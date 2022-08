42. Aktuell verteidigt es die Viktoria auch sehr souverän, doch RWE erhöht vor dem Pausenpfiff nochmal den Druck.

39. Knapp fünf Minuten sind es noch bis zur Pause. Nehmen die Domstädter die knappe Führung mit in die Kabine?

36. Kurz darauf tritt Sontheimer offensiv in Erscheinung. Sein Flachschuss stellt Golz aber vor keinerlei Probleme.

33. Patrick Sontheimer Vikt. Köln Gelbe Karte für Patrick Sontheimer (Viktoria Köln)

Sontheimer und Rother gehen mit gestrecktem Bein in den Zweikampf, treffen sich aber beide nicht wirklich. Am Ende geht der Essener zu Boden und Sontheimer sieht Gelb. Eine harte Entscheidung.

30. Nach einem Zusammenprall im Mittelfeld bleibt Berlinski kurz am Boden, steht aber schnell wieder und kann weiterspielen.

28. Einen Freistoß aus etwa 28 Metern halblinker Position haut Risse nach kurzer Ablage direkt in Richtung Golz, bleibt aber schon an der Mauer hängen.

25. Robin Meißner Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 0:1 durch Robin Meißner

Die Viktoria geht in ihrer ersten Drangphase in Führung! Philipp nimmt auf der rechten Außenbahn den aufgerückten Koronkiewicz mit, der scharf an den Fünfer flankt. Dort ist Meißner einen Tick eher als Sponsel am Ball und drückt die Kugel flach ins Netz.

23. Jetzt mal die Kölner. Philipp zieht von der rechten Seite nach innen, setzt seinen Schlenzer aus etwa 18 Metern aber ein gutes Stück über den Querbalken.

21. Etwas mehr als zwanzig Minuten sind gespielt und die Essener sind bisher das tonangebende Team. Die Viktoria kommt noch nicht wirklich gefährlich nach vorne.

18. Eisfelds Ecke von der rechten Seite drückt Bastians in hohem Bogen in Richtung linke Ecke, allerdings senkt sich der Ball auf das Tordach.

16. Nach einem Ballverlust von Siebert geht es bei den Gastgebern ganz schnell. Ennali schickt Engelmann links in die Box, doch der Querpass des Angreifers in Richtung Fünfmeterraum bekommt die Viktoria noch verteidigt.

14. Thomas Eisfeld RW Essen Gelbe Karte für Thomas Eisfeld (Rot-Weiss Essen)

Eisfeld kommt mit einer Grätsche im Mittelfeld gegen Fritz zu spät und wird verwarnt.

13. Wieder ist Bördner gefordert: Eisfeld fasst sich aus gut 25 Metern zentraler Position ein Herz und zieht einfach mal ab. Der Keeper der Viktoria ist aber da und faustet den Ball zur rechten Seite weg.

11. RW setzt in den Anfangsminuten auf ganz hohes Pressing, was sich in dieser Situation auch bezahlt macht. Bördner wird von Engelmann unter Druck gesetzt und kann den Ball nur ins Seitenaus schlagen.

8. Nun verbuchen auch die Gäste ihre erste Offensivaktion. May legt links von der Grundlinie in den Rückraum, wo Philipp wartet, aber den Ball nicht voll erwischt. So entsteht keine Gefahr.

6. Erneut probiert es ein Essener aus der Distanz. Eisfelds Aufsetzer aus knapp 27 Metern kann Bördner aber zur Seite abwehren.

3. Der erste Abschluss des Spiels. Ennali probiert es nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß per Dropkick, zielt aber knapp rechts über die Latte.

1. Der Ball rollt! RWE hat in rot-weißem Outfit angestoßen, Köln ist in schwarzen Trikots gekleidet.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Florian Lechner. Ihm assistieren Johannes Schipke und Lothar Ostheimer.

Bei RWE gibt es hingegen vier Wechsel in der Startelf. Eisfeld, Engelmann, Römling und Sponsel rücken anstelle von Herzenbruch, Harenbrock, Tarnat sowie Plechaty in die Anfangsformation.

Schauen wir dann auch weiter auf die Aufstellungen. In der Startelf der Kölner sind das auch die einzigen beiden Änderungen. Voll wird durch Bördner im Tor ersetzt. Zudem rückt Siebert anstelle von Greger in die Viererkette.

Auch Viktoria Köln startete mit einer Niederlage in die neue Saison. Gegen Waldhof Mannheim gab es ein 1:3. Allerdings konnten die Domstädter am vergangenen Wochenende die ersten drei Punkte der neuen Saison feiern: Gegen das favorisierte Team von Wehen Wiesbaden gab es einen hart erkämpften 1:0-Erfolg. Cheftrainer Olaf Janßen muss am heutigen Abend aber zwei wichtige Stützen ersetzen: Neben dem gesperrten Christoph Greger wird auch Ben Voll aufgrund einer Lebensmittelvergiftung passen müssen. "Essen wird alles in die Waagschale werfen, davor sollten wir Respekt haben. Sie werden extrem gierig sein auf den ersten Sieg", warnte Janßen.

Nachdem es für Rot-Weiss Essen zum Drittliga-Auftakt ein herbes 1:5 gegen den Mit-Aufsteiger SV Elversberg setzte, gab es beim 2:2 in Duisburg am vergangenen Wochenende den ersten Punktgewinn für RWE zu verbuchen. Dabei kämpfte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski nach einem 0:2-Rückstand wieder zurück in die Partie. "Die Mentalität und der Glaube des Teams waren in der zweiten Halbzeit überragend. Ich bin mir sicher, dass uns dieses Erlebnis bei unseren nächsten Aufgaben helfen wird", sagte Dabrowski im Vorfeld.