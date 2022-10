45. Es gibt drei Minuten Nachschlag. Bielefeld würde lieber jetzt schon in die Kabine, Karlsruhe macht weiter Druck.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Fabian Schleusener Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 0:1 durch Fabian Schleusener

Im dritten Versuch macht Schleusener doch noch sein Tor in dieser ersten Hälfte und sorgt für die verdiente KSC-Führung! Und da sieht die gerade neuformierte Bielefelder Abwehrkette gar nicht gut aus. Hüsing köpft den Ball unkontrolliert genau in den Fuß von Wanitzek, der gleich mit dem ersten Kontakt Schleusener auf die reise schickt. Oczipka kann nicht folgen und Schleusener zieht aus 16 Metern ab. Fraisl sieht nicht gut aus als die Kugel zwischen seinem Arm und seinem Fuß einschlägt, aber da war ordentlich Dampf hinter.

42. Jetzt wird wieder Fußball gespielt und Brian Lasme trägt einen weiteren Torschuss in die Bielefelder Statistik ein. So weit, wie sein Schuss aus 25 Metern drüber fliegt, könnte es allerdings auch ein Befreiungsgschlag gewesen sein.

40. Christian Gebauer Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Christian Gebauer

40. Frederik Jäkel Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Frederik Jäkel

39. Es geht doch nicht weiter! Jäkel wird schwankend vom Platz geführt und wird das Spiel nicht fortsetzen. Draußen macht sich Christian Gebauer bereit.

38. Frederik Jäkel wird im Luftduell vom eigenen Kollegen Oliver Hüsing am Kopf getroffen und muss auf dem Platz behandelt werden. Eine dicke Beule gibt das ziemlich sicher, aber es scheint weiterzugehen beim DSC-Verteidiger.

35. Karlsruhe versucht es nun häufiger mal mit langen Bällen, denen es aber an Präzision fehlt. Als mal ein Ball auf Schleusener gut kommt und es gefährlich wird, geht die Fahne hoch, weil dieser beim Pass im Abseits stand.

33. Aktuell passiert relativ wenig auf dem Rasen. Bielefeld steht nun sicherer und auch höher und der KSC kommt trotz viel Ballbesitz nicht vorwärts.

30. Janni-Luca Serra kann mal mit Ball in den Strafraum der Gäste eindringen und geht dann einfach zu Boden als sich Marcel Franke nähert. Das gibt eine deutliche Ansage von Schiri Stieler, der die Schwalbe aber nicht mit Gelb ahndet.

28. Jung holt nach Doppelpass mit Wanitzek rechts einen Eckball heraus. Dessen Hereingabe landet aber beim Gegner.

26. Nach vogelwilden zehn Minuten hat die Mannschaft von Daniel Scherning sich nun wieder einigermaßen sortiert. Karlsruhe kommt nun nicht mehr so leicht ins letzte Drittel und muss öfter abbrechen und neu aufbauen.

23. Jetzt nimmt Guilherme Ramos statt der Hand lieber den Fuß und sorgt damit für den ersten ordentlichen Abschluss der Hausherren. Der Portugiese hat rechts viel Platz, marschiert ans Strafraumeck und feuert wuchtig aufs kurze Eck. Marius Gersbeck ist aber zur Stelle und pariert zur Ecke. Die bringt dann keine weitere Gefahr ein.

20. In Ermangelung anderer Optionen versucht Bielefeld nun, mit einem langen Einwurf von Rechtsverteidiger Guilherme Ramos für Gefahr zu sorgen. Auch das gelingt aber nicht.

17. Schon nach einer guten Viertelstunde macht sich auf den Rängen Unmut breit und es gibt die ersten Pfiffe gegen die Heimmannschaft. Mitten hinein in diese kommt Karlsruhe zur nächsten Möglichkeit. Paul Nebel spitzelt den Ball an Keeper Fraisl vorbei, Schleusener trifft bei seinem Seitfallzieherversuch dann aber den Ball nicht richtig.

15. Der KSC hingegen agiert hier selbstbewusst, kombiniert gefällig und hat momentan alles im Griff.

13. In den ersten Minuten war Arminia Bielefeld hier gut im Spiel. Mittlerweile merkt man aber doch, wie verunsichert diese Mannschaft ist. Es geht kaum was zusammen beim Bundesligaabsteiger und Karlsruhe verbucht nun eine Chance nach der anderen.

11. Was macht Fraisl da? Der Bielefelder Keeper dribbelt mit dem Ball seelenruhig an die Strafraumgrenze und übersieht Batmaz, der ihm fast die Kugel klauen kann. Auch diesmal kommen die Hausherren mit dem Schrecken davon.

10. Zentimeter fehlen zur Führung! Karlsruhe fährt gleich den nächsten Angriff über die linke Seite und diesmal ist Schleusener in der Mitte mit dem Kopf zur Stelle. Aus fünf Metern nickt er die Kugel an den linken Innenpfosten, von dort trudelt der Ball parallel zur Linie und dann raus. Riesenglück für die Arminia!

