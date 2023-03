Der Hamburger SV geht wegen der mageren Ausbeute vor der Länderspielpause – der 2:4-Auswärtspleite beim Karlsruher SC folgte ein torloses Heimremis gegen die KSV Holstein – mit einem eher durchwachsenen Gefühl in die schwierige Prüfung bei Verfolger Fortuna Düsseldorf. Schütteln die Rothosen ihre leichte Formschwäche ab und kehren mit einem Dreier in die Erfolgsspur zurück, würden sie aber wohl bereits eine Vorentscheidung in Sachen Spitzentrio schaffen – sie haben also auch eine große Chance.