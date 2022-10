Fazit: Nach vier Pflichspielniederlagen in Serie siegt sich der MSV Duisburg aus der Krise und schlägt den Halleschen FC mit 1:0. Duisburg war über weite Strecken das bessere Team und hatte insgesamt mehr und auch die besseren Torchancen. In der 65. Minute erlöste Marvin Bakalorz die Zebras als er nach einer gut getretenen Ecke von Kolja Pusch zur 1:0-Führung traf. In der Folge hatte der MSV das Spiel weiter unter Kontrolle und vom HFC kam offensiv zu wenig, um den Sieg der Zebras noch zu gefährden. Besonders stark spielte Duisburgs Debütant Baran Mogultay, der für Kapitän Moritz Stoppelkamp in die Startelf rückte und an fast jeder guten Offensivaktion des MSV beteiligt war. Duisburg muss am nächsten Wochenende gegen Tabellenführer Elversberg ran. Für den Halleschen FC geht es vor den eigenen Fans gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Vielen Dank fürs Mitlesen!

Rossipal tritt einen Freistoß von der linken Seite. Osnabrück klärt per Kopf und will direkt den Konter einleiten. Den unterbindet der Waldhof aber direkt.

Fazit: Aufstiegsaspirant 1860 München bleibt auch im vierten Auswärtsspiel in Folge sieglos! Selbst über eine Niederlage hätten sich die Löwen nicht beschweren dürfen, denn Dortmund II war über 90 Minuten das spielbestimmende und auch gefährlichere Team. Letztlich fehlte den Jungborussen aber auch heute wieder die Durchschlagskraft, während 1860 glücklich per Elfmeter zur zwischenzeitlichen Führung kam. Mit einem sehenswerten Schlenzer besorgte Marco Pašalić den Dortmundern immerhin noch einen Punkt.

Arslan lässt die Großchance auf das 2:1 ungenutzt! Der 28-Jährige leitet zentral vor dem Strafraum selbst ein und nimmt Gogia rechts im Strafraum mit. Der ehemalige Bundesligaspieler verzögert kurz und setzt anschließend den durchgelaufenen Arslan in Szene. Der schließt sofort mit dem linken Innenrist ab. Aus etwa elf Metern schiebt er den Ball aber überraschend weit links am Tor vorbei. Da war deutlich mehr drin!

Da ist nochmal die Chance für Elversberg! Nach einem langen Ball kommt Mustafa an die Kugel und steht frei vor der Kiste. Doch der Angreifer trifft den Ball nicht richtig und schießt am langen Pfosten vorbei!

Duisburg freundet sich in der Nachspielzeit jetzt mehr und mehr mit der Eckfahne an. Auf keinen Fall will die Ziegner-Elf die wichtigen drei Punkte noch aus der Hand geben.

Bayreuth bleibt in der Offensive hängen und Dynamo schaltet mal wieder schnell um. Der Ball läuft über mehrere Stationen nach vorne und landet auf dem rechten Flügel beim sehr aktiven Akoto. Seine Hereingabe verpasst Schäffler am kurzen Pfosten nur um einen Schritt. Dahinter steht Kolbe und faustet den Ball dann weg.

Eine Viertelstunde steht noch auf der Uhr. Aktuell plätschert das Spiel so vor sich hin. Die Osnabrücker brauchen bei der komfortablen Führung nicht auf das fünfte Tor gehen und Mannheim kann in Unterzahl nicht mehr viel ausrichten.

Osnabrück lässt den Ball laufen und versucht das Spiel dabei in die Breite zu ziehen. Waldhof Mannheim muss weite Wege gehen. Das zehrt vor allem in Unterzahl an den Kräften.

Kleinhansl versucht es direkt und visiert die rechte Ecke an. Ein Mannheimer fälscht in der Mauer zur Ecke ab.

Ahmet Arslan visiert bei einem Freistoß aus zentralen 30 Metern mit dem rechten Innenrist das obere rechte Eck an. Der Ball rauscht nur haarscharf am Pfosten vorbei. Ansonsten wäre Kolbe aber auch zur Stelle gewesen.

