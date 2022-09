73. Infolge eines hohen Ballgewinns im Mittelfeld hat Hennings auf halbrechts viel freien Rasen vor sich. Er zieht nach innen und probiert sich mangels Unterstützung der Kollegen mit einem Distanzschuss aus gut 22 Metern. Mainka steht im Weg und blockt.

71. Kleindienst zieht im Rahmen eines Gegenstoßes über rechts zwar an Gavory vorbei, verpasst dann aber den richtigen Moment für einen Querpass nach innen.

68. Heidenheim hat Mühe, den Schalter wieder auf Vorwärtsgang umzulegen. Es sind die Rheinländer, die in Sachen Aktivität den Takt vorgeben und dem dritten Tor des Abends näher sind.

65. Rouwen Hennings Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Rouwen Hennings

65. Daniel Ginczek Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Daniel Ginczek

64. Ginczek sitzt auf dem Rasen und muss am linken Knie behandelt werden. Er wird in Kürze durch Hennings ersetzt werden.

63. André Hoffmann Düsseldorf Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Hoffmann erwischt Schimmer im defensiven Zentrum während eines Luftduells mit dem Ellenbogen im Gesicht. Die dritte Gelbe Karte der Partie ist fällig.

61. Frank Schmidt zieht den schon vor dem Gegentor geplanten Wechsel durch, ersetzt Beste und Thomalla durch Schimmer und Siersleben. Damit haben beide Trainer nun zweimal gewechselt.

60. Tim Siersleben Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tim Siersleben

60. Denis Thomalla Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Denis Thomalla

60. Stefan Schimmer Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Stefan Schimmer

60. Jan-Niklas Beste Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Jan-Niklas Beste

59. Dawid Kownacki Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Dawid Kownacki

Düsseldorf kommt nach einer knappen Stunde zum Ausgleich! Nach einer weiten Eckstoßflanke von der rechten Fahne nickt Klarer in das Zentrum des Fünfmeterraums. Kownacki vollendet grätschend aus vier Metern in die linke Ecke.

58. Beck gegen Kastenmeier! Der gebürtige Crailsheimer feuert den Ball nach einem Steilpass Kleindiensts von der rechten Strafraumseite aus spitzem Winkel auf die kurze Ecke. Düsseldorfs Keeper verhindert den Einschlag mit einem starken Reflex.

57. Beck scheitert aus dem Nichts am Aluminium! Infolge eines hohen Ballgewinns lässt der Neuzugang aus Ulm Klarer im offensiven Zentrum mit einem Haken ins Leere grätschen und visiert dann aus 18 Metern mit dem rechten Fuß den linken Winkel an. Der Ball klatscht frontal links gegen die Latte.

55. Düsseldorf befindet sich fast durchgängig im Vorwärtsgang. Der Gast bekommt im Mittelfeld von passiven Hausherren kaum noch Gegenwehr. Im letzten Felddrittel mangelt es ihm aber an Übersicht, um die kleinen Lücken zu finden.

52. Klaus ist auf der rechten Strafraumseite mit dem Rücken zum Tor stehend Adressat eines Kurzpasses Sobottkas. Er zieht mit dem ersten Kontakt nach innen und schießt auf engem Raum mittig auf den Kasten. FCH-Schlussmann Müller packt sicher zu.

49. Während Frank Schmidt in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Daniel Thioune Tanaka ins Rennen. Peterson ist für den Japaner in der Kabine geblieben.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Voith-Arena! Die Hausherren überzeugen zwar mit einer ordentlichen Spielanlage, lassen aber die nötige Durchschlagskraft vermissen. Dementsprechend ist die mit einer Portion Glück entstandene Führung durchaus schmeichelhaft. Kann Düsseldorf seine guten Phasen nach dem Seitenwechsel bestätigen, ist sowohl ein Remis als auch ein Auswärtssieg noch gut möglich.

