Elversberg SV Wehen 45. +1 Halbzeitfazit:

Die erste Halbzeit ist im Sack, beim Top-Spiel zwischen der SV 07 Elversberg und dem SV Wehen Wiesbaden geht es mit einem 0:0, aber nur noch mit 21 Spielern in die Kabinen. Nachdem die Hessener zu Beginn relativ gut dagegen halten konnten, erarbeitete sich die SVE nach und nach immer mehr Spielkontrolle. Dank ihrer spielerischen Klasse erspielte sie sich so mehrere gute Chancen, brachte die Kugel aber noch nicht im gegnerischen Netz unter. So dachten wohl die meisten, es ginge torlos in die Pause und die Coaches besprechen auf ausgeglichener Basis ihre neuen Pläne mit den Jungs. Durch den berechtigten Platzverweis von Reinthaler besitzen die Saarländer nun natürlich einen Riesenvorteil und müssen das Spiel unter allen Umständen normalerweise gewinnen. Die kommenden 45 Minuten werden uns verraten, ob sie die schaffen!

Hallescher RW Essen 45. +4 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiss Essen 1:0 für die Hausherren. Die Gäste erwischten eigentlich den mutigeren Start und konnten vor allem durch Unsicherheiten der Gäste profitieren. Die 100-Prozentige Chance fehlte Rot-Weiss jedoch, um hier auswärts in Führung zu gehen. Mit der Zeit wurden die Hausherren sicherer und das Spiel ausgeglichener, aber die Hallenser scheiterten meistens an der sicheren Abwehrarbeit der Gäste. Der Führungstreffer viel somit etwas glücklich mit Blick auf den Spielverlauf und sehr glücklich mit Blick auf die Entstehung. Vor der Linie klärte Kefkir eine gefährliche Hereingabe und schoss dabei seinen Mitspieler an. Wie es kommen musste prallte die Kugel ins eigene Tor und die Gastgeber konnten in Führung gehen. Somit sind die Hallenser mit 1:0 in Führung und würden nun den fast sicheren Klassenerhalt eintüten. Aber noch sind 45 Minuten zu gehen. Bis gleich!

Vikt. Köln Osnabrück 45. +2 Halbzeitfazit:

Der VfL Osnabrück bestimmte über weite Strecken das Geschehen, findet im Angriffsdrittel aber noch nicht viele Lösungen. Erik Engelhardt verbuchte in der 13. Minute die einzige klare Torchance, blieb jedoch freistehend an Ben Voll hängen. Nach dem Pausentee müssen die Lila-Weißen mehr Durchschlagskraft entwickeln, um weiter im Aufstiegsrennen mitzumischen.

Aue Ingolstadt 45. +1 Halbzeitfazit:

"Wir müssen am Samstag ein Sportfest veranstalten", sagte Aue-Coach Pavel Dotchev vor der Partie, dessen Mannschaft nach desolater Leistung zur Pause mit 0:3 gegen Ingolstadt hinten liegt und mit Pfiffen von den Rängen bedacht wird. Zunächst begannen beide Teams sehr fahrig und es zeichnete sich ein langweiliger und ereignisarmer Kick zum Saisonende ab. Dann jedoch drehten nach gut 20 Minuten auf einmal die Schanzer auf und erzielten auch wegen eines schwachen Auer Abwehrverhaltens binnen nicht einmal zwei Minuten mit den ersten beiden Schüssen zwei Tore. Fortan konnten die Oberbayern sich auf Umschaltsituationen konzentrieren, was letztlich auch das dritte Tor nach sich zog. In der letzten Viertelstunde war der FCI dem vierten Tor deutlich näher als der FCE dem Anschlusstreffer.

Verl Freiburg II 45. +1 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem SC Verl und der Zweitvertretung des SC Freiburg noch 0:0-Unentschieden. Und dieses Ergebnis spiegelt den Großteil des ersten Durchganges durchaus wider. Nach einem flotten Beginn auf beiden Seiten ebbte die Partie nach einer knappen Viertelstunde mehr und mehr ab. Man sah über weite Strecken doch, dass es für die Teams nicht mehr um viel geht. Wenn hier ein Team überhaupt für einen Treffer in Frage kam, war es der SC Freiburg der früh in der Partie und auch kurz vor dem Wechsel zwei gute Einschlussmöglichkeiten hatte.

Dortmund II Bayreuth 45. Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund und die Spielvereinigung Bayreuth gehen mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause! Die Hausherren legten furios los und kamen in den ersten Minuten mehrfach gefährlich vor das Tor, blieben aber ohne Abschluss. Dann passierte 35 Minuten lang so gut wie gar nichts auf dem Rasen und die Teams neutralisierten sich größtenteils. Erst in den letzten fünf Minuten schaltete der BVB nochmal einen Gang hoch und kam innerhalb kürzester Zeit zu drei guten Möglichkeiten. Elongo-Yombo und Özkan scheiterten am starken Keeper Zahaczewski, Eberwein verfehlte die Kiste aus aussichtsreicher Position. Gleich geht's weiter mit dem zweiten Durchgang im Stadion Rote Erde!

Vikt. Köln Osnabrück 45. +2 Ba-Muaka Simakala holt auf rechts noch einen Eckball heraus. Der Pfiff eines Offensivfouls ist jedoch auch gleich der Pausenpfiff.

Hallescher RW Essen 45. +3 Eine Flanke von der rechten Seite von Ennali kommt butterweich in den Fünfmeterraum. Engelmann startet perfekt und setzt zum Kopfball an. Aber er verpasst die Hereingabe um Millimeter und die Pille fliegt knapp unberührt am linken Pfosten vorbei.

Elversberg SV Wehen 45. Gelbe Karte für Luca Schnellbacher (SV 07 Elversberg)

Schnellbacher unterbaut an der Mittellinie und begeht so gefährliches Spiel - die Verwarnung geht in Ordnung.

Elversberg SV Wehen 44. Gelbe Karte für Nils Döring (SV Wehen Wiesbaden)

Auf der Bank regt sich Co-Trainer Nils Döring wohl zu heftig über die Entscheidung auf und sieht die Gelbe Karte.

Hallescher RW Essen 45. +2 Essen kann sich bisher keinen richtigen Vorwurf machen. Sie verteidigen leidenschaftlich und auch nach vorne wirken sie mutig. Aber die Anzeige zeigt nunmal den Rückstand für die Gäste an, die sich im zweiten Durchgang etwas einfallen lassen müssen.

Aue Ingolstadt 44. Bech bedient Butler, der an der gegnerischen Strafraumgrenze überhaupt nicht attackiert wird und scharf abziehen kann. Der flache Rechtsschuss kommt viel zu zentral auf Männel, dem die Kugel jedoch nach vorne verspringt. Der Rückhalt der Sachsen hat Glück, dass hierauf kein Angreifer der Schanzer spekuliert, sodass er hinterher hechten und das Leder im Nachfassen sicher unter sich begraben kann.

Vikt. Köln Osnabrück 45. Es laufen die Schlussminuten. Der VfL kann den Drcuk gerade nicht aufrechterhalten, es läuft alles auf einen torlosen Pausenstand hinaus.

Verl Freiburg II 45. Kurz vor dem Seitenwechsel gibt es doch nochmal die Chance für den SCF! Über Umwege und mit etwas Glück fehlt die Kugel im Strafraum Kimberly Ezekwem vor die Füße. Dieser zieht im richtigen Moment ab, scheitert aber an Wiesner, der stark reagiert!

Dortmund II Bayreuth 45. Auch Bayreuth schiebt nochmal an und Lippert jagt die nächste scharfe Flanke in den Dortmunder Strafraum, findet aber auch diesmal keinen Mitspieler.

Hallescher RW Essen 45. Es läuft die letzte Minute der ersten Hälfte. Aber aufgrund der Verletzungsunterbrechung nach wenigen Minuten wird es wohl drei Minuten obendrauf geben.

Aue Ingolstadt 43. Butler wird auf dem linken Flügel überhaupt nicht attackiert, spielt jedoch eine sehr fahrige Flanke in die gegnerische Box, die Burger mühelos ins Seitenaus klären kann. Der fällige Einwurf von Franke bringt dann aber nichts weiter ein.