Tom Zimmerschied zieht vom linken Flügel noch einmal in die Mitte und schließt flach ab. Sein Schuss landet aber mittig in den Armen von Vincent Müller, der die Kugel ohne Probleme festhält.

Gelbe Karte für Ahmet Arslan (Dynamo Dresden) Arslan stoppt einen Konter der Heimelf mit einem taktischen Foul an Kirsch zentral in der eigenen Hälfte und wird dafür verwarnt.

Glück für Elversberg! Ein langer Ball erreicht wieder einen Verler Abnehmer. Die Kugel wird zurück in den Rückraum gelegt, wo Corboz zum Abschluss kommt. Sein Schuss wird von Conrad abgefälscht und rollt nur ganz knapp am Pfosten vorbei.

Klasse Grätsche von Karbstein! Köhler schickt Kunze mit einem feinen Pass durch die Schnittstelle in den Strafraum. Der will querlegen auf Higl, doch der Mannheimer Innenverteidiger grätscht den Ball im letzten Moment aus der Gefahrenzone.

Ein Hoffnungsschimmer für die Jungborussen: Auch in Zwickau gerieten sie in Rückstand, konnten die Partie aber noch drehen. Der eingewechselte Ted Tattermusch erzielte in Westsachsen den Siegtreffer, ist auch heute wieder eine Option.

Gelbe Karte für Jonas Nietfeld (Hallescher FC) Der HFC-Kapitän rauscht im linken Halbfeld aggressiv in den MSV-Stürmer Phillip König herein. Schiri Erbst zeigt dafür die Verwarnung.

Gelbe Karte für Steffen Eder (SpVgg Bayreuth) Direkt vor der Trainerbank der SpVgg setzt Eder zur Grätsche an, um ins Seitenaus zu klären. Borkowski ist allerdings einen Schritt eher am Ball und wird deswegen anschließend rüde von den Beinen geholt. Der Unparteiische zögert keine Sekunde und zückt sofort die Gelbe Karte. Die Entscheidung ist natürlich vollkommen vertretbar.

Duisburg hat sich nach einem schwachen Start in die zweite Hälfte nun etwas gefangen und drückt den HFC wieder in die eigene Hälfte. Chancen bleiben aber weiterhin Mangelware.

Tooor für VfL Osnabrück, 4:0 durch Felix Higl Higl erhöht auf 4:0! Niemann setzt sich klasse auf der rechten Seite durch und marschiert bis zur Grundlinie. Er findet den Torschützen am kurzen Pfosten, der das Ding in die lange Ecke verlängert.

Elfmeter für 1860! Falko Michel legt unglücklich in den eigenen Sechzehner zurück. Stefan Lex ist vor Silas Ostrzinski am Ball und wird nahe der Grundlinie eindeutig vom Drittliga-Debütanten getroffen.

Die bisher beste Gelegenheit der Partie! Justin Njinmah wird mit einem Heber in den Sechzehner geschickt, schüttelt Jesper Verlaat ab, setzt die Kugel aus spitzem Winkel aber haarscharf am langen Eck vorbei!

Die Gäste scheinen nun aber ihrerseits auch in der zweiten Halbzeit angekommen zu sein und haben wieder für Ordnung in den eigenen Reihen sorgen können. Jetzt tun sich die Gastgeber wieder schwer.

Gemächlicher Auftakt in die zweite Halbzeit! Elversberg ist allerdings nicht so passiv, wie zum Ende von Durchgang Eins.

