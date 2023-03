Tooor für FC St. Pauli, 0:2 durch Lukas Daschner Der doppelte Daschner lässt die Braun-Weißen jubeln! Im Rahmen eines schnellen Gegenstoßes verlagert Paqarada von links in den halbrechten Raum zum freien Saliakas. Der spielt von der seitlichen Sechzehnerlinie flach nach innen. Daschner lässt den Ball aus mittigen zwölf Metern perfekt über den rechten Innenrist in Richtung flacher linker Ecke tropfen. Er springt gegen den Innenpfosten und dann ins Netz.

Metcalfe vergibt aus bester Lage! Der Australier wird durch Paqarada an die mittige Sechzehnerkante geschickt. Bei freier Schussbahn jagt er den Ball wegen starker Rücklage weit über den Heimkasten.

Humphreys scheitert an der Latte ! Der junge Engländer verlängert Justvans Ecke von der linken Fahne aus zentralen zwölf Metern mit der Stirn im hohen Bogen auf die lange Ecke. Der Ball klatscht gegen die Oberkante des Querbalkens und wird dann halbherzig geklärt. Momente später zirkelt Schuster den Ball vom linken Sechzehnereck auf die obere rechte Ecke. Für Keeper Vasilj rettet Smith per Kopf.

Rohr kann in der halblinken Offensivspur eine gegnerische Linie überspielen und will Justvan mit einem Steilpass auf die nahe Sechzehnerseite schicken. Das durchaus gute Anspiel wird vom besser postierten Medić abgefangen.

Saliakas wird im offensiven Zentrum durch einen Querpass Paqaradas von links bedient. Er probiert sich aus 24 Metern mit einem rechten Spannschuss. Der rutscht ihm aber leicht über den Schlappen, sodass der Ball weit links am Ziel vorbei kullert.

Hartel mit der Großchance zum 0:2! Nach seinem Solo durch den halbrechten Korridor scheitert der Doppelpass eigentlich an der ungenauen Rückgabe Metcalfes. Mit Glück gelangt der Ball im Sechzehner aber zurück zu Hartel, der aus spitzem Winkel und acht Metern mit rechts abzieht. Huth wehrt mit dem rechten Oberschenkel ab.

Da war mehr drin für Müller! Der aufgerückte Abwehrmann ist am Elfmeterpunkt Adressat einer hohen Hereingabe Contehs von der linken Außenbahn. Unbewacht köpft er etwas überhastet gut einen Meter am linken Winkel vorbei.

Paderborn wird infolge des Gegentores aktiver, schiebt die Reihen auch in der Arbeit gegen den Ball weiter nach vorne. Im Falle einer Niederlage könnte der Rückstand auf Heidenheim, das morgen Abend Darmstadt empfängt, an diesem Wochenende auf sieben Zähler anwachsen.

In der Live-Tabelle rückt der Kiezklub durch die addierten drei Zähler auf Rang sieben vor. Mittlerweile ist der dritte Tabellenplatz "nur" noch acht Zähler entfernt - geht die Siegesserie noch ein paar Wochen weiter, könnte St. Pauli sogar noch einmal oben angreifen.

Conteh gegen Vasilj! Der Ex-Magdeburger taucht auf halbrechts unmittelbar vor der gegnerischen Abwehrkette auf und visiert aus 18 Metern mit dem rechten Spann die flache linke Ecke an. St. Paulis Keeper ist schnell unten und pariert mit den Fingerspitzen der rechten Hand.

Tooor für FC St. Pauli, 0:1 durch Lukas Daschner St. Pauli nutzt die erste Chance zur Führung! Infolge eines Einwurfs auf der rechten Offensivseite gelangt der Ball über Hartel und Metcalfe zu Daschner. Der befördert den Ball nach einem glücklichen Dribbling aus mittigen 17 Metern per linkem Flachschuss bei freier Bahn gegen Huths Laufrichtung in die rechte Ecke.

In temporeichen Anfangsmomenten kann das Heimteam eine erste längere Ballbesitzphase einstreuen. Der Gast arbeitet aber direkt sehr geschlossen und mutig gegen den Aufbau der Ostwestfalen und verhindert eine frühe Premierenszene am eigenen Sechzehner.

Paderborn gegen St. Pauli – Durchgang eins in der Home-Deluxe-Arena ist eröffnet!

Soeben haben die 22 Akteure die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Norddeutschen, die seit März 2019 auf einen Sieg gegen den SCP warten (seitdem zwei Unentschieden, drei Niederlagen) und die im zweiten Saisonabschnitt erst einen einzigen Treffer zuließen, vertraut Coach Fabian Hürzeler nach dem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg auf dieselbe Startelf. Im 3-4-2-1 ist Daschner also erneut die einzige echte Spitze.

Auf Seiten der Ostwestfalen, die im Hinspiel Ende August im Millerntor-Stadion nach zweimaliger Führung nur ein 2:2-Unentschieden holten und deren Offensivabteilung mit 46 Treffern die beste des nationalen Fußball-Unterhauses ist, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden bei der KSV Holstein drei personelle Änderungen vorgenommen. Justvan, Klefisch und Tachie nehmen die Plätze von Schallenberg (Gelbsperre), Obermair (Schulterverletzung) und Leipertz (Riss des vorderen Bandes am Wadenbeinköpfchen) ein.

Der FC St. Pauli konnte seine Siegesserie unter dem neuen Trainer Fabian Hürzeler am letzten Sonntag auf beeindruckende fünf Partien ausbauen: Irvines Kopfballtreffer in Minute 26 machte im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg den Unterschied zugunsten der Kiezkicker, die sich durch den perfekten Start in die Rückrunde aller Voraussicht nach keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen müssen, nachdem sie zum Jahreswechsel nur die Tordifferenz von der Abstiegszone getrennt hatte.