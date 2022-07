37. Jannis Heuer Paderborn Gelbe Karte für Jannis Heuer (SC Paderborn 07)

Auf der rechten Seite kommt Jannis Heuer viel zu spät gegen Felix Klaus und senst den Düsseldorfer um. Die Fortuna bekommt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position zugesprochen.

35. Im Mittelfeld setzt Dawid Kownacki zum Steilpass auf Felix Klaus an, der auf der rechten Seite frei durch gewesen wäre. Raphael Obermair wirft sich in den Ball und verhindert so den Angriff. Das war wichtig.

33. Nach dem 2:1 lassen sich die Düsseldorfer etwas fallen und lassen Paderborn kommen. Die Fortuna möchte die Führung dieses Mal verteidigen.

30. Rouwen Hennings Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:1 durch Rouwen Hennings

Dieses Mal ist auf Paderborns rechter Seite viel zu viel Platz. Mutterseelenallein kann Shinta Appelkamp in Ruhe flanken. Seine präzise Hereingabe findet am Fünfmeterraum Rouwen Hennings, der den Ball mit seinem linken Fuß per Direktabnahme in die Maschen drischt. Jasper van der Werff kann nur zuschauen, weil er den Stürmer in seinem Rücken alleine gelassen hat.

28. Julian Justvan erobert am eigenen 16er das Leder von Dawid Kownacki und kann die Kugel auch in der Folge super behaupten. Vom Publikum gibt es dafür Szenenapplaus.

26. Sirlord Conteh versucht an der rechten Grundlinie in den Strafraum einzudringen. Nicolas Gavory hat aber etwas dagegen und bringt den Stürmer zu Fall. Schiedsrichter Tobias Welz lässt zu Recht weiterlaufen. Für einen Freistoß reicht das nicht.

24. Ron Schallenberg will auf der rechten Seite den Vorlagengeber zum 1:1 Julian Justvan schicken. Sein Ball ist aber viel zu scharf gespielt und landet im Seitenaus.

21. Felix Platte Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Felix Platte

Paderborn gleicht aus. Julian Justvan spielt von der rechten Seite den nächsten Ball hinter die Viererkette der Düsseldorfer. Felix Platte startet in die Schnittstelle und hat keine Probleme aus fünf Metern Florian Kastenmeier zu überwinden. Die Kugel schlägt rechts über ihm im Kasten ein. Christoph Klarer hatte auf der rechten Seite das Abseits aufgehoben.

20. Einen langen Ball hinter die Kette kann Jasper van der Werff gerade noch vor Felix Klaus erreichen. Beide Mannschaften spielen sehr offensiv, sodass lange Bälle ein Mittel zu sein scheinen.

17. Shinta Appelkamp prüft Jannik Huth mit einem Distanzschuss aus 30 Metern. Sein Versuch kommt zwar wuchtig auf das Tor, aber auch zu ungenau, sodass der Keeper den Ball festhalten kann.

15. Nach einer guten Viertelstunde haben die Paderborner mehr Ballbesitz. Die Düsseldorfer konnten ihre Chancen aber besser nutzen und so läuft der SC Paderborn einem frühen Rückstand hinterher.

12. Shinta Appelkamp bringt die erste Ecke für die Fortuna. Ron Schallenberg klärt unsauber, aber Jannis Heuer hilft ihm und kann damit einen Konter einleiten, der aber im Sande verläuft.

11. Sirlord Conteh dringt auf der linken Seite in die Box ein und legt quer und Felix Platte verpasst die Kugel nur knapp.

8. Düsseldorf stört Paderborn früh am Aufbauspiel. Das Team von Łukasz Kwasniok findet noch keine spielerischen Lösungen.

6. Nach einer schönen Balleroberung von Rouwen Hennings flankt der Stürmer direkt in die Mitte. Dawid Kownacki kann den Ball zwar nicht erreichen, aber Marcel Hoffmeier klärt direkt vor die Füße von Tim Oberdorf, der aus knapp zehn Meter über das Tor schießt.

5. Nach dem frühen Gegentreffer bauen die Paderborner jetzt das Spiel auf. Sirlord Conteh taucht nun schon das zweite Mal vor Florian Kastenmeier auf, aber kann den Steilpass nicht erreichen.