Halbzeitfazit: Mit einem 1:1 geht es in die Kabinen! Bayreuth spielt keinesfalls wie der klare Außenseiter. Die Altstädter agierten von Beginn an mutig. Allerdings passten sie einmal nicht auf und Dresden bestrafte das in Person von Schäffler direkt mit der SGD-Führung (7.). Davon ließen sich die Oberfranken jedoch nicht beeindrucken und zeigten weiter eine überzeugende Leistung. Nur die Chancenverwertung des Aufsteigers passte nicht. Wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff konnten sie sich dann aber doch noch für den Aufwand mit dem verdienten Ausgleichstreffer belohnen. Sollte die SpVgg im zweiten Durchgang an die gezeigte Leistung anknüpfen können, dann ist hier sogar eine kleine Sensation möglich! Aus Sicht der Dresdener gibt es hingegen noch jede Menge Verbesserungsbedarf.

Halle kommt deutlich aktiver aus der Kabine. In den ersten fünf Minuten des zweiten Durchgangs spielen nur die Männer in den roten Trikots. Der MSV findet noch nicht richtig zurück in die Partie.

Patrick Lienhard bekommt vom guten Schiedsrichter Stegemann eine Ansage und die dürfte in etwa so lauten: "Beim nächsten Vergehen bist du fällig, Kollege."

Marvin Ajani bleibt am eigenen Sechzehner verletzt liegen, weil er zuvor im Rasen hängen geblieben ist. Der HFC ist davon allerdings unbeeindruckt und spielt um den Duisburger herum weiter. Marlon Frey passt das gar nicht, was er seinem Gegenspieler Niklas Landgraf per Schubser verdeutlicht, nachdem er zuvor den Ball ins Aus geklärt hatte.

Der Ball rollt wieder in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Beide Teams machen zunächst unverändert weiter.

Halbzeitfazit: Der VfL Osnabrück führt dank einer starken Schlussphase der ersten Hälfte mit 3:0. Der VfL begann stark und lief hoch an, ehe Mannheim etwas besser ins Spiel kam. Die Gastgeber waren die Mannschaft, die zielstrebiger nach vorne spielte und die vielversprechenderen Torchancen kreierte. Nach Kleinhansls Führung erhöhte Unglücksrabe Riedel mit einem Eigentor auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff war es wieder Riedel der unglücklich agierte und den Ball nach einem Simakala-Freistoß an die Hand bekam. Nach der Ampelkarte gegen den Mannheimer verwandelte Simakala den Handelfmeter zum 3:0. Eine alles in allem verdiente Führung, die vielleicht um ein Tor zu hoch ausfällt. Gleich geht's weiter.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselt Uwe Koschinat seinen Offensivspieler Julius Biada ein und Manuel Zeitz bleibt, nachdem er erst just von einer Verletzung genesen ist, in der Kabine.

Tooor für SpVgg Bayreuth, 1:1 durch Alexander Nollenberger Da ist doch noch der verdiente Ausgleich vor der Pause! Kirsch schickt George mit schönen Chip-Pass über rechts auf die Reise. Der 30-Jährige läuft mit dem Ball am Fuß bis an das rechte Strafraumeck, hat dann noch die Übersicht und bringt den Ball punktgenau nach innen zu Nollenberger. Der Neuner hat sich mit einem guten Laufweg an den kurzen Pfosten von seinem Gegenspieler gelöst und schließt direkt mit rechts ab. Drljača ist sogar noch mit einer Hand dran, aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

Dicke Möglichkeit für die SpVgg! Eine Flanke von der rechten Außenbahn lässt Jann George in der Mitte gekonnt über die Stirn rutschen und verlängert den Ball auf das lange Eck. Der Kopfball aus etwa acht Metern fliegt nur wenige Zentimeter links am Tor vorbei.

Halbzeitfazit: Zur Pause führt die SV Elversberg mit 1:0 gegen den SC Verl. Den bisher einzigen Treffer erzielten die Gastgeber nach einem schnellen Konter bereits in der 4. Minute. Rochelt traf und deutete schon früh seine Dynamik an. Der Elversberger ist bisher der beste Mann auf dem Rasen und sorgte immer wieder für Gefahr. Nach einer knappen halben Stunde wurden die Gastgeber etwas passiver und überließen Verl mehr und mehr das Spiel. Die Ostwesftfalen wussten mit der neugewonnenen Freiheit nicht viel anzufangen. Dementsprechend ist die Führung absolut verdient, das knappe 1:0 lässt aber natürlich noch viel Raum für den zweiten Durchgang.

