57. Erik Engelhardt Cottbus Gelbe Karte für Erik Engelhardt (Energie Cottbus)



56. Niko Bretschneider Cottbus Gelbe Karte für Niko Bretschneider (Energie Cottbus)



55. Nun braucht es ein wahres Fußballwunder für Cottbus.

54. Paul-Philipp Besong Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 4:0 durch Paul-Philipp Besong

Der erneute bittere Rückschlag für die Gäste obwohl diese, wie in Durchgang eins, die Partie dominierten. Nach einer Ecke auf der anderen Hälfte des Spielfelds setzt der BVB zum Konter an. Hettwer steckt im Vollsprint durch zu Besong. Der kann komplett ohne Gegenwehr auf Bethke zulaufen und lupft den Ball zum 4:0 ein.

52. Die Gäste kommen deutlich ambitionierter aus der Pause. Diese wirken viel konzentrierter, wodurch die einfachen und unnötigen Fehler verringert werden.

49. Das muss der Anschlusstreffer sein!! Doch diese vergibt Cigerci. Die Dortmunder Abwehr ist verwirrt, da ein Cottbusser verletzt am Boden liegt. Dadurch kommt der Ball auf zentraler Höhe des Strafraums zu Cigerci. Doch dessen Abschluss ist zu unplatziert und landet in den Armen von Lotka.

46. Mit einem Doppelwechsel auf beiden Seiten geht es in den zweiten Durchgang.

46. Danylo Krevsun Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Danylo Krevsun

46. Niklas Jessen Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Niklas Jessen

46. Julian Hettwer Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Julian Hettwer

46. Julien Duranville Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Julien Duranville

46. Erik Engelhardt Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Erik Engelhardt

46. Timmy Thiele Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Timmy Thiele

46. Edgar Kaizer Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Edgar Kaizer

46. Dennis Slamar Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Dennis Slamar

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Die Gäste aus Brandenburg hatten das Spiel zu Beginn eigentlich im Griff. Sie dominierten die Dortmunder mit viel Ballbesitz und setzten sich in deren Hälfte fest. Doch der Fehlpass von Slamar, welcher zum 1:0 führte, war der Dosenöffner für die Dortmunder. Danach kippte das Spiel und Dortmund wurde mutiger. Cottbus konnte sich fangen, sodass das Spiel wieder ausgeglichen war und es auf beiden Seiten zu Torchancen kam. Kurz vor der Pause konnte Dortmund aber direkt mit einem Doppelschlag zur 3:0 Pausenführung einnetzen. Ist das schon die Vorentscheidung oder kann die Mannschaft in Rot noch einmal zurückkommen und Spannung in die Partie bringen?

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Die Nachspielzeit läuft vor sich hin. Cottbus hält den Ball in den eigenen Reihen um sich ohne weiteren Gegentreffer in die Pause zu retten.

45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

43. Bitterer Doppelschlag für die Gäste, welche es eigentlich nicht schlecht machen. Schaffen sie vor dem Pausenpfiff noch den Anschlusstreffer oder geht es mit dem 3:0 in die Kabinen?

42. Paul-Philipp Besong Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 3:0 durch Paul-Philipp Besong

Es geht munter weiter! Cottbus muss nun aufpassen ergebnistechnisch nicht völlig unterzugehen in der ersten Hälfte. Und wieder ist es Duranville, welcher von rechts mit viel Tempo in den Strafraum eindringt. Bethke kann den Ball parieren, doch dieser prallt unglücklich ab und Besong muss nur noch zum 3:0 einschieben.

38. Yannik Lührs Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 2:0 durch Yannik Lührs

Und die Ecke führt zum 2:0. Diese wird hoch auf den Elfmeterpunkt geflankt. Dort geht Lührs in die Luft und versenkt den Kopfball im Tor.

37. Duranville mit dem Weltklasse-Solo. Der Dortmunder mit der Nummer 18 startet auf Höhe der rechten Mittellinie und tanzt gleich drei Verteidiger aus. Aus gut elf Metern kommt er vor dem Schlussmann zum Abschluss, doch dieser kann den Ball parieren und klärt zur Ecke.

34. Heiße Phase nun von Cottbus. Diese haben wieder Kontrolle übernommen und bauen das Spiel in den eigenen Reihen aus und versuchen über ihre Schnelligkeit auf den Außenbahnen die Dortmunder Hintermannschaft außer Konzept zu bringen.

31. Julien Duranville Dortmund II Gelbe Karte für Julien Duranville (Borussia Dortmund II)



30. Duranville verschafft sich auf der linken Außenbahn viel Platz und steckt durch zu Kabar, welcher in den linken Strafraum gelaufen ist. Nach einem Doppelpass kann der Ball hoch zentral vor das Tor auf Wätjen geflankt werden. Doch dieser ist mit dem Fuß deutlich stärker als mit dem Kopf und kann somit den Ball nur viel zu harmlos aufs Tor köpfen.

