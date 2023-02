45. +3 Halbzeitfazit:

Torlos geht es im Spitzenspiel zwischen SC Paderborn und dem 1. FC Kaiserslautern in die Kabine. Es war jedoch kein langweiliges 0:0 zur ersten Hälfte. Beide Teams suchten von Beginn an die schnellen Abschlüsse und wollten sich Chancen erarbeiten. Doch die Teams schienen bestens aufeinander eingestellt zu sein. Nach knapp zehn Minuten übernahmen die Hausherren ein wenig die Spielkontrolle und kamen zu Großchancen durch Justvan und Pieringer (10., 16.). Im weiteren Verlauf wurde die Defensive der Gäste jedoch stabiler und lies deutlich weniger gefährliche Aktionen zu. Auf der anderen Seite hatte Boyd nach einem Konter die Führung auf dem Fuß, wurde aber von Heuer im letzten Moment abgegrätscht (36.). Es ist demnach zur Pause ein gerechtes Unentschieden und es stellt sich die Frage, welcher Trainer sein Team besser auf den zweiten Durchgang einstimmen kann. In Hälfte Zwei ist somit noch alles drin und wir freuen uns auf die zweiten 45 Minuten.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Beide Teams versuchen sich einen letzten Angriff zu erarbeiten, aber die Defensivreihen stehen mittlerweile auf beiden Seiten sehr stabil. Somit geht es ohne weitere nennenswerte Chance in die Pause.

45. +1 180 Sekunden gibt es in diesem zweiten Durchgang obendrauf, aufgrund der Verletzung von Luthe. Beide Mannschaften scheinen mit diesem Remis zur Pause erst einmal zufrieden zu sein.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Jetzt laufen die Gastgeber wieder an. Muslija versucht sich auf der linken Seite im Dribbling durchzusetzen, doch Zimmer kann ihn bremsen. Die anschließende Ecke übernimmt Muslija persönlich und bringt die Hereingabe scharf auf den ersten Pfosten. Hünemeyer kann verlängern, findet aber keinen Abnehmer in der Mitte und der 1. FCK kann klären.

41. Die Gäste wirken nach der Konterchance etwas wacher und aktiver im Spiel nach vorne. Sie halten die Hausherren nun vom eigenen Sechzehner fern und versuchen mehr ihr Mittelfeld und vor allem die Spitze in Bewegung zu setzen. Bisher können das die Paderborner aber gut verteidigen.

39. Diese Chance von Boyd hat erneut gezeigt, dass hier trotz leichter Überlegenheit der Hausherren noch alles drin ist. Die Lauterer sind auf Konter spezialisiert und brauchen nur eine gute Szene, um hier in Führung zu gehen. Das Spiel ist weiterhin offen.

36. Was für eine Grätsche von Heuer! Jablonski ahndet ein Trikotziehen von Bormuth gegen Pieringer nicht und die Roten Teufel setzen zum Konter an. Diesen Konter spielen die Gäste exzellent aus und Klement bedient Boyd wunderbar hinter der Kette, der 20 Meter vor dem Kasten nur noch Wiese vor sich hat. Der Stürmer will in den Sechzehner gehen und legt sich die Kugel nur ein kleines Stück zu weit vor. Heuer setzte zum Sprint an und sieht seine Chance. Er nimmt das Risiko der Grätsche in Kauf und spitzelt die Kugel weg, nur kurz bevor Boyd aus zehn Metern abschließen kann. Starke Aktion des Verteidigers!

33. Die Gäste stehen bei Paderborner Angriffen sehr tief und das wirkt. Der SCP lässt die Kugel laufen, scheint aber ihre Stürmer nicht in Szene setzen zu können. Obermair versucht es zwar mit einer Flanke aus dem Halbfeld und findet Muslija, dessen Kopfball aus 13 Metern jedoch kein Problem für Luthe darstellt.

31. In dieser Phase kommt es zu vielen kleinen Fouls und Spielunterbrechungen. Dadurch geht der Spielfluss ein wenig verloren. Es scheinen sich nach einer guten halben Stunde beide Teams nochmal zu sortieren.

28. Hinten wirken die Gäste leicht überfordert mit der Offensivwucht des SCP. Immer häufiger kommt es zu brenzlichen Szenen vor dem Sechzehner und die Hausherren nähern sich immer weiter an.

25. Es geht munter hin und her. Die Paderborner können sich am gegnerischen Sechzehner ruhig die Kugel hin und herschieben. Das verteidigen die Gäste nicht gut, die viel zu weit weg stehen. Obermair legt das Leder quer zu Muslija, der zentral zum Tor viel zu viel Platz hat. An der Grenze zum Sechzehner zieht er ab und Kraus wirft sich dazwischen. Der Ball wird entscheidend abgefälscht und Bormuth kann vor Obermair im Sechzehner klären.

