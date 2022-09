50. Paderborn schnuppert am Ausgleich! Leipertz dringt nach einem Steilpass Obermairs auf links in den Sechzehner ein und sucht Pieringer per Querpass an die mittige Fünferkante. Zimmermann verhindert grätschend dessen Abnahme aus bester Lage.

48. Weder Łukasz Kwasniok noch Torsten Lieberknecht haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Home-Deluxe-Arena! Die Blau-Schwarzen haben durch den verschossenen Elfmeter einen Traumstart verpasst, ohne danach einen krassen Leistungseinbruch zu erleiden. Die Lilien haben gleichzeitig nicht aus heiterem Himmel ein spielerisches Feuerwerk abgebrannt, zogen den Spielstand vor allem wegen sehr hoher Effizienz im Abschluss auf ihre Seite.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Der SV Darmstadt 98 führt zur Pause des Zweitligafreitagsspiels beim SC Paderborn 07 mit 2:1. Die Ostwestfalen legten furios los und gingen bereits in der 4. Minute durch Leipertz in Führung. Wenig später scheiterte Pieringer mit einem durch Pfeiffer verursachten Strafstoß an Gästetorhüter Schuhen (7.). Bis dato überforderte Südhessen glichen noch in der Anfangsphase durch Manu aus (10.). Nach dem spektakulären Auftakt wurde die Partie bei ausgeglichenen Kräfteverhältnissen etwas ruhiger. Die Lieberknecht-Truppe nutzte dann in Minute 27 einen ruhenden Ball, um durch Müller den Spielstand komplett zu drehen. In der jüngsten Viertelstunde befand sich der SCP zwar fast durchgängig im Vorwärtsgang, verpasste aber eine ernsthafte Annäherung an seinen zweiten Treffer. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Home-Deluxe-Arena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

42. Paderborn findet auch in der Schlussphase keine Mittel, zwischen die gegnerischen Linien zu kommen. Eine verzweifelte Flanke Schallenbergs vom rechten Flügel segelt im Sechzehner an Freund und Feind vorbei.

39. Rohr bremst mit einem seitlichen Tritt gegen Tietz einen schnellen Gegenstoß der Darmstädter aus. Schiedsrichter Benjamin Cortus sieht ansonsten aber eine ziemlich faire Partie, sodass er auf die erste Verwarnung verzichtet.

36. Die Lilien können vorerst damit leben, in einer reagierenden Rolle zu sein. Nennenswerte Umschaltmomente gelingen ihnen in dieser Phase allerdings nicht.

33. Die Kwasniok-Auswahl rennt in diesen Minuten ohne Geschwindigkeit und ohne Direktheit im Zusammenspiel an, findet nur noch selten Wege in den Sechzehner der Gäste. In der Arbeit gegen den Ball hat sich Darmstadt aber auch deutlich verbessert.

30. Paderborn überzeugt auch nach dem Rückstand in spielerischer Hinsicht, trifft am und im gegnerischen Strafraum aber zu häufig die falschen Entscheidungen. Unterläuft dem SCP heute der erste Punktverlust vor heimischer Kulisse in dieser Saison?

27. Da der HSV in Hannover mittlerweile ausgeglichen hat, geht Darmstadtts Führung nicht mit der Tabellenführung einher. An den Hausherren sind die Südhessen aber vorbeigezogen.

24. Jannik Müller Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 1:2 durch Jannik Müller

Darmstadt zieht den Spielstand auf seine Seite! Eine Freistoßflanke Kempes ist für den langen Pfosten bestimmt. Müller wird zwar von zwei Blau-Schwarzen bewacht, produziert von der halblinken Sechzehnerkante aber trotzdem per Kopf eine Bogenlampe, die unhaltbar in der rechten Ecke einschlägt.

21. SVD-Kapitän Holland startet nach einem langen Schlag Zimmermanns in die offensive Mitte durch und versucht, vor Torhüter Huth an den Ball zu kommen. Der fängt ihn kurz hinter der Sechzehnerkante aber sicher ab.

18. Leipertz mit der Direktabnahme! Nach einem tollen Solo Srbenys durch die offensive Mitte legt Conteh von der rechten Grundlinie flach zurück in das Sechzehnerzentrum. Leipertz schießt aus 14 Metern mit dem rechten Spann in Richtung rechter Ecke und verfehlt diese nur knapp.

16. Nach spektakulären Anfangsminuten geht es mittlerweile etwas ruhiger zu. Darmstadt kann seine Ballbesitzphasen verlängern und schiebt den Schwerpunkt des Geschehens weiter in Richtung Mittellinie.

