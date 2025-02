Sticker läuft über links einige Meter in Richtung Strafraum und zieht in die Mitte. Er legt quer auf Velasco, der den etwas zu harten Pass aus 15 Metern Torentfernung nicht erreichen kann.

Eine Flanke von rechts segelt in den Strafraum, Niklas May gewinnt den Zweikampf am zweiten Pfosten. Das bringt ihm aber nichts, weil Phillip Menzel aus seinem Kasten herausläuft und die Flanke abfängt.

Schiedsrichter am heutigen Abend ist Timon Schulz aus Hannover. Er wird assistiert von Alexander Roppelt und Christoph Kluge, der Vierte Offizielle ist Tim Waldinger. Dieses Gespann wird die Teams in wenigen Minuten auf das Feld führen.

Im Hinspiel am 7. Spieltag konnten die Saarbrücker den ersten Heimsieg der laufenden Saison feiern. Der eingewechselte Rabihic erzielte den späten 1:0-Siegtreffer. Insgesamt standen sich die beiden Teams bisher neun Mal in der 3. Liga gegenüber. Die Bilanz spricht mit fünf Siegen für Saarbrücken, die Viktoria konnte drei Duelle für sich entscheiden. Eine Begegnung endete mit einem Unentschieden.

Viktoria-Trainer Olaf Janßen sagt vor der Partie: „Saarbrücken ist eine Top-Mannschaft. Von außen hat man das Gefühl, dass das ein verschworener Haufen ist – Mannschaft und Trainer. Eine Mannschaft, die absolut zu den Favoriten auf den Aufstieg gehört. Wir freuen uns am Karnevalsfreitag auf ein geiles Spiel.“ Im Vergleich zum 1:1 beim SC Verl am vergangenen Wochenende wechselt der 58-Jährige auf zwei Positionen: Im Tor steht heute Kevin Rauhut für den erkrankten Dudu, außerdem spielt Niklas May für den verletzten Said El Mala auf der linken Verteidigerposition.