Dortmund II Bayreuth 44. Dortmund macht nochmal richtig Dampf! Und aus dieser Chance kann man durchaus auch mehr machen. Wieder bereitet Njinmah von rechts vor und Özkan kriegt zentral am Strafraum den ganz freien Abschluss, schlenzt aber exakt in die Arme von Zahaczewski.

Vikt. Köln Osnabrück 43. Gelbe Karte für André Becker (Viktoria Köln)

Ohne Rücksicht auf Verluste steigt André Becker gegen Robert Tesche ein. Es kommt zu einer leichten Rudelbildung.

Vikt. Köln Osnabrück 42. Christoph Greger verspringt die Kugel von der Brust ins Seitenaus. So viel hämischen Applaus hat er in einem Heimspiel wohl selten einstecken müssen.

Hallescher RW Essen 43. Rot-Weiss versucht sofort zu antworten und wirkt nach dem Treffer wieder aktiver im Offensivspiel. Aber die Gastgeber warten geduldig und lassen in dieser Phase in der Defensive wenig anbrennen.

Dortmund II Bayreuth 43. Nochmal der BVB! Justin Njinmah steckt rechts in der Box durch auf Michael Eberwein, der ziemlich viel Platz hat und aus zehn Metern das linke Eck anvisiert. Sein Flachschuss rauscht einen Meter am Pfosten vorbei.

Elversberg SV Wehen 42. Rote Karte für Max Reinthaler (SV Wehen Wiesbaden)

Gamechanger in der 42.! Elversberg schaltet schnell um, halbrechts vorne hat Woltemade die Kugel und bekommt Unterstützung von Schnellbacher. Der Kapitän zieht den Laufweg in Richtung des Kastens an und wird gut geschickt. Der schnelle Stürmer hat nur noch Reinthaler als Gegenspieler und droht diesen abzuhängen. Der Innenverteidiger weiß sich nur mit einem Ziehen am Trikot zu helfen und sieht zu Recht den Platzverweis.

Verl Freiburg II 41. Vier Minuten sind noch bis zur Pause. Sehen wir vor dem Wechsel noch ein Tor? Nach einer kurzen Phase, in der Freiburg etwas offensiver war, gehören die letzten Minuten nun doch wieder dem SC Verl. So richtig gefährlich wird es jedoch auf beiden Seiten nicht.

Dortmund II Bayreuth 42. Plötzlich gibt es die dicke Möglichkeit für die Borussia! Tom Rothe chippt den Ball aus dem linken Halbfeld an den Fünfer, wo sich Elongo-Yombo energisch durchsetzt und den Ball aus wenigen Metern aufs Tor bringt. Lucas Zahaczewski reagiert glänzend und lenkt das Leder mit einer Hand über die Latte.

Aue Ingolstadt 40. Insbesondere Tobias Bech ist kaum zu stoppen. Alles gelingt dem jungen Dänen jedoch nicht. Dieses Mal segelt sein Abschluss aus der Distanz rechts am Auer Tor vorbei.

Elversberg SV Wehen 40. Die Sportvereinigung ist die bessere Mannschaft. So langsam aber sicher sollte sie sich aber mit etwas Zählbarem belohnen.

Vikt. Köln Osnabrück 40. Wieder Risse, der diesmal scharf von rechts vor den Kasten flankt. Die Fahne schnellt allerdings hoch.

Vikt. Köln Osnabrück 39. Viktoria Köln übernimmt derzeit mehr Spielanteile, deutet auch die Gefährlichkeit im letzten Drittel an. Mike Wunderlich nimmt zwar noch keine tragende Rolle ein, doch Marcel Risse setzt viele Akzente.

Dortmund II Bayreuth 40. Gelbe Karte für Christoph Fenninger (SpVgg Bayreuth)

Fenninger steigt Michel im Mittelfeld von hinten zwar unabsichtlich, aber sehr hart auf den Knöchel Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer zückt die zweite Gelbe Karte.

Hallescher RW Essen 40. Tooor für Hallescher FC, 1:0 durch Felix Herzenbruch (Eigentor)

Die Hausherren führen durch ein kurioses Tor! Deniz steckt die Kugel aus dem Zentrum perfekt auf die linke Seite zu Gayret durch. Der kann im Sechzehner querlegen und Kefkir rettet vor der Linie. Dabei schießt er jedoch den Ball in Richtung Müller und Herzenbruch. Es ist nicht deutlich zu erkennen von wessen Knie der Ball aus vier Metern zurück ins Tor springt, aber es war wohl der Kapitän der Gäste, der somit mit seinem Eigentor die Hallenser in Führung und stand jetzt zum Klassenerhalt schießt.

Aue Ingolstadt 37. Barylla kann eine Franke-Flanke gerade noch so klären, aber nach dem fälligen Einwurf wackelt die Defensive der Sachsen schon wieder. Die Bälle von Doumbouya und Civeja werden zwar geblockt. So richtig befreien kann der FCE sich allerdings nicht.

Hallescher RW Essen 39. Steczyk erkämpft sich in der eigenen Hälfte die Kugel und leitet den Konter ein. Er marschiert das Feld entlang und geht entschlossen in den Sechzehner. Halle hat eine zwei-gegen-zwei Situation und Steczyk wählt den eigenen Abschluss. Er versucht es aus 14 Metern mit dem Beinschuss in die rechte Ecke, aber Golz ist da!

Verl Freiburg II 38. Stark, wie sich Makengo gegen Ochojski durchsetzt und dem Verler dabei einen Beinschuss verteilt. Der Freiburger geht bis zur Grundlinie, seine Hereingabe in die Mitte wird allerdings abgefangen. Da war mehr drin!

Dortmund II Bayreuth 38. Nach einer Halbfeldflanke von Steininger kommt Fenninger in der Mitte zwischen zwei Dortmundern aus vollem Lauf zum Kopfball, nickt seinen Aufsetzer aber genau in die Arme von Silas Ostrzinski.

Elversberg SV Wehen 37. Gelbe Karte für Gino Fechner (SV Wehen Wiesbaden)

Fechner rutscht kurz vor dem eigenen Mittelkreis mit gestrecktem Fuß in einen Zweikampf mit Feil und erwischt den Gegner leicht am Fuß. Trotzdem geht die Karte in Ordnung.

Elversberg SV Wehen 36. Gute Chance für die Saarländer! Feil chippt von rechts vor der Box nach schräg links vorne zu Woltemade. Der stellt seinen Körper gut rein, tankt sich bis kurz vor die Grundlinie durch und gibt dann flach nach links in den Fünfer. Schnellbacher kommt zwar ran, ihm fehlen aber ein paar Zentimeter und der bekommt das Leder nicht auf den Kasten gedrückt.

Vikt. Köln Osnabrück 36. Im Nachgang wird die Szene doch noch gefährlich! Marcel Risse schlenzt die Kugel gefährlich unter die Querlatte. Philipp Kühn ist gerade noch mit den Fingerspitzen dran!

Dortmund II Bayreuth 36. Von freiem Aufspielen kann bei beiden Teams wahrlich keine Rede sein. Es sieht eher nach sehr schwerer und ungeliebter Arbeit aus, was der BVB und Bayreuth hier anbieten.

Hallescher RW Essen 37. Im eigenen Sechzehner zeigen die Hausherren aber immer noch Unsicherheiten. Landgraf verschätzt sich bei einer Hereingabe von der linken Seite und hat Glück, dass Engelmann nicht rechtzeitig zur Stelle ist. Mit vereinten Kräften können die Innenverteidiger vom HFC klären.

Vikt. Köln Osnabrück 35. Auch einen Eckball holen die Rechtsrheiner heraus. Die Hereingabe wird jedoch sofort aus der Gefahrenzone bugsiert.

Elversberg SV Wehen 34. Die Schwarz-Weißen erhöhen nochmal den Druck. Rochelt dribbelt einmal mehr im halblinken Rückraum an und spielt nach links in die Box zu Schnellbacher. Der erwidert den Doppelpass, die Nummer 8 macht den Weg in den Strafraum. Das Zuspiel ist aber einen Ticken zu weit und landet beim Gegner.

Aue Ingolstadt 34. Ingolstadt diktiert das Tempo der Partie, lässt sich immer wieder fallen und geht dann explosionsartig ins aggressive Pressing, wenn Aue etwas anbietet. Die Sachsen haben große Probleme, die Kugel in den eigenen Reihen zu halten, geschweige denn mal wieder im gegnerischen Drittel vorstellig zu werden.

