58. Duman zieht den fälligen Freistoß vom linken Strafraumeck direkt aufs Tor, Lotka kann den Ball aber mit einer guten Parade über die Latte wischen.

57. Patrick Göbel Dortmund II Gelbe Karte für Patrick Göbel (Borussia Dortmund II)

Göbel stoppt den nach innen ziehenden Fehler mit einem Foul und sieht dafür Gelb.

54. Lewald dribbelt einmal durch das gesamte Dortmunder Mittelfeld und zieht dann aus 18 Meter halbrechter Position ab, seinen Schuss kann Lotka aber sicher halten.

54. Das Spiel gestaltet sich nun ausgeglichener als noch in Durchgang eins, Sandhausens Chancen sind meist aber trotzdem nicht zwingend genug.

51. Die Partie ist kurz unterbrochen, Göbel war bei einer Klärungsaktion mit dem Knie im Rasen hängengeblieben. Der Außenverteidiger kann aber wohl weitermachen.

48. Greil versucht es mal aus der Distanz, sein Schuss geht aber über das Tor.

46. Fehler macht direkt Alarm auf dem linken Flügel und lässt dort mehrere Gegenspieler stehen. Dann gibt er ab auf Otto, der am Strafraumrand aber nichts aus der Situation machen kann.

46. Edvinas Girdvainis Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Edvinas Girdvainis

46. Niklas Lang Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Niklas Lang

46. Stanislav Fehler Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Stanislav Fehler

46. Luan Simnica Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Luan Simnica

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Nun ist Halbzeit im Stadion Rote Erde. Die Heimfans sehen einen mehr als dominanten Auftritt ihrer Dortmunder Mannschaft, die sich zur Pause lediglich die eigene Chancenverwertung vorwerfen kann. Einzig Roggow gelang es in Minute 17, das Leder ins Tor zu bringen, die andere, große Anzahl an Chancen blieb vom BVB ungenutzt. Von Sandhausen ist offensiv nichts zu sehen, die Gäste haben alle Hände voll damit zu tun, das eigene Tor zu verteidigen. Dennoch steht es nur 1:0, für den zweiten Durchgang ist also weiterhin alles drin.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Fóti versucht es auch noch einmal. Der Zypriote lässt seinen Gegenspieler stehen und zieht dann aus 17 Metern mit etwas Rücklage ab, der Schuss geht über das Sandhauser Tor.

43. Wieder hat Paulina die Riesenchance auf das 2:0! In einer Umschaltsituation kombiniert sich der BVB schön durch und bringt so Paulina halbrechts in eine gute Abschlusssituation gut zehn Meter vor dem Tor. Der Niederländer setzt zum Schuss an, bekommt den Ball aber im letzten Moment noch von Lang abgeluchst.

40. Erneut kommen die Dortmunder zu einer Chance. Ein Freistoß aus dem Halbfeld findet im Strafraum den Kopf von Roggow, dessen Kopfball ist aber zu unplatziert und landet in den Armen von Richter.

37. Fóti wird mit einem langen Ball von Göbel bedient und schließt aus gut 14 Metern mit dem Außenrist ab, Richter kann den etwas zu schwachen Schuss aber parieren.

34. Elongo-Yombo ist viel unterwegs und bringt den Ball in dieser Situation scharf vom rechten Flügel in die Mitte, dort kann Lang aber klären.

31. Rodney Elongo-Yombo Dortmund II Gelbe Karte für Rodney Elongo-Yombo (Borussia Dortmund II)

Elongo-Yombo spitzelt den Ball im Seitenaus vor Butler weg und verzögert so das Spiel. Dafür sieht er folgerichtig die erste Gelbe Karte der Partie.

30. So langsam muss das 2:0 fallen! Elongo-Yombo bedient Paulina in der Mitte, der mit rechts aber frei vor dem Tor den Ball nicht trifft.

28. Nur gut eine Minute später hat Eberwein die erneute Chance auf das 2:0. Ein Eckball findet den Stürmer am kurzen Pfosten, der trifft aber nur das Außennetz aus spitzem Winkel.

27. Und der BVB bleibt am Drücker. Göbel bedient Paulina von der rechten Seite aus im Strafraum, der Flügelangreifer legt clever für Eberwein ab. Der fackelt nicht lange und zieht mit links wuchtig ab, trifft zu seinem Pech aber nur den Querbalken.

26. Nun kommt es nach einem Eckball der Dortmunder fast zum Eigentor. Die Ecke wird scharf vors Tor getreten, dort steht Lewald am Fünfer und setzt das Leder unabsichtlich mit der Schulter haarscharf über die Latte.

23. Duman setzt sich auf dem rechten Flügel durch und bringt den Ball dann flach in die Mitte, dort klärt Lührs aber zur Ecke. Die landet über Umwege in den Handschuhen von Lotka

21. Nun tragen die Gäste mal wieder einen Angriff nach vorne. Kreuzer spielt Butler vor dem Strafraum an und läuft dann klug in die Box. Butler hebt den Ball dann halbhoch auf Kreuzer, das Timing stimmt aber nicht ganz und es wird deshalb auf Abseits entschieden.

