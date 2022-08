46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Nach einer turbulenten ersten Hälfte führt Hannover 96 gegen Paderborn mit 2:1. Viel abtasten war nicht in der Anfangsphase, sondern beide Mannschaften legten direkt mit viel Zug nach vorne los. Es sollte ein Durchgang der Kuriositäten werden, als Nielson nach einigem Rumgestochere erst am Pfosten scheiterte (10.). Kurze Zeit darauf war er Nutznießer eines Absprachefehlers zwischen Huth und van der Werff und konnte locker zum 1:0 einschieben (12.). Danach wurden die Gastgeber aktiver und machten ihrerseits mehr in der Offensive. Sie belohnten sich, als nach einem Freistoß von der linken Seite Schallenberg erst verpasste und dann durch etwas Glück der Ball von Krajnc ins eigene Tor prallte (28.). Doch dieser Treffer erwies sich als erneuter Weckruf für die Niedersachsen. Vor allem Köhn auf der linken Seite machte ordentlich Dampf. Er lieferte mit seinem abgefälschten Schuss die Vorarbeit zum 2:1, nachdem Teuchert vom Lattenabpraller profitierte und aus kurzer Distanz vollendete (37.). Die erste Hälfte macht Laune auf mehr. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Beide Teams lassen den ersten Durchgang jetzt ausklingen und machen nicht mehr allzu viel nach vorne. Beide sehnen sich nach dieser kräftezehrenden ersten Hälfte wohl nach einer kurzen Pause.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Was ist denn hier eigentlich los? Wieder setzt sich Köhn stark auf seiner linken Seite durch und kann auch im Sechzehner nicht von drei Mann gestoppt werden. Wieder versucht er die Kugel an den zweiten Pfosten zu chippen, wo er diesmal aber keinen Abnehmer findet. Die Situation scheint bereinigt und Hoffmeier möchte mit dem Kopf auf Huth ablegen. Sein Kopfball geht jedoch fast ins eigene Tor, weil dieser nicht sehr gut platziert war. Huth muss sich strecken, kann jedoch einen weiteren unglücklichen Gegentreffer vermeiden. Die Hintermannschaft von Paderborn wirkt alles andere als sicher.

40. Sirlord Conteh setzt sich auf Rechts im Dribbling durch und zieht ins Zentrum. Am Strafraum läuft er sich kurz fest, kann sich aber stark befreien und versucht es aus 17 Metern mit seinem linken Fuß. Doch der Abschluss verfehlt das Tor deutlich und geht zwei Meter am rechten Pfosten vorbei.

39. Auch dieser Treffer geht wieder in Ordnung, da Hannover nach dem Gegentreffer aktiver wurde und mehr fürs Spiel gemacht hat. Paderborn hat vor allem defensiv Probleme.

37. Cedric Teuchert Hannover Tooor für Hannover 96, 1:2 durch Cedric Teuchert

Die Treffer bleiben heute kurios! Köhn geht auf der linken Seite die Linie entlang und zieht in den Sechzehner. Der Außenverteidiger sucht aus zwölf Metern den Abschluss welcher gefährlich abgefälscht wird. Dadurch ist dieser schwierig für Huth zu halten. Der Keeper macht sich lang und lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen an die Latte. Doch beim Abpraller steht Teuchert zwei Meter vor dem Tor alleine und muss nur noch einköpfen.

36. Zehn Minuten sind in dieser lebhaften ersten Hälfte noch zu absolvieren. Das Unentschieden geht soweit in Ordnung. Beide Teams machen viel nach vorne und gehen auf das Führungstor.

34. Plötzlich wirkt der SCP nach einer starken Phase wieder sehr verunsichert und schafft es nicht sich hinten zu befreien. Nielsen geht wieder ins enge Dribbling im Sechzehner und zehn Paderborner verteidigen im eigenen Sechzehner. Dann wird die Situation zu eng und irgendwie können die Hausherren klären.

31. Jetzt laufen die Roten wieder an und setzen den SCP unter Druck. Wieder fallen bei Huth Unsicherheiten auf, der unsauber angespielt wird, die Kugel nicht rechtzeitig klärt und vorm eigenem Tor gerade so vorm heranlaufenden Nielsen klären kann.

28. Luka Krajnc Hannover Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Luka Krajnc (Eigentor)

Es ist ein Eigentor, welches Paderborn hier den Ausgleich beschert! Ein scharf getretener Freistoß von der linken Seite findet Schallenberg in der Mitte, der sieben Meter vor dem Kasten beim Kopfballversuch nur die Haarspitzen an die Kugel bekommt. Davon ist Luka Krajnc überrascht, von dessen Oberkörper der Ball dann ins eigene Tor prallt. Wieder ein kurioses Ding, aber der Ausgleich ist mittlerweile verdient.