Vikt. Köln Osnabrück 34. Mal wieder ein wenig Entlastung für die Viktoria. Marcel Risse chipt die Kugel aus der zweiten Reihe aber über das Tornetz.

Hallescher RW Essen 35. Die Stimmung im Leuna-Chemie-Stadion ist unterdessen überragend. So viele Anhänger gabs hier wahrscheinlich schon lange nicht mehr.

Dortmund II Bayreuth 34. Kirsch hatte es nach seiner Behandlung nochmal versucht, saß dann aber schnell wieder auf dem Rasen und muss nun raus. Groiß übernimmt auf der Sechs.

Verl Freiburg II 35. Nun kommen auch die Freiburger mal wieder nach vorne. Ezekwem flankt von der linken Seite auf den kurzen Pfosten, wo Vermeij den schwierigen Kopfball nicht sauber setzen kann. Nichtsdestotrotz mal wieder eine Torannäherung der Gäste.

Vikt. Köln Osnabrück 32. Da wäre mal etwas Platz für die Lila-Weißen, Erik Engelhardt lässt sich in der Umschaltbewegung aber zu viel Zeit. Der Pass links raus auf Ba-Muaka Simakala verhungert schließlich.

Elversberg SV Wehen 31. Die Mannschaften neutralisieren sich in diesen Minuten im Mittelfeld. Ab und an kombiniert sich die Heimmannschaft bis an den Strafraum. Dann fehlt bisher zum Teil aber der letzte Pass und auch die letzte Konzentration.

Dortmund II Bayreuth 32. Wir zählen das mal als Torschuss. Can Özkan zieht von rechts nach innen und drückt aus knappen 30 Metern mit links ab. Die Kugel geht weit rechts am Tor vorbei und schafft es gerade so über die Grundlinie.

Verl Freiburg II 32. Dass beide Teams mittlerweile abwartender agieren hat der Partie nicht gut getan. Seit knappen 15 Minuten ist das Tempo eher schleppend.

Aue Ingolstadt 31. Tooor für FC Ingolstadt 04, 0:3 durch Tobias Bech

Ingolstadt setzt brutal nach und erhöht nun sogar auf 3:0. Eigentlich hat Danhof den Zweikampf mit Doumbouya schon für sich entschieden, lässt sich von dem aggressiv pressenden Angreifer der Schanzer dann jedoch die Kugel leichtfertig wieder abnehmen. Sofort kommt der Querpass auf den freien Bech, der auch den dritten Torschuss der Partie sicher im Auer Tor versenkt. Männel, der abermals keinerlei Chance hat, den Einschlag im rechten unteren Eck zu verhindern, ist sichtlich bedient.

Aue Ingolstadt 30. Der FCI strahlt jetzt richtig viel Kontrolle aus und lauert auf Umschaltmomente. Auch weil Aue sich im Aufbauspiel etliche leichte Ballverluste leistet, können die Schanzer immer wieder ausschwärmen. Die Sachsen werden dadurch im eigenen Drittel eingeschnürt.

Vikt. Köln Osnabrück 31. Die erste halbe Stunde steht in den Geschichtsbüchern. Die Gäste aus Niedersachsen haben mittlerweile klar die Initiative übernommen. Nun gilt es vor allem, die Lücke im gegnerischen Defensivverbund zu finden.

Hallescher RW Essen 32. Mittlerweile ist die Partie sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften stehen gut und lassen wenig zu. Rot-Weiss ist im leichten Chancenplus, aber hier ist alles drin.

Elversberg SV Wehen 29. Beide Seiten agieren gefühlt noch mit angezogener Handbremse. So etwas wie die Ruhe vor dem Sturm?

Vikt. Köln Osnabrück 29. Der Gefoulte Kleinhansl und Ba-Muaka Simakala stehen zur Ausführung bereit. Letztlich schlenzt Simakala die Kugel einen Meter am langen Eck vorbei.

Dortmund II Bayreuth 30. Die erste Ecke der Partie geht an die Gäste. Hemmerichs Hereingabe von links kommt scharf in den Fünfer, landet aber auf einem Dortmunder Kopf.

Aue Ingolstadt 27. Die Veilchen versuchen sich in das Spiel zurück zu kämpfen und erarbeiten sich immerhin einen weiteren Eckball. Die Hereingabe vom rechten Eckpunkt von Marvin Stefaniak ist jedoch nicht weiter der Rede wert. Der Ball segelt an allen Mitspielern vorbei und leitet vielmehr den nächsten Ingolstädter Angriff ein, der jedoch nicht über die Mittellinie hinaus kommt.

Hallescher RW Essen 30. Gelbe Karte für Felix Götze (Rot-Weiss Essen)

Im Mittelfeld zieht Götze ein taktisches Foul und unterbindet so einen Konter. Dafür gibt es zu Recht die erste Gelbe Karte.

Vikt. Köln Osnabrück 28. Jetzt gibt es immerhin Freistoß für Osnabrück. Florian Kleinhansl wird kurz vor dem Sechzehner unglücklich von Marcel Risse zu Fall gebracht.

Verl Freiburg II 29. Gelbe Karte für Yari Otto (SC Verl)

In einem Zweikampf im Mittelfeld steigt Otto Gegenspieler Kimberly Ezekwem ungestüm auf den Fuß. Klarer Fall, Gelb geht da absolut in Ordnung.

Hallescher RW Essen 28. Das geht viel zu einfach! Eisfeld nimmt über die rechte Seite Tempo auf und kann an drei Hallensern vorbeiziehen. Vorm Sechzehner spielt er den Doppelpass mit Harenbock und startet direkt durch in den Sechzehner. Aus spitzem Winkel hat er nur noch den Keeper vor sich und wählt aus sieben Metern den Außenristschuss auf die kurze Ecke. Die Kugel knallt jedoch ans Außennetz. Da wäre das lange Eck oder der Querpass die bessere Wahl gewesen.

Elversberg SV Wehen 27. Diesmal bringt mal wieder Neubauer von der anderen Seite eine gute Flanke. Am kurzen Pfosten rettet Gürleyen vor dem kopfballbereiten Woltemade.

Dortmund II Bayreuth 29. Benedikt Kirsch tritt im Mittelfeld selbst gegen einen Dortmunder hart zu und verletzt sich dabei scheinbar. Der Bayreuther Mittelfeldmann wird momentan auf dem Rasen behandelt.

Vikt. Köln Osnabrück 27. Der VfL erhöht den Druck! Lukas Kunze legt im Sechzehner quer für Erik Engelhardt, dessen Schuss von Jamil Siebert geblockt wird. Kunze will da ein Handspiel gesehen zu haben, doch wenn, dann war der Arm angelegt.

Elversberg SV Wehen 26. Der flinke Manuel Feil entwischt rechts von der Box zwei Verteidigern und dringt in diese ein. Dort legt er sich den Ball aber etwas zu weit vor und die Verteidigung kann intervenieren.

Dortmund II Bayreuth 27. Dortmunds Offensivspieler wirken nun schon leicht gefrustet. Justin Njinmah wird nach seinen starken Aktionen am Anfang überhaupt nicht mehr gefunden und meckert die Kollegen genervt an.

Verl Freiburg II 25. Die Szenen zeigen, dass Verl in dieser Phase das etwas aktivere Team ist ist. Allerdings kommen die Ostwestfalen nicht in freie und gute Abschlusspositionen.

Dortmund II Bayreuth 25. Für einen feststehenden Absteiger, der in dieser Saison bereits 77 Gegentore kassiert hat, macht es die Spielvereinigung Bayreuth hier wirklich ordentlich. Nach den wilden ersten drei Minuten haben die Gäste dem BVB überhaupt nichts mehr angeboten.

Vikt. Köln Osnabrück 25. Gelbe Karte für Michael Schultz (Viktoria Köln)

Von einem Innenverteidiger natürlich eher unklug, sich schon so früh wegen Meckerns verwarnen zu lassen.

Aue Ingolstadt 24. Tooor für FC Ingolstadt 04, 0:2 durch Tobias Bech

Aue verliert nach dem Rückstand komplett den Faden und Ingolstadt nutzt das gnadenlos mit dem zweiten Treffer zum 2:0 aus. Über Civeja greifen die Oberbayern durch die Mitte hindurch an. Der Steckpass landet bei Costly, dessen halbhohe Flanke wiederum direkt in den Lauf von Bech kommt. Der Däne knallt die Kugel kurzerhand aus fünf Metern mit einem sehenswerten Vollspann-Volley ins linke Eck. Nichts zu machen für Männel.