20. Die Führung geht unterm Strich bisher in Ordnung, die Dortmunder haben in dieser Partie bislang das Chancenplus und auch spielerisch ein wenig größere Anteile.

17. Franz Roggow Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 1:0 durch Franz Roggow

Jetzt gibt es doch den Treffer für die Gastgeber! Paulina wird links im Strafraum angespielt und behauptet auf engem Raum den Ball. Dann hat er das Auge für Roggow, der acht Meter zentral vor dem Tor einläuft und die Kugel ohne Probleme im Tor unterbringt.

15. Das Spiel hat sich nun etwas beruhigt, keine der beiden Mannschaften kann sich offensiv einen Vorteil erspielen.

12. Nun gibt es das erste Tor dieser Partie durch Hüning, der Schiedsrichter pfeift aber während des Schusses ab, der Treffer zählt wohl aufgrund einer Abseitsposition nicht. Die Entscheidung ist sehr umstritten, am Fünfmeterraum liegt ein Sandhauser Spieler und hebt recht deutlich das Abseits auf, trotzdem zählt der Treffer nicht. Das ist wohl eine Fehlentscheidung des Gespanns, in der Dritten Liga gibt es aber keinen VAR.

10. Es geht hin und her. Elongo-Yombo wird gut links im Strafraum angespielt, seine flache Hereingabe wird von Lewald aber noch soeben vor Paulina geklärt.

10. Kreuzer legt den Ball von der rechten Grundlinie zurück zu Butler, dessen Schuss wird aber von Hüning mit einer guten Grätsche geblockt.

9. Nun wird Paulina links in der Box mit einem Heber gesucht, dessen Kopfball fehlt es aber an Kraft. Richter hält den Ball sicher.

6. Dortmund kann über Elongo-Yombo zum Konter ansetzen, der schnelle Angreifer ist aber etwas zu eigensinnig und legt sich den Ball im Zweikampf am Strafraum zu weit vor, sodass er bei Richter landet.

5. Wätjen spielt einen schönen tiefen Ball aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Fóti, Richter ist aber aufmerksam und klärt vor dem eigenen Strafraum.

3. Eberwein wird mit einem langen Ball gesucht, der Strümer steht dabei aber im Abseits.

1. Sandhausen startet gut und erobert am Dortmunder Strafraum den Ball. Greil hebt die Kugel dann klug in die Box auf den startenden Butler, der erreicht die Kugel aber knapp nicht mehr.

1. Der Ball rollt, die Gäste stoßen an und tragen gewohntermaßen weiß-schwarze Trikots. Die Gastgeber treten ihnen in Gelb-Schwarz gegenüber.

1. Spielbeginn

Auf beiden Seiten gibt es Änderungen in der Startelf, auf Seiten der Gastgeber ersetzen Göbel, Lelle und Wätjen im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Osnabrück Azhil, Mané und Mogultay. Auf der Gegenseite gibt es im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Bielefeld zwei Wechsel in der Anfangself: Ehlich und Simnica ersetzen Iwe und Lorch. Das Schiedsrichtergespann stellen Referee Christian Ballweg sowie seine Assistenten Marcel Rühl und Maximilian Lotz.

Was die aktuelle Form angeht, so sind die Formkurven der letzten fünf Ligapartien das genaue Gegenteil voneinander. Dortmund schaffte einen recht soliden Jahreswechsel und holte zunächst vier Punkte aus zwei Spielen, die folgenden drei gingen aber alle verloren- heute muss zwingend ein Sieg her, um nicht wieder in Richtung des Tabellenkellers zu rutschen. Bei den Gästen hingegen tat man sich am Jahresübergang schwer und startete mit drei Niederlagen in diese Fünf-Spiele-Serie, zuletzt fing man sich aber wieder und holte noch ein Remis und einen wichtigen Sieg gegen Bielefeld. Zusätzlichen Auftrieb dürfte auch der Rückblick auf die Hinrunde geben, in der man den BVB mit 3:1 schlagen konnte.

Es ist ein Duell aus der Tabellenmitte. Die Gastgeber belegen momentan mit 29 Punkten Rang 13, Sandhausen hat bislang 31 Punkte gesammelt und steht damit auf Platz elf. Auch im Torverhältnis wirken die Voraussetzungen ausgeglichen, die Gäste weisen eine Bilanz von 37:37 Toren vor, die Hausherren mit 37:38. Zuhause zeigen sich die Dortmunder in dieser Saison recht solide, fünf ihrer acht Siege konnten im heimischen Stadion Rote Erde eingefahren werden. Der SV Sandhausen hingegen wird sich in der heutigen Konstellation wahrscheinlich schwertun, auswärts konnte man erst zwei Erfolge einfahren, meist spielte man remis.