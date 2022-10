79. Auch das Gegentor weckt die Kiezkicker nicht mehr aus dem Dornröschenschlaf auf. Stattdessen setzen nun die Ostwestfalen weiter nach und suchen die Vorentscheidung. Mit der Führung im Rücken ist auf einmal deutlich mehr Zug zum Tor im Spiel der Blauen.

76. Janni-Luca Serra Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Janni-Luca Serra

St. Pauli taucht komplett ab und die Ostwestfalen gehen jetzt mit 1:0 in Führung. Serra fängt die Kugel von Hartel im Zentrum ab und schickt dann Hack über links. Der bedient Okugawa im Zentrum, der wiederum das Auge für den freien Serra hat. Aus der Drehung heraus schweißt der Joker das Leder aus 14 Metern unhaltbar für Vasilj im rechten unteren Eck ein.

74. Möglicherweise stecken dem FCSP die 120 harten Minuten vom Pokalfight in Freiburg zu sehr in den Knochen, aber die Braun-Weißen lassen seit geraumer Zeit sämtliche guten Ansätze der ersten Hälfte vermissen und haben sich dem niedrigen Niveau des Gastgebers angepasst. Dieses Samstagabendspiel bleibt extrem schwere Kost.

71. 20 Minuten bleiben noch und von den im ersten Durchgang noch so aktiven Kiezkickern ist im Moment nicht mehr viel zu sehen. So richtig am Drücker sind aber auch die Arminen nicht, die zu zaghaft und fehlerlastig nach vorne spielen.

68. Daniel Scherning wechselt erneut und bringt neben Christian Gebauer auch Brian Lasme in die Partie.

68. Brian Lasme Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Brian Lasme

68. Jomaine Consbruch Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Jomaine Consbruch

68. Christian Gebauer Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Christian Gebauer

68. Lukas Klünter Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Lukas Klünter

68. Masaya Okugawa erobert die Kugel auf dem rechten Flügel und geht dann einfach mal mit dem Kopf durch die Wand. Mit viel Tempo stößt er ins Zentrum vor und hält dann aus 23 Metern drauf. Der Ball geht allerdings deutlich links am Hamburger Tor vorbei. Abstoß St. Pauli.

66. Nach schwacher Paqarada-Flanke kann die Arminia kontern. Der hohe Ball aus dem eigenen Drittel haus schickt Serra auf die Reise, aber Vasilj kommt rechtzeitig heraus und bereinigt die Situation gut 30 Meter vor dem eigenen Kasten mit einem Flugkopfball.

64. Auch Schultz nutzt jetzt seine erste Wechseloption und bringt Otto für Amenyido.

64. Nach einem flachen Ball in die Tiefe kämpfen Amenyido und Andrade um den Ball. Fraisl geht auf Nummer sicher, sprintet dazu und wuchtet die Kugel mit einer resoluten Grätsche aus der Gefahrenzone.

61. Hartel muss es beim Vorstoß durchs Zentrum alleine machen. Sein Linksschuss aus 16 Metern kommt aber zu zentral auf Fraisl, der sicher zupackt und die Kugel unter sich begräbt.

60. Bei Rückkehrer Klos sind die Akkus jetzt leer. Serra übernimmt für den Kapitän.

60. Fabian Klos Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Fabian Klos

57. Die Blauen sind jetzt deutlich aktiver am Spiel beteiligt, kommen allerdings zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Auch die Gäste aus Hamburg verteidigen konzentriert und lassen wenig zu. Die Zuschauer sehen im zweiten Durchgang dennoch eine klare Steigerung bei den Ostwestfalen und honorieren das auch entsprechend.

54. Nach Balleroberung im Zentrum kommt im Umschaltmoment der starke Pass in die Tiefe auf Masaya Okugawa, der sich im Zweikampf aber von Betim Fazliji abkochen lässt. Stark verteidigt.

51. Eine Paqarada-Flanke rutscht durch den gesamten Strafraum der Ostwestfalen hindurch zu Saliakas, dessen flache Hereingabe mitten im Bielefelder Abwehrpulk landet. Offensiv bleibt die Partie leider auch in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs Schonkost.

49. Jetzt ist Hack über links durch, schlägt aber die nächste unglaublich schwache Flanke, die erneut in den sicheren Händen von Vasilj landet.