Elversberg SV Wehen 24. Auf der rechten Außenbahn schaltet sich auf Elversberger Seiten nun Fellhauer mal wieder ins Offensivspiel mit ein und hat nach schnellem Doppelpass mit Feil viel Platz auf der rechten Seite. Die Flanke findet allerdings nur einen in himmelblauem Trikot.

Vikt. Köln Osnabrück 24. Ba-Muaka Simakala erkämpft sich im Mittelfeld den Ball und steckt erneut zu Erik Engelhardt durch, der sich bei der Annahme jedoch ein wenig zu weit nach rechts abdrängen lässt und geblockt wird.

Aue Ingolstadt 23. Tooor für FC Ingolstadt 04, 0:1 durch Patrick Schmidt

Stefaniak verliert im Aufbauspiel den Ball und mit einem blitzsauberen Konter übernehmen die Schanzer jetzt die Führung. Costly tankt sich auf dem rechten Flügel nach vorne und flankt dann flach in den Strafraum. Doumbouya hat die Übersicht für den besser postierten Schmidt und lässt die Kugel durch die eigenen Beine hindurch passieren. Aus dem Rückraum versenkt Schmidt das Leder dann sicher im linken unteren Eck.

Hallescher RW Essen 25. Gayret übernimmt den fälligen Freistoß aus 22 Metern zentraler Position. Er versucht den Ball mit Links über die Mauer zu zirkeln, aber sein Abschluss geht deutlich über den Querbalken.

Elversberg SV Wehen 23. Wehen macht nun das Spiel. Es macht allerdings den Anschein, dass die SVE das bewusst gewähren würde.

Aue Ingolstadt 22. Costly bringt eine Ecke von links scharf zum ersten Pfosten, wo Civeja völlig frei zum Kopfball kommt. Jedoch bringt er aus sechs Metern nicht allzu viel Druck hinter den Ball, der genau auf Männel kommt. Ohnehin hätte ein Treffer aber wegen eines vermeintlichen Offensivfouls nicht gezählt.

Dortmund II Bayreuth 23. Gelbe Karte für Nnamdi Collins (Borussia Dortmund II)

Collins reißt den enteilenden Ziereis im Mittelkreis um und verdient sich die erste Gelbe Karte der Partie.

Hallescher RW Essen 23. Aber die Gastgeber werden etwas stärker. Immer wieder finden sie Müller in der Spitze, der die Bälle festmachen kann und klatschen lässt. Dann wird meistens die rechte Seite gesucht und Überzahl geschaffen. So auch in dieser Szene, wo Steczyk in die Mitte zieht und dann gefoult wird. Es gibt somit Freistoß aus guter Position.

Vikt. Köln Osnabrück 22. Osnabrück ist bemüht, beißt sich aber noch ein wenig die Zähne aus. Schließlich gehört Viktoria Köln auch zu den besten Heimmannschaften der Liga, hat seit einem 0:3 gegen Freiburg II Ende Februar nicht mehr im Höhenberg verloren.

Dortmund II Bayreuth 21. Vor den Toren tut sich weiter überhaupt nichts. Das ganze Geschehen spielt sich im beiderseits dicht gestaffelten Mittelfeld ab.

Elversberg SV Wehen 21. Die Spielanteile verlagern sich in diesen Minuten etwas. In ähnlicher Position wie Heußer zuvor kommt nun Froese zum Abschluss. Sein flacher Rechtsschuss aus 18 Metern fliegt aber ohne viel Tempo am Pfosten vorbei.

Aue Ingolstadt 20. Allzu viel gibt es aus dem Erzgebirgsstadion weiterhin nicht zu berichten. Beide Teams agieren ein Stück weit noch mit angezogener Handbremse. Der Partie ist voll und ganz anzusehen, dass es um nicht mehr allzu viel geht. Strafraumszenen sind auch angesichts vieler leichter Fehler im Aufbauspiel noch Mangelware.

Vikt. Köln Osnabrück 19. Ein Abpraller landet nun erneut bei den Lila-Weißen. Omar Traoré und Lukas Kunze dreschen die Kugel durch den Sechzehner, mit der Brechstange erzwingt der VfL eine gefährliche Ping-Pong-Situation.

Verl Freiburg II 21. Eine Flanke von der rechten Seite landet am zweiten Pfosten bei Joel Grodowski, der volles Risiko nimmt und aus der Luft abzieht. Allerdings zielt der Offensivmann etwas zu hoch.

Hallescher RW Essen 21. Gayret zieht das Spiel auf und marschiert durchs Zentrum. Er legt die Kugel auf die rechte Seite zu Berko, der es mit einer scharfen Hereingabe auf den zweiten Pfosten versucht. Die Flanke ist gut, aber die Boxbesetzung stimmt nicht. So segelt der Ball an allen vorbei und findet keinen Hallenser am Fünfer.

Verl Freiburg II 19. Nach einem langen Ball taucht Sessa frei vor dem Tor auf. Noah Atubolu zögert etwas zu lange und geht dann ins Tackling. Der Schlussmann trifft leicht den Ball, bevor er Sessa von den Beinen holt. Deshalb bleibt die Pfeife von Schiedsrichter Winter zurecht stumm. Knapp war es aber allemal!

Elversberg SV Wehen 19. Gelbe Karte für Kianz Froese (SV Wehen Wiesbaden)

Froese hat in dieser Aktion genug davon, immer dem genauen Passspiel des Gegners hinterherzulaufen und gibt Sahin im gegnerischen Zentrum einen kleinen, unnötigen Tritt mit, nachdem der Sechser die Kugel schon weitergespielt hatte. Gut gesehen von Schiedsrichter Storks und direkt die Konsequenz klargemacht.

Elversberg SV Wehen 17. Auf der anderen Seite hat Robin Heußer im linken Halbraum etwas Platz und zieht vor der Box nach rechts auf. Sein Schlenzer auf das lange Eck wird aber direkt von einem Verteidiger geblockt.

Dortmund II Bayreuth 18. Der Tabellenletzte aus Bayreuth spielt hier teilweise ganz gefällig nach vorne, doch 40 Meter vor dem eigenen Tor packt der BVB dann zu und lässt überhaupt nichts anbrennen.

Elversberg SV Wehen 15. Toooooooor hallt es durch das Stadion. Der Blick auf die gehobene Schiedsrichterhand verrät allerdings, es war Abseits im Spiel. Eine schöne Chip-Flanke von Sahin aus dem rechten Halbfeld kontrolliert Schnellbacher am Elfmeterpunkt ansehnlich mit der Brust und schweißt das Leder nach einem Aufpraller aus der Drehung flach ins linke Eck. Lange hält der Jubel deshalb nicht an.

Aue Ingolstadt 17. Ein Doumbouya-Schuss aus 19 Metern wird von Danhof zur Ecke abgefälscht. Den ersten Eckstoß der Schanzer bringt Bech allerdings zu unpräzise an den ersten Pfosten, wo Burger auf Nummer sicher geht und zur nächsten Ecke klärt. Die kurz ausgeführte Variante von Costly verpufft dann jedoch völlig.

Vikt. Köln Osnabrück 17. Der VfL kombiniert sich immer wieder geduldig durch die gegnerische Hälfte. Allerdings steht die Viktoria hinten dicht massiert.

Hallescher RW Essen 18. Der Hallesche FC kann sich nicht richtig befreien. Wieder bringt Landgraf einen Befreiungsschlag direkt zum Gegenspieler in der zweiten Reihe. Kefkir schnappt sich die Kugel und zieht aus 24 Metern flach ab. Aber sein Schuss in die rechte Ecke geht knapp am Pfosten vorbei.

Verl Freiburg II 16. Nach einer knappen Viertelstunde nimmt sich die Partie eine kleine Auszeit. Beide Mannschaften gehen nicht mehr so forsch ins Pressing, weshalb die Zuschauer nun auch mal längere Ballbesitzpassagen auf beiden Seiten sehen.

