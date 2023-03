27. Emmanuel Iyoha Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Emmanuel Iyoha



25. Heidenheim ist im Spiel angekommen und bekommt eine Ecke von rechts, die Beste auf den zweiten Pfosten zirkelt, wo wieder Kleindienst lauert, am Ende aber nicht richtig an den Ball kommt. Es gibt Abstoß.

23. Der Führungstreffer der Gäste kommt aus dem Nichts. Heidenheim ist eiskalt und geht mit seiner ersten Torchance in Führung. Wie reagiert Düsseldorf auf den Rückschlag?

20. Tim Kleindienst Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Tim Kleindienst

Heidenheim geht überraschend in Führung! Pick spielt auf der rechten Seite einen Doppelpass und zieht so in den Strafraum rein. Seine Flanke auf den zweiten Pfosten landet beim freistehenden Kleindienst, der aus kürzester Distanz einnickt.

20. Wieder geht es schnell bei Düsseldorf: Iyoha bekommt den Ball auf der linken Seite und zieht mit einem Schlenker an zwei Gegenspielern vorbei. Sein Schussversuch in Richtung rechtes Eck zischt gut einen Meter am Pfosten vorbei.

17. Klaus nimmt auf der rechten Seite Tempo auf und versucht es mit einer Flanke in den Strafraum, die am Ende noch abgefälscht wird. Müller hat aufgepasst und fängt den Ball locker ab.

15. Die Hausherren haben mittlerweile die Spielkontrolle übernommen und greifen munter an. Heidenheim schafft es bislang nicht, ins letzte Drittel vorzustoßen und gefährlich zu werden.

13. Gute Chance für Düsseldorf! Appelkamp bringt eine Ecke von der rechten Seite auf den Elfmeterpunkt, wo Kownacki komplett frei steht und wuchtig in Richtung linkes Eck köpft. Pick steht goldrichtig und klärt auf der Linie.

9. Die Fortuna kommt immer besser in die Partie. Karbownik wird auf der linken Seite nicht ausreichend gestört und zieht mit einem Schlenker in die Mitte. Sein Schussversuch ist am Ende zu schwach, sodass Müller die Kugel locker aufnehmen kann.

7. Düsseldorf lässt den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren, bis schließlich Kownacki die Kugel bekommt und einfach mal aus 25 Metern zentraler Position draufhält. Sein Schussversuch geht zwei Meter über den Kasten.

4. Die Gäste übernehmen in den Anfangsminuten das Kommando und haben mehr Ballbesitz. Die Fortuna lässt den Heidenheimern nicht viel Zeit und stört früh.

1. Der Ball rollt. Heidenheim stößt an in blauen Trikots. Fortuna ist in Weiß und Rot unterwegs.

1. Spielbeginn

Die Teams laufen ein. Gewinnt Heidenheim auch gegen Düsseldorf und rückt damit vorerst auf einen direkten Aufstiegsplatz vor? Gleich werden wir es erfahren. Wir freuen uns auf eine spannende Partie.

Der Schiedsrichter der Partie heißt Daniel Schlager. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Arno Blos und Tobias Fritsch.

Für Fortuna Düsseldorf hingegen ist es heute wohl möglich die letzte Chance, ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Die Rheinländer rangieren mit aktuell 38 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz – acht Punkte hinter den Heidenheimern. "Wir können alle die Tabelle lesen und wir können alle rechnen. Ein Sieg würde uns natürlich helfen und diese Liga spannender machen. Wir haben keinen Einfluss auf die anderen Plätze, aber wir könnten die Schere zu Heidenheim ein wenig schließen. Dieses Spiel ist sehr wichtig", sagte Trainer Thioune vor dem Spiel.

Dabei muss Schmidt auf Burnic verzichten, der seinem Team nach der Gelb-Roten Karte gegen Darmstadt gesperrt fehlt. Auch Beck pausiert weiterhin wegen Achillessehnenproblemen. Die zuletzt erkälteten Müller und Maloney hingegen sind rechtzeitig wieder fit geworden. Busch hingegen fällt wegen seiner Erkältung aus.

"Wir dürfen nicht zu viel reininterpretieren, du brauchst auch die Leichtigkeit. Düsseldorf ist eine Topmannschaft, die schon jahrelang die klare Zielsetzung hat, vorne mitzuspielen. Man sollte jetzt nicht so tun, als ob wir klar in der Favoritenrolle wären", sagte Heidenheim-Trainer Schmidt von der Partie.

Der 1. FC Heidenheim ist weiter im Aufwind. Am vergangenen Wochenende feierten die Gäste einen knappen 1:0-Sieg gegen Tabellenführer Darmstadt. Mit einem Sieg im heutigen Topspiel können die Gäste den Druck auf die Lilien und den HSV weiter erhöhen – der Rückstand zum direkten Aufstiegsplatz beträgt momentan lediglich zwei Punkte.