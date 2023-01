45. +3

Halbzeitfazit:

Pause im Sportpark, Waldhof Mannheim führt mit 2:0 bei Viktoria Köln. Die Gäste nutzten infolge einer Ecke gleich ihre zweite Möglichkeit zum ersten Treffer. Anschließend arbeiteten sich die Kölner immer besser in die Partie und trafen unter anderem einmal die Latte. In eine gute Phase der Höhenberger hinein erzielte Lebeau nach schwerem Siebert-Fehler im Spielaufbau ein traumhaftes Tor zum 2:0. Auch danach ging es rasant weiter, beinahe hätte Mannheim sogar auf 3:0 gestellt. In dieser temporeichen Begegnung sieht es gut aus für die Waldhof-Buben, noch aber ist der Käse hier nicht gegessen. Bis gleich!