46. Ao Tanaka Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Ao Tanaka

46. Kristoffer Peterson Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Kristoffer Peterson

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Der 1. FC Heidenheim 1846 führt zur Pause des Heimspiels gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0. In einer hinsichtlich der Spielanteile ausgeglichenen Anfangsphase gelang den Rheinländern durch Sobottka eine erste Annäherung (10). Sie ließen durch Kownacki wenig später eine hundertprozentige Chance ungenutzt (16.). Es waren dann aber die Ostwürttemberger, die jubeln durften, denn nach einer Ecke unterlief F95-Außenverteidiger Zimmermann ein Eigentor (23.). Das Schmidt-Team konnte das Geschehen in der Folge kontrollieren und weitere brenzlige Situationen im eigenen Sechzehner lange Zeit verhindern, ohne sich die Führung durch eigene klare Abschlüsse nachträglich zu verdienen. In der Schlussphase steigerte sich die Thioune-Auswahl im offensiven Drittel, verpasste aber echte Ausgleichschancen. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Klaus dribbelt durch das Zentrum über gut 30 Meter bis an den Sechzehner und schießt aus vollem Lauf. Er trifft den Ball nicht optimal; in der halbrechten Ecke hat Keeper Müller keine Mühe, ihn zu stoppen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Voith-Arena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

42. Düsseldorf scheint in den letzten Minuten vor dem Kabinengang wieder etwas mutiger zu werden, kombiniert im Aufbau flüssiger. Einen ausgeglichenen Spielstand hätte das Thioune-Team beim Blick auf die Chancenverhältnisse durchaus verdient.

39. Wohl wegen einer Adduktorenverletzung geht es für Düsseldorfs kopfballstarken Verteidiger de Wijs nicht weiter. Der Niederländer wird durch Klarer ersetzt.

38. Christoph Klarer Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Christoph Klarer

38. Jordy de Wijs Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jordy de Wijs

38. Peterson vergibt aus guter Lage! Kownacki nickt einen Flugball im heimischen Sechzehner vor die Füße des Schweden, der aus zentralen 15 Metern mit dem rechten Innenrist direkt abnimmt. In der halbrechten Ecke ist Müller sicher zur Stelle.

37. Düsseldorf ist eine Antwort auf das Gegentor weiterhin noch schuldig, bringt in Rückstand im Vorwärtsgang nur noch wenig zustande. Im Falle einer Niederlage könnte die Fortuna im Laufe des Wochenendes in das Mittelfeld der Tabelle abrutschen.

34. Nicolas Gavory Düsseldorf Gelbe Karte für Nicolas Gavory (Fortuna Düsseldorf)

Düsseldorfs Franzose rennt den schnelleren Sessa auf der linken Abwehrseite über den Haufen, um eine Unterzahlsituation zu verhindern. Referee Robert Kampka kommt nicht umhin, eine Verwarnung auszusprechen.

31. Der durch Beck auf die linke Sechzehnerseite geschickte Kleindienst hat an der Grundlinie den Kopf oben und will Thomalla mit einem Querpass bedienen. Hoffmann hat das Anspiel vorausgeahnt und klärt auf Kosten einer Ecke. Die nickt de Wijs beinahe in den eigenen Kasten.

28. Jan-Niklas Beste Heidenheim Gelbe Karte für Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim 1846)

Beste ist Ginczek auf der linken Abwehrseite auf dessen linken Fuß getreten. Schiedsrichter Robert Kampka ahndet das schmerzhafte Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Abends.

26. Die Ostwürttemberger schauen nach ihrem Treffer sehr gerne auf die Live-Tabelle, denn die führen sie nun an. Sie würden aber nur als Erster aus dem Wochenende hervorgehen, wenn Paderborn und Darmstadt ihre Partien verloren und der HSV nicht gewinnt.

23. Matthias Zimmermann Düsseldorf Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 durch Matthias Zimmermann (Eigentor)

Heidenheim geht per Eigentor in Führung! Bestes Eckstoßflanke von der linken Fahne verlängert Kleindienst per Kopf vor den langen Pfosten. Zimmermann, der Beck eng bewacht, rennt ungünstig in die Flugbahn und drückt den Ball mit der Brust in die linke Ecke des eigenen Kastens.

21. Heidenheim verzeichnet mittlerweile leichte Ballbesitz- und Feldvorteile, wartet aber noch auf seine erste zwingende Situation innerhalb des Düsseldorfer Strafraums.

19. Sessa zirkelt einen Freistoß von der tiefen linken Außenbahn per linkem Innenrist mit viel Effet auf den Elfmeterpunkt. Abwehrmann de Wijs ist perfekt positioniert und befördert den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone.