26. Es ist ein ausgeglichenes Fußballspiel mit mittlerweile mehr Anteilen für die Paderborner. Doch auch Hannover versucht weiter mutig nach vorne zu spielen und wartet auf ihre Möglichkeiten.

23. Erneut scheitern die Hausherren am Querbalken! Obermair setzt sich auf der rechten Seite durch, bleibt kurz am Sechzehner hängen und bringt dann eine halbhohe Hereingabe in die Mitte. Diese rutscht durch an den zweiten Pfosten, wo Pieringer, der neue Torjäger, einläuft und mit dem Kopf an die Kugel kommt. Der Ball ist schwer zu verarbeiten und er kann ihn aus vier Metern lediglich auf die Latte köpfen. Bitter für die Gastgeber!

21. Die Hausherren werden stärker und machen mehr nach vorne. Florent Muslija erobert in der gegnerischen Hälfte die Kugel und geht auf den Sechzehner zu. Aus 22 Metern halblinker Position versucht er es mit einem Distanzschuss. Doch sein Abschluss geht deutlich rechts am Kasten vorbei.

19. Die Ostwestfalen haben ihre erste Riesenmöglichkeit! Ein Freistoß wird von der rechten Seite wieder scharf gemacht und findet in der Mitte Schallenberg. Fünf Meter vor dem Kasten kommt der Paderborner zum Kopfball und setzt ihn mittig aufs Tor. Zieler reagiert überragend, reißt die Hand hoch und klärt mit Hilfe des Querbalkens irgendwie zur Ecke.

17. Fabian Kunze Hannover Gelbe Karte für Fabian Kunze (Hannover 96)

Im vorbeilaufen zieht Kunze seinen Gegenspieler am Trikot vom Boden und verhindert damit wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Dafür sieht er zu Recht die Gelbe Karte.

15. Dieser Gegentreffer schockt die Paderborner ein wenig. Kurz vor dem Gegentreffer mussten sie schon auf Robert Leipertz verzichten, der verletzt ausgewechselt wurde. Nach dem Zusammenprall lagen auch Huth und van der Werff kurz am Boden. Für beide geht es jedoch weiter.

12. Håvard Nielsen Hannover Tooor für Hannover 96, 0:1 durch Håvard Nielsen

Was für ein Missverständnis, das hier den ersten Treffer für die Gäste bringt! Besuschkow spielt von der rechten Seite aus Höhe der Mittellinie einen weiten Ball in die Spitze zu Nielsen. Eigentlich sieht es so aus als könne van der Werff die Kugel einfach ablaufen, doch Huth kommt überstürzt herausgelaufen und prallt mit seinem Innenverteidiger zusammen. Danach kann Nielsen alleine aufs leere tor zu laufen und erzielt locker den ersten Treffer dieser Partie. Was für ein grober Absprachefehler von den beiden Paderbornern.

10. Hannover scheitert am Pfosten! Nach einigem rumgestochere am Sechzehner der Hausherren landet die Kugel plötzlich vor Håvard Nielsen. Der Stürmer zieht aus 14 Metern zentraler Position trocken ab und scheitert geradeso am Pfosten.

11. Marco Schuster Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marco Schuster

11. Robert Leipertz Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Robert Leipertz

10. Das Spiel ist kurz unterbrochen, da Robert Leipertz am Boden behsndelt werden muss. Es sieht so aus, als könne der Stürmer nicht weitermachen.

8. Jannik Huth versucht sich als Vorlagengeber. Ein weites Zuspiel vom Schlussmann findet Obermair auf Rechtsaußen, der frei in den Sechzehner gehen kann. Sei Muroya passt jedoch gut auf und attackiert den Mittelfeldakteur der Hausherren. Dieser geht zu Boden und fordert kurz einen Elfmeter, doch der Zweikampf von Muroya war sauber und deswegen gibt es keine Diskussion.

6. Rund 2000 Fans von Hannover sind angereist um ihre Mannschaft zu unterstützen und das klappt gut. Die Roten spielen sich mutig nach vorne und versuchen es am Sechzehner mit viel Kurzpassspiel. Bisher bekommt jedoch immer ein Paderborner seinen Fuß dazwischen.

4. Auf der anderen Seite kommt der SCP zu einer ersten Halbchance. Justvan steckt auf der rechten Seite schön zu Conteh durch, der sich im Sprintduell gegen Krajnc durchsetzt und von der Grundlinie querlegt. In der Mitte ist Leipertz gut eingelaufen, verpasst jedoch die Hereingabe um eine Fußspitze.