9. Da ist der erste Abschluss! Heise schickt Wanitzek mit einem feinen Pass an die Grundlinie und dessen Hereingabe landet im Rückraum bei Schleusener. Mit links zieht der Angreifer aus 13 Metern sofort ab und jagt den Ball einen guten Meter drüber.

7. Langsam aber sicher haben auch die Gäste ins Spiel gefunden. Karlsruhe hat nun immer mehr Ballbesitz und hält den zaghaft anlaufenden Gegner in Bewegung. Ein erster Flankenversuch von Gondorf wird geklärt.

4. Bielefeld beginnt mutig und druckvoll. Die ersten Offensivaktionen gehören den Hausherren, die allerdings noch nicht zum Abschluss kommen.

2. Die Gastgeber legen gleich den Vorwärtsgang ein und kommen über links erstmals in den Strafraum. Dort wird Jomaine Consbruch aber gerade noch rechtzeitig von Stephan Ambrosius gestoppt.

1. Der Ball rollt! Die Arminia spielt heute in Blau und Schwarz, Karlsruhe ganz in Weiß.

Geleitet wird die Partie von Tobias Stieler und seinen Assistenten Benedikt Kempkes und Patrick Schwengers. Für den Videobeweis ist Dr. Matthias Jöllenbeck verantwortlich.

Christian Eichner rechnet mit einem schweren Gang für seine Mannschaft. "Ich erwarte ein sehr stürmisches Bielefeld morgen Abend, die alles daransetzen ihr Heimspiel zu gewinnen ", so der KSC-Coach, der die Arminia nicht als Abstiegskandidaten sieht. "Es ist für mich eine Mannschaft, die viele Jungs drin hat, die diese Liga kennen. Das ist eine Mannschaft mit einer hohen Qualität, aber bisher noch nicht richtig in Schwung gekommen ist", so Eichner. Volles Vertrauen in sein Team hat der 39-Jährige trotzdem. "Die Jungs haben verstanden, was notwendig ist, um Spiele zu gewinnen", ist sich Eichner sicher.

Scherning gab sich im Vorfeld der Partie vorsichtig optimistisch. Man habe die Pleite in Düsseldorf "offen, ehrlich und direkt analysiert ", so der Arminia-Coach, der anschließend vermelden konnte: "Die Mannschaft wirkt fokussiert auf mich." Mit dem KSC erwartet Scherning "eine aggressive Mannschaft, die situativ hochpresst, aber auch mal aus kompakter Grundordnung auf Konter lauert." Dennoch gibt es für heute in Bielefeld nur eine Marschrichtung. "Es gilt, den dritten Heimsieg einzufahren, um den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. Der Heimsieg ist das klare Ziel", stellte Scherning klar.

Ein Blick auf die Aufstellungen. DSC-Coach Scherning rotiert nach der Klatsche in Düsseldorf mächtig durch und bringt gleich sechs Neue. Bastian Oczipka, Frederik Jäkel, Guilherme Ramos, Benjamin Kanurić, Jomaine Consbruch und Brian Lasme starten anstelle von George Bello, Ivan Lepinjica, Marc Rzatkowski, Masaya Okugawa (alle Bank), Silvan Sidler und Andrés Andrade (beide nicht im Kader). Ganz anderes Bild auf der anderen Seite: "Never change a winning team", sagt Christian Eichner und schickt die gleiche Elf auf den Rasen, die Nürnberg abgefertigt hat.

Ganz anders sieht es bei den Gästen aus Karlsruhe aus. Das souveräne 3:0 gegen Nürnberg am vergangenen Wochenende hat die Badener auf Platz acht katapultiert. Heute könnte der KSC gar auf Rang vier klettern, wenn in Bielefeld ein Dreier gelingt. Allerdings hat die Elf von Christian Eichner auswärts bisher noch nicht allzu viel gerissen. Nur ein Sieg gelang in der Fremde, 10 von 14 Punkten hat Karlsruhe zuhause geholt.

Nachdem vor der Länderspielpause mit dem 4:2 gegen Holstein Kiel endlich der zweite Saisonsieg gelandet werden konnte, war die Ernüchterung am letzten Wochenende gleich wieder groß in Bielefeld. In Düsseldorf präsentierte sich die Arminia vor allem in der zweiten Hälfte nicht zweitligatauglich und verlor mit 1:4. Nach zehn Spielen hat die Mannschaft von Daniel Scherning gerade einmal acht Punkte auf dem Konto und ist Tabellenletzter. Die gute Nachricht: Die anderen Teams im Keller kriegen auch nicht viel hin und mit einem Heimsieg könnte Bielefeld heute bis auf Platz zwölf klettern.