48. Lukas Klünter verteidigt sehr aufmerksam, kann Leart Paqarada die Kugel abnehmen und ins gegnerische Drittel vorstoßen. Der Flanke aus dem rechten Halbfeld fehlt dann aber jegliche Präzision. Der Ball ist ein gefundenes Fressen für Nikola Vasilj, der sicher zupackt.

46. Der Unparteiische gibt den zweiten Durchgang frei. Beide Teams machen zunächst unverändert weiter. Der Ball rollt wieder.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit pfeift der Schiedsrichter die erste Hälfte beim Stand von 0:0 ab. Wirklich viel Gutes lässt sich von der Begegnung nicht berichten. Die Zuschauer sahen über weite Strecken ein sehr ereignisarmes Match, in dem insbesondere Bielefeld praktisch gar nichts für die Partie tat. Die Blauen standen zwar weitestgehend gut, verteidigten ein paar Mal aber auch deutlich zu luftig. Die Führung der engagierteren Gäste wäre insgesamt verdient gewesen. Zu oft fehlten den Kiezkickern aber Präzision, Kreativität und Durchschlagskraft, um zu zwingenderen Abschlüssen zu kommen. Das Steigerungspotenzial ist insgesamt enorm.

45. Ende 1. Halbzeit

44. Auch die Hamburger riskieren jetzt nicht mehr allzu viel. Sieht so aus, als wollten beide Teams erstmal mit dem Remis in die Kabine gehen, um sich dann für die zweiten 45 Minuten neu aufzustellen.

41. Fünf Minuten noch bis zur Pause und im Moment flacht die Partie wieder zunehmend ab. Sieht noch so aus, als würde im ersten Durchgang noch allzu viel passieren.

38. Die Ostwestfalen kommen mal ins Umschaltspiel, spielen den Konter aber zu fahrig aus. Den ungenauen Ball versucht Consbruch zwar aus 20 Metern noch aufs Tor zu bringen, aber der abgeblockte Schuss kann mühelos von Afeez Aremu geklärt werden.

35. Lukas Daschner hat richtig viel Platz und kommt aus 14 Metern halbrechter Position zum Abschluss. Der Ball kommt allerdings halbhoch und zentral aufs Tor. Martin Fraisl kann mühelos per Faustabwehr klären.

33. Leart Paqarada ist über rechts durch und flankt scharf ins Zentrum, wo Jackson Irvine denkbar knapp verpasst. Das ist jetzt erstmals sehr luftig verteidigt von den Ostwestfalen.

31. Eine halbe Stunde ist vorbei und die Partie plätschert auf der Bielefelder arm sehr ereignisarm vor sich hin. Die Blauen wirken bisweilen verunsichert und tun nicht wirklich viel für die Partie. Gegen die geballte Kompaktheit der Blauen findet aber auch der FCSP kein Rezept.

28. Die Hamburger sind die bemühtere Mannschaft, bekommen die Ketten der Bielefelder aber einfach nicht zwingend genug überspielt. Insgesamt ist die Partie ziemlich zäh.

25. Nach Angriff über rechts rutscht die Kugel zu Bastian Oczipka durch, der aus zehn Metern halblinker Position einfach mal draufhält. Der Abschluss ist nicht schlecht, geht aber deutlich links vorbei. Abstoß St. Pauli.

22. Offensiv kommt von den Blauen herzlich wenig. Die Hausherren konzentrieren sich aufs Verteidigen und lauern auf Möglichkeiten, um ins Umschaltspiel zu kommen. Wirklich viel bietet allerdings auch der FCSP defensiv nicht an.

19. Glanzparade Fraisl! Jetzt kombinieren die Kiezkicker sich schnell vor. Daschner schickt Hartel mit einem flachen Diagonalpass in die Schnittstelle und der 26-Jährige hat nur noch den herauslaufenden Fraisl vor sich. Der Keeper faustet den Abschluss aus 15 Metern gedankenschnell weg und verhindert den Rückstand.

18. Den fälligen Freistoß zieht Hartel direkt auf Fraisl, der das Spiel schnell macht und Hack mit einem langen Abschlag in die Tiefe steckt. Der Ball wird jedoch zu weit nach rechts getragen, sodass Aremu rechtzeitig zur Stelle ist, um Hack zu stoppen.

17. Ivan Lepinjica Bielefeld Gelbe Karte für Ivan Lepinjica (Arminia Bielefeld)

Lepinjica kommt deutlich zu spät im Zweikampf und sieht für ein hartes Einsteigen die erste Gelbe Karte der Partie.