23. Klement bekommt im Zentrum etwas zu viel Raum von den Gastgebern geschenkt und nutzt diesen. Er geht zwei, drei Meter näher zum Kasten und versucht es erneut mit einem Schlenzer. Er nähert sich immer weiter an. Dieses Mal verpasst er mit seinem Abschluss aus 22 Metern das linke Kreuzeck nur noch knapp. Da müssen die Hausherren aggressiver in die Zweikämpfe gehen.

21. Der Schlussmann der Gäste, Andreas Luthe, scheint sich verletzt zu haben. Er geht zu Boden und muss von zwei Betreuern behandelt werden. Vorerst scheint es jedoch weiterzugehen, denn der Daumen des Mannschaftsarztes Richtung Trainerbank geht nach oben. Somit läuft die Partie erstmal weiter.

19. Die Großchancen gehören hier den Hausherren, die ein bisschen mehr fürs Spiel machen. Am Sechzehner wirken sie meistens brandgefährlich und noch kann Kaiserslautern nicht konsequent genug verteidigen.

16. Fast die Führung für den SCP! Auf der linken Seite kann sich Obermair im Halbfeld durchsetzen und bringt eine herausragende Flanke an den zweiten Pfosten. Luthe kommt mit der Faust nicht mehr heran und Hoffmeier will aus kürzester Distanz von der Grundlinie mit dem Kopf nochmal querlegen. Es gelingt ihm auch und er findet mit seinem Kopfball Pieringer vier Meter vor dem Kasten, der jedoch überrascht scheint. So kann er mit dem Schädel nur verlängern und bringt die Kugel nicht auf den Kasten. Das war haarscharf.

14. Aber auch Lautern spielt weiter munter nach vorne. Nach einer schönen Kombination haben die Gäste vorm Sechzehner mal Überzahlt. Rapp chippt den Ball in den Sechzehner zu Boyd, der es aus zwölf Metern halbrechter Position mit einem Flachschuss versucht. Sein Schuss geht jedoch zwei Meter am linken Pfosten vorbei. Da wäre die Hereingabe zum einlaufenden Zolinski wohl schlauer gewesen.

12. Die Hausherren erwischen den gefährlicheren Beginn und haben mehr vom Spiel. Sie ziehen ihre Angriffe in Ruhe auf und warten geduldig auf die Lücke. Immer wieder geht es über den aktiven Justvan, der da auf seiner rechten Seite immer wieder den Ballbesitz sucht.

10. Plötzlich taucht Justvan alleine vor Luthe auf! Hünemeyer spielt aus der eigenen Hälfte einen Traumpass aus dem Fußgelenk perfekt durch die Abwehrreihe der Teufel hindurch und findet Justvan, der nicht im Abseits stand. Im Eins-gegen-Eins mit Luthe versucht der Mittelfeldakteuer die Kugel aus 13 Metern am Schlussmann vorbeizuschieben, doch der Keeper behält die Oberhand und kann parieren. Im Nachsetzen kann Justvan nicht mehr abschließen. Der Ball kullert nochmal in die zweite Reihe zu Leipertz, dessen Abschluss jedoch Richtung Oberrang fliegt und die Situation damit entschärft ist.

9. Beide Mannschaften trauen sich was in dieser Anfangsphase. Sie sind bemüht und suchen schnelle Abschlüsse. Kein Team scheint sich hier vor dem Gegner verstecken zu wollen.

7. Wieder kann Boyd den Ball festmachen, diesmal mit dem Rücken zum Kasten im Sechzehner. Er beweist Übersicht und legt zu Klement in der zweiten Reihe ab. Der Mittelfeldakteur hält aus 20 Metern drauf und versucht den Ball kunstvoll in den linken Winkel zu schlenzen. Doch diesen Schlenzer verrutscht ihm leicht und das Leder geht knapp zwei Meter am linken Kreuzeck vorbei.

6. Die Hausherren suchen in der Anfangsphase die schnellen Abschlüsse. Über die rechte Seite setzt sich Justvan gegen zwei Gegenspieler durch und schickt Pieringer in den Strafraum. Aus 14 Metern und sehr spitzem Winkel versucht es der Stürmer mit einem Abschluss. Doch der Schuss ist gar kein Problem für Luthe im Lauterer Kasten, der die Kugel locker aufnehmen kann.

4. So frei dürfen die Gäste Leipertz nicht abschließen lassen. Im Zentrum bekommt der Angreifer viel zu viel Raum und macht einige Meter. Aus 24 Metern zieht er ab. Sein Schuss geht deutlich über den Kasten, doch es ist ein erstes Warnsignal an Kaiserslautern. Viele Möglichkeiten lässt sich Leipertz, der sich in Topform befindet, nicht nehmen.

