45. Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligasamstagspartie zwischen Eintracht Braunschweig und dem SC Paderborn 07. Der BTSV kam durch Endo und Donkor, die an Gästekeeper Huth bzw. dem Pfosten scheiterten, zu einer frühen Doppelchance (5.). Wenig später schob Leipertz den Ball auf der Gegenseite freistehend hauchdünn am Heimkasten vorbei (7.). Die Ostwestfalen dominierten daraufhin das Geschehen mit klaren Ballbesitzvorteilen, fanden aber nur selten Wege in die Tiefe und verpassten zunächst weitere klare Gelegenheiten. Nachdem Braunschweigs Abwehrmann Schultz in einer ansonsten fairen Partie mit einer brutalen Grätsche nur knapp an einem Platzverweis vorbeigeschrammt war (28.), vergab Leipertz die zweite gute Möglichkeit der Kwasniok-Truppe, indem er aus zentraler Strafraumlage weit über das Tor schoss (32.). Auch in der jüngsten Viertelstunde lag der Fokus der Eintracht mit Erfolg auf der Defensivarbeit. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins an der Hamburger Straße soll um 120 Sekunden verlängert werden.

42. Hoffmeier probiert sich nach einer durch Justvan von der rechten Fahne bewusst produzierten Bogenlampe an die mittige Sechzehnerkante mit einem Volleyschuss per rechtem Spann. Der Risikoversuch segelt weit über das Heimgehäuse hinweg.

40. Ujah springt nach der Eckstoßausführung von der linken Fahne im Strafraumzentrum am höchsten, bringt aber keinen Druck hinter den Ball. Der rauscht klar über den halbrechten Teil der Latte hinweg.

39. Kaufmann mit dem Kopf! Donkor hat auf links erneut Tempovorteile gegenüber Obermair und flankt scharf auf den Elfmeterpunkt. Kaufmann nickt in Richtung linker Ecke. Der noch von Bewacher Hoffmeier abgefälschte Ball fliegt klar am Aluminium vorbei.

38. Das Kwasniok-Team scheint heute eine größere Portion Geduld gebrauchen. Die Torfabrik der 2. Bundesliga trifft am und im gegnerischen Sechzehner auf engstem Raum nur selten die richtigen Entscheidungen, wenn es in Richtung Abschluss geht.

35. Ujah ohne Blick für den Mitspieler! Donkor treibt den Ball über links temporeich nach vorne und spielt vor dem Sechzehner in den nahen Halbraum. Ujah könnte zum besser postierten Endo weiterleiten, nimmt aber aus 19 Metern selbst Maß. Der unplatzierte Versuch ist in der linken Ecke leichte Beute für SCP-Torhüter Huth.

32. Leipertz vergibt aus bester Lage! Justvans Flanke von der linken Paderborner Offensivseite legt Wiebe in der Sechzehnermitte unfreiwillig für den Ex-Heidenheimer ab, der sich aus neun Metern direkt mit einem linken Spannschuss probiert. Der Ball rauscht im hohen Bogen über das Tor.

29. Felix Platte Paderborn Gelbe Karte für Felix Platte (SC Paderborn 07)

Platte hat bei der Rudelbildung so nachdrücklich mitgemischt, dass ihn der Schiedsrichter Florian Lechner ebenfalls verwarnt.

28. Michael Schultz Braunschweig Gelbe Karte für Michael Schultz (Eintracht Braunschweig)

Aufregung vor den Trainerbänken! Schultz springt unweit der Mittellinie von hinten mit beiden Beinen voraus in die Knochen Leipertz'. Es kommt daraufhin zu einer Rudelbildung, da die Paderborner verständlicherweise erbost sind. Schultz kommt mit der Gelben Karte sehr gnädig davon.

27. Endo aus der zweiten Reihe! Der Japaner taucht auf halblinks unmittelbar vor der gegnerischen Abwehrkette auf und zieht aus vollem Lauf und 20 Metern ab. Der wuchtige Versuch raucht gut einen Meter am linken Kreuzeck vorbei.

25. Kaufmann schafft über seine rechte Seite erneut den Durchbruch und passt auf Höhe der Fünferkante flach und hart nach innen. Hoffmeier bewacht den kurzen Pfosten und klärt problemlos.

22. Ujah wird am Elfmeterpunkt durch Donkors Flanke von der linken Außenbahn bedient. Er produziert per Kopf freistehend eine Bogenlampe, die Huth in der halbrechten Ecke sicherheitshalber über die Latte lenkt. Da der Ex-Unioner im Abseits gestanden hat, hätte ein Treffer nicht gezählt und es geht ohne Ecke weiter.

