktioniert nicht mehr so gut wie vor dem Pausentee. Šapina spielt nun einen Ball relativ unbedrängt vom eigenen Strafraum ins Seitenaus.

49. Die Gastgeber kommen mit ordentlich Tempo aus der Kabine, drücken Verl hinten rein. Das Spiel der Mannheimer wirkt wesentlich zielstrebiger und klarer als noch vor dem Seitenwechsel.

47. Fast die gleiche Kombination wie beim Ausgleich, nur eben ohne Tor. Winkler lässt rechts an der Grundlinie mit einen klasse Trick zwei Spieler aussteigen und legt dann zurück zu Martinovic. Dessen Flachschuss aus zwölf Metern ist dann aber zu zentral, Thiede kann parieren.

46. Dann geht es auch schon weiter. Beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Dann ist auch schon Pause, zwischen Mannheim und Verl steht es 1:1. Wir haben einen ereignisarmen ersten Durchgang erlebt, den die Gäste vor allem zu Beginn besser im Griff hatten. Nach einem Fehler von Bartels viel dann auch die Führung, die die Gastgeber aber kurz vor dem Pausenpfiff mit dem ersten gelungenen Angriff egalisieren konnten. Für die zweite Halbzeit erhoffen wir uns vor allem vor den Toren eine Leistungssteigerung. Bis gleich.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Im ersten Abschnitt werden zwei Minuten nachgespielt. Nach einem Zweikampf zwischen Wagner und Baack wird es dabei nochmal hektisch, letztlich beruhigt Heft aber die Gemüter.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Dominik Martinovic SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 1:1 durch Dominik Martinovic

Etwas aus dem Nichts fällt doch noch der Ausgleich im ersten Abschnitt. Winkler wird rechts mal von Jans gefunden und kann zur Grundlinie durchstoßen. Von dort legt er flach an den Elfmeterpunkt zurück, wo Verl Martinovic vollkommen vergessen hat. Der Angreifer haut das Leder direkt und unhaltbar für Thiede rechts in die Maschen.

43. Im Anschluss an eine Ecke von der linken Seite kommt Rossipal links im Strafraum aus neun Metern zum Abschluss. Der Versuch aus der Bedrängnis heraus ist aber kein Problem für Thiede.

42. Wenn es mal im Ansatz gefährlich wird, dann ist Lebeau beteiligt. Erneut lässt er links mehrere Gegenspieler mit einem Übersteiger stehen, kann dann aber noch an der Flanke gehindert werden.

41. Aus dem linken Halbfeld zieht Rossipal einen Freistoß auf den zweiten Pfosten, findet dort aber nur Akteure der Gäste. Die Flanken verpuffen bislang ohne jegliche Gefahr.

38. Die Gäste ziehen sich mit zunehmender Spieldauer immer weiter zurück, wollen wohl über Konter agieren. Insbesondere Thiede bekommt dabei den Unmut der heimischen Fans zu spüren, weil er sich bei seinen Aktionen viel Zeit lässt.

35. Vinko Šapina Verl Gelbe Karte für Vinko Šapina (SC Verl)

Mikic foult im Mittelfeld, über diese Entscheidung regt sich dann aber besonders Šapina auf. Für diese deutlichen Worte wird der Mittelfeldspieler verwarnt.

35. Beide Teams neutralisieren sich mit intensiven Zweikämpfen, Schiedsrichter Heft muss immer öfter eingreifen. Torchancen erleben wir aktuell kaum.

33. Der Franzose Lebeau bringt diesen herein und es entsteht auch etwas Chaos im Strafraum der Gäste. Für einen Abschluss reicht es aber nicht.

32. Lebeau trägt den Ball mit viel Tempo in die gegnerische Hälfte, letztlich wird Martinovic von Baack zu Fall gebracht. Freistoß für Mannheim aus dem linken Halbfeld.

30. Immer wieder versuchen es die Gäste über lange Einwürfe in den Strafraum, diese sind aber nicht wirklich gefährlich. Auf diese Standardsituationen haben sich die Hausherren wohl gut eingestellt.

27. Lebeau kann sich bei einem Konter auf der linken Seite mit einem Übersteiger durchsetzen, kurz vor der Flanke verspringt ihm aber der Ball. So erreicht diesen nur Stöcker kurz vor der Seitenlinie und kann neu aufbauen.

25. Viel Glück für Thiede nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Die Flanke segelt in den Strafraum, jedoch kommt kein Spieler an die Kugel. Diese hüpft deshalb am Fünfmeterraum noch einmal auf und prallt dann dem Verler Keeper auf die Brust, der da sehr komisch reagiert hatte. Den Abpraller kann kein Mannheimer einsammeln

23. Wenn Verl die erste Pressinglinie überspielen kann, dann ist immer Corboz beteiligt. Der Kapitän hat ein gutes Gespür für die Räume zwischen den Ketten.

20. Erneut ist es Wagner, der abschließt, Mannheim kommt besser rein. Der Schuss von der rechten Strafraumkante geht aber deutlich drüber.

19. Jetzt greift das Pressing der Hausherren mal, bislang lief das immer ins Leere. So kommt Wagner nach schlechtem Pass von Thiede aus 20 Metern zentraler Position zum Abschluss. Den zentralen Schuss kann der Keeper dann über den Kasten lenken, die anschließende Ecke bringt keine Gefahr.