Halbzeitfazit: Zur Pause steht es in einer umkämpften Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem Halleschen FC torlos 0:0. Die Duisburger waren dem Führungstreffer insgesamt näher und hatten durch den Profidebütanten Baran Mogultay in der 22. Minute die erste Großchance der Partie. Jannes Vollert konnte das Gegentor allerdings auf der Linie verhindern. Nach einem Eckstoß in der 41. Minute hatte der HFC dann erneut Glück, dass Marvin Bakalorz nur knapp am Tor vorbei köpfte. Im Gegenzug traf Tom Zimmerschied dann kurz vor der Pause aus 15 Metern nur die Querlatte. Ansonsten kam vom HFC offensiv viel zu wenig, sodass sich die Zebras eine Pausenführung durchaus verdient hätten. Bis gleich!

Halbzeitfazit: Der 1. FC Saarbrücken liegt zur Pause mit 0:1 zurück gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg. Statistisch, also in Hinblick auf Torschüsse, Zweikampfquoten und Ballbesitzphasen, war es ein Duell auf Augenhöhe, die Gäste aber waren etwas torgefährlicher. Julian Stark erzielte das bislang einzige Tor des Tages in der 21. Minute. Das Gros der Fans im Saarbrücker Ludwigspark hofft auf eine Wende nach dem Pausentee. Bereits in wenigen Minuten wird der Ball wieder rollen, bis gleich!

Gelbe Karte für Michael Akoto (Dynamo Dresden) Bayreuth geht ganz weit vorne drauf und zwingt Dynamo zu einem Fehler im Aufbauspiel. Drljača kann rechts im eigenen Strafraum noch in höchster vor einem Akteur in Gelb klären. Der Ball landet allerdings bei Nollenberger, der das leere Tor schon anvisiert. Akoto reagiert ganz schnell, begeht kein schlimmes, aber durchaus cleveres Foul und verhindert dadurch vermutlich den Ausgleich.

Tooor für VfL Osnabrück, 3:0 durch Ba-Muaka Simakala Souverän verwandelt! Simakala tritt an und hämmert den Ball humorlos in die rechte Ecke! Behrens entscheidet sich für die andere Ecke und fliegt ins Leere.

Eine Ecke von der rechten Seite findet am zweiten Pfosten Manuel Schäffler. Der Torschütze kommt hart bedrängt zwar noch mit dem Kopf an den Ball, aber sein Versuch wird abgeblockt und landet deutlich links neben dem Tor im Aus.

In der Schlussphase des ersten Durchgangs setzt sich 1860 durch Standards in der gegnerischen Hälfte fest. Auf eine klare Torgelegenheit müssen die Löwen aber noch warten.

Zimmerschied an die Latte! Nach einer Klärungsaktion von Sebastian Mai gibt es Eckball für den HFC. Niklas Kreuzer bringt das Leder von der rechten Seite herein und Joshua Bitter kann vorerst klären. Den Nachschuss donnert Tom Zimmerschied aus 15 Metern an die Querlatte. Da hatten nun auch die Duisburger mächtig Glück.

Gelbe Karte für Can Özkan (Borussia Dortmund II) Nur Sekunden später checkt Can Özkan seinen Gegenspieler an der Seitenlinie um.

Dynamo kann sich erstmal in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Am Ende landet eine Flanke von Akoto links in der Box bei Arslan. Der 28-Jährige versucht es fast von der Strafraumgrenze aus halblinker Position mit vollem Risiko per Volley. Dabei erwischt er den Ball nicht optimal und jagt in weit rechts über den Kasten.

