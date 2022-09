80. Zwei Neue bei den Gästen. Vizinger und Shipnoski kommen für Albers und Gimber.

79. Nicklas Shipnoski Regensburg Einwechslung bei Jahn Regensburg: Nicklas Shipnoski

79. Benedikt Gimber Regensburg Auswechslung bei Jahn Regensburg: Benedikt Gimber

78. Dario Vizinger Regensburg Einwechslung bei Jahn Regensburg: Dario Vizinger

78. Andreas Albers Regensburg Auswechslung bei Jahn Regensburg: Andreas Albers

76. Seit dem Platzverweis und dem 2:0 scheint die Angelegenheit hier endgültig gegessen zu sein. Die Oberpfälzer kamen zwar schon beim Stand von 0:1 und beim Elf gegen Elf nicht zu echten Möglichkeiten - nun sieht das Ganze aber aussichtslos aus.

73. Latte! Nach Vorarbeit von links nagelt Schallenberg das Rund aus 16 Metern an die Unterkante des Querbalkens. Glück für Stojanović.

72. Dennis Srbeny Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Dennis Srbeny

72. Robert Leipertz Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Robert Leipertz

69. Robert Leipertz Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 2:0 durch Robert Leipertz

Die doppelte Bestrafung für den Jahn! Stojanović pariert den folgenden Freistoß von Muslija aus 17 Metern von halbrechts nach vorne weg. Leipertz schaltet am schnellsten, hält den Fuß rein und trifft. Die Rot-Weißen klären den Ball erst hinter der Linie.

68. Steve Breitkreuz Regensburg Rote Karte für Steve Breitkreuz (Jahn Regensburg)

Platte erläuft sich einen weiten Ball in die Spitze, kriegt im Laufduell aber den Fuß von Breitkreuz ins Gesicht. Zunächst zeigt ihm Schiedsrichter Badstübner Gelb - nach Eingriff des VAR geht der Referee raus und zückt nach kurzer Besprechung Rot! Breitkreuz' Einsteigen wird als Notbremse gewertet. Vertretbar.

64. Langsam aber sicher nähern wir uns der Schlussphase, viel Tempo ist aktuell nicht drin. Damit bleibt dem SSV auch weiterhin die Chance, zurückzukommen.

61. Und der nächste Zweifachtausch - diesmal bei den Regensburgern. Für Mees und Idrizi übernehmen Caliskaner und Owusu.

60. Prince Owusu Regensburg Einwechslung bei Jahn Regensburg: Prince Owusu

60. Blendi Idrizi Regensburg Auswechslung bei Jahn Regensburg: Blendi Idrizi

60. Kaan Caliskaner Regensburg Einwechslung bei Jahn Regensburg: Kaan Caliskaner

60. Joshua Mees Regensburg Auswechslung bei Jahn Regensburg: Joshua Mees

60. Doppelwechsel bei den Gastgebern. Kwasniok schickt Platte und Schuster für die angeschlagenen Conteh und Rohr ins Rennen.

59. Marco Schuster Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marco Schuster

59. Maximilian Rohr Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Maximilian Rohr

59. Felix Platte Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Felix Platte

59. Sirlord Conteh Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sirlord Conteh

56. Tobias Müller Paderborn Gelbe Karte für Tobias Müller (SC Paderborn 07)

Müller räumt am rechten Defensivflügel Mees per Grätsche ab, er wird verwarnt.

55. Die Süddeutschen sind inzwischen seit über 500 Minuten ohne eigenen Treffer. Seit dem Sieg bei Arminia Bielefeld am zweiten Spieltag warten sie auf ein Tor. Eine bittere Bilanz.

52. Nun scheint es doch wieder der SCP zu sein, der durch viel Ballbesitz Sicherheit generiert. Die Selimbegović-Elf läuft wieder viel hinterher.

49. In den ersten Augenblicken der zweiten Hälfte kommen die Gäste etwas frischer aus der Kabine. Mal sehen, ob sie das konservieren können.

46. Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Halbzeit in Ostwestfalen, der SC Paderborn führt verdient mit 1:0 gegen Jahn Regensburg. Die Donaustädter erwischten den etwas besseren Start und hatten durch Saller und Albers zwei gute Abschlüsse. Nach rund zehn Zeigerumdrehungen übernahmen die Hausherren aber das Kommando. Mit dem ersten richtigen Chance gingen sie dann auch in Führung - Hoffmeier netzte aus spitzem Winkel ein. Seitdem sind es ausschließlich die Paderborner, die offensive Akzente setzen. Insbesondere Leipertz hätte das 2:0 nachlegen können. So bleibt es „nur" beim 1:0, ergebnistechnisch ist noch alles offen. Vom Jahn muss allerdings dringend mehr kommen. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Die Mega-Möglichkeit für Leipertz! Bei einem schnellen Konter bedient Pieringer aus der Zentrale Leipertz. Freistehend scheitert der Offensivmann von rechts per Lupfer am klasse reagierenden Stojanović.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Die letzten Augenblicke des ersten Durchgangs laufen. Viel deutet hier nicht darauf hin, dass noch etwas passiert.

