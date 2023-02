Eintracht Braunschweig hat sich in den ersten 360 Minuten des zweiten Saisonabschnitts zwar über der Abstiegslinie gehalten, liegt aber wie zum Jahreswechsel lediglich einen Zähler vor Rang 16. Nachdem den Blau-Gelben infolge der 2:4-Auftaktpleite beim Hamburger SV ein überraschender 2:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 gelungen war, mussten sie sich zuletzt sowohl bei Spitzenreiter SV Darmstadt 98 (1:2) als auch vor eigenem Publikum der KSV Holstein (2:3) geschlagen geben.

Fortuna Düsseldorf tritt in der Rückrunde bisher auf der Stelle, denn den Heimsiegen gegen den 1. FC Magdeburg (3:2) und den SV Sandhausen (2:0) folgten Auswärtsniederlagen beim SC Paderborn 07 (1:4) und bei der SpVgg Greuther Fürth (1:2). Die Flingeraner, die mit zwei Pleiten wankend in die lange Winterpause gegangen waren, haben den dritten Tabellenplatz bei nun acht Punkten noch nicht ganz aus den Augen verloren, doch die Relegation um den Aufstieg ist 13 Partien vor dem Saisonende in weiter Ferne.