2. Die Hannoveraner versuchen sich direkt über die linke Seite in den Sechzehner zu spielen. Max Besuschkow treibt die Kugel nach vorne und versucht tief im Strafraum Beier zu bedienen. Doch Heuer geht sicher dazwischen und klärt zur Ecke.

1. Der SC Paderborn stößt an und versucht es direkt mit einem weiten Zuspiel in die Spitze. Die Roten, entsprechend gekleidet, können jedoch sicher klären.

1. Spielbeginn

Angeführt von Schiedsrichter Dr. Robin Braun betreten die Protagonisten das Spielfeld. Die Stimmung in der Home Deluxe Arena ist bestens und alle freuen sich auf eine spannende Begegnung. Gleich geht es los mit SC Paderborn gegen Hannover 96. Wir freuen uns auf eine packende Partie.

Der SC Paderborn stellt jedoch einen richtigen Angstgegner für die Gäste dar. Bisher gelang es den Roten noch in keinem Pflichtspiel den SCP zu schlagen. Nach sechs Begegnungen stehen vier Siege für Paderborn und zwei Unentschieden auf dem Papier. In der vergangenen Spielzeit trennten sich beide Mannschaften im Hinspiel in Hannover torlos mit 0:0. In Paderborn war es schon deutlicher. Mit 3:0 schickten die Ostwestfalen die Hannoveraner nach Hause und bauten ihre Statistik weiter aus. Heute können die Gäste diese Negativserie beenden und sich den ersten Sieg in dieser 2. Bundesligasaison sichern, doch Paderborn wird es ihnen Zuhause nicht leicht machen.

Hannover hingegen hat einen schwierigen Saisonstart zu verkraften. Nach der 1:2 Auftaktniederlage gegen Kaiserslautern und dem enttäuschenden 1:1 Unentschieden gegen den FC St. Pauli laufen die Hannoveraner ihren Erwartungen hinterher. Zusätzlich sorgt die Schlammschlacht rund um Martin Kind und seinen Vorstandsvorsitz für Unruhen neben dem Platz, die nicht sonderlich hilfreich für die sportliche Entwicklung der Niedersachen sein werden. Immerhin im DFB-Pokal konnten die Roten gegen Schotte Mainz mit 3:0 in die nächste Runde einziehen und ein Erfolgserlebnis feiern. Der neue Trainer Stefan Leitl nahm heute auch seine Spieler in die Pflicht, wichtige drei Punkte zu sammeln. Entscheidend wird dafür auch die Konzentration bis zum Schluss, da die heutigen Gäste vor allem durch Gegentreffer in der Nachspielzeit (90+2 gegen Kaiserslautern, 90+5 gegen St. Pauli) Punkte liegen gelassen haben.

Die Paderborner sind erfolgreich in die Saison gestartet. Nach einem überragenden 5:0 Auftaktsieg gegen den Karlsruher SC erfolgte zwar gegen Düsseldorf durch die 1:2 Niederlage ein kleiner Dämpfer, doch die Mannschaft von Łukasz Kwasniok präsentiert sich in den ersten Spielen souverän. Am vergangenen Wochenende ging es dann gegen den Oberligisten Einheit Wernigerode. Die Ostwestfalen meisterten diese Pflichtaufgabe makellos und gewannen zweistellig mit 10:0 gegen chancenlose Hausherren. Besonders Marvin Pieringer konnte durch seinen Viererpack besonders auf sich aufmerksam machen und hat sich direkt in die Erste Elf gespielt. Vor heimischen Publikum dürften die Paderborner heute schwer zu bespielen sein.

Bei den Gästen aus Niedersachsen sind es lediglich zwei Veränderungen zur vergangenen Pokalbegegnung am Wochenende. Kapitän Ron-Robert Zieler steht wieder zwischen den Pfosten und auch Cedric Teuchert kehrt in die Startformation zurück. Dafür rotieren Weinkauf und Kerk aus der Anfangself raus.

Die Aufstellungen sind da und es gibt bei den Hausherren einige Veränderungen im Vergleich zum DFB Pokalwochenende. Insgesamt sechs Mal wechselt Łukasz Kwasniok in der Startformation. Zingerle, Müller, Bormuth, Schuster, Srbeny und Carls müssen nach der Begegnung vom Samstag zunächst wieder auf der Bank platz nehmen. Dafür stehen Huth, van der Werff, Heuer, Schallenberg, Muslija und Conteh wieder in der Startelf.