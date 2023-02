45. +1 Halbzeitfazit:

Im Duell zwischen Bielefeld und Heidenheim geht es mit einer Nullnummer in die Kabinen. Die Gäste erwischten den besseren Start und hinterließen mit den ersten Aktionen durchaus einen guten Eindruck. Der kurze Schwung ließ aber ganz schnell nach. Dadurch sind FCH-Torchancen quasi noch nicht vorhanden. Die Arminia steigerte sich mit zunehmender Spielzeit immer mehr und kam am Ende der ersten Hälfte noch zu einigen guten Möglichkeiten. Eine DSC-Führung wäre also keinesfalls unverdient. Frank Schmidt und sein Team müssen sich für den zweiten Abschnitt etwas einfallen lassen, wenn sie den Rückstand auf die direkten Aufstiegsränge verkürzen wollen. Aus Sicht der Bielefelder kann es nach dem Wiederanpfiff sicherlich gerne so weitergehen. Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42. Kurz vor der Pause nähert sich die Arminia immer mehr dem Torerfolg. Die Ostwestfalen zeigen mittlerweile wirklich eine gute Leistung und sind dem Aufstiegsaspiranten von der Ostalb überlegen. Gerade in der Offensive kommt von Heidenheim viel zu wenig.

39. Brian Lasme ist ein richtiger Aktivposten! Dieses Mal wird er rechts im Strafraum von Hack in Szene gesetzt und sucht aus der Drehung sofort den Abschluss auf das kurze Eck. Müller kann den wuchtigen Abschluss sicher festhalten.

38. Lasme beinahe mit dem Führungstreffer! Bielefeld stoppt einen FCH-Konter und nutzt die leichte gegnerische Unordnung dann ihrerseits zum Gegenstoß. Klünter flankt den Ball von der rechten Seite in die Mitte butterweich zu Lasme. Der Stürmer stiegt am höchsten, lässt den Ball mustergültig über die Stirn rutschen und köpft in Richtung des linken unteren Ecks. Müller muss sich gewaltig strecken, um den Ball im letzten Moment noch von der Linie zu kratzen.

36. Bielefeld erhöht im Moment immer mehr den Druck. Von dem deutlichen tabellarischen Unterschied ist hier wirklich nichts zu erkennen.

34. Direkt die nächste DSC-Möglichkeit: Jomaine Consbruch hat zentral vor dem Strafraum zu viel Platz visiert das untere rechte Eck an. Der Ball rauscht nur haarscharf am Pfosten vorbei. Da fehlte wirklich nicht viel zur Führung für die Heimelf.

33. Hack übernimmt den ruhenden Ball und chippt ihn über die Mauer rechts in den Sechzehner zu Lasme. Der Franzose nimmt den Ball mit der Brust an und mit und zimmert aus spitzem Winkel drauf. Sein Rechtsschuss verfehlt das kurze Eck nur knapp. Sonst wäre Müller aber wohl auch da gewesen.

33. Maloney bekommt den Ball im Duell mit Consbruch an die Hand. Vielleicht wird es nach einem DSC-Freistoß mal gefährlich. Gleich zwei in Blau machen sich im rechten Halbfeld bereit, um den Ball in die Box zu bringen.

31. Auf dem Feld ist wirklich wenig Spektakuläres zu sehen. Die Fans der Arminia stört das anscheinend wenig. Sie feuern ihre Truppe lautstark an.

28. Den anschließenden Freistoß aus halbrechten 25 Metern übernimmt Jan-Niklas Beste. Der Linksaußen wählt den direkten Schlenzer über die Mauer. Sein Versuch ist jedoch zu unplatziert. Deswegen ist Martin Fraisl locker zur Stelle und packt sicher zu.

26. Ivan Lepinjica Bielefeld Gelbe Karte für Ivan Lepinjica (Arminia Bielefeld)

Lepinjica verliert den Ball im Mittelfeld und arbeitet sofort zurück. Um den Gegenangriff der Gäste zu unterbinden zieht der Kroate das taktische Foul gegen Thomalla. Dafür sieht er folgerichtig Gelb.

24. Jan Schöppner probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe. Aus halbrechter Position sorgt der zentrale Mittelfeldspieler für den ersten FCH-Abschluss, der jedoch kein Problem für Martin Fraisl darstellt.

23. Robin Hack verhindert auf der eigenen linken Defensivseite einen Durchbruch von Pick. Der 24-Jährige grätscht den Ball ins Seitenaus. Pick versucht über die Grätsche zu springen, aber landet ganz unglücklich auf dem Sprunggelenk des Bielefelders, der angeschlagen neben dem Feld liegen bleibt und nun behandelt werden muss.

