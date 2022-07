45. Halbzeitfazit:

Eine außergewöhnliche Halbzeit geht pünktlich zu Ende. Aufsteiger Rot-Weiss Essen geht mit einem 1:4 gegen Aufsteiger Elversberg in die Kabine. Für die Essener ist das ein Albtraum. Für die Elversberger hingegen hätte die erste Halbzeit in Liga drei nicht besser starten können. Durch die Doppelpacker Jean Koffi (7. und 10.) und Schnellbacher (23. und 26.) schockte das Team von Horst Steffen früh. Rot-Weiss Essen konnte zwar in der 13. Minute durch Ron Berlinski zum zwischenzeitlichen 2:1 anschließen, wurden in der Folge aber weiter von den Elversbergern filetiert. Nach dem frühen 1:0 hatten sie zudem nach einem umstrittenen Elfmeter die Chance, auszugleichen. Allerdings konnte Nicolas Kristof gegen Cedric Harenbrock parieren. In der Kabine der Essener dürfte es nach dieser Halbzeit ordentlich Gesprächsbedarf geben. Die Elversberger wollen in Halbzeit zwei genau so weitermachen. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

44. Da ist die nächste gute Möglichkeit für die Elversberger. Maurice Neubauer flankt von der linken Seite in die Mitte, wo Jean Koffi eigentlich nur noch einschieben muss. Er trifft das Leder aber nur mit seinem Schienbein und setzt den Ball aus fünf Metern über die Latte.

44. Eine spektakuläre Halbzeit neigt sich dem Ende zu. Es ist etwas ruhiger geworden im Stadion an der Hafenstraße. Sowohl auf dem Rasen, als auch auf den Rängen.

41. Marcel Correia macht einen Ausflug in das offensive Mittelfeld. Der Innenverteidiger wird nicht angegriffen und bedient im Strafraum Jean Koffi, der den Ball auf der halblinken Seite aber vertändelt. Ein Essener kann klären.

39. Luca Schnellbacher bekommt auf der linken Seite im Rücken des Schiedsrichters den Ellenbogen von Björn Rother ins Gesicht. Der Schiedsrichter hat keine Augen im Hinterkopf und lässt weiterlaufen. Das sah schmerzhaft aus.

37. Ron Berlinski scheint sich ohne Gegnereinwirkung verletzt zu haben. Nach 36 Minuten ist Schluss für den Essener Stürmer. Er wird im Sturmzentrum von Simon Engelmann, der Torgarantie der Regionalliga, ersetzt.

36. Manuel Feil und Robin Fellhauer machen auf der rechten Seite viel Alarm. Beide versuchen sich innerhalb kürzester Zeit an Flanken, aber diese werden jeweils von der Essener Abwehr abgeblockt.

33. Bei einem Schussversuch tritt ein Essener dem Elversberger Stürmer Jean Koffi auf die Wade. Das sah sehr schmerzhaft aus, aber nach einer kurzer Unterbrechung geht es für den Mann von der Elfenbeinküste weiter.

31. Lawrence Ennali mit einer ersten guten Aktion auf dem rechten Flügel. Er lässt Robin Fellhauer aussteigen und flankt in die Mitte. Der Ball segelt aber über Ron Berlinski hinweg und die Elversberger können klären.

29. Die Elversberger haben weiter Bock und laufen jetzt hoch an, um Fehler zu provozieren. Kein Wunder - für die Elf von Christoph Dabrowski war das ein traumhafter Start bis hierher.

26. Luca Schnellbacher Elversberg Tooor für SV 07 Elversberg, 1:4 durch Luca Schnellbacher

Und da ist das nächste! Felix Herzenbruch möchte an der Seitenlinie einen Ball vor dem Einwurf retten und lädt die Elversberger damit ein. Manuel Feil flankt in die Mitte, wo wieder Luca Schnellbacher den richtigen Riecher hat und diesmal aus knapp fünf Metern einköpft. Wie bitter ist das denn für Rot-Weiss Essen.

23. Luca Schnellbacher Elversberg Tooor für SV 07 Elversberg, 1:3 durch Luca Schnellbacher

Hier ist jeder Schuss ein Treffer. Jean Koffi flankt von der rechten Seite mit viel Platz in die Mitte. Dort steht Luca Schnellbacher völlig frei und köpft die Kugel aus 17 Metern in die rechte Ecke.

20. Fast das 3:1 für den SV Elversberg! Manuel Feil spielt einen wunderbaren Ball hinter die Kette der Essener und erreicht damit Luca Schnellbacher, der frei auf das Tor zuläuft. Der Linksaußen zieht aus 15 Metern ab, aber Jakob Golz pariert den Ball mit einem super Reflex. Das war knapp!

19. Die Stürmer der beiden Teams Ron Berlinski und Jean Koffi bewerben sich hier permanent um die Gelbe Karte.

17. Nach dieser wilden Anfangsviertelstunde können beide Teams jetzt kurz durchatmen. Das war wirklich Vollgas-Fußball der beiden Aufsteiger.

13. Ron Berlinski RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 1:2 durch Ron Berlinski

Was ist denn hier los? Drei Treffer in nicht einmal sechs Minuten. Young setzt sich auf der linken Seite super durch und dringt in den Strafraum ein. In der Mitte findet er Ron Berlinski, der den Ball aus drei Metern über die Linie stochert.

10. Jean Koffi Elversberg Tooor für SV 07 Elversberg, 0:2 durch Jean Koffi

Maurice Neubauer wirft von der linken Seite lang ein und findet im Strafraum Jean Koffi, der wunderbar aus spitzem Winkel und sieben Metern Torentfernung über Jakob Golz hinweg in die lange Ecke lupft. Das hat der Stürmer klasse gemacht.