19. Braunschweig streut nach sehr zurückhaltenden Minuten eine etwas aktivere Phase ein, in der sie den Ball jenseits der Mittellinie halten. Bei geordneter Defensive verteidigt der SCP aber ähnlich konzentriert wie die Niedersachsen.

16. Ujah wandelt eine hohe Hereingabe Multhaups von rechts am Elfmeterpunkt in einen Fallrückzieher. Der durch Heuer abgefälschte Ball verfehlt die rechte Torecke deutlich. Der folgende Eckball bringt dem Gastgeber nichts ein.

13. Leipertz ist auf der tiefen linken Außenbahn Adressat eines präzisen Flugballs Hoffmeiers. Mit dem zweiten Kontakt flankt er scharf in die Sechzehnermitte. Vor dem gesuchten Platte ist Abwehrmann Benković mit dem Kopf zur Stelle.

10. Die Blau-Schwarzen verzeichnen erste Ballbesitz- und Feldvorteile. Die kommen auch deshalb zustande, weil der Aufsteiger recht tiefstehend verteidigt. Braunschweig setzt eher auf schnelle Gegenstöße.

7. Auf der Gegenseite lässt Leipertz die hundertprozentige Möglichkeit zum 0:1 aus! Platte lässt seinen Offensivkollegen mit einem Steilpass in die Angriffsmitte frei vor dem Heimkasten auftauchen. Leipertz schiebt den Ball aus 14 Metern an Torhüter Fejzić, aber auch hauchdünn an der rechten Stange vorbei.

5. Die doppelte Großchance für die Eintracht! Nachdem Kaufmann den Ball an der rechten Grundlinie behauptet und vor den Kasten gespielt hat, scheitert Endo zunächst aus sechs Metern an Gästekeeper Huth. Den Nachschuss donnert dann Donkor aus zentralen 14 Metern an den linken Pfosten.

4. Leipertz setzt aus halbrechten 20 Metern mit dem rechten Fuß den Premierenschuss ab. Der abgefälschte Versuch segelt klar an der linken Torecke vorbei. Den fälligen Eckstoß klären die Hausherren im zweiten Anlauf.

1. Braunschweig gegen Paderborn – auf geht's im Eintracht-Stadion!

1. Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Ostwestfalen, die seit Oktober 2015 auf einen Sieg gegen den BTSV warten (seitdem zwei Unentschieden, eine Niederlage) und die mit 32 Treffern über die mit Abstand beste Offensivabteilung der 2. Bundesliga verfügen, stellt Coach Łukasz Kwasniok nach dem Pokaltriumph gegen den SV Werder Bremen sechsmal um. Huth, Müller, Heuer, Muslija, Leipertz und Srbeny bekommen den Vorzug vor Cup-Torhüter Zingerle, Hünemeier, Mehlem, Conteh, Rohr und Pieringer.

Auf Seiten der Niedersachsen, die sieben ihrer letzten acht Tore im Ligabetrieb nach dem Seitenwechsel erzielten und die mit einem Sieg für eine Nacht auf den achten Tabellenplatz vorrücken könnten, hat Trainer Michael Schiele im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von De Medina (Knöchelverletzung), Krauße (Gelbsperre), Pherai und Lauberbach (beide auf der Bank) beginnen Nikolaou, Benković, Henning und Ujah.

Der SC Paderborn 07 ist mit bester Laune angereist, schmiss er doch am Mittwoch den SV Werder Bremen nach einem erfolgreichen Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal und zog in das Achtelfinale ein. Nach einem Tief mit zwei Niederlagen ist die blau-schwarze Ligabilanz in diesem Monat ebenfalls makellos, gelangen doch beim FC Hansa Rostock und gegen den SV Sandhausen 3:0-Erfolge. Durch das gestrige Remis des Spitzenreiters SV Darmstadt 98 kann der SCP die Tabellenführung mit einem dreifachen Punktgewinn in Braunschweig zurückerobern.

Nach einem katastrophalen Saisonstart mit nur einem Punkt aus sechs Partien ist Aufsteiger Eintracht Braunschweig in September und Oktober das beste Team des nationalen Fußball-Unterhauses. Mit 14 von möglichen 18 Punkten haben sich die Löwenstädter vom Tabellenende in die Nähe der oberen Hälfte katapultiert. Natürlich ist der Weg zum Saisonziel Klassenerhalt noch weit, doch aktuell dürfen die BTSV-Anhänger optimistisch sein. Das knappe DFB-Pokal-Aus gegen Lokalrivale VfL Wolfsburg, dem die Eintracht mit 1:2 unterlag, ist zwar schmerzhaft, doch verlangte sie den Wölfen alles ab.