Aue Ingolstadt 14. Beck und Costly greifen über den rechten Flügel an, aber Rosenlöcher ist zur Stelle und klärt zum Einwurf. Den weiten Ball verlängert Doumbouya dann durchaus gefährlich in die Mitte des Strafraums, aber Männel ist zur Stelle und pflückt die Kugel sicher aus der Luft.

Hallescher RW Essen 17. Bisher kommen die Gastgeber noch nicht ins Offensivspiel. Der lange Ball ist das Mittel zum Zweck, aber den können die Gäste bisher ordentlich verteidigen.

Dortmund II Bayreuth 15. Der erste ordentliche Abschluss kommt von den Gastgebern. Dortmund kombiniert gefällig bis an die Box und nach feiner Ablage zieht Falko Michel aus 20 Metern ab. Dein Flachschuss kommt exakt auf Zahaczewski.

Hallescher RW Essen 14. Halle muss aufwachen! Engelmann wird in den Strafraum geschickt, aber das Zuspiel ist zwei Meter zu weit für den Angreifer. Gebhardt will klären und schießt den Angreifer an. Dabei hat der Keeper Glück, dass der Ball nicht in die eigenen Maschen abprallt. Doch die Hausherren bleiben unkonzentriert. Unmittelbar danach spielt Casar einen Katastrophenpass im eigenen Sechzehner zum Gegenspieler. Aber der Abschluss von Young aus zwölf Metern ist viel zu zentral. Das lassen die Gäste fahrlässig liegen.

Vikt. Köln Osnabrück 15. Eine Viertelstunde ist gespielt, die Gäste aus Osnabrück verbuchen bislang leichte Vorteile.

Aue Ingolstadt 12. Dominik Franke schlägt die Kugel aus dem Zentrum heraus einfach mal auf Verdacht vor in die Tiefe. Marcel Costly zündet den Turbo, kann den Ball jedoch nicht mehr vor der Grundlinie erreichen. Es bleibt ein sehr zäher Beginn im Erzgebirge.

Elversberg SV Wehen 13. Der landet am langen Sechzehnereck bei Semih Sahin. Der Sechser hat Probleme bei der Ballkontrolle und vertändelt diesen beinahe. Es geht weiter mit Einwurf Wiesbaden.

Verl Freiburg II 14. Gelbe Karte für Lars Kehl (SC Freiburg II)



Vikt. Köln Osnabrück 13. Riesenchance für den VfL! Die Lila-Weißen schalten blitzschnell über Noel Niemann und Ba-Muaka Simakala um. Letzterer legt rechts raus zu Erik Engelhardt, der frei vor Ben Voll auftaucht, aus leicht spitzem Winkel aber einen zu zentralen Flachschuss abgibt. Da hätte er den Keeper vielleicht noch umkurven müssen.

Elversberg SV Wehen 12. Nach Wehener Ecke geht es blitzschnell auf die andere Seite. Rochelt wird im Zentrum in Szene gesetzt und nimmt Fahrt auf. Er treibt das Leder bis vor den gegnerischen Strafraum, nach seinem ungenauen Zuspiel auf die rechte Seite kommt es aber lediglich zu einem weiteren Eckstoß.

Vikt. Köln Osnabrück 12. Nun verlässt Voll das Gehäuse, um einen Einwurf von der rechten Seite durchzuführen. Die Viktoria agiert im Spielaufbau bekanntlich sehr modern.

Dortmund II Bayreuth 13. Die Partie ist aktuell ziemlich zerfahren und von vielen hohen Bällen und Fehlpässen geprägt.

Elversberg SV Wehen 11. Die über 7000 Fans sorgen bisher pausenlos für beste Stimmung, unterstützen ihre Mannschaft lautstark mit Fan-Gesängen.

Hallescher RW Essen 13. Jetzt rollt der Ball wieder und mal sehen, wie sich diese frühe Verletzung auf den Spielverlauf auswirkt. Bei den Gästen agiert nun der junge Kourouma in der Innenverteidigung.

Verl Freiburg II 12. So gut wie jeden Einwurf, den Verl in der gegnerischen Hälfte bekommt feuert Innenverteidiger Paetow in den Sechzehner. Dort brennt es nun zum ersten Mal auch richtig, im letzten Moment können die Freiburger das Leder aber noch blocken.

Aue Ingolstadt 10. Danhof holt gegen Musliu die erste Ecke der Partie heraus. Stefaniak übernimmt die Hereingabe, die jedoch am ersten Pfosten keinen Abnehmer findet. Der FCI kann mühelos klären.

Elversberg SV Wehen 10. Bei der anschließenden Ecke kommt Marcel Correia auf Höhe des kurzen Pfostens zum Kopfball, drückt die Flanke aber knapp rechts am Gehäuse vorbei.

Vikt. Köln Osnabrück 11. Ben Voll bleibt auf der Linie kleben, weshalb der Standard gefährlich durch den Sechzehner rasselt. Die Hereingabe findet aber keinen Abnehmer.

Aue Ingolstadt 8. Jetzt bleibt Moussa Doumbouya im Mittelkreis liegen und muss auf dem Feld behandelt werden. Auch hier scheint es weiterzugehen. Allerdings kostet auch diese Unterbrechung viel Zeit. Auf viel Nettospielzeit kommt dieses Drittliga-Spiel bislang beileibe nicht.

Elversberg SV Wehen 9. Immer wieder stellen sie ihre spielerische Klasse unter Beweis und kombinieren sich mit präzisen Flachpässen durch das Mittelfeld Über Sahin und Rochelt kommt der Ball zu Schnellbacher, der es links vom Strafraum kurz vor der Grundlinie noch irgendwie ins Zentrum bekommt. Am zweiten Pfosten ist aber kein Abnehmer zur Stelle und die Chance verpufft.

Hallescher RW Essen 11. Bei Ríos-Alonso geht es sicher nicht mehr weiter. Schon früh muss der Innenverteidiger ausgewechselt werden. Gestützt muss er das Feld verlassen.

Dortmund II Bayreuth 10. Auf der anderen Seite schieben auch die Gäste jetzt erstmals etwas intensiver an und Dennis Lippert kommt zu einer Flanke aus dem Halbfeld, die Nnamdi Collins aber aus der Gefahrenzone köpft.

Verl Freiburg II 9. Nicht nur vor der Chance durch Vermeij pressen die Freiburger sehr hoch. Immer wieder versuchen die Breisgauer Verl damit zu Fehlern zu zwingen. Auch die Gastgeber allerdings gehen mutig drauf. Es ergeben sich dadurch einige Räume, die bespielt werden können.

Vikt. Köln Osnabrück 10. Nun aber wieder der VfL. Noel Niemann verschafft sich auf der rechten Strafraumseite Platz und bringt eine flache Hereingabe vor den Kasten. Michael Schultz klärt zum Eckball.

Dortmund II Bayreuth 8. Lucas Zahaczewski darf bei seinem ersten Drittligaeinsatz erstmals zupacken. Eine Flanke von Can Özkan pflückt der 22-Jährige sicher herunter.

Elversberg SV Wehen 8. Elversberg hat es geschafft, die bissigen Wiesbadener etwas zurückzudrängen und kontrollieren mittlerweile das Geschehen.

Vikt. Köln Osnabrück 8. Marcel Risse hält einfach mal aus der dritten Reihe drauf. Philipp Kühn kann den Ball erst im Nachfassen festhalten.

Hallescher RW Essen 9. In einem Zweikampf mit Deniz bekommt Ríos-Alonso einen Schlag auf den Oberschenkel und bleibt verletzt am Boden liegen. Der Innenverteidiger muss behandelt werden und an der Seitenlinie gibt es Bewegung auf der Bank.

Elversberg SV Wehen 7. Diese bringt im Anschluss allerdings keine Gefahr.

Elversberg SV Wehen 6. Auch beim zweiten Angriff kombinieren die Hausherren gut nach vorne. Nach schönem Doppelpass taucht Neubauer links in der Box auf. Auch er bekommt das Spielgerät aber nicht zu einem Mitspieler in der Mitte. Es gibt Ecke.

Elversberg SV Wehen 4. Die erste gute Flanke, geschlagen von Fellhauer, segelt von der rechten Seite an den Fünfer. Dort verpasst Schnellbacher mit seinem Kopf nur knapp und das Leder landet im Toraus.

Aue Ingolstadt 5. Danhof steckt auf dem rechten Flügel für Jonjic durch, dessen Flanke gefährlich in die Box der Schanzer kommt. Funk ist aber zur Stelle und faustet das Leder zur Seite weg.

