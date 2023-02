38. Wieder unterbricht Hillenbrand die Partie, weil ein Essener auf dem Boden liegt. Auch Wiegel beißt sich ohne medizinische Behandlung durch.

36. Berlinski bleibt kurz auf dem Boden liegen, nachdem Greger über den grätschenden Stürmer fällt. Nach kurzer Unterbrechung geht es weiter.

34. Essen wird den Ball nicht los! Viermal blocken sie die Angriffe der Hausherren ab, nur um sofort wieder den Ball zu verlieren. Die Viktoria schafft es auf der anderen Seite nicht, zum Abschluss zu kommen. Letzten Endes gibt es einen Eckstoß, der endlich geklärt wird.

33. Ríos-Alonso passt erneut auf und fängt eine flache Hereingabe an den Fünfer ab.

30. In der ersten halben Stunde ist Young etwas zu verspielt und gibt viele vielversprechende Situationen her, weil er versucht gegen ein, zwei Verteidiger ins Dribbling zu gehen.

28. Jetzt bekommt auch Essen den Abschluss! Berlinski flankt links fast von der Eckfahne auf den ersten Pfosten, an den Müsel durchläuft. Per Kopf will er den Ball ins Tor verlängern, doch scheitert zentral an Ben Voll!

27. Große Chance für Stehle! Meißner bedient den Sturmkollegen im Strafraum, wo er gegen Felix Herzenbruch viel Zeit hat und ihn dann auch noch durch kurzes Antäuschen stehen lässt. Im letzten Moment spritzt jedoch Ríos-Alonso dazwischen und blockt den Schuss mit dem langen rechten Bein!

23. Greger passt gut auf und spitzelt den Ball vor dem durchgestarteten Berlinski zurück zum Torwart. Mit einem weiten Abschlag klärt Voll schließlich.

21. Auf der anderen Seite bekommt Wunderlich eine gute Chance, weil Essen hinten rechts im Strafraum nicht wirklich aufpasst. Wunderlich zieht dann aus spitzem Winkel aber auch etwas überhastet ab und scheitert mittig an Jakob Golz!

20. Das ist ein klasse Pass von Götze! Mit dem ersten Kontakt leitet er ein Zuspiel aus dem Mittelkreis in den Lauf von Young weiter. Der verliert Tempo, weil er bei der Ballmitnahme wegrutscht, rappelt sich aber wieder auf und zieht dann vom linken Strafraumeck ab. Das Ding fliegt allerdings deutlich übers Tor hinweg.

18. Gute Idee von Isaiah Young, der sich im Kreise dreier Gegenspieler behauptet und dann kurz steillegen will für den Teamkollegen. Dieser hat da aber schon abgeschaltet, weshalb die Kugel in die Hände von Voll rollt.

17. Die Kugel rollt munter von einer Seite zur anderen. Zwei, drei Lücken in der Defensive des RWE wurden geschlossen, weshalb nun in erster Linie im Mittelfeld agiert wird.

13. Bastians bleibt für einen Moment am Boden liegen. Für den erfahrenen Verteidiger geht es aber nach wenigen Sekunden weiter. Da braucht es nicht mal das medizinische Personal.

12. Starke Flanke von der rechten Seite! Zuvor kann Meißner den Ball tief in die gegnerische Hälfte tragen. Über mehrere Stationen wechseln die Kölner die Seite, ehe Wunderlich weit auf den linken Pfosten flankt. Dort läuft May mit Tempo ein, doch köpft aus vollem Lauf und spitzem Winkel übers Tor!

11. Wenig später will sich Handle seinen ersten Abschluss nehmen, setzt nach einer Halbfeldflanke von links zum Volley an und schlägt dann ein astreines Luftloch. Er geht aber auch volles Risiko. Also wenn er den trifft, dann rappelt's im Karton!

10. Köln meldet sich an! Zwei kurze Pässen genügen, damit Sondheimer den Ball durchs Zentrum treiben kann. Sein Pass Richtung Strafraum findet Simon Stehle, der sich die Kugel kurz auf den rechten Fuß legt und dann wuchtig abzieht. Nur knapp rauscht das Leder am rechten Pfosten vorbei!