Tooor für VfL Osnabrück, 2:0 durch Julian Riedel (Eigentor) Der VfL erhöht auf 2:0! Higl wird von der linken Seite mit einer gefühlvollen Flanke bedient. Der Stürmer köpft den Ball an den linken Pfosten, von wo aus der Ball abprallt und Riedel an die Arme springt. Der Innenverteidiger fälscht das Ding unfreiwillig ins eigene Tor ab.

Tooor für VfL Osnabrück, 1:0 durch Florian Kleinhansl Die Hausherren gehen verdient in Führung! Higl spielt den Ball aus dem Sechzehner links rüber in den Rückraum auf den Torschützen. Der hämmert den Ball aus knapp zwanzig Metern und zentraler Position flach in die linke Ecke. Ein schöner Treffer!

Glanzparade von Behrens! Higl kommt 17 Meter halblinks vor dem Tor an den Ball und fackelt nicht lange. Er visiert die linke Ecke an und zwingt den Waldhof-Keeper zu einer tollen Tat!

Julian Stark setzt sich gekonnt durch im Laufduell gegen Tobias Schwede, kommt über die rechte Seite fast bis an die Torauslinie und kann dann vor das Tor passen. Der dort postierte Vincent Vermeij wird in höchster Not vom Abschluss abgehalten. Handlungsschnell von den Gästen, defensivstark von den Hausherren!

Rochelt geht von der linken Seite in den Sechzehner, wird zu wenig gestört und taucht frei vor dem Keeper auf. Der Winkel ist nicht optimal und so kann sich der Torschütze nicht so wirklich entscheiden, ob er schießen oder querlegen möchte. Der Ball findet dementsprechend weder Tor noch Mitspieler!

Schnatterer tritt die Ecke lang und findet mit Kother einen Abnehmer rechts im Strafraum. Der Mann mit der Nummer sieben versucht es per Volleyschuss in Richtung kurze Ecke. Knapp am rechten Pfosten vorbei!

Tooor für Dynamo Dresden, 0:1 durch Manuel Schäffler Der erste SGD-Angriff sitzt direkt! Akoto treibt den Ball weit in die gegnerische Hälfte. Der 24-Jährige wird nicht richtig angegriffen und nutzt den Freiraum perfekt aus. Der Ghanaer schickt den startenden Schäffler im genau richtigen Moment und der Stürmer lässt sich die Chance dann nicht mehr nehemen. Mit rechts schließt er sofort aus dem Lauf ab und haut das Ding aus gut 15 Metern rechts in die Maschen.

Tooor für SC Freiburg II, 0:1 durch Julian Stark Stark gemacht von Stark! Nach einer flachen Flanke von der linken Seite fackelt er in bester Mittelstürmerposition nicht lange und schweißt seine Direktabnahme in die Maschen! Für die Saarbrücker Defensive ging das jetzt alles wohl etwas zu schnell.

Gelbe Karte für Bjarne Thoelke (1. FC Saarbrücken) Ein Foul in zentraler Position in 30 Metern Position vor dem Tore beschert dem Verteidiger Bjarne Thoelke die erste Verwarnung dieser Partie und den Gäste eine gute Position für einen Freistoß. Dieser bleibt aber in der Mauer hängen.

Los geht's! Dresden stößt an und spielt heute komplett in Weiß. Die Altstädter tragen gelbe Trikots und schwarze Hosen.

Tobias Jänicke hat schlagartig Platz an der linken Strafraumkante, sein Querpass ist aber zu ungenau und die brenzlige Situation wird von der Freiburger Hintermannschaft auf Kosten einer Ecke bereinigt. In der Folge verbleiben die Saarbrücker vor dem gegnerischen Tor und Marvin Cuni kommt zum Schuss! Der harmlose Abschluss bringt Freiburgs Torhüter Sauter aber nicht in die Bredouille.

Wieder Kother! Diesmal bedient er Martinovic mit einer Flanke vom rechten Flügel. Der Stürmer lauert am langen Pfosten, köpft den Ball aber deutlich am Tor vorbei. Da wäre mehr drin gewesen.