26. Eberwein foult Cigerci gut 25 Meter leicht links vor dem Dortmunder Kasten. Der Ball wird von Rorig hoch in den Strafraum gechipt. Doch dieser landet total harmlos und ungefährlich in den Armen von Lotka. Das ist bisher viel zu wenig für einen Aufstiegskandidaten.

22. Schüsse aus der Distanz als Lösung? Cigerci versucht es einfach mal aus der zweiten Reihe. Doch der flattert weit rechts am Tor ins Aus.

19. Wie kann Cottbus auf den frühen Rückstand reagieren? Die Gäste aus Brandenburg erscheinen ein wenig ideenlos und planlos im Spielaufbau. Das liegt auch daran, dass die Mannschaft in Gelb nun meist früh den Ball erobert und sich deren Ballverluste und Fehlpässe verringern.

15. Die Führung tat den Dortmundern gut. Diese zeigen sich nun mutiger mit und ohne Ball. Das Spiel findet nun mehr in der Hälfte der Lausitzer statt. Mit der Führung klettert der BVB zwischenzeitlich auf Platz 12 der Tabelle.

13. Kjell Wätjen Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 1:0 durch Kjell Wätjen

Das kommt überraschend. Dortmund hat sich eigentlich tief in der eigenen Hälfte festgesetzt. Dabei lauern diese aber auf Konter und das mit Erfolg. Wätjen kommt überraschend nach einem Total-Ausfall von Slamar in der Cottbusser Hälfte an den Ball. Dadurch kann er völlig alleine auf das Tor zulaufen und schiebt sicher zum 1:0 ein.

10. Bisher ist das Spiel sehr unkontrolliert und von vielen Ballverlusten und Fehlpässen geprägt. Cottbus verlagert das Spiel nun auf die rechte Außenbahn, wo Kabar ein wenig überfordert scheint und im Zweikampf ein taktisches Foul begeht. Der anschließende Freistoß bringt aber keine Gefahr.

7. Kaum haben die Dortmunder den Ball ist er auch direkt schon wieder weg. Viel tut sich aber in den ersten Minuten noch nicht. Derzeit ist das Spiel seit gut zwei Minuten unterbrochen, da der Abwehrchef der Mannschaft aus Cottbus nach einem Zweikampf behandeln werden muss. Für ihn geht es aber weiter.

4. Cottbus beginnt mit viel Ballbesitz. Die Gäste setzten sich früh in der gegnerischen Hälfte fest, stehen hoch und attackieren die Dortmunder früh.

1. Los geht’s! Die Gäste in Rot stoßen an und spielen in der ersten Hälfte von rechts nach links.

1. Spielbeginn

Zimmermann tauscht nach dem Sieg in Verl seine Startformation gleich auf fünf Positionen. Lotka, Kabar, Wätjen, Besong und Duranville starten für Ostrzinski, Lelle, Krevsun, Foti (alle auf der Bank) und Paulina (nicht im Kader). Der Coach der Gäste tauscht seine Anfangself viermal. Rorig, Borgmann, Möker und Copado beginnen statt Hasse, Juckel, Krauß und Halbauer (alle auf der Bank).

Heimstärke: Borussia Dortmund II erzielt durchschnittlich 1,37 Tore pro Heimspiel.​ Auswärtsstärke: Energie Cottbus kommt auf durchschnittlich 3,39 Tore pro Auswärtsspiel.​ Direkter Vergleich: In den letzten drei Begegnungen blieb Dortmund II ungeschlagen gegen Cottbus (2 Siege, 1 Unentschieden).​

Das Hinspiel am 9. November 2024 endete mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten Offensivstärke, konnten jedoch ihre Führung nicht behaupten. Dieses Ergebnis verspricht auch für das Rückspiel ein spannendes Duell.​ Im heutigen Rückspiel kommt es besonders auf zwei Spieler an: Timmy Thiele (Energie Cottbus): Mit 13 Treffern ist er der beste Torschütze seines Teams und wird von der BVB-Defensive besonders beachtet werden müssen.​ Außerdem steht Julien Duranville (Dortmund) in der Startelf. Dieser hat am Mittwoch noch in der Champions League gegen den FC Barcelona gespielt.

Energie Cottbus hingegen steht auf dem 4. Platz und hat mit 55 Punkten gute Chancen auf den Aufstieg. Allerdings verlor das Team zwei der letzten drei Spiele und wird bestrebt sein, heute wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Borussia Dortmund II belegt derzeit den 15. Tabellenplatz in der 3. Liga und benötigt dringend Punkte, um sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren. In den letzten fünf Spielen blieb das Team ungeschlagen, konnte jedoch nur einen Sieg verbuchen.​