13. Im Parallelmatch liegt Spitzenreiter HSV in Hannover übrigens bereits mit 0:1 hinten. Dem Sieger dieser Partie winkt damit nach aktuellem Stand die Tabellenführung.

10. Braydon Manu Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 1:1 durch Braydon Manu

Darmstadt gibt eine frühe Antwort! Infolge einer starken Parade Huths eines Fernschusses durch Tietz flankt Kempe vom rechten Strafraumeck scharf in das unbewachte Strafraumzentrum. Manu vollendet per Flugkopfball aus gut neun Metern in die linke Ecke.

9. Die Lilien sind bisher noch überhaupt nicht in dieser Partie angekommen, bringen kaum längere aktive Phasen zustande.

7. Marvin Pieringer Paderborn Elfmeter verschossen von Marvin Pieringer, SC Paderborn 07

Pieringer verpasst das zweite Heimtor! Der Leihspieler aus Schalke will unten rechts einschieben, führt aber tempoarm und undplatziert aus. Schuhen ist schnell unten und pariert zur Seite. Auch den Nachschuss Justvans wehrt der Torhüter ab.

6. Es gibt Strafstoß für den SCP! Pfeiffer will einen Ball im eigenen Sechzehner klären, verfehlt diesen aber und trifft den rechten Knöchel Srbenys. Schiedsrichter Benjamin Cortus hat das Vergehen beobachtet und zeigt sofort auf den Punkt.

4. Robert Leipertz Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Robert Leipertz

Leipertz bringt die Blau-Schwarzen schon nach 181 Sekunden in Führung! Rohr produziert im rechten Mittelfeld einen Flugball, der sich zentral hinter der gegnerischen Abwehrkette senkt. Leipertz ist vor den beiden Innenverteidigern am Ball und schiebt ihn aus gut acht Metern am herausstürmenden Keeper Schuhen vorbei in die flache rechte Ecke.

1. Paderborn gegen Darmstadt – das Spitzenspiel der 2. Bundesliga ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Hessen, die den jüngsten Vergleich mit dem SCP am letzten Spieltag der Vorsaison vor eigenem Publikum mit 3:0 für sich entschieden und die sowohl über die drittbeste Abwehr als auch über die drittbeste Offensive verfügen, stellt Coach Torsten Lieberknecht zweimal um. Zimmermann und Bader nehmen die Plätze von Ronstadt (Bank) und Gjasula (Muskelbündelriss im Oberschenkel) ein.

Auf Seiten der Ostwestfalen, die die Lilien zum letzten Mal im November 2020 schlugen (seitdem drei Niederlagen) und die im Falle eines Hamburger Punktverlusts in Hannover mit einem Sieg auf Rang zurückkehren würden, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage bei der SpVgg Greuther Fürth drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Schuster, Muslija (beide auf der Bank) und Platte (Knieprobleme) beginnen Hünemeier, Conteh und Srbeny.

Der SV Darmstadt 98 ist nach zuvor drei Unentschieden in Serie vor 13 Tagen in die Erfolgsspur zurückgekehrt, indem er den 1. FC Nürnberg am Böllenfalltor dank der Tore Kempes (8.) und Tietz‘ (27.) mit 2:0 schlug. Seit der 0:2-Auftaktpleite gegen den SSV Jahn Regensburg sind die Lilien ungeschlagen und glänzen vor allem mit starken ersten Halbzeiten; in den jüngsten sechs Matches sind sie stets mit Führungen in die Kabine gegangen.

Der SC Paderborn 07 hat die Spitzenreiterposition durch eine 1:2-Auswärtsniederlage bei der SpVgg Greuther Fürth unmittelbar vor der Länderspielpause abgegeben. Bei den bis dato sieglosen Franken egalisierten die Blau-Schwarzen den Pausenrückstand zwar in Minute 49 durch Srbeny, waren ansonsten aber nicht so effizient wie in den Vorwochen und kassierten dann zu Beginn der Schlussphase auch noch das entscheidende zweite Gegentor (73.). Spätestens seit gestern ist die zweite Saisonpleite aber vergessen, verlängerte doch Trainer Łukasz Kwasniok vorzeitig seinen Vertrag bis 2025.

Nach dem länderspielfensterbedingten freien Wochenende meldet sich das nationale Fußball-Unterhaus mit dem 10. Spieltag zurück und bietet bis zur WM-Pause Mitte November ohne weitere Unterbrechung die restlichen acht Runden der Hinrunde. Der heutige Freitag steht ganz im Zeichen des Aufstiegsrennens, sind doch mit dem Hamburger SV, dem SC Paderborn 07, dem SV Darmstadt 98 und Hannover die Top vier in zwei direkten Duellen im Einsatz.