14. Bei einem Hartel-Eckstoß von links hilft Klos hinten aus und behält die Lufthoheit im eigenen Sechzehner. Der Kapitän der Arminia klärt sicher.

12. St. Pauli hat etwas mehr vom Spiel, kommt aber partout nicht durch, weil die Bielefelder sehr aufmerksam verteidigen. Nach Paqarada-Einwurf kann Daschner die Kugel nicht gegen Consbruch behaupten.

9. Beide Teams verteidigen hoch und versperren dem Gegner sehr effektiv den Weg ins eigene Drittel. Die intensive Anfangsphase spielt sich vorwiegend im Mittelfeld ab.

6. Klos lässt einen hohen Ball in die Tiefe für Oczipka prallen, aber dessen Steckpass antizipiert Irvine perfekt. Mit einer Grätsche fängt der 29-Jährige die Kugel ab. Stark verteidigt.

3. St. Pauli wird erstmals gefährlich vorm Tor der Arminia vorstellig. Nach einem Hartel-Eckball kommt Dźwigała am ersten Pfosten zum Abschluss, bekommt aber nicht genug Druck und Präzision in den Ball, der Martin Fraisl vor keinerlei Probleme stellt.

1. Die Hausherren gehen direkt zum Angriff über. Bastian Oczipka marschiert links in Richtung gegnerischer Box, findet mit einer zu scharfen Flanke dann aber nicht den einlaufenden Fabian Klos. Abstoß St. Pauli.

1. Der Ball rollt in der SchücoArena. Die Ostwestfalen treten ganz in Weiß an. Die Gäste aus Hamburg sind komplett in Braun gekleidet. Los geht's auf der Alm.

1. Spielbeginn

Interessant ist noch der Aspekt, dass der FC St. Pauli sich in Zweitliga-Auswärtsspielen bei Absteigern aus der Bundesliga traditionell sehr schwer tat. Nur eines der letzten 16 Gastspiele bei einem Bundesliga-Absteiger konnte der FCSP gewinnen (fünf Remis, zehn Niederlagen). Aktuell steht allerdings eine Durststrecke von zehn Partien in Folge ohne Sieg zu Protokoll.

Insgesamt 32 Mal standen sich beide Mannschaften bislang gegenüber und mit 14 Siegen führt der FCSP den direkten Vergleich deutlich an (zehn Remis, acht Niederlagen). Auch zuletzt war das Duell klar in Händen der Hamburger, die seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen gegen die Blauen sind (drei Siege, zwei Remis). Das bislang letzte Match in Bielefeld endete am 29. Juli 2019 allerdings mit der Punkteteilung (1:1).

Die Kiezkicker sind inzwischen seit zehn Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga sieglos (vier Remis, sechs Niederlagen) – länger als jeder andere derzeitige Zweitligist. In Bielefeld geht es heute also auch darum, die Trendwende zu schaffen, wofür Timo Schultz im Vergleich zur knappen Pokalniederlage aber lediglich eine Veränderung an seiner Startelf vornimmt: Manolis Saliakas rückt für Connor Metcalfe (Bank) in die Startelf.

Der FC St. Pauli feierte am vergangenen Wochenende nach sieben sieglosen Ligaspielen in Folge (vier Remis, drei Niederlagen) einen eindrucksvollen 3:0-Heimsieg über Erzrivale Hamburger SV. Um ein Haar hätten die Kiezkicker das Momentum des Derbysiegs auch in den DFB-Pokal transportiert. Nach hartem Kampf beim SC Freiburg musste der FCSP sich dem Bundesligisten letztlich dann aber doch mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.

Für die Arminen geht es heute Abend in erster Linie um Wiedergutmachung. Daniel Scherning stellt im Vergleich zum Pokaldebakel dabei auf fünf Positionen um: Oczipka, Klünter, Okugawa, Lepinjica und Rückkehrer Klos beginnen für Gebauer, Prietl, Serra, Bello (alle vier Bank) und Klimowicz (nicht im Kader).

Arminia Bielefeld hat nicht nur die letzten drei Ligaspiele in Folge verloren, sondern geriet auch unter der Woche in der 2. Runde vom DFB-Pokal mächtig unter die Räder. Mit 0:6 verloren die Ostwestfalen auswärts beim VfB Stuttgart. Insgesamt haben die Blauen somit fünf der letzten sechs Pflichtspiele verloren. Die acht von 36 möglichen Punkten entsprechen überdies der schlechtesten Bilanz eines Bundesliga-Absteigers seit 20 Jahren.