Hallescher RW Essen 7. RWE erwischt den besseren Start. Sie wirken in dieser Anfangsphase besser auf die Hallenser eingestellt. Halle sollte einen frühen Rückstand vermeiden, sonst könnte es ungemütlich werden.

Verl Freiburg II 5. Starker, hoher Ballgewinn von Wagner, der die Kugel auf die letzte Reihe treibt und nach Außen legt. Direkt wird der Ball wieder in die Mitte gespielt, wo Vermeij das Leder aber nicht richtig trifft. Das hätte das 1:0 sein können!

Aue Ingolstadt 4. Justin Butler bleibt nach einem Zweikampf liegen und muss auf dem Feld behandelt werden. Die Betreuer zeigen aber mit Daumen nach oben an, dass es für den 22-Jährigen weitergehen wird. Viel Tempo kommt durch diese Unterbrechung aber natürlich noch nicht auf.

Vikt. Köln Osnabrück 5. Nun auch die erste Ecke für die Viktoria, André Becker gerät beim Kopfball aber in Rücklage.

Dortmund II Bayreuth 5. Die Gäste versuchen nun, über Ballbesitz so langsam in die Partie zu finden und lassen das Leder in der Abwehr lange zirkulieren, ohne dabei vorwärts zu kommen.

Hallescher RW Essen 4. Beinahe klingelt es hier nach knapp vier Minuten. Ein Eckball von Rot-Weiss wird von der rechten Seite in den Sechzehner getreten. Am kurzen Pfosten verlängert Harenbock die Kugel optimal aufs lange Eck. Herzenbruch steht aus drei Metern zum einköpfen bereit, wird aber entscheidend von Hug gestört. Dadurch bekommt er das Leder aus kürzester Distanz nicht über die Linie gedrückt und kommt auch im Nachstochern nicht an den Ball. So können die Hausherren im letzten Moment klären.

Elversberg SV Wehen 4. Zentral im Rückraum kommt Woltemade an die Kugel und wird direkt gedoppelt. Der lange Neune hat sie eigentlich schon zweimal verloren, bleibt aber gut drauf und setzt sich gegen diverse Hilfen der Verteidigung durch. Die Hereingabe von rechts von der Box wird im Anschluss allerdings geblockt.

Vikt. Köln Osnabrück 4. 23 Tore nach Standards hat der VfL in dieser Saison schon erzielt, das ist Drittliga-Rekord. Und auch diesmal wird es gefährlich, die flache Hereingabe schaufelt Robert Tesche am kurzen Pfosten in die Arme von Ben Voll.

Dortmund II Bayreuth 3. Die Borussia übernimmt gleich das Kommando. Vor allem Justin Njinmah legt furios los und bereitet der Gästeabwehr Probleme. Einmal kann Rodney Elongo-Yombo das Zuspiel seines Kollegen im Strafraum aber nicht verwerten und dann findet Njinmahs Flanke von rechts nicht an den Mann.

Elversberg SV Wehen 2. Und kommt so zum ersten Mal gefährlich in den gegnerischen Strafraum! Links in der Box wird Prtajin gut freigespielt. Anstatt abzuschließen will der Torjäger nochmal nach innen geben, das Zuspiel wird aber abgefangen.

Vikt. Köln Osnabrück 3. Der VfL Osnabrück übernimmt sofort die Spielkontrolle, verfügt in der Anfangsphase über deutlich mehr Ballbesitz und holt durch Erik Engelhardt einen Freistoß in Tornähe heraus.

Elversberg SV Wehen 2. Der SVWW schiebt zu Beginn der Begegnung direkt hinten raus und übt früh Druck aus.

Verl Freiburg II 2. Es geht munter los und schon nach 90 Sekunden muss hier auch einer der Keeper eingreifen. Treu hatte für den SC Freiburg auf der rechten Seite viel Dampf gemacht und aus dem Halbfeld geflankt. Der Ball wurde immer länger, doch Wiesner patscht die Kugel am Ende doch über die Latte.

Hallescher RW Essen 3. Gleich zu Beginn wollen beide Teams Akzente setzen und gehen mit viel Körpereinsatz in die Anfangsphase. Die Zweikämpfe sind ruppig und beide Mannschaften schrecken nicht vor Härte zurück.

Aue Ingolstadt 1. Das Steigerlied ist im Erzgebirgsstadion verklungen und die Partie ist freigegeben. Aue tritt ganz in Lila an. Die Gäste aus Oberbayern sind in Weiß gekleidet. Los geht's.

Elversberg SV Wehen 1. Die Heimmannschaft tritt in weißer Heimmontur auf, Wiesbaden agiert ganz in Hellblau.

Elversberg SV Wehen 1. Los geht's! Schiedsrichter Sören Storks gibt die Partie frei.

Verl Freiburg II 1. Auf geht's! Der SC Verl stößt die Partie an und das im gewohnten schwarz-weißen Dress. Auch der SC Freiburg kann deshalb in den Heim-Jerseys, also ganz in Rot, antreten.

Dortmund II Bayreuth 1. Der Ball rollt! Die Gastgeber spielen natürlich in Schwarz-Gelb, Bayreuth trägt Weiß.

Vikt. Köln Osnabrück 1. Und los! Luca Marseiler führt den Anstoß für die Hausherren aus.

Hallescher RW Essen 1. Der Ball rollt mit einer kleinen Verspätung, weil Papierkugel vom Feld beseitigt werden mussten. Die Hausherren stoßen an und beginnen den ersten Durchgang mit ihrer stimmungsvollen Fankurve im Rücken.

Elversberg SV Wehen Die Akteure klatschen sich ab, die Atmosphäre ist begeisternd, das Wetter perfekt zum Fußballspielen. Es ist alles angerichtet!

Vikt. Köln Osnabrück Auf der Gegentribüne steigt lila Rauch auf. Noch mehr als 3.000 Gästefans sind es letztlich geworden.

Dortmund II Bayreuth Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer und ihren Assistenten Alexander Roppelt und Felix Grund. Gemeinsam mit den 22 Akteuren haben die Unparteiischen den Platz im altehrwürdigen Stadion Rote Erde soeben bereits betreten und in wenigen Minuten rollt hier endlich der Ball!

Dortmund II Bayreuth Noch ein kurzer Blick aufs Personal: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur Vorwoche drei Änderungen. Collins, Dams und Elongo-Yombo beginnen für Papadopoulos, Pudel und Pohlmann. Bei den Gästen gibt es gleich sechs Veränderungen. Zahaczewski startet im Tor, zudem beginnen Tobias Weber, Fenninger, Hemmerich, Latteier und Steininger. Petzold, Schwarz, Eder, Thomann, Zejnullahu und Nollenberger müssen weichen.

Hallescher RW Essen Florian Lechner wird die heutige Partie leiten und führt die Protagonisten auf den Rasen im Leuna-Chemie-Stadion. RWE könnte den Klassenerhalt heute auch rechnerisch perfekt machen. Für die Hausherren geht es um einen wichtigen Schritt gegen den Abstieg. Verlieren ist vor allem für Halle verboten und das verspricht spannende 90 Minuten.

Elversberg SV Wehen Zusammenfassend lässt sich sagen: Das dürfte eine verdammt spannende und intensive Begegnung werden. Man darf sich auf 90 Minuten beste Fußball-Unterhaltung freuen!

Elversberg SV Wehen Mit Ivan Prtajin (15 Tore) steht auch der gefährlichste Angreifer der Gäste von Beginn an auf dem Rasen. Nur Simakala von Osnabrück und Arslan von Dresden trafen öfter als er.

Hallescher RW Essen Das Hinspiel lieferte keine großen Gründe zur Begeisterung. In einer zähen Begegnung, in der nicht mal mehr das Wetter und die Platzverhältnisse ordentlich mitspielten trennten sich Rot-Weiss Essen und der Hallesche FC mit einem gerechten 0:0. Heute ist hoffentlich mehr Spannung in der Partie, die für beide Teams viel bedeutet.

Verl Freiburg II Am Personal beider Mannschaften kann man dennoch sehen, dass es am Ende heute dann doch nicht mehr um vieles geht. Die Trainer rotieren kräftig durch und so treten beide Teams gegenüber der Vorwoche mit stark veränderten Anfangsformationen an.

