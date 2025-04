Das muss das 2:0 sein! Gürleyen erobert die Kugel auf Höher der Mittellinie und treibt in der Folge gut an. Von rechts bedient er dann den eingelaufenen Harenbrock im Strafraum, der wunderbar mit der Hacke auf Lebeau ablegt. Aus elf Metern kann sich der Mittelfeldspieler eigentlich die Ecke aussuchen, braucht aber einen Tick zu lange, sodass Moustier seinen Schuss entscheidend abfälschen kann. Die anschließende Ecke bringt keine Gefahr.

6.

Riesenmöglichkeit für Haugen! Lebeau kommt zentral am Sechzehner an die Kugel und will links im Strafraum Haugen bedienen. Weil Eitschberger über den Ball tritt, kommt der Pass auch an, sodass der Stürmer an der linken Fünf-Meter-Raum-Kante ans Leder kommt. Mit seinem Versuch scheitert er jedoch am stark reagierenden Golz.