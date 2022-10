Fürth kommt direkt das erste Mal vor das Tor. Klünter entschärft aber in höchster Not vor Sieb.

Bielefeld kommt mal wieder in den Strafraum. Consbruch nimmt einen hohen Ball mit der Brust an und zieht dann aus der Drehung ab. Er trifft die Kugel aber nicht richtig. Linde kann das Spielgerät aufnehmen.

Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Armindo Sieb Plötzlich geht Fürth in Führung. Die Hausherren spielen sich gut in den Strafraum, sie kommen aber zunächst nicht zum Abschluss. Doch Bielefeld bekommt den Ball nicht geklärt. Dann kommt Hrgota aus sechs Metern zum Schuss. Der Ball wird geblockt. Er landet vor den Füßen von Sieb, der aus zentraler Position mit links verwandelt.

Sieb geht rechts in den Strafraum. Guilherme Ramos ist an ihm dran und nimmt ihm mit einem beherzten Tackling den Ball vom Fuß. Sieb geht zu Boden, aber er fordert gar nicht erst Elfmeter.

Bei Bielefeld ist die Lage nicht besser. Die Arminia steht nur einen Punkt und einen Platz vor den Fürthern. Stand heute würden also beide Bundesligaabsteiger direkt in die 3. Liga durchgereicht. Jedoch durfte die Mannschaft von Daniel Scherning am vergangenen Samstag ein Erfolgserlebnis feiern. Sie gewann mit 2:0 gegen den FC St. Pauli. Es war der erste Sieg nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge. Der Anschluss ans rettende Ufer ist dadurch wiederhergestellt. Trotzdem bleibt der Verein weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.