16. Kownacki mit der Riesenchance zum 0:1! Ginczek schickt den Polen gegen eine ungeordnete Heimabwehr auf halbrechts mit einem Steilpass in den Sechzehner. Kownacki zieht rechts am herauslaufenden Keeper Müller vorbei und muss eigentlich nur noch aus sechs Metern in den leeren Kasten einschieben. Er drückt den Ball jedoch gegen das Außennetz.

14. Thomalla gelangt über halbrechts vor die letzte gegnerische Linie, zieht nach innen und nimmt aus 20 Metern mit dem linken Fuß Maß. Erneut rauscht der Ball deutlich über das Gästegehäuse hinweg.

13. Bestes Flanke von der linken Außenbahn rutscht auf die rechte Strafraumseite zu Sessa durch. Der setzt zu einem Schuss aus spitzem Winkel an, trifft den Ball aber nicht richtig. Im zweiten Anlauf klärt der Gast.

10. Die erste Möglichkeit gehört Düsseldorf! Peterson dringt über halblinks in den Sechzehner ein und bedient Ginczek. Der legt flach zurück für Sobottka, der aus zentralen 17 Metern mit dem rechten Spann abzieht. Der Ball fliegt nur knapp über die Latte.

9. Busch bekommt im halbrechten Angriffsraum keinen Verteidigerdruck und probiert sein Glück mangels Anspielalternativen mit einem Schuss aus gut 24 Metern. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit über den Heimkasten.

7. Föhrenbach treibt den Ball durch den halblinken Offensivkorridor und sucht Kleindienst mit einer Flanke vor den rechten Pfosten. Die Hereingabe ist allerdings zu hoch angesetzt und segelt über Freund und Feind hinweg ins rechte Toraus.

4. Die Gäste legen mit hohen Ballbesitzwerten los, verzeichnen die allermeisten Kontakte aber in der eigenen Hälfte. Das Heimteam attackiert den gegnerischen Aufbau sehr früh.

1. Heidenheim gegen Düsseldorf – Durchgang eins in der Voith-Arena ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Es gibt eine Gedenkminute für die Opfer des Terroranschlags bei den Olympischen Spielen 1972 in München.

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Rheinländern, die den jüngsten Vergleich mit dem FCH Ende April auswärts mit 3:1 für sich entschieden und die durchschnittlich zwei Treffer pro Ligapartie erzielen, schickt Daniel Thioune ebenfalls die Startelf vom 4:0-Heimerfolg gegen den SSV Jahn Regensburg ins Rennen. Zimmermann, Hendrix, Petersson und Ginczek können sich also in der ersten Formation halten.

Auf Seiten der Ostwürttemberger, die mit nur vier Gegentoren über die aktuell zweitbeste Defensivabteilung des nationalen Fußball-Unterhauses verfügen und die in fünf der zwölf Matches gegen die Fortuna eine weiße Weste wahrten, verzichtet Trainer Frank Schmidt nach dem 2:2-Auswärtsunentschieden beim SV Darmstadt 98 erneut auf personelle Umstellungen. Im 4-5-1 ist Kleindienst wieder die einzige Spitze.

Fortuna Düsseldorf konnte nach einem makellosen Sechs-Zähler-Auftakt aus den jüngsten vier Begegnungen ebenfalls fünf Punkte ziehen. Nach der 0:1-Pleite beim SV Sandhausen sowie den beiden 2:2-Punkteteilungen gegen die SpVgg Greuther Fürth und bei Eintracht Braunschweig schlugen die Flingeraner am letzten Freitag den SSV Jahn Regensburg dank einer furiosen zweiten Halbzeit mit 4:0.

Der 1. FC Heidenheim 1846 hat einen ziemlich stabilen August hinter sich. Nachdem die Blau-Rot-Weißen mit einer 0:1-Niederlage beim Hamburger SV in den letzten Monat gestartet waren, ließen sie dem 3:0-Triumph beim 1. FC Nürnberg Unentschieden gegen den DSC Arminia Bielefeld (1:1) und beim SV Darmstadt 98 (2:2) folgen. Bei den ambitionierten Südhessen ergatterte der FCH das Remis trotz zweifachen Rückstands.