Elversberg SV Wehen Gleichzeitig freue er sich allerdings auch auf die Begegnung und betonte: "Wir haben bereits im Hinspiel gezeigt, dass wir für Elversberg ein unangenehmer Gegner sein können und werden auch dieses Mal alles geben, um etwas mitzunehmen." Die Hessen gewannen besagte Partie mit 1:0 und auch die beiden vorhergehenden direkten Duelle entschieden die Rot-Schwarzen für sich.

Vikt. Köln Osnabrück In bislang vier Drittliga-Spielen konnte Viktoria Köln noch nie gegen den VfL Osnabrück gewinnen. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Lila-Weißen. Allerdings waren die Rechtsrheiner auch selten so gut in Form wie heute.

Elversberg SV Wehen Markus Kauczinski spricht vor der Begegnung in hohen Tönen vom heutigen Gegner: "Elversberg ist immer noch das Team der Saison. Sie haben ein richtig starkes Team, das sowohl in der Offensive als auch in der Defensive viel Qualität besitzt und zudem einzelne Spieler in seinen Reihen hat, die eine Partie entscheiden können. Elversberg steht völlig zurecht an der Tabellenspitze."

Dortmund II Bayreuth Bei den Gästen steht heute zum zweiten Mal Interimstrainer Julian Kolbeck an der Linie. Ob der 29-Jährige auch in der kommenden Saison in der Regionalliga als Coach arbeiten wird, ist derweil noch nicht geklärt. Neben ihm sollen u.a. auch Timo Rost, Gino Lettieri, Marek Mintal, Gerd Klaus, und Konrad Fünfstück bei der SpVgg auf dem Zettel stehen. Für die verbleibenden zwei Spiele in Liga drei erwartet Kolbeck keine Wunderdinge von seinem Team. "Die Situation ist wirklich hart. Die Mannschaft ist dementsprechend niedergeschlagen", stellte der Trainer fest.

Elversberg SV Wehen Der Vollständigkeit halber schauen wir uns noch einmal die Tabellensituation genauer an. Die SVE hat mit 70 Zählern deinen Vier-Punkte-Vorsprung vor Dresden und Wiesbaden. Da zweite Mannschaften vereinfacht gesagt nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen können, können die Breisgauer auf dem aktuell zweiten Rang im Aufstiegskampf vernachlässigt werden. Dementsprechend sind auch noch der 1. FC Saarbrücken (65) und der VfL Osnabrück (64) aktiv im Rennen um die heißen Plätze. Die Konkurrenten des SVWW warten also nur auf Patzer von diesem.

Hallescher RW Essen RWE hat gegen 1860 München einen Punkt hart erkämpft. Beim 2:2 machte Engelmann in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer und schoss sich damit direkt in die heutige Startformation. Berlinski fehlt im Kader und wird dadurch bei den Gästen ersetzt, die ansonsten unverändert in dieses Auswärtsspiel starten.

Hallescher RW Essen Am vergangenen Spieltag musste Halle eine 2:0 Auswärtsniederlage gegen Saarbrücken einstecken. Im Vergleich zu dieser Begegnung nimmt Ristic eine Veränderung in der Startformation vor. Kreuzer ist wieder mit dabei und übernimmt seine Rechtsverteidigerposition. Dafür muss Halangk wieder zurück auf die Bank.

Elversberg SV Wehen Nach ihrer Siegesserie von fünf Partien am Stück von Mitte März bis Mitte April mussten auch die Hessen zuletzt zwei Niederlagen in Folge (Dynamo Dresden und SV Meppen) einstecken. Am vergangenen Wochenende konnte die Kauczinski-Elf allerdings einen Heim-Dreier gegen den SC Verl einfahren, sie reist also mit einem guten Gefühl ins Saarland.

Elversberg SV Wehen Von den letzten sechs Begegnungen verloren die Saarländer vier Stück und gewannen nur gegen die SpVgg aus Bayreuth, die bereits als Absteiger feststeht. Um die Verfolger aus Wiesbaden endgültig abzuschütteln bedarf es einer Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Wochen.

Verl Freiburg II Entspannt könnte auch der SC Freiburg in die letzten Wochen gehen. Die Zweitvertretung des Bundesligisten spielt eine überragende Saison und steht auf einem tollen zweiten Platz. Weil sie jedoch nicht aufsteigen dürfen, ist der ganz große Ansporn mutmasslich nicht da. Allerdings schaffen die Breisgauer weiter, sich zu motivieren. Das bekam in der Vorwoche auch der SV Elversberg zu spüren, der den Freiburgern mit 1:2 unterlag und den Aufstieg noch nicht festmachen konnte.

Aue Ingolstadt Beide Mannschaften bestreiten heute ihr 22. Pflichtspiel gegeneinander. Bislang ist der direkte Vergleich sehr ausgeglichen. Ingolstadt führt mit sieben Siegen nur knapp (acht Remis, sechs Niederlagen). Bereits im Hinspiel setzten sich jedoch die Veilchen mit 2:1 in Oberbayern durch. Im heimischen Erzgebirgsstadion feierten die Sachsen letzte Saison in der 2. Bundesliga einen 1:0-Heimsieg gegen die Schanzer.

Vikt. Köln Osnabrück Im Schnitt begleiten rund 1.200 Fans den VfL. Heute sind es mehr als doppelt so viele. "Wir sind immer noch in der Verlosung. Wer die Dritte Liga kennt, der weiß, das noch viel passieren kann", bekräftigte Coach Tobias Schweinsteiger. Man wolle sich heute "einen spannenden letzten Spieltag sichern".

Elversberg SV Wehen Mit einer solchen Saison des Aufsteigers, inklusive des DFB-Pokal-Erfolgs über Leverkusen als Viertligist, hat wohl kein Experte gerechnet. Nun steht die Sportvereinigung 07 vor dem historischen Aufstieg, befindet sich so kurz vor Ende der Spielzeit aber nicht unbedingt in der besten Form...

Aue Ingolstadt Am vergangenen Spieltag glückte den Ingolstädtern immerhin ein versöhnlicher 2:0-Heimsieg über den MSV Duisburg. Trainer Michael Köllner wechselt im Vergleich zu dieser Partie nur auf einer Position: Für Tobias Schröck (nicht im Kader) startet heute Visar Musliu, der nach sechswöchiger Verletzungspause wieder einsatzbereit ist.

Dortmund II Bayreuth Sorge vor einem Spannungsabfall bei seinem Team hat Coach Jan Zimmermann trotzdem nicht: "Die Jungs spielen viel zu gerne Fußball. Ich denke nicht, dass ich jemanden besonders motivieren oder kitzeln muss." Dennoch räumte der BVB-Trainer ein, durchaus ein bisschen rotieren zu wollen. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, dem einen oder anderen Spieler, der zuletzt verletzt war oder nicht so oft auf dem Platz stand, Spielpraxis zu geben", so Zimmermann, der im bereits als Absteiger feststehenden Gegner Bayreuth eine "Wundertüte" sieht.

Elversberg SV Wehen Auch Wehen-Coach Markus Kauczinski beschränkt die Veränderungen auf ein Minimum: Anstelle des angeschlagenen Brooklyn Ezeh (Schulterbeschwerden) startet Dennis Kempe auf einer der beiden Außenpositionen des Vierer-Mittelfelds.

Vikt. Köln Osnabrück Neben Wunderlich und Risse rücken auch Michael Schultz und Christoph Greger in die Startelf. Lars Dietz, Moritz Fritz, Hamza Saghiri und Seok-ju Hong rotieren heraus. Auf Osnabrücker Seite hat sich Timo Beermann rechtzeitig von einer Erkältung erholt und kann von Beginn an mitwirken. Ansonsten rücken Maxwell Gyamfi und Robert Tesche für Niklas Wiemann und Jannes Wulff in die Startaufstellung.

Hallescher RW Essen Für die Hausherren hingegen geht es immer noch stark gegen den Abstieg. Derzeit hat der Hallesche FC drei Punkte Vorsprung auf Oldenburg und auch das Torverhältnis ist deutlich besser. Aber heute muss unbedingt ein Sieg her, damit die Hallenser einen quasi sicheren Klassenerhalt eintüten können. Auf dieses Szenario der Cheftrainer Sreto Ristić seine Mannschaft unter der Woche eingeschworen. Der Trainer übernahm den Club erst in diesem Jahr auf dem letzten Tabellenrang und könnte damit schon für eine kleine Überraschung sorgen. Dafür muss Halle heute vor heimischer Kulisse jedoch abliefern und den fast sicheren Abstieg gegen angezählte Essener klarmachen.