3. Auf der anderen Seite hingegen kann sich Boyd in der Spitze behaupten. Der Angreifer macht die Kugel vor dem Sechzehner fest und versucht es mit einem hohen Chippass in den Sechzehner. Doch die Hausherren sind zur Stelle und Heuer köpft locker in die Arme von Huth.

1. Der Ball rollt und die Gastgeber schlagen die Kugel direkt nach vorne. Die beste Offensive der Liga will in Szene gesetzt werden. Doch die erste Situation können die Gäste vor dem Sechzehner entschärfen.

1. Spielbeginn

Der Unparteiische dieser packenden Begegnung ist Sven Jablonksi. Er führt die Protagonisten auf den Rasen in der Home Deluxe Arena. Das Flutlicht ist an, die Arena ausverkauft und die Stimmung überragend. Alles spricht für eine spannende Begegnung. Gleich geht es los!

Die Statistik spricht eine klare Sprache. Aus bisher 13 Begegnungen konnte Lautern sieben Siege für sich verbuchen. Bei vier Remis macht das lediglich zwei Erfolge für die heutigen Hausherren. Doch das Hinspiel in dieser Saison konnte der SC Paderborn für sich entscheiden. Ein Treffer durch Felix Platte reichte, um drei Punkte aus Kaiserslautern zu klauen und damals kurzzeitig die Tabellenspitze zu übernehmen. Heute reichen drei Punkte zwar nicht für die Tabellenführung, jedoch mindestens für zwei Nächte auf dem Relegationsplatz bis Heidenheim am Sonntag nachziehen kann.

Bei den Gästen kam ordentlich Bewegung in der Startelf auf. Insgesamt fünf Mal wechselt Dirk Schuster in seiner Startformation. Erik Durm, Julian Niehues, Kenny Redondo, Daniel Hanslik und Aaron Opoku sitzen allesamt auf der Bank. Für sie kommen Boris Tomiak, Marlon Ritter, Hendrick Zuck, Philipp Klement und Ben Zolinsk neun in die Startelf. Auch ein Zeichen, dass Schuster mit dem Auftritt seiner Mannschaft am vergangenen Spieltag nicht sonderlich zufrieden war. Heute sollen es die neuen Akteure besser machen.

Die Aufstellungen beider Teams zeigen einige Veränderungen im Vergleich zum letzten Pflichtspiel. Łukasz Kwasniok hat zwei Veränderungen in der Startformation vorgenommen. Kai Klefisch fehlt verletzungsbedingt und auch Bashir Humphreys steht nicht im Kader. Der Innenverteidiger wird von Hünemeyer ersetzt und Hoffmeier übernimmt die Rolle von Klefisch im defensiven Mittelfeld. Dafür rotiert Müller auf die Rechtsverteidigerposition.

Der 1. FCK hingegen musste vergangene Woche einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Jahresübergreifend hatten die Kaiserslauterner sieben Spiele in Folge nicht verloren und vor dem Auswärtsspiel in St. Pauli fünf Siege in Folge im Rücken gehabt. Doch Pauli machte den Roten Teufeln einen Strich durch die Rechnung. Nach einer eher schwachen Leistung reichte St. Pauli ein Treffer, um gegen eher harmlose Teufel drei Punkte zuhause zu behalten. Das gab den heutigen Gästen einen kleinen Dämpfer in ihrem Höhenflug, die dennoch das Ziel haben, den Durchmarsch in die Bundesliga zu packen. Damit sollten sie bestenfalls heute beginnen, denn bei einer weiteren Niederlage könnte die Lücke zu den vorderen Rängen zu groß werden.

Dabei sind die Hausherren in starker Form. Drei Siege aus den letzten drei Ligaspielen kann der SCP verbuchen und hat sich im neuen Jahr wieder an die oberen Plätze herangekämpft. Dabei überzeugen die heutigen Gastgeber mit gutem Offensivspiel, die am vergangenen Spieltag einen 3:4 Auswärtssieg in Hannover eintüten konnten. Sie korrigierten dabei einen frühen 0:2 Rückstand und schossen die Niedersachsen etwas weiter ins Formtief. Auch heute möchte die Mannschaft unter Łukasz Kwasniok ihre kleine Siegesserie ausbauen und sich im direkten Aufstiegsrennen zurückmelden.

Es ist eine wegweisende Begegnung für beide Mannschaften. Denn mit Paderborn trifft der Tabellenvierte auf Kaiserslautern, die auf dem fünften Rang stehen. Beide stehen mit jeweils 35 Punkten da und befinden sich nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Somit gilt es heute drei Punkte zu sammeln, um sich wieder aktiv im Aufstiegsrennen zu beteiligen und zumindest für zwei Tage auf dem dritten Rang zu verweilen.