9. Ron Berlinski RW Essen Elfmeter verschossen von Ron Berlinski, Rot-Weiss Essen

Nicolas Kristof lässt sich lange Zeit, um den Ball aufzunehmen. Ron Berlinski läuft ihn entschlossen an und spitzelt ihm den Ball aus den Händen. Beim Versuch den Ball aufzunehmen tackelt der Keeper den Stürmer um und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Nicolas Kristof hatte den Ball jedoch zuvor schon in beiden Händen, sodass der Elfer eigentlich keiner war. Egal! Denn der Keeper kratzt den von Cedric Harenbrock geschossenen Elfmeter aus der rechten unteren Ecke.

7. Jean Koffi Elversberg Tooor für SV 07 Elversberg, 0:1 durch Jean Koffi

Da ist die Führung für den SV Elversberg. Robin Fellhauer schlägt einen Ball lang nach vorn und die Essener haben Probleme sauber zu klären, sodass der Ball Jannik Rochelt vor die Fuße fällt. Der bedient Jean Koffi, der aus 13 Metern abzieht und trifft.

6. Beide Teams beginnen mutig. Die Essener wirken in der Anfangsphase aber etwas frischer. Torchancen gab es bisher keine.

3. Daniel Heber RW Essen Gelbe Karte für Daniel Heber (Rot-Weiss Essen)

Im Mittelfeld reißt der Kapitän der rot-weissen den jungen Jannik Rochelt um, um einen Angriff zu verhindern. Das Foul war ganz klar taktischer Natur. Deshalb wird der Innenverteidiger früh verwarnt.

2. Felix Herzenbruch holt auf der linken Seite die erste Ecke für die Essener heraus. Tarnat zieht diese direkt auf das Tor, aber Kristof hat aufgepasst und pariert.

1. Los geht’s! Schiedsrichter Konrad Oldhafer aus Hamburg pfeift die Partie an.

1. Spielbeginn

Bei den Gastgebern aus Essen starten direkt die Neuzugänge Rother und Ennali im Mittelfeld. Auch der neu verpflichtete Ron Berlinski beginnt im Sturm. Elversberg-Coach Steffen Horst lässt ebenfalls direkt drei neue von der Leine. Jacobsen bildet die Doppelsechs mit dem nun fest verpflichteten Sickinger. Neuzugang Rochelt startet im offensiven Mittelfeld und Correia beginnt in der Innenverteidigung.

Die heutigen Gäste aus Elversberg dagegen, konnten ihren Aufstiegskader größtenteils zusammenhalten und punktuell verstärken. Mit Nico Karger (FC Deisenhofen) verließ nur ein Stammspieler den Verein. Dafür konnten mit Marcel Correia (SC Paderborn), Thore Jacobsen (Werder Bremen II), Tobias Mißner (FSV Mainz 05 II), Lukas Pinckert (Viktoria Berlin) und Jannik Rochelt (SSV Ulm) neue potenzielle Stammspieler verpflichtet werden. Zudem konnte die Sandhausen-Leihgabe Carlo Sickinger gehalten werden.

Für die Essener gab es nach der erfolgreichen Aufstiegssaison einen mächtigen Kaderumbruch. Die erfahrenen Stammspieler Daniel Davari (RW Oberhausen) und Zlatko Janjic (vereinslos) gehen den Weg in Liga 3 nicht mit. Darüber hinaus verbleiben die Ergänzungsspieler David Sauerland, Felix Heim, Nils Kaiser und Timur Kesim bei Vereinen in der Regionalliga West. Innenverteidiger Yannick Langesberg zieht es hingegen in die Regionalliga Südwest zum TSV Steinbach. Dafür konnte Sportdirektor Jörn Nowak einige Neuzugänge präsentieren. Die jungen Talente Lawrence Ennali, Moritz Römling und Meiko Sponsel wurden von höherklassigen Vereinen ausgeliehen. Außerdem verpflichteten die Essener den jungen Keeper Felix Wienand von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 und Rechtsaußen Aurel Loubongo aus der Reserve des FC Sankt-Pauli. Als Sofortverstärkungen ergänzen Mittelfeldmann Björn Rother von Hansa Rostock und Stürmer Ron Berlinski vom SC Verl die Mannschaft.

Der heutige Gegner kommt aus dem Saarland und konnte in der vergangenen Saison die Regionalliga Südwest gewinnen. Mit 80 Zählern nach 36 Partien sicherten sich die Elversberger die Meisterschaft vor dem SSV Ulm (77 Punkte) und den Kickers Offenbach (76 Punkte). Die Saarländer sind mit einer Ausnahme seit über 25 Jahren Stammgast in der Regionalliga. Nur in der Saison 2013/2014 durfte der Verein bereits Drittligaluft schnuppern. Nach einem erfolglosen Jahr stieg der SV Elversberg damals als 18. aber direkt wieder ab.

Gleich am ersten Spieltag treffen zwei Aufsteiger aufeinander. Rot-Weiss Essen konnte sich in der Regionalliga West mit einem 2:0-Sieg gegen die Rot Weissen aus Ahlen denkbar knapp den Meistertitel sichern. Lediglich das bessere Torverhältnis sorgte dafür, dass die Essener anstelle der punktgleichen Preußen aus Münster den Aufstieg feiern durften. Der deutsche Meister von 1954/1955 spielt damit das erste Mal, seit dem 2008 die 3. Liga eingeführt wurde, drittklassig.