Elversberg SV Wehen Bei den Saarländern ist diese Angelegenheit schnell besprochen: Trainer Steffen setzt im Vergleich zum Freiburg-Spiel auf die selbe Startformation.

Aue Ingolstadt Der FC Ingolstadt beendete die Hinrunde der 3. Liga mit fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz auf Rang sieben. In der Rückrunde war bei den Oberbayern jedoch völlig der Wurm drin. Kein anderer Drittligist gewann in der zweiten Saisonhälfte so selten (nur vier Mal), verlor häufiger (zwölf Mal) und punktete noch schlechter (nur 13 Zähler) als die Schanzer.

Verl Freiburg II Nachdem der SC Verl sich im Vorjahr erst ganz spät sichern konnte, sind die Hausherren in dieser Saison schon etwas länger in ruhigem Fahrwasser. Dementsprechend entspannend können die Ostwestfalen die letzten Wochen angehen. Sicherlich wird das Ziel der Verler dennoch sein, den zehnten Platz zu halten, den sie aktuell inne haben. Dafür würde ein heutiger Sieg ganz gewissen helfen.

Elversberg SV Wehen Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams, die per Klick auf gleichnamigen Reiter eingesehen werden können.

Vikt. Köln Osnabrück Für die Rechtsrheiner ist die heutige Partie zudem ein besonderer Anlass, denn mit Marcel Risse und Mike Wunderlich werden zwei Aushängeschilder verabschiedet. Wunderlich schaffte mit der Viktoria den Durchmarsch aus der NRW-Liga und wird zur kommenden Saison Trainer von Bergisch Gladbach in der Mittelrheinliga. Risse wechselte 2020 vom FC zur Viktoria und wird sich erstmal auf die Familie konzentrieren. Beide stehen heute in der Startelf.

Aue Ingolstadt Am Montagabend kam Aue zu Hause gegen Dortmund 2 zwei Mal nach Rückständen zurück und sicherte sich am Ende ein 3:3-Remis. Doppeltorschütze Paul-Philipp Besong sah dabei jedoch die fünfte Gelbe Karte und fehlt heute gesperrt. Für ihn läuft Borys Tashchy von Beginn an auf. Außerdem beordert Pavel Dotchev Antonio Jonjic für Dimitrij Nazarov (Sprunggelenksverletzung) in die Startformation. Insgesamt also zwei Wechsel beim FCE.

Elversberg SV Wehen Der Durchmarsch von der vierten Klasse bis in die 2. Bundesliga war bisher nur RB Leipzig, den Kickers Würzburg und dem SSV Jahn Regensburg gelungen. Für die Jungs aus der 12.000-Einwohner-Gemeinde Spiesen-Elversberg wäre es der erste Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse der Vereinsgeschichte.

Elversberg SV Wehen Was für eine packende und vielversprechende Begegnung ist das, die uns heute erwartet. Nachdem der Regionalliga-Aufsteiger durch das 1:2 bei der Reserve des SC Freiburg am vergangenen Spieltag die Vorentscheidung verpasste, kann die Truppe um Coach Horst Steffen ihre absurde nun vor eigenem Publikum krönen. "Ich freue mich darauf, dass wir die Hütte voll haben und dass wir ein solches letztes Heimspiel haben können und dürfen", erklärte der Übungsleiter vor dem Aufeinandertreffen.

Vikt. Köln Osnabrück Allerdings ist Viktoria Köln ebenso formstark unterwegs, hat von den letzten zwölf Partien nur eine verloren und schickte zuletzt Bayreuth mit einem 4:1 in die Viertklassigkeit. Die Domstädter werden die Saison auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte beenden und könnten sogar noch an 1860 und Mannheim vorbei auf den siebten Rang springen.

Verl Freiburg II Guten Tag und herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag der 3. Liga. Am heutigen Samstag stehen sechs Partien auf dem Programm. Unter anderem empfängt der SC Verl die Zweitvertretung des SC Freiburg im heimischen Ostwesfalen. Beginn ist wie gewohnt um 14 Uhr!

Aue Ingolstadt Aue bringt es unter Pavel Dotchev, der in seinem ersten Pflichtspiel für die Veilchen am 16. Januar 2023 einen 2:1-Auswärtssieg beim heutigen Gegner Ingolstadt holte, auf einen Punkteschnitt von 1,5. In den letzten Wochen lief es jedoch nicht allzu rund. Nur eines der letzten sechs Ligaspiele konnten die Sachsen noch gewinnen (zwei Remis, drei Niederlagen).

Vikt. Köln Osnabrück Lila-Weiß träumt vom Aufstieg! Auch nach dem 2:2 gegen Meppen sind die Austiegschancen für den VfL Osnabrück noch intakt. Zwei Zähler beträgt zwei Spieltage vor Schluss der Rückstand sowohl auf den direkten Aufstiegsplatz sowie auf den Relegationsrang. Nach der Partie heute haben die Niedersachsen am letzten Spieltag noch ein Heimspiel gegen Dortmund II.

Elversberg SV Wehen Hallo und herzlich willkommen zur Samstagskonferenz der 3. Liga! Am vorletzten Spieltag kann die SV 07 Elversberg im zweiten Matchball die historische Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Liga eintüten. Für den Herausforderer SV Wehen Wiesbaden geht es allerdings um nichts Geringeres als den Aufstieg. Um 14 Uhr rollt der Ball im Waldstadion an der Kaiserlinde.

Aue Ingolstadt Beide Mannschaften spielten letzte Saison noch in der 2. Bundesliga und erlebten nach dem Abstieg eine insgesamt sehr komplizierte Spielzeit, die nun jedoch versöhnlich enden soll. Beide Teams haben 44 Punkte auf dem Konto und dürfen bei neun Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz bereits mit den Planungen für die Saison 2023/24 in der 3. Liga beginnen.

Hallescher RW Essen In dieser Partie ist der Blick auf die untere Tabellenhälfte gerichtet. Rot-Weiss Essen steht zu diesem Zeitpunkt auf dem 15. Platz in der Tabelle und hat mit sechs Punkten Vorsprung und dem deutlich besseren Torverhältnis als die abstiegsbedrohten Oldenburger normalerweise keine riesigen Abstiegssorgen mehr. Dennoch sind die Sorgen im Verein nach dieser Saison groß. Der Aufsteiger vom vergangenen Jahr kommt nicht zur Ruhe und stellt sich nach etlichen personellen Konsequenzen nun auch noch die Trainerfrage um Dabrowski. Somit gilt es die restlichen zwei Spiele vernünftig zu Ende zu bringen, um sich so in der Sommerpause neu zu sortieren, ob mit dem jetzigen Trainer oder einem Neuen.

Vikt. Köln Osnabrück Schönen Nachmittag und herzlich willkommen zum Heimspiel der Viktoria aus Köln gegen den VfL Osnabrück, der im Aufstiegsrennen heute von bis zu 3.000 Fans begleitet wird. Man darf sich im Sportpark Höhenberg also auf eine packende Atmosphäre freuen! Um 14 Uhr ist rechts vom Rhein Anpfiff.

Dortmund II Bayreuth Das vorletzte Wochenende in der dritten Liga verspricht jede Menge Spannung. Das gilt allerdings nicht für diese Partie zwischen Dortmund und Bayreuth, denn beide Teams wissen schon seit einer Woche, wie es für sie in der nächsten Spielzeit weitergeht. Der BVB hat mit einem wilden 3:3 in Aue den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht, Bayreuths Abstieg ist derweil nach dem 1:4 gegen Viktoria Köln nicht mehr zu verhindern. Beide Seiten können hier also heute locker aufspielen im Stadion Rote Erde.

Aue Ingolstadt Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Erzgebirgsstadion. Hier empfängt der FC Erzgebirge Aue heute um 14:00 Uhr den FC Ingolstadt im Rahmen des 37. Spieltags der 3. Liga.

Dortmund II Bayreuth Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag in Liga drei! Borussia Dortmund hat um 14 Uhr die SpVgg Bayreuth zu Gast.