18. Paetow muss nach einem Zweikampf mit Martinovic behandelt werden. Es kann aber sicherlich gleich weitergehen für den Innenverteidiger.

16. Die Gäste spielen hier, doch etwas überraschend, frisch auf, haben die komplette Spielkontrolle. Von Mannheim hat man sich da doch mehr erhofft, die Gastgeber müssen irgendwann reinfinden in dieses Spiel.

15. Und es geht gleich weiter nach vorne beim SCV. Batista-Meier ist über rechts durch und flankt in die Mitte. Sieben Meter vor dem Kasten kommt Wolfram eigentlich frei zum Kopfball, hat dabei aber Rücklage und kann die Kugel deshalb nicht drücken. So muss Bartels das Spielgerät nur aufsammeln.

12. Oliver Batista-Meier Verl Tooor für SC Verl, 0:1 durch Oliver Batista-Meier

Die Gäste gehen in Führung und das geht durchaus in Ordnung. Im Anschluss an einen Einwurf von der linken Seite setzt sich Verl am gegnerischen Strafraum fest. Sapina zieht aus 20 Metern halblinker Position dann einfach mal ab, Bartels kann den zentralen Versuch nur nach vorne abklatschen lassen. Dort reagiert Batista-Meier am schnellsten und köpft aus sechs Metern ins linke untere Eck ein. Da sah der Keeper nicht gut aus.

10. Der Spielaufbau des SCV ist sehr durchdacht, da wird niemand hektisch, auch bei gegnerischem Anlaufen. Etwas fehlen noch die Anspiele zwischen die Linien, um dieses Fundament auch nach vorne tragen zu können.

7. Waldhof Mannheim wird langsam auch aktiv, bei einer guten Kombination über links findet Martinovic Sohm links im Strafraum mit einem Hackenpass. Dessen Schuss klatscht aus 14 Metern rechts oben auf die Latte, die Fahne war aber bereits oben. Der Treffer hätte nicht gezählt.

6. Den ersten Abschluss verzeichnet Corboz, dessen Linksschuss aus 20 Metern zentraler Position aber deutlich links vorbeihoppelt. Den hat der Angreifer nicht wirklich getroffen.

5. Die Gastgeber überlassen Verl erst einmal die Kugel. Die Gäste bauen ruhig auf, ohne nach vorne zu kommen. Die Partie startet demnach ruhig.

2. Verl zeigt sich bei einem Freistoß aus dem linken Halbfeld zum ersten Mal vorne. Dieser bringt jedoch keine Gefahr, weil eine Abseitsstellung vorliegt.

1. Dann roll der Ball auch schon. Mannheim hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Florian Heft den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

In der 3. Liga gab es bisher fünf Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften, Verl gewann noch keines. Mannheim stellt also schon so etwas wie einen Angstgegner dar, drei Spiele endeten für die Quadratestädter siegreich, zwei Unentschieden gab es. Im Hinspiel lieferten beide Teams ein spannendes 2:2 ab, nachdem Mannheim erst in der 90. Minute in Führung gegangen war, glich Corboz in der fünften Minute der Nachspielzeit aus. Solch ein Spektakel erhoffen wir uns natürlich auch heute.

Da hat Verl sicherlich einiges dagegen. Mit 27 Punkten, 27 eigenen Toren sowie 27 Gegentreffern belegt man den 11. Platz der Tabelle, fernab von Gut und Böse. Das kann allerdings auch ein Vorteil sein, denn Druck dürfte die Dorfelf nicht verspüren. Von drei Spielen nach dem Re-Start verlor man keines, zwei Unentschieden folgte ein Sieg gegen Saarbrücken. Die Form stimmt also auch bei den Gästen.

Die Gastgeber können heute einen großen Schritt im Aufstiegsrennen machen. Mit 35 Punkten steht die Quadratestadt auf Rang fünf des Tableus, lediglich einen Zähler hinter dem Tabellenvierten Saarbrücken. Da die Zweitvertretung der Freiburger nicht aufsteigen darf, würde dieser Platz schon für die Relegation reichen. Für einen Sieg der Hausherren spricht neben dieser guten Ausgangsposition auch die aktuelle Form. Die letzten drei Ligaspiele gewann man allesamt, dabei gelangen immer mindestens drei eigene Treffer. Allerdings hakt es in der Defensive, 32 Gegentore sind er Negativwert im oberen Tabellendrittel. Schafft man heute mal wieder eine weiße Weste?

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei den Gastgebern nimmt Trainer Christian Neidhart einen Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel vor. Für Pledl ist Winkler mit dabei, der Neuzugang bekommt heute also eine Verschnaufpause. Verzichten müssen die Hausherren noch auf Bolay, Dörfler, Gohlke und Höger. Verl-Coach Michel Kniat rotiert ebenfalls, auch auf einer Position. Anstelle von Grodowski steht Batista-Meier von Beginn an auf dem Rasen. Dabei können die Gäste beinahe aus dem Vollen schöpfen. Lediglich ebenjener Grodowski fehlt wegen seiner 5. Gelben Karte.