2. Dawid Kownacki Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Dawid Kownacki

Die Düsseldorfer beginnen eiskalt. Im Mittelfeld spielt Ao Tanaka einen wunderbaren Ball in die Schnittstelle der Paderborner Abwehr. Dawid Kownacki startet perfekt und hängt die Verteidiger ab. Aus dreizehn Metern überwindet er Jannik Huth im Tor des SC Paderborn.

1. Los geht’s! Schiedsrichter Tobias Welz aus Wiesbaden pfeift die Partie an. Direkt sind zwei Bälle im Spiel, aber die Teams einigen sich und kicken die andere Kugel vom Feld.

1. Spielbeginn

Die Düsseldorfer scheinen ihre Stammformation vorerst gefunden zu haben. Trainer Daniel Thioune schickt heute genau die Elf auf den Rasen, die vergangenen Samstag Aufsteiger Magdeburg mit 2:1 schlug. Nach dem 5:0 Erfolg der Paderborner gegen den KSC sieht auch Lukas Kwasniok keinen Grund für personelle Veränderungen. Er tut es seinem Kollegen Thioune gleich und startet mit den gleichen elf Akteuren, wie am vergangenen Wochenende.

Verzichten muss der Düsseldorf-Coach aber dennoch auf zwei Akteure. Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann fällt aufgrund eines Innenbandrisses weiter aus. Zudem laboriert Leih-Rückkehrer Nana Ampomah an einer Seitenband-Verletzung und steht dem Trainer ebenfalls nicht zur Verfügung. Auch Paderborn-Coach Lukas Kwasniok kann nicht auf alle seine Akteure zurückgreifen. Die Neuzugänge Kai Klefisch (Knöchelbruch) und Sebastian Klaas (Kreuzbandriss) fallen längerfristig aus. Zudem muss Mittelfeldmann Marcel Mehlem (Wadenprobleme) pausieren.

Insgesamt 24 Mal trafen die beiden Teams bereits aufeinander. Die Düsseldorfer konnten nur vier Partien für sich entscheiden. Die Paderborner hingegen ganze neun Matches. Am häufigsten endete das Duell in der Vergangenheit allerdings unentschieden. Die letzte Begegnung ist etwas über vier Monate her. Damals trennten sich die Fortuna und der SC Paderborn mit 1:1. Die Düsseldorfer traten im März mit einer Not-Elf an, weil ganze 14 Spieler aufgrund einer Corona-Infektion ausfielen. Auch Trainer Daniel Thioune hatte es erwischt. Heute sieht das aber anders aus: Daniel Thioune dirigiert von der Seitenlinie seine Bestbesetzung.

Der SC Paderborn konnte zum Auftakt direkt ein Ausrufezeichen setzen. Mit 5:0 schoss das Team von Lukas Kwasniok den Karlsruher SC aus dem eigenen Stadion und konnte sich damit vorerst die Tabellenführung sichern. Die Tore schossen dabei fünf verschiedene Akteure - die Paderborner scheinen also als Team zu funktionieren. Trotz dieses fulminanten Saisonstarts blieb Paderborns Coach bescheiden und warnte nach der Partie vor einer zu hohen Erwartungshaltung. Gegen Düsseldorf geht es für den Übungsleiter nun darum, "eine gesunde Mischung zu finden zwischen Analyse des Spiels und die Jungs ein wenig von der Leine zu lassen“. Die Fans der Paderborner werden nach dem gelungenen Auftakt die drei Punkte gegen Düsseldorf einfahren wollen.

Die Düsseldorfer hatten am ersten Spieltag mit Drittligameister Magdeburg keine einfache Aufgabe vor sich. Trotz eines starken Auftritts des Aufsteigers konnte das Team von Daniel Thioune am Ende zwei individuelle Fehler ausnutzen und die Partie mit 2:1 für sich entscheiden. Routinier Rouwen Hennings (43.) und Felix Klaus (46.) konnten sich dabei direkt in die Torschützenliste der Fortuna eintragen. Am Tag nach der Partie wurde dann offiziell bestätigt, was ohnehin schon als sicher galt: Khaled Narey verlässt die Fortuna in Richtung Griechenland. Mit der kassierten Ablöse will Sportvorstand Klaus Allofs das Team weiter verstärken.