41. Doppelchance Paderborn! Zunächst flankt Conteh von rechts flach und gefährlich vor den Fünfer, wo alle Schwarz-Blauen verpassen. Anschließend macht Justvan die Angelegenheit von links nochmal heiß. Mit vereinten Kräften retten die Oberpfälzer vor dem einschussbereiten Leipertz zur Ecke. Nur knapp rutscht der Ball am langen Eck vorbei ins Aus.

39. Benedikt Gimber Regensburg Gelbe Karte für Benedikt Gimber (Jahn Regensburg)

Gimber steigt Leipertz rustikal auf den Fuß, dafür sieht er seine fünfte Gelbe Karte. Er fehlt im nächsten Spiel gesperrt.

37. Regensburg meldet sich mal wieder zurück. Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld befördert Breitkreuz per Kopf in die Arme Zingerles. Der Abwehrmann stand dabei aber auch im Abseits.

34. Bei Conteh sieht es derweil nicht wirklich gut aus. Der 26-Jährige muss kurz draußen behandelt werden - er hat seit der Fast-Notbremse von Kennedy wohl Kreislaufprobleme. Zunächst kehrt er aber auf den Platz zurück.

31. ...die wird zunächst abgewehrt, dann schlenzt Muslija die Pille nahe des linken Strafraumecks an die Latte! Abstoß.

31. ...auch die wird gefährlich! Den anschließenden Standard drückt Rohr aus acht Metern per Kopf aufs Tor, wieder lenkt Stojanović das Ding zur Ecke...

30. Den fälligen Freistoß aus 19 Metern von halbrechts zirkelt Justvan hoch aufs Torwarteck. Stojanović pariert zur Ecke...

28. Scott Kennedy Regensburg Gelbe Karte für Scott Kennedy (Jahn Regensburg)

Der SCP kontert durchs Zentrum über Pieringer. Dessen Steckpass kann Conteh nicht erlaufen, weil Kennedy ihn taktisch stoppt. Knappe Entscheidung - das hätte auch Rot für eine Notbremse sein können.

27. Die Frage ist: Wie gehen die Donaustädter mit diesem Rückschlag um? Seit rund einer Viertelstunde ist von ihnen offensiv rein gar nichts zu sehen.

24. Kurz mussten die Gastgeber um ihren Treffer bangen. Beim Schuss von Hoffmeier stand Leipertz vor der Linie wohl im Abseits. Da der 29-Jährige allerdings niemanden behinderte und nicht ins Spielgeschehen eingriff. zählt das Tor.

21. Marcel Hoffmeier Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Marcel Hoffmeier

Eine Flanke von der linken Seite von Obermair landet etwas glücklich am langen Pfosten. Dort steht Hoffmeier frei und schiebt die Kugel flach aus spitzem Winkel durch die Beine von Stojanović an den Innenpfosten, von dort springt sie ins Netz.

19. Langsam aber sicher nähern sich die Hausherren dem gegnerischen Kasten an. Der Jahn dagegen, in den ersten zehn Minuten noch recht aktiv, zieht sich weit zurück.

16. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde wartet der SCP weiterhin auf seine erste Torchance. Die Spielanlage wirkt jedenfalls durchaus vielversprechend.

13. Abgesehen von den beiden Abschlüssen sind die Kwasniok-Männer hier optisch überlegen. Mit viel Ballbesitz versuchen sie, den SSV zu erdrücken.

10. Die Stimmung im ostwestfälischen Rund ist hervorragend. Die heimischen Fans peitschen ihre Truppe lautstark nach vorne.

7. Die erste dicke Möglichkeit gehört dem Jahn! Ein weiter Ball von links flutscht bis in den rechten Strafraumkorridor durch. Dort nimmt Saller per Dropkick ab, jagt die Murmel aber aus leicht spitzem Winkel drüber. Nur kurz darauf drückt Albers eine flache Hereingabe von rechts in die Arme Zingerles.

4. Bei den Paderbornern kommt es kurzfristig zu einer Veränderung in der Startaufstellung. Keeper Huth verletzte sich beim Warmmachen und wird von Zingerle vertreten.

1. Das Bällchen rollt.

1. Spielbeginn

Weniger zufrieden dürften derweil die Regensburger sein. Nach dem guten Start in die neue Spielzeit mit sieben Zählern aus drei Partien und Erfolgen über den SV Darmstadt 98 (2:0) und bei Arminia Bielefeld (3:0) geht es inzwischen steil bergab. Sowohl bei Hannover 96 (0:1) als auch zuhause gegen den Karlsruher SC (0:6) und bei Fortuna Düsseldorf (0:4) setzte es zum Teil deftige Niederlagen. Immerhin: Der Abwärtstrend konnte zuletzt gegen Holstein Kiel gestoppt werden (0:0) – oder?

Es läuft durchaus rund bei den Ostwestfalen. Nur eine Pflichtspielniederlage (1:2 bei Fortuna Düsseldorf am zweiten Spieltag) steht in der bisherigen Saison zu Buche, hinzu kommt das Remis beim FC St. Pauli vor zwei Wochen (2:2) als weiterer Punktverlust. Ansonsten gewannen sie sämtliche Duelle mit durchschnittlich drei Toren pro Spiel – kein anderes Team in der Liga ist derart torgefährlich. Zwar reichte es jüngst daheim gegen den 1. FC Magdeburg „nur“ zu einem knappen Dreier (1:0) – auch damit werden sie allerdings zufrieden sein.