8. Der Rasen ist übrigens in einem ausgezeichneten Zustand und das spiegelt sich auf dem Feld wider. Beide Teams sind durchaus um Kombinationsfußball bemüht.

5. Isaiah Young RW Essen Gelbe Karte für Isaiah Young (Rot-Weiss Essen)

Puh, die Karte ist von außen schwer zu erklären. Young nimmt den Ball auf, nachdem ein Kölner von seinem Mitspieler gefoult wird. Zwar dribbelt er noch ein paar Schritte an, aber das reicht eigentlich nicht, um das als Unsportlichkeit oder ähnliches zu werten. Vielleicht hat sich der Angreifer auch im Ton vergriffen, als er sich beschwert hat.

4. Die Gäste starten etwas besser in die Partie, obwohl die ersten Sekunden noch keine klaren Chancen einbringen. Dennoch verlagern sie das Spiel in die Hälfte der Kölner.

2. Da wird es fast gefährlich im Strafraum der Kölner. Eine Flanke auf den zweiten Pfosten überrascht die Verteidigung, sodass die Kugel von einem Schienbein mittig in den Fünfer prallt. Torhüter Ben Voll ist zur Stelle und wirft sich auf den freien Ball.

1. Rund 2.000 Auswärtsfans sind den kurzen Weg nach Köln gepilgert. Die Stimmung ist entsprechend exzellent. Inzwischen rollt auch der Ball. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Essen braucht zwei, drei Sekunden, um in den Spielertunnel zu kommen. Nun treten die Mannschaften aber hinaus auf den Rasen des Sportpark Höhenberg. Es dauert nicht mehr lange!

Mario Hildenbrand wird die heutige Partie leiten. Dem 27-jährigen assistieren die Linienrichter Philipp Reitermayer und Henry Müller.

In 45 Spielen trafen die Viktoria und Essen aufeinander. Es sind vergleichsweise wenig Duelle, wenn man bedenkt, dass das erste Pflichtspiel 1957 in der damals höchsten Spielklasse stattfand. Seitdem hat sich viel getan. Unter anderem gewann Köln im Hinspiel durch Tore von Robin Meißner, Marcel Risse, Felix Bastians und Simon Handle mit 1:4.

Auch Christoph Dabrowski möchte seine Mannschaft zusammenhalten. Lediglich Oğuzhan Kefkir fehlt der Mannschaft kurzfristig und muss ersetzt werden. Entsprechend wird ein bisschen umgestellt, sodass Felix Götze im offensiven Mittelfeld starten kann.

Gleich zwei Ausfälle in der Verteidigung muss Olaf Janßen kompensieren, da Lars Dietz und Patrick Koronkiewicz beim jüngsten 1:1 bei Wehen Wiesbaden beide vom Platz geflogen sind. Angesichts des ansonsten ordentlichen Auftritts verzichtet Dabrowski auf weitere Wechsel.

Für Rot-Weiss Essen läuft das neue Jahr nur unwesentlich besser. Drei Punkte nach vier Spielen stehen zu Buche, wobei sich RWE dabei von Unentschieden zu Unentschieden hangelt. In den letzten zehn Spielen teilte sich Essen siebenmal die Punkte. Der letzte Sieg datiert von Anfang November. Entsprechend möchte auch der Deutsche Meister von 1955 endlich wieder auf die Siegerstraße abbiegen.

Die Erinnerung an erfolgreiche Zeiten in der höchsten Spielklasse werden angesichts von vier sieglosen Spielen in der 3. Liga nicht gerade bestärkt. Das neue Jahr verläuft bisher alles andere als gut für die Viktoria, die sich im Mittelfeld eingenistet hat, doch angesichts des jüngsten Trends Gedanken an den Abstiegskampf wecken. Immerhin holten die Kölner zuletzt ein Unentschieden beim Tabellenzweiten aus Wiesbaden. Das könnte der Startpunkt für den ersten Sieg in 2023 sein.