Marvin Ajani hat jetzt auf der rechten Seite mal etwas Raum. Seine schwache Hereingabe bleibt aber am Kopf des ersten Verteidigers hängen. Auch den Abpraller hebt Marvin Bakalorz viel zu ungenau in Richtung Tor.

Dortmund bleibt weiter in Ballbesitz, kombiniert sich immer wieder stark und spielfreudig in das letzte Drittel. So einen schwungvollen Start hätten die Gäste wohl nicht erwartet.

Nächste Chance für den VfL - und die hat es in sich! Nach einer Hereingabe von links klärt Mannheim unzureichend und Simakala kommt sieben Meter halblinks vor dem Tor an den Ball. Er zieht freistehend ab und haut das Ding weit drüber. Das muss das 1:0 sein!

Auf geht's! Elversberg stößt an und das in den weißen Jerseys! Der SC Verl bietet das farbliche Pendant auf und agiert komplett in Schwarz.

Los geht’s in Duisburg! Schiedsrichter Lars Erbst pfeift die Partie an.

In der vergangenen Saison gab es in den beiden Aufeinandertreffen insgesamt neun Tore. Im Hinspiel trennten sich die Klubs in Mannheim 3:3, im Rückspiel gewann der Waldhof mit 2:1 im Stadion an der Bremer Brücke.

Duisburgs Coach Torsten Ziegner verändert seine Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen den SC Verl auf fünf Positionen. Senger, Fleckstein, Michelbrink, Stoppelkamp und Ekene sind heute nicht von Beginn an dabei. Dafür rücken Mogultay, Mai, Frey, König und Bouhaddouz in die Startformation. Halles Coach Mayer wechselt im Vergleich zum Elversberg-Spiel nur auf zwei Positionen. Vollert rückt für Reddemann in die Innenverteidigung und Deniz übernimmt anstelle von Gayret im offensiven Mittelfeld.

Das Sechziger-Abwehrtalent Leandro Morgalla, das in den letzten Tagen seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte, fällt heute mit einer Verletzung am Hüftbeuger aus. Niklas Lang ersetzt den 18-Jährigen in der Innenverteidigung. Dafür ist Stefan Lex nach Oberschenkelproblemen wieder zurück.

In der Läderspielpause stand für beide Teams die zweite Runde im Landespokal an. Halle erledigte die Pflichtaufgabe gegen den SV Eintracht Elster mit 5:0 und steht damit in der nächsten Runde des Landespokals Sachsen-Anhalt. Der MSV hingegen stolperte im Landespokal Niederrhein gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und ist nach einem 1:2 ausgeschieden.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mehr als spektakulär: An der Grünwalder Straße setzte sich 1860 in einem offenen Schlagabtausch mit 6:3 durch. Auch das Auswärtsspiel der vergangenen Saison hatten die Löwen mit 2:0 gewonnen.

Bayreuth hat sich nach dem Aufstieg noch immer nicht richtig in der neuen Liga zurechtgefunden. Die Oberfranken konnten zuletzt ein 1:1-Unentschieden beim VfB Oldenburg einfahren. Dadurch beendeten sie zwar eine Serie von drei Niederlage in Folge, aber blieben im sechsten Pflichtspiel hintereinander sieglos. Durch den gestrigen Sieg von Erzgebirge Aue ist die SpVgg aktuell sogar auf den letzten Platz abgerutscht. Allerdings liegen sie mit fünf Punkten nur drei Zähler hinter dem 16. Rang, den derzeit der Hallesche FC belegt. Mit einem Dreier könnten sie also zu den Nicht-Abstiegsplätzen aufschließen.

Besagter Koschinat nimmt fünf Änderungen an seiner Startelf für das heutige Duell vor. Bone Uaferro, Pius Krätschmer und Adriano Grimaldi stehen gar nicht im Kader, Mike Frantz und Julian Günther-Schmidt sitzen einstweilen nur auf der Reservebank. Anstelle des Quintetts sind Bjarne Thoelke, Manuel Zeitz, Tobias Schwede, Marvin Cuni und Calogero Rizzuto am Start. Letzterer wurde erst kürzlich rekrutiert und steht sogleich in der Startelf!