21. In den ersten Augenblicken hat Heidenheim über die rechte Bahn ordentlich Dampf gemacht. Mittlerweile kommt der Tabellendritte aber auch dort nicht mehr durch. Stattdessen spielen sie komplett auf Sicherheit.

19. Nach der kurzen Pause hat sich Lasme ohne Behandlung schon wieder berappelt und kann weitermachen.

18. Brian Lasme, der sich heute wirklich aufreibt, bleibt nach einem Zweikampf im Mittelfeld auf dem Boden liegen. Deswegen ist die Partie aktuell unterbrochen.

16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Die Begegnung ist komplett ausgeglichen. Keine der beiden Mannschaften kann sich ein klares Übergewicht erspielen und Chancen sind absolute Mangelware.

14. Die Arminia kommt Stück für Stück besser in die Partie. Bei einem Konter tankt sich Lasme mit ein bisschen Glück aus dem Mittelfeld bis rechts in den Strafraum an gleich fünf Gegenspielern vorbei. Am Ende wird der 24-Jährige aber doch noch gestellt und der Ball rollt ins Toraus.

11. Aktuell lassen die Gäste von der Ostalb den Ball in aller Ruhe laufen. Bielefeld steht defensiv gut organisiert und bietet dem FCH keine Räume, um nach vorne zu kombinieren.

8. Die zweite DSC-Ecke ist deutlich besser als die erste. Oczipka führt von der rechten Fahne aus kurz aus. Anschließend wird der Ball dann aber doch noch hoch hereingebracht. Guilherme Ramos kommt in der Mitte zum Kopfball und nickt den Ball nur knapp rechts vorbei.

7. Guilherme Ramos lässt sich bei der Spieleröffnung etwas zu viel Zeit für die Seitenverlagerung. Tim Kleindienst setzt ihn sofort unter Druck. Der portugiesische Innenverteidiger kann den Ball mit etwas Glück aber behaupten.

5. Bielefeld holt mit einer Umschaltsituation den ersten Eckstoß heraus. Der verpufft allerdings völlig und der Ball landet am Ende sogar ganz hinten bei Martin Fraisl.

3. Die Gäste sind von Beginn an voll da. Gerade über die rechte Seite von Marnon Busch und Florian Pick geht es vorwärts. Die ersten Hereingaben sind aber noch zu ungenau.

1. Los geht's! Heidenheim stößt an und trägt die gewohnten rot-blauen Trikots. Bielefeld hält in Blau-Schwarz dagegen.

1. Spielbeginn

Im Hinspiel trennten sich die beiden Vereine mit einem 1:1-Remis. Die Tore im August erzielten Tim Kleindienst und Robin Hack. Generell ist die Bilanz in der 2. Liga komplett ausgeglichen. Beide Mannschaften konnten je zwei Siege feiern. Dazu gab es noch sieben Unentschieden.

Beim 1. FC Heidenheim gibt es nach dem furiosen 5:0 gegen Nürnberg eigentlich keinen Grund für Veränderungen. Nur der erkrankte Jonas Föhrenbach ist heute nicht mit dabei und wird positionsgetreu von Norman Theuerkauf ersetzt.

Daniel Scherning nimmt im Vergleich zur knappen 2:1-Niederlage gegen den Hamburger SV zwei Wechsel in der DSC-Startelf vor. Jomaine Consbruch und Brian Lasme beginnen für Sebastian Vasiliadis und Masaya Okugawa, die beide zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen.

Heidenheim liegt mit 40 Punkten auf dem dritten Rang. Nach dem gestrigen Unentschieden zwischen Darmstadt und Hamburg hat die Truppe von Frank Schmidt nun die große Chance noch näher an die direkten Aufstiegsplätze heranzurücken. Sollten sie die Form der Vorwoche bestätigen können und den zweiten Sieg in Folge einfahren, würde der FCH den Rückstand auf den HSV auf zwei Pünktchen verkürzen.

Der Bundesliga-Absteiger aus Bielefeld hat heute die Chance mit einem Dreier den 16. Platz zu verlassen und zumindest für einen kleinen Abstand auf die direkten Abstiegsränge, die aktuelle Regensburg und Sandhausen belegen, zu sorgen. Dafür müssten die Arminia allerdings ihre kleine Negativserie von zwei Niederlagen in Folge beenden. Für die Ostwestfalen wäre es zudem der erste Heimerfolg im neuen Kalenderjahr. Die bisherigen zwei Heimspiele gingen gegen Rostock (0:1) und Sandhausen (1:2) verloren.