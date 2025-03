Castelle gibt von rechts flach in den Strafraum, wo Heinz an die Kugel kommt. Seine Direktabnahme wenige Meter vor dem Kasten geht jedoch links am Tor vorbei.

40.

Tooor für Alemannia Aachen, 0:1 durch Lukas Scepanik

Mitten in eine Phase, in der das Spiel wie der Regen dahinplätscherte gehen die Alemannen in Führung. Nach einem Ausrutscher von Lamby kommt Heinz auf dem rechten Flügen an den Ball und schlägt eine Butterweiche Flanke in den Sechzehner. Scepanik läuft genau im richtigen Moment ein und kann so aus fünf Metern ins Tor köpfen. Eisele ist machtlos.