Dem BVB II könnte hingegen der Turnaround geglückt sein. Beim 2:1 in Zwickau gelang den Jungborussen nach vier Niederlagen am Stück mal wieder ein Sieg. Die spielerischen Leistungen der Preußer-Elf sind ja ohnehin nicht das Problem, in Westsachsen stellte der BVB mit dem späten Siegtreffer durch Ted Tattermusch aber auch Abgebrühtheit unter Beweis.

Waldhof Mannheim belegt derzeit den sechsten Platz der 3. Liga. Die Mannheimer holten im eigenen Stadion mit 15 Zählern aus fünf Spielen die perfekte Punkteausbeute, konnten aber in der Fremde erst einen mickrigen Punkt ergattern. Am vergangenen Spieltag gewann die Mannschaft von Christian Neidhart mit 1:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden. Kother besorgte den einzigen Treffer der Partie.

Zwar ist der SC Verl in der Tabelle in ganz anderen Gefilden zu finden, doch die Ostwestfalen haben konnten sich zuletzt drastisch steigern. Aus den letzten vier Spielen gab es sieben Punkte zu bejubeln und man stellte den Anschluss an das rettende Ufer wieder her. Ein Auswärtssieg beim Tabellenführer wäre nun natürlich die Krönung einer starken Verler Phase, wird aber schwer genug werden.

An den ersten neun Spieltagen bis zur Länderspielpause surften die Elversberger auf der Euphoriewelle. In Perfektion nahmen die Gastgeber nach dem Aufstieg den Schwung mit und thronen mit 22 von 27 Punkten an der Spitze der Tabelle. Die einzige Niederlage gab es am 2. Spieltag gegen Saarbrücken, zuletzt gab es 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen. Kann die SVE diesen Schwung auch nach der kurzen Pause weiter mitnehmen?

Die beiden Kontrahenten des heutigen Tages sind Tabellennachbarn, können also jeweils von sich behaupten, einen guten Start in die laufende Saison erwischt zu haben. Die Breisgauer sind Dritte mit 17 Punkten dicht gefolgt von den Saarländern mit einen Zähler weniger auf der Habenseite als Vierte. Vor der Länderspielpause hat Freiburg den Gästen aus Osnabrück ein Remis abtrotzen können, Saarbrücken verlor gar gegen Essen. Es war die erste Saisonniederlage für die Mannschaft von Uwe Koschinat.

Der VfL Osnabrück rangiert aktuell auf Platz 13 der Tabelle und hat lediglich zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Zuletzt gab es nur einen Dreier aus den vergangenen acht Partien – zu wenig, um sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Am vergangenen Spieltag holte die Elf von Tobias Schweinsteiger beim 1:1 einen Punkt bei der U23 des SC Freiburg. Heider glich den späten Rückstand in der 82. Minute aus.

Allerdings blieb 1860 zuletzt in drei Auswärtsspielen in Folge sieglos. Einem 1:1 bei Viktoria Köln folgte eine 1:4-Klatsche in Elversberg und unter der Woche das 0:1-Toto-Pokal-Aus bei Regionalliga-Abstiegskandidat Illertissen.

Duisburg Hallescher

Der MSV Duisburg startet von einem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz in die Partie gegen den Halleschen FC, der sich momentan auf dem 16. Rang befindet. Spätestens nach der dritten Niederlage in Folge gegen den SC Verl befindet sich das Team von Trainer Torsten Ziegner in der Krise. Gerade offensiv hakt es bei den Duisburgern, denn ohne die Kreativität von Kapitän Moritz Stoppelkamp geht wenig. An acht der elf Saisontore der Zebras war der 35-Jährige direkt beteiligt. Das macht die Duisburger Offensive